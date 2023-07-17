Блінкен про вибух на Керченському мосту: "Україна сама вирішує, як їй вести цю війну та захищати свою територію"

США уважно стежать за ситуацією з Керченським мостом. Україна має право самостійно визначати, як їй захищати свою територію.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Держдепартаменті США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується Керченського мосту. Ми стежимо за розвитком цієї ситуації", - запевнив він.

Він також наголосив, що Україна сама вирішує, "як їй вести цю війну та захищати свою територію, свій народ і свою свободу".

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Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.