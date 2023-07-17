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США допомагатимуть Україні з експортом після виходу РФ із "зернової угоди", - Блінкен

зерно

Після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи партнери України шукатимуть альтернативні шляхи експорту українського продовольства, але морський шлях був найбільш ефективним.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в понеділок.

Як пояснив Блінкен, після припинення Росією участі в "зерновій угоді" США й партнери будуть розглядати інші варіанти експорту українського зерна, але зауважив, що крок Москви матиме "глибокий сковувальний ефект" на можливість їхньої реалізації.

"Адже інші країни, компанії, вантажовідправники тощо будуть дуже стурбовані тим, що станеться з їхніми суднами і персоналом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім про зрив Росією "зернової угоди": "Це завдасть шкоди мільйонам вразливих людей по всьому світу"

Держсекретар США також нагадав, що сенс "зернової угоди" полягав у тому, щоб гарантувати безпеку, надійність і передбачуваність вивезення продовольства з України до країн, які його потребують.

 "За відсутності цього ми розглянемо, що ще можна зробити, щоб знайти інші шляхи потрапляння українських продуктів харчування на світовий ринок, включно з вивезенням залізницею та автомобільним транспортом. Але з точки зору обсягів дуже важко замінити те, що зараз втрачається. Це результат того, що Росія перетворила продовольство на зброю".

Також читайте: Глава МЗС Великої Британії Клеверлі про вихід Росії із "зернової угоди": "Путін використовує продовольство як зброю"

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

Також читайте: Уряд Німеччини закликав РФ продовжити "зернову угоду"

Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.

Автор: 

США (23632) Блінкен Ентоні (1157) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+12
Супровід кораблів МВС НАТО, шо ще гадати? Якщо сцикотно, то волами.
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17.07.2023 22:54 Відповісти
+7
Есть такая симпатичная вещица у США
Шестой флот называется
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17.07.2023 22:51 Відповісти
+5
Бажано - Шостим флотом)
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17.07.2023 22:51 Відповісти
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17.07.2023 22:49 Відповісти
Есть такая симпатичная вещица у США
Шестой флот называется
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17.07.2023 22:51 Відповісти
Шостий флот стоїть в Середземці.
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17.07.2023 22:54 Відповісти
Шестой флот - это ведь не лодки
Это авианосцы
Скока там лететь до Севастополя?
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17.07.2023 22:58 Відповісти
ПЧ теж входять в склад 6 флоту.
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17.07.2023 23:03 Відповісти
хіба що у мріях. на ділі ж змінять памперс і викажуть чергову стурбованість.
є невеличка надія лише на турків.
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17.07.2023 23:00 Відповісти
Памперсы это про Зеленского
Это он все время ОТБЕГАЕТ в туалет
А у американцев все нормально
Они расконсервировали военные заводы
И в три смены снаряды делают
Не то что ваш Верховный ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
Главный специалист ПО РАЗМИНИРОВАНИЮ
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17.07.2023 23:05 Відповісти
ага, я бачив, як нормально нагинають кацапсячі літаки американські дрони, а ті навіть не пискнули у відповідь. то ж про який флот мрії? досить вже фантазувати.
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17.07.2023 23:07 Відповісти
Супровід кораблів МВС НАТО, шо ще гадати? Якщо сцикотно, то волами.
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17.07.2023 22:54 Відповісти
десь написали, що рєзніков озвучив зібрання чергового рамштайну вже завтра 18 числа
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17.07.2023 23:00 Відповісти
Очень нужно, что бы пришел к власти в США, сильный лидер. не боящийся вторую армию снизу.
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17.07.2023 22:52 Відповісти
А Байден не боится ни Россию, ни путина
Трезвость ,холодный ум и расчет
Это не слабость
Слабость - это когда боятся оттока капиталов из- за войны
И врут про ШАШЛЫКИ
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17.07.2023 22:56 Відповісти
Бояться. Не боялся бы, открыл бы второй фронт. Или ЧВК из USA прислали (как в Ираке). Оружием Украину бы забросал. А так, по чайной ложке...
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17.07.2023 23:05 Відповісти
Чувак,а ты откуда пишешь?
Из окопа в Бахмуте?
Или с дивана?
А ты не ОБОРЗЕЛ,любитель второго фронта?
Может свою ,украинскую сраку оторвешь от дивана ?
И пойдешь родину защищать
Все вы ,бл...., фанаты зеленского
Хотите,чтобы за вас другие умирали
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17.07.2023 23:11 Відповісти
Я с поврежденным голеностопом.

С чего ты думаешь что я фанат - хоть кого то ?

Или ты профессиональная писательница за Окрошенко?
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17.07.2023 23:21 Відповісти
Это отмазка
Настоящие мужики после ранений
Возвращаются на фронт
Иногда после ампутації
А у трусов всегда что - то повреждено
Совесть......
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17.07.2023 23:33 Відповісти
Я не мужик, не крепостной. Мужики лапти носят, и перед барином кланяться. Это во первых.

