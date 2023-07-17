США допомагатимуть Україні з експортом після виходу РФ із "зернової угоди", - Блінкен

Після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи партнери України шукатимуть альтернативні шляхи експорту українського продовольства, але морський шлях був найбільш ефективним.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в понеділок.

Як пояснив Блінкен, після припинення Росією участі в "зерновій угоді" США й партнери будуть розглядати інші варіанти експорту українського зерна, але зауважив, що крок Москви матиме "глибокий сковувальний ефект" на можливість їхньої реалізації.

"Адже інші країни, компанії, вантажовідправники тощо будуть дуже стурбовані тим, що станеться з їхніми суднами і персоналом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім про зрив Росією "зернової угоди": "Це завдасть шкоди мільйонам вразливих людей по всьому світу"

Держсекретар США також нагадав, що сенс "зернової угоди" полягав у тому, щоб гарантувати безпеку, надійність і передбачуваність вивезення продовольства з України до країн, які його потребують.

"За відсутності цього ми розглянемо, що ще можна зробити, щоб знайти інші шляхи потрапляння українських продуктів харчування на світовий ринок, включно з вивезенням залізницею та автомобільним транспортом. Але з точки зору обсягів дуже важко замінити те, що зараз втрачається. Це результат того, що Росія перетворила продовольство на зброю".

Також читайте: Глава МЗС Великої Британії Клеверлі про вихід Росії із "зернової угоди": "Путін використовує продовольство як зброю"

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

Також читайте: Уряд Німеччини закликав РФ продовжити "зернову угоду"

Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.