США допомагатимуть Україні з експортом після виходу РФ із "зернової угоди", - Блінкен
Після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи партнери України шукатимуть альтернативні шляхи експорту українського продовольства, але морський шлях був найбільш ефективним.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в понеділок.
Як пояснив Блінкен, після припинення Росією участі в "зерновій угоді" США й партнери будуть розглядати інші варіанти експорту українського зерна, але зауважив, що крок Москви матиме "глибокий сковувальний ефект" на можливість їхньої реалізації.
"Адже інші країни, компанії, вантажовідправники тощо будуть дуже стурбовані тим, що станеться з їхніми суднами і персоналом".
Держсекретар США також нагадав, що сенс "зернової угоди" полягав у тому, щоб гарантувати безпеку, надійність і передбачуваність вивезення продовольства з України до країн, які його потребують.
"За відсутності цього ми розглянемо, що ще можна зробити, щоб знайти інші шляхи потрапляння українських продуктів харчування на світовий ринок, включно з вивезенням залізницею та автомобільним транспортом. Але з точки зору обсягів дуже важко замінити те, що зараз втрачається. Це результат того, що Росія перетворила продовольство на зброю".
Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.
За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".
Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.
Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.
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Шестой флот называется
Это авианосцы
Скока там лететь до Севастополя?
є невеличка надія лише на турків.
Это он все время ОТБЕГАЕТ в туалет
А у американцев все нормально
Они расконсервировали военные заводы
И в три смены снаряды делают
Не то что ваш Верховный ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
Главный специалист ПО РАЗМИНИРОВАНИЮ
Трезвость ,холодный ум и расчет
Это не слабость
Слабость - это когда боятся оттока капиталов из- за войны
И врут про ШАШЛЫКИ
Из окопа в Бахмуте?
Или с дивана?
А ты не ОБОРЗЕЛ,любитель второго фронта?
Может свою ,украинскую сраку оторвешь от дивана ?
И пойдешь родину защищать
Все вы ,бл...., фанаты зеленского
Хотите,чтобы за вас другие умирали
С чего ты думаешь что я фанат - хоть кого то ?
Или ты профессиональная писательница за Окрошенко?
Настоящие мужики после ранений
Возвращаются на фронт
Иногда после ампутації
А у трусов всегда что - то повреждено
Совесть......
Во вторых, я не могу ходить, после ранения. И да, у нас равноправие, иди осваивай тактическую медицину.
И ври поменьше
Киш мири ин тухес унд зай гезунд,чувиха...Картина маслом...
Не у всех такие сыновья и зятья
Хорошего сына воспитали
И дочь хорошего мужа нашла
Пусть бог оберегает ваших мальчиков
"Додаткові 25 млн тонн світ не отримав через саботаж РФ у Спільному Координаційному Центрі (СКЦ)", - цитує його ресслужба АМПУ 16 липня.
DW
А их можно возродить для боевой службы?
Судна, которые идут под загрузку тоже могут топить. Одно корыто потопит, остальные засцут.
А гонять конвои туда-сюда наверное накладно.
Серьезная проблема.
Просто чекаємо хто перший не розгубиться сказати своє значущеслово.
Зараз зажерливі бізнесмени піднімають ціни щоб забрати останнє
Краще відбирали б бізнес і націоналізували б тоді і ціни були б стабільні