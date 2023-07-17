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Новини Війна
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Росіяни обстріляли 8 громад на Сумщині: двоє людей загинуло, десятеро дістали поранення

білопілля

Протягом дня російська армія здійснила 39 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 252 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, були обстріляні:

- Білопільська громада: ворог бив з артилерії (29 вибухів) та мінометів (22 вибухів). Внаслідок одного з артобстрілів (3 вибухи) загинуло 2 цивільні особи, поранення дістали 10 осіб. Пошкоджено адміністративну будівлю, 4 багатоквартирні будинки, гараж, 2 приватні автомобілі. Внаслідок ще одного артобстрілу пошкоджено електромережі. Крім того, по місцевості у напрямку села Волфине, Білопільської ТГ, Сумського району з гелікоптера здійснено пуски НАР (4 вибухи).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Білопілля росіянами: Загинули 2 жінки, 6 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж

- Новослобідська громада: здійснено мінометні обстріли (18 вибухів). Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також уламками пошкоджено трактор. Внаслідок ще одного мінометного обстрілу пошкоджено 3 приватні будинки. Також зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

- Хотінська громада: був мінометний обстріл (22 вибухи).

- Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (10 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 приватних будинки. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено покинуту господарську споруду. Також зафіксовано мінометні обстріли (15 вибухів). Крім того, здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (3 вибухи).

- Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (32 вибухи). За наслідком одного з обстрілів пошкоджено два приватні будинки, гараж, мопед. Також ворог бив з мінометів (6 вибухів).

- Шалигинська громада: був артилерійський обстріл (5 вибухів).

- Середино-Будська громада: зафіксовано мінометні обстріли (43 вибухів). За наслідками одного з обстрілів виникла пожежа приватного житлового будинку.

- Есманська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів).

Читайте: Минулої ночі та вранці ворог дев’ять разів обстріляв прикордоння Сумщини, - ОВА

Автор: 

обстріл (29612) Сумська область (3976)


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Це моральні виродки.
Що головне я поважаю нацистів більше - вони сказали "ми йдемо вас убити" і йшли відразу з знаками відрізнення, званнями. А тут творять більш дике і "ето не мі", "мі же братья", "ето англосаксі" - фуууу, просто мерзко
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17.07.2023 22:31 Відповісти
Свинособаки. Ответку ждите.
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17.07.2023 22:39 Відповісти
рдк та легіон свобода росії напакостили і слились...буданов, відповідай, чому обстрілюють односумчан...
чи, як з виборами у 19, між причиною та наслідком, розтягненими у часі, зв,язок не прослідковується
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17.07.2023 22:41 Відповісти
а до цього не обстрілювали ? Сумщину обстрілюють з квітня 2022 року .
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18.07.2023 01:24 Відповісти
до цього не виселяли...та й обстріли вже не такі, як раніше
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18.07.2023 13:24 Відповісти
РДК и Легион где то слиняли.
А хотели чуть ли не революцию сделать на рашке.
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18.07.2023 01:37 Відповісти
 
 