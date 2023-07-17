Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу зернового коридору, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 509 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Позиція України завжди була і буде максимально чіткою: ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу. Якщо купка людей десь там у Кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи буде їжа на столах в Єгипті або в Судані, в Ємені або в Бангладеш, в Китаї або в Індії, в Туреччині або в Індонезії… то світ має можливість показати, що шантаж не дозволений нікому.
Від першого дня повномасштабної агресії Росія зруйнувала вільне мореплавство у Чорному та Азовському морях. Росія била ракетами та дронами по наших портах, по зернових терміналах, навіть по елеваторах… Єдино можливий наслідок цього – це дестабілізація продовольчих ринків і соціальний хаос у країнах, які критично залежать від імпорту продовольства. Українське продовольство – це базова безпека для чотирьохсот мільйонів людей…
Торік світ відреагував правильно на російську загрозу продовольчій безпеці – разом із Туреччиною та ООН ми запустили Чорноморську зернову ініціативу. Її результати красномовні: майже 33 мільйони тонн агропродукції були експортовані до 45 країн світу.
Всі мають право на стабільність… Африка має право на стабільність. Азія має право на стабільність. Європа має право на стабільність. А отже, ми всі повинні дбати про безпеку – про захист від російського божевілля. Чорноморська зернова ініціатива може і повинна працювати й надалі – якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною і ООН – залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, – це її акуратне виконання. І рішучий тиск світу на державу-терориста.
Я направив офіційні листи Президенту Туреччини Ердогану і Генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі – так, як це найнадійніше. Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. Це потрібно для всіх у світі – і кожен, хто підтримає, стане рятівником життя на величезному просторі від Марокко до Китаю, від Індонезії до Лівану", - сказав Зеленський.
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І це не варто розглядати як прийняття сторони Росії - Ердоган так само загравав з Китаєм і навіть Ізраїлем. Це стиль його зовнішньої політики, і Ердоган навряд чи його зрадить."
ораторськуоральну майстерність одночасно.
Росія проігнорувала пропозицію ООН про підключення "дочки" "Россільгоспбанку" до SWIFT, - Гутерріш Джерело:
У чорному морі лише у двох держав є підводні човни , у Туреччини і козлостану . Питання до знатоків вікторини - ЩО , ДЕ , КОЛИ , якщо Туреччина свої зерновози , своїми ж підводними човнами , обстрілювати точно не буде , то чиї то будуть човни . ?
https://www.youtube.com/watch?v=FzFQIQek-GM
бачу тут дехто досі вірить в казочки для дітвори.
хоча не дивно позитивні блохери тепер з Ердогана ліплять мессію аля ******** пригожин...
або ЗК зупиниться або підуть на поступки кацапам, іншого варіанту НЕМАЄ.
За парашею стоїть Китай, тому ніхто не буде йти на конфронтацію, підуть на поступки кацапні тай по всьому, щоб нагодувати сирійців іранців та африку тобто всіх тих хто на стороні параші.
В мене є своя , і я тобі її не нав'язую . То чому ти це робиш ?
Млять , шо за люди .! Ледве не з розуму сходять , але тільки щоб було по їхньому .!
когдаесли их вытурят с оон и магате - возможно тогда и морское право вспомнят.
Пн, 10/07/2023
Чтобы узнать, кто и в каких объемах импортирует «черное» украинское зерно, журналисты сопоставили таможенные документы и список подозреваемых в нарушениях украинских компаний, названия нескольких румынских, чешских и венгерских фирм-импортеров, а также ряда офшорных предприятий из числа импортеров.
Наиболее активный украинский экспортер из списка - фирма «Талстактив», которая, по данным прокуратуры, «легализовывала доход, полученный преступным путем», не заплатила подоходный налог и не вернула прибыль в иностранной валюте. Компанию основали в феврале 2021-го - за год до начала полномасштабного российского вторжения.
https://crime-ua.com/node/30810
https://www.youtube.com/@SergeyLubarsky
https://www.youtube.com/@SergeyLubarsky Sergey Lubarsky
https://www.youtube.com/watch?v=bnV9PYlmlnc
так что нет ему веры та же херня а потом окажется что он трампист-*******