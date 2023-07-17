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Новини Війна
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Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу зернового коридору, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 509 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиція України завжди була і буде максимально чіткою: ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу. Якщо купка людей десь там у Кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи буде їжа на столах в Єгипті або в Судані, в Ємені або в Бангладеш, в Китаї або в Індії, в Туреччині або в Індонезії… то світ має можливість показати, що шантаж не дозволений нікому.

Від першого дня повномасштабної агресії Росія зруйнувала вільне мореплавство у Чорному та Азовському морях. Росія била ракетами та дронами по наших портах, по зернових терміналах, навіть по елеваторах… Єдино можливий наслідок цього – це дестабілізація продовольчих ринків і соціальний хаос у країнах, які критично залежать від імпорту продовольства. Українське продовольство – це базова безпека для чотирьохсот мільйонів людей…

Торік світ відреагував правильно на російську загрозу продовольчій безпеці – разом із Туреччиною та ООН ми запустили Чорноморську зернову ініціативу. Її результати красномовні: майже 33 мільйони тонн агропродукції були експортовані до 45 країн світу.

Також читайте: Зеленський про вихід РФ із "зернової угоди: Ми не боїмося. Є власники кораблів, які готові продовжувати постачання зерна

Всі мають право на стабільність… Африка має право на стабільність. Азія має право на стабільність. Європа має право на стабільність. А отже, ми всі повинні дбати про безпеку – про захист від російського божевілля. Чорноморська зернова ініціатива може і повинна працювати й надалі – якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною і ООН – залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, – це її акуратне виконання. І рішучий тиск світу на державу-терориста.

Я направив офіційні листи Президенту Туреччини Ердогану і Генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі – так, як це найнадійніше. Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. Це потрібно для всіх у світі – і кожен, хто підтримає, стане рятівником життя на величезному просторі від Марокко до Китаю, від Індонезії до Лівану", - сказав Зеленський.

Також читайте: "Зернова угода" увійшла в історію як приклад успішної дипломатії. Вважаю, Путін хоче її продовжити, - Ердоган

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+14
А ось і агент ФСБ звечірнім відосиком. Так що ти робив в Омані, квартальна нікчема?
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17.07.2023 23:01 Відповісти
+12
Якби це сказав Ердоган, я б сприйняв це серйозно. Але з вуст Зєлєнского це звучить, як невдалий жарт, чи комічна реприза.
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17.07.2023 23:10 Відповісти
+11
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17.07.2023 23:12 Відповісти
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Ні дня без відосика! До перемоги!
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17.07.2023 23:00 Відповісти
ЛайНОО тут точно-трєтій лішній...
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17.07.2023 23:00 Відповісти
«Загравання з Путіним» - це лише черговий спосіб зміцнити позиції Ердогана у протистоянні із Заходом. Це особливо важливо на тлі ослаблення Путіна через невдалу війну та нещодавню спробу військового заколоту. Тому в даному випадку Ердоган просто використовує Путіна для досягнення своїх цілей у відносинах із Заходом, які для Туреччини набагато важливіші, ніж відносини з Росією.
І це не варто розглядати як прийняття сторони Росії - Ердоган так само загравав з Китаєм і навіть Ізраїлем. Це стиль його зовнішньої політики, і Ердоган навряд чи його зрадить."
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17.07.2023 23:00 Відповісти
А ось і агент ФСБ звечірнім відосиком. Так що ти робив в Омані, квартальна нікчема?
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17.07.2023 23:01 Відповісти
Грав мінуєт на роялі пуцликом і демонстрував ораторську оральну майстерність одночасно.
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17.07.2023 23:06 Відповісти
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17.07.2023 23:12 Відповісти
не може жити без пірдосіків
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17.07.2023 23:01 Відповісти
Вова, виродки з ООН тільки занепокоєння та вигідні москалям умови можуть забезпечити:
Росія проігнорувала пропозицію ООН про підключення "дочки" "Россільгоспбанку" до SWIFT, - Гутерріш Джерело:
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17.07.2023 23:01 Відповісти
Туреччина -- центральнии гравець - в цьому питанні
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17.07.2023 23:03 Відповісти
До першої торпеди по зерновозу з невідомого підводного човна.
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17.07.2023 23:05 Відповісти
. Невідомого ?
У чорному морі лише у двох держав є підводні човни , у Туреччини і козлостану . Питання до знатоків вікторини - ЩО , ДЕ , КОЛИ , якщо Туреччина свої зерновози , своїми ж підводними човнами , обстрілювати точно не буде , то чиї то будуть човни . ?
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17.07.2023 23:26 Відповісти
Не чіпляйтеся до слів. Керченський міст же пошкодив невідомо чий дрон. Так що мало хто напав? Може абхази.
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17.07.2023 23:48 Відповісти
.. Ну дрон це все ж - не підводний човен .. У абхазів субмарин вже точно - немає , а морські дрони - можливо .
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17.07.2023 23:58 Відповісти
Справжня мета зернової угоди

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17.07.2023 23:06 Відповісти
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17.07.2023 23:07 Відповісти
Тут я,наприклад,з нелохозелебабуїном згідний.Образ кацапорилого окупанта потрібно демонізувати на кожному кроці у цілому світі.
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17.07.2023 23:10 Відповісти
Якби це сказав Ердоган, я б сприйняв це серйозно. Але з вуст Зєлєнского це звучить, як невдалий жарт, чи комічна реприза.
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17.07.2023 23:10 Відповісти
Блазень зерном переймається, курва...Коли гинуть сотні військових кожного дня. Скажіть йому, що час вже йому іти у сраку.
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17.07.2023 23:13 Відповісти
Бабки не пахнуть, трупами.
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17.07.2023 23:15 Відповісти
Как Зеленский повестку получал...

