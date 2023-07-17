Росіяни обстріляли 8 громад на Сумщині: двоє людей загинуло, десятеро дістали поранення

Протягом дня російська армія здійснила 39 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 252 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, були обстріляні:

- Білопільська громада: ворог бив з артилерії (29 вибухів) та мінометів (22 вибухів). Внаслідок одного з артобстрілів (3 вибухи) загинуло 2 цивільні особи, поранення дістали 10 осіб. Пошкоджено адміністративну будівлю, 4 багатоквартирні будинки, гараж, 2 приватні автомобілі. Внаслідок ще одного артобстрілу пошкоджено електромережі. Крім того, по місцевості у напрямку села Волфине, Білопільської ТГ, Сумського району з гелікоптера здійснено пуски НАР (4 вибухи).

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- Новослобідська громада: здійснено мінометні обстріли (18 вибухів). Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також уламками пошкоджено трактор. Внаслідок ще одного мінометного обстрілу пошкоджено 3 приватні будинки. Також зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).



- Хотінська громада: був мінометний обстріл (22 вибухи).



- Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (10 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 приватних будинки. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено покинуту господарську споруду. Також зафіксовано мінометні обстріли (15 вибухів). Крім того, здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (3 вибухи).



- Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (32 вибухи). За наслідком одного з обстрілів пошкоджено два приватні будинки, гараж, мопед. Також ворог бив з мінометів (6 вибухів).



- Шалигинська громада: був артилерійський обстріл (5 вибухів).



- Середино-Будська громада: зафіксовано мінометні обстріли (43 вибухів). За наслідками одного з обстрілів виникла пожежа приватного житлового будинку.



- Есманська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів).

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