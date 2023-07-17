Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу зернового коридору, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 509 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиція України завжди була і буде максимально чіткою: ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу. Якщо купка людей десь там у Кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи буде їжа на столах в Єгипті або в Судані, в Ємені або в Бангладеш, в Китаї або в Індії, в Туреччині або в Індонезії… то світ має можливість показати, що шантаж не дозволений нікому.

Від першого дня повномасштабної агресії Росія зруйнувала вільне мореплавство у Чорному та Азовському морях. Росія била ракетами та дронами по наших портах, по зернових терміналах, навіть по елеваторах… Єдино можливий наслідок цього – це дестабілізація продовольчих ринків і соціальний хаос у країнах, які критично залежать від імпорту продовольства. Українське продовольство – це базова безпека для чотирьохсот мільйонів людей…

Торік світ відреагував правильно на російську загрозу продовольчій безпеці – разом із Туреччиною та ООН ми запустили Чорноморську зернову ініціативу. Її результати красномовні: майже 33 мільйони тонн агропродукції були експортовані до 45 країн світу.

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Всі мають право на стабільність… Африка має право на стабільність. Азія має право на стабільність. Європа має право на стабільність. А отже, ми всі повинні дбати про безпеку – про захист від російського божевілля. Чорноморська зернова ініціатива може і повинна працювати й надалі – якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною і ООН – залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, – це її акуратне виконання. І рішучий тиск світу на державу-терориста.

Я направив офіційні листи Президенту Туреччини Ердогану і Генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі – так, як це найнадійніше. Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. Це потрібно для всіх у світі – і кожен, хто підтримає, стане рятівником життя на величезному просторі від Марокко до Китаю, від Індонезії до Лівану", - сказав Зеленський.

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