https://www.youtube.com/watch?v=FzFQIQek-GM
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17.07.2023 23:17 Відповісти
А можно просто положити на мацкаля пісюна..
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17.07.2023 23:24 Відповісти
Скоріш за все - таке й буде .
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17.07.2023 23:27 Відповісти
скоріш за все з кацапів знімуть трохи санкцій.
бачу тут дехто досі вірить в казочки для дітвори.
хоча не дивно позитивні блохери тепер з Ердогана ліплять мессію аля ******** пригожин...
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17.07.2023 23:46 Відповісти
От як знімуть , тоді й поговоримо .
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17.07.2023 23:53 Відповісти
обовязково!
або ЗК зупиниться або підуть на поступки кацапам, іншого варіанту НЕМАЄ.
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17.07.2023 23:56 Відповісти
Я ж і кажу - поживемо - побачимо .
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18.07.2023 00:00 Відповісти
Ви уже одного разу "попкорн" закупляли, нічого не навчило.
За парашею стоїть Китай, тому ніхто не буде йти на конфронтацію, підуть на поступки кацапні тай по всьому, щоб нагодувати сирійців іранців та африку тобто всіх тих хто на стороні параші.
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18.07.2023 00:12 Відповісти
Це п.здець !!! Чого ти причепився ? Що ти хочеш від мене , щоб я погодився на твою думку ? Так не буде цього ,, і не надійся ..!!
В мене є своя , і я тобі її не нав'язую . То чому ти це робиш ?
Млять , шо за люди .! Ледве не з розуму сходять , але тільки щоб було по їхньому .!
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18.07.2023 00:19 Відповісти
за твоими кацапами стоят лапти а китай стоит сам за себя
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18.07.2023 08:53 Відповісти
когда если их вытурят с оон и магате - возможно тогда и морское право вспомнят.
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18.07.2023 03:37 Відповісти
ЗЕбіл планує "інспектувать" кораблі з власним українським зерном?
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17.07.2023 23:26 Відповісти
509-й день войны с рыфы был в 2015 году и рыфы в Украине пишеться с маленькой буквы.
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17.07.2023 23:42 Відповісти
Во время войны на украинском зерне зарабатывают коррупционеры и оргпреступность

Пн, 10/07/2023

Чтобы узнать, кто и в каких объемах импортирует «черное» украинское зерно, журналисты сопоставили таможенные документы и список подозреваемых в нарушениях украинских компаний, названия нескольких румынских, чешских и венгерских фирм-импортеров, а также ряда офшорных предприятий из числа импортеров.

Наиболее активный украинский экспортер из списка - фирма «Талстактив», которая, по данным прокуратуры, «легализовывала доход, полученный преступным путем», не заплатила подоходный налог и не вернула прибыль в иностранной валюте. Компанию основали в феврале 2021-го - за год до начала полномасштабного российского вторжения.

https://crime-ua.com/node/30810
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17.07.2023 23:44 Відповісти
Проблему штучно звузили до "зернової угоди" - хитрожопа маніпуляція інтернаціональних бариг. А те що заблоковано міжнародне судноплавство у двох морях то таке...
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18.07.2023 00:42 Відповісти
Получается , что если Рашка только и может гарантировать безопасность прохода кораблей с зерном , то стало быть и эта же Рашка гарантировала безопасность посещения Зеленским острова Змеиный. Вон оно как получается ... берегут московиты жизнь Военного Вождя, что подозрительно ... с чего бы это ?
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18.07.2023 00:58 Відповісти
Мені байдуже де яка ціна зерна. Я хочу почути просту відповідь на просте питання: ХТО РОЗМІНУВАВ ЧОНГАР і напустив орків на південь України?
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18.07.2023 01:03 Відповісти
не только разминировал Чонгар и но и убрал все боеспособные военные части с Юга Украины - тем самым сдав без боя под окружение Мариуполь Херсон и Мелитополь
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18.07.2023 08:56 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4053564.html Дмитрик Литвин - це та мр@зота, яка нині пише пафосні тексти для преЗЕдента Вови ЗЕбіла...


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18.07.2023 01:04 Відповісти
Швидка Настя йому пожиттєво ....
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18.07.2023 02:11 Відповісти
Время говорить правду: Роль Зеленского в этой войне.

https://www.youtube.com/@SergeyLubarsky

https://www.youtube.com/@SergeyLubarsky Sergey Lubarsky
https://www.youtube.com/watch?v=bnV9PYlmlnc
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18.07.2023 01:46 Відповісти
очень мутный этот кацапский бот типа швеця
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18.07.2023 09:16 Відповісти
Та ні, краще Швеця, особливо в цьому відео.
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18.07.2023 11:19 Відповісти
у него чисто скабеевский текст начитывается " так называемый контр наступ" Украина несет огромные потери" "байден не дает оружие" и остальное ватное фуфло приправленное наездами на зе-торчка
так что нет ему веры та же херня а потом окажется что он трампист-*******
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18.07.2023 11:58 Відповісти
Скоріш за все так і є, але в цьому відео про зеленського зібрано гарний фактаж, тому подивитись треба.
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18.07.2023 12:18 Відповісти
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18.07.2023 02:10 Відповісти
твой зеленский тортиком Рошен подавится
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18.07.2023 09:00 Відповісти
актьор ******** театру.уже навіть остогидло до оскомини.
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18.07.2023 06:45 Відповісти
Схоже ні Зеля, ні ті хто йому тексти до відосиків пише не читали умови зернової угоди. Там Кацапія зобов'язувалась не бомбити порти.
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18.07.2023 10:38 Відповісти
 
 