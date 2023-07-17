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Очільник МЗС Клеверлі може стати міністром оборони Великої Британії замість Воллеса, - The Times

клеверлі

За інформацією The Times, міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі можуть поставити на місце Бена Воллеса, міністра оборони, який має піти у відставку під час чергових кадрових перестановок восени.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Зазначається, що на цю роль також претендує міністр безпеки Том Тугендхат, колишній офіцер територіальної армії, який служив в Іраку та Афганістані.

Очікується, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак проведе перестановки у своїй команді, ймовірно, у вересні, щоб оновити уряд перед виборами наступного року.

Високопоставлені представники уряду заявили, що Клеверлі може бути в черзі на перестановку, а молодший міністр закордонних справ Анн-Марі Тревельян може стати його наступницею.

Посада у сфері оборони є однією з найважливіших для Сунака з огляду на війну в Україні, і Клеверлі має досвід роботи на цій посаді.

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Нагадуємо, Воллес підтвердив, що планує цього року залишити посаду міністра оборони.

Автор: 

Велика Британія (5689) Воллес Бен (218) Клеверлі Джеймс (78)


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Топ коментарі
+5
Судячи по обличчю---кацапам Пистець,,),,
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17.07.2023 22:49 Відповісти
+4
Давно пора.
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17.07.2023 23:01 Відповісти
+3
Клеверлі і Остін можуть гарно вздрючити Резнікова
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17.07.2023 23:00 Відповісти
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От би ще Трасс повернути у МЗС, чи Джонсона на якусь важливу посаду.
Україні потрібні рішучі друзі.
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17.07.2023 22:46 Відповісти
Судячи по обличчю---кацапам Пистець,,),,
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17.07.2023 22:49 Відповісти
Головне аби на Амазонє багато не замовляв...
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17.07.2023 22:50 Відповісти
У меня вопрос. В Полтаве есть музей стратегической авиации. И вроде там в качестве экспанатов есть пару стратегических тушек.

А их можно возродить для боевой службы?
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17.07.2023 22:53 Відповісти
Це ж надо зебилу так достать Воллеса, шо тот занавесил больше тратить свои силы на неотесаных и неблагодарных наших керманычей.
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17.07.2023 22:59 Відповісти
Клеверлі і Остін можуть гарно вздрючити Резнікова
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17.07.2023 23:00 Відповісти
Давно пора.
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17.07.2023 23:01 Відповісти
Вітаю вас, колеги-критикуни! Чи усі ви заздрите нашому Зе, чи вам здається, що ви б краще там упоралися? А поки що, вочевидь, до Зеленсько прислухатися світові лідери, і цим стаорюється позитивний інформаційний образ України.
А наші воїни на фронтах роблять головне, і роблять це успішно!
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18.07.2023 07:40 Відповісти
ага, прислухаються, дуже уважно прислухаються до того, що він каже "від себе" а не читає під папірець 😂
всі потоки свідомості стенографуються, весь цей іспанський сором
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18.07.2023 11:10 Відповісти
 
 