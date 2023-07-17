Очільник МЗС Клеверлі може стати міністром оборони Великої Британії замість Воллеса, - The Times

За інформацією The Times, міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі можуть поставити на місце Бена Воллеса, міністра оборони, який має піти у відставку під час чергових кадрових перестановок восени.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Зазначається, що на цю роль також претендує міністр безпеки Том Тугендхат, колишній офіцер територіальної армії, який служив в Іраку та Афганістані.

Очікується, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак проведе перестановки у своїй команді, ймовірно, у вересні, щоб оновити уряд перед виборами наступного року.



Високопоставлені представники уряду заявили, що Клеверлі може бути в черзі на перестановку, а молодший міністр закордонних справ Анн-Марі Тревельян може стати його наступницею.

Посада у сфері оборони є однією з найважливіших для Сунака з огляду на війну в Україні, і Клеверлі має досвід роботи на цій посаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воллес про "недостатню вдячність" України: Інформацію спотворили, я продовжуватиму підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

Нагадуємо, Воллес підтвердив, що планує цього року залишити посаду міністра оборони.