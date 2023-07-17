Українські танкісти, які проходять підготовку на Abrams, можуть бути готові до бою за кілька тижнів, - ЗМІ

Українські військовики, які проходять підготовку на американських танках Abrams у Німеччині, можуть бути готові до бою за кілька тижнів.

Про це пише оборонне видання Stars and Stripes, журналіст якого побував на тренувальному полігоні в Баварії, де навчаються близько 200 українців, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Незабаром вони будуть готові використати ці танки проти російських сил в Україні, розповіли їхні інструктори. Пентагон планує доставити Києву 31 відремонтований танк Abrams до осені цього року.

"Оскільки ми продовжуємо навчати українські Збройні сили на все більш досконалих системах озброєнь, ми продовжуємо дивуватися тому, як швидко вони адаптуються", – сказав речник європейського командування американських сил у Європі Вільям Спікс.

"Вони хочуть знати якомога більше деталей, які ми можемо надати. Вони енергійні, натхненні та готові", – розповів про українців представник американських сил, який брав участь у навчанні на танках Abrams.

Навчання продовжиться після того, як солдати покинуть Німеччину, і будуть налагоджені канали для контактів екіпажів з американськими експертами, якщо виникнуть проблеми, повідомляє видання.

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Танки, на яких навчаються українці, відрізняються від тих, що відправлятимуть на поле бою. Бойові танки спочатку модифікують, прибравши чутливі технології, щоб вони не потрапили в руки російських військ, повідомило видання USA Today у травні.

Журналісти відзначають, що танки Abrams можуть бути менш придатні до умов війни в Україні, ніж, до прикладу, німецькі Leopard. Експерти запевняють, що поставки американської техніки мають велике символічне значення, а також становлять інвестицію в довгострокову безпеку України.