Во вторых, я не могу ходить, после ранения. И да, у нас равноправие, иди осваивай тактическую медицину.
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17.07.2023 23:39 Відповісти
Выздоравливай,раненый
И ври поменьше
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17.07.2023 23:41 Відповісти
Не, я все таки фанат, наших великих боксеров Виталия и Владимира Кличко.
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17.07.2023 23:27 Відповісти
Мадам,лично я не фанат Зеленского,и я не в окопе под Бахмутом по причине почтенного возраста...Но на фронте мой сын и зять..Так вот шо я имею Вам сказать за "украинскую сраку"...
Киш мири ин тухес унд зай гезунд,чувиха...Картина маслом...
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17.07.2023 23:30 Відповісти
Мое восхищение сыну и зятю
Не у всех такие сыновья и зятья
Хорошего сына воспитали
И дочь хорошего мужа нашла
Пусть бог оберегает ваших мальчиков
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17.07.2023 23:37 Відповісти
Мадам,я не один такой...нас миллионы...Имею Вам сказать что вместо пения дифирамбов в мой адрес и в адрес моей дочери Вы бы лучше взяли назад свои слова про "украинские сраки"...Этими словами Вы харкнули в душу ой как многим отцам,матерям,сёстрам и братьям и просто близким людям наших воинов...Эти,как Вы выразились,"украинские сраки" 500 с лишним дней бьются с ордой одичалых.Вы бы лучше помолились Богу за их здоровье...Они,эти "украинские сраки",этого заслуживают как никто другой....как то так...
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18.07.2023 00:22 Відповісти
Ты дебил?
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18.07.2023 00:40 Відповісти
Ты Алень ? Самку защищаешь.
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18.07.2023 01:08 Відповісти
На шашлыках много не заработаешь. А вот АСФАЛЬТ, это другое дело.
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17.07.2023 23:12 Відповісти
Асфальтом и кидаться, в случае чего можно. Все верно.)
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17.07.2023 23:42 Відповісти
Дед?.Дге мост?
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17.07.2023 22:51 Відповісти
Єто личное.
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17.07.2023 22:52 Відповісти
У Герасимова в дупi
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17.07.2023 22:53 Відповісти
Там де ключ на 32.
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18.07.2023 01:16 Відповісти
Бажано - Шостим флотом)
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17.07.2023 22:51 Відповісти
Якщо турки по сериозному підключаться до експорту зерна -- все буде норм
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17.07.2023 22:52 Відповісти
Думаю потрібно діяти з позицій сили. Сказати московитам, що кораблі будуть ходити і без них. А якщо хоч один буде потоплений, то їх база вв Севастополі просто зникне з нашого світу. І бункерний пацюк просто буде як шовковий.
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17.07.2023 22:54 Відповісти
не кажуть "з нашого світу", а - з лиця землі.
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17.07.2023 23:01 Відповісти
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17.07.2023 22:57 Відповісти
США допомагатимуть Україні з експортом після виходу РФ із "зернової угоди", - Блінкен Джерело:
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17.07.2023 22:58 Відповісти
ага, мрій далі. кишка в них занадто тонка.
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17.07.2023 23:09 Відповісти
раніше теж щось було нездійсненою мрією...подивимся...
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18.07.2023 00:29 Відповісти
Світ недоотримав 25 мільйонів тонн агропродукції через саботаж з боку Росії інспекцій та реєстрації нового флоту в рамках роботи Чорноморської зернової ініціативи, відомої як "зернова угода". Про це заявив заступник голови держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Дмитро Барінов на зустрічі з журналістами з Африки в Одеському морському порту.
"Додаткові 25 млн тонн світ не отримав через саботаж РФ у Спільному Координаційному Центрі (СКЦ)", - цитує його ресслужба АМПУ 16 липня.

DW
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17.07.2023 22:58 Відповісти
У меня вопрос. В Полтаве есть музей стратегической авиации. И вроде там в качестве экспанатов есть пару стратегических тушек.

А их можно возродить для боевой службы?
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17.07.2023 23:09 Відповісти
Вони - музейні експонати. А музейні експонати вже не літають.
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17.07.2023 23:51 Відповісти
Это музейный экспонат. Считай макет.
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18.07.2023 00:41 Відповісти
єдина проблема - біля кожного зернового терміналу петріот не поставиш... їм зовсім не обов'язково топити судна...
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17.07.2023 23:09 Відповісти
Перестати продавати кацапам продовольчі товари та закрити кацапам всі порти для їхнього флоту.
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17.07.2023 23:25 Відповісти
Тю! Пришліть 2 есмінці і ***** буде розривати той коридор виключно срлов'їним помьотом!
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17.07.2023 23:35 Відповісти
***** может лупить дронами или ракетами по порту.
Судна, которые идут под загрузку тоже могут топить. Одно корыто потопит, остальные засцут.
А гонять конвои туда-сюда наверное накладно.
Серьезная проблема.
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17.07.2023 23:53 Відповісти
Та @#бніть вже по тим кораблям в Чорному морі! Скільки можна соплі розмазувати? Мрію прокинутись завтра і прочитати,що @#бнули парочку кацапських ********. І все! Ніякий кацап не полізе махати кулаками перед американцями,британцями турками. Вони так роблять тільки вдома перед тєлєками.
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17.07.2023 23:58 Відповісти
Чому «був», він не перестав існувати якщо рашка не згодна
Просто чекаємо хто перший не розгубиться сказати своє значущеслово.
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18.07.2023 04:32 Відповісти
Достаточно ввести в Черное море один американский авианосец и все страшилки путлера относительно безопасности зернового коридора прекратятся. Гопник понимает только силу и никакие увещевания его не помогут.
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18.07.2023 08:04 Відповісти
США допомагатимуть бізнесу експортувати зерно
Зараз зажерливі бізнесмени піднімають ціни щоб забрати останнє
Краще відбирали б бізнес і націоналізували б тоді і ціни були б стабільні
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07.08.2023 15:09 Відповісти
 
 