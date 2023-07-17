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Новини Війна
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Українські танкісти, які проходять підготовку на Abrams, можуть бути готові до бою за кілька тижнів, - ЗМІ

абрамс

Українські військовики, які проходять підготовку на американських танках Abrams у Німеччині, можуть бути готові до бою за кілька тижнів.

Про це пише оборонне видання Stars and Stripes, журналіст якого побував на тренувальному полігоні в Баварії, де навчаються близько 200 українців, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Незабаром вони будуть готові використати ці танки проти російських сил в Україні, розповіли їхні інструктори. Пентагон планує доставити Києву 31 відремонтований танк Abrams до осені цього року.

"Оскільки ми продовжуємо навчати українські Збройні сили на все більш досконалих системах озброєнь, ми продовжуємо дивуватися тому, як швидко вони адаптуються", – сказав речник європейського командування американських сил у Європі Вільям Спікс.

"Вони хочуть знати якомога більше деталей, які ми можемо надати. Вони енергійні, натхненні та готові", – розповів про українців представник американських сил, який брав участь у навчанні на танках Abrams.

Навчання продовжиться після того, як солдати покинуть Німеччину, і будуть налагоджені канали для контактів екіпажів з американськими експертами, якщо виникнуть проблеми, повідомляє видання.

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Танки, на яких навчаються українці, відрізняються від тих, що відправлятимуть на поле бою. Бойові танки спочатку модифікують, прибравши чутливі технології, щоб вони не потрапили в руки російських військ, повідомило видання USA Today у травні.

Журналісти відзначають, що танки Abrams можуть бути менш придатні до умов війни в Україні, ніж, до прикладу, німецькі Leopard. Експерти запевняють, що поставки американської техніки мають велике символічне значення, а також становлять інвестицію в довгострокову безпеку України.

Автор: 

танк (2096) військові навчання (2786)


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Це мабуть для походу на мацкву..
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17.07.2023 23:25 Відповісти
та да, три десятки танків зарєшаєт!
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17.07.2023 23:31 Відповісти
Маловато будет.
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17.07.2023 23:37 Відповісти
Чекаємо з нетерпінням наших воїнів , які будуть вбивати москальню
на нашій землі 😠‼️
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17.07.2023 23:29 Відповісти
В Кисловодске/росия/ на военно-агитационном плакате,з надписью "Ты с нами?", изображен танк з экипажем в башне. Все бы ничего, вот только танк "Leopard".
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17.07.2023 23:41 Відповісти
Не зрозуміло навіщо їх модернізувати? Кажуть через небезпеку можливого потрапляння до рук ворога чутливих технологій. В такому разі навіщо ці технології в цих Абрамсах взагалі, чи вони не можуть теоретично потрапити до рук ворогів США у можливих боях армії штатів з різними ворогами окрім кацапії? Жодної логіки.
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17.07.2023 23:42 Відповісти
Наприклад в них таємна броня, яка майже не пробивна. Але нам поставлять зі звичайною бронею
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18.07.2023 01:20 Відповісти
Без авиации это куски метала и мишени для арты.

Авиация нужна!
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17.07.2023 23:44 Відповісти
так само писали про льотчиків--брехуни
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18.07.2023 01:46 Відповісти
 
 