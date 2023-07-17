"Війна не може тривати ще 500 днів", - голова МЗС Великої Британії Клеверлі
Світ Не може допустити затягування війни. Росія має негайно вивести свої війська з України та припинити перешкоджати експорту продовольства через Чорне море.
Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів",- наголосив він.
Клеверлі нагадав, що Генасамблея ООН неодноразово закликала до миру, заснованого на принципах Статуту ООН, а також спільному переконанні, що сила не дорівнює праву. "План Президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру",- зазначив Клеверлі.
Він додав, що справедливий і міцний мир – це те, чого прагне міжнародна спільнота, і Росія має зробити цей вибір вже сьогодні, вивівши всі свої війська з України.
"Пане Путін, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз",- закликав Клеверлі.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прилетить до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку з дводенним робочим візитом. Він візьме участь в міністерському засіданні Ради Безпеки ООН щодо агресії Росії проти України.
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Коефіцієнт інтелекту IQ у працівників Пригожина приблизно на рівні мийника машин - «Мотороли», а словниковий запас навіть менше, ніж у Еллочки-людожерки. У їхніх коментарях легко проглядаються ознаки агресії, кремлівської істерії та безліч помилок.
Ніщо не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
і орди завойовників-заброд
Ви, байстрюки катів осатанілих,
не забувайте, виродки, ніде:
- Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
Що за хамська натура, просити й ще бути незадовільним тим що дають..... а не уху, ВИ, їли?
Добре що так а не ігнор як коли Рашисти нападали на інших.
Хто не проводив мінування й риття окопів, оборонних укріплень хто не робив? Захід за руки тримав?
Хто обрав блазня президентом у воюючій країні не помічаючи війни?
Хто заглядав у очі сину Сатани *****?
P. S. Перш ніж кричать що всі засранці- подивись у власні штанці. (О. Пілевич)
цього пацюка тупінатреба топити а не взивати до закінчення війни….
Лабіринти НАТО. Ірина Фаріон про саміт НАТО у Вільнюсі
https://youtu.be/2WZnKv_Hr94
https://www.facebook.com/ihor.fedyk.31?__cft__%5B0%5D=AZU-Cq5cV1A8_-xddbK3n5ZMfBbPpegeOxfFryNVtCkt2K3VzhsU-Pc8d7fLzaNEDk_Qpd5M1cfXlukV-od8Cmblu42ko3D9TSXA6PLHYtzI09Td5cCa7Fi9wYNZh8soNDWtJxJkd4vYZvObZST5dzmQbopG5Q-GBYjEdnEumNVlvZUGytoq3xjgMY3cN5X2T0Q&__tn__=-UC*F Ihor Fedyk
Трагедія УГА.
!6- 18 липня 1919р. Українська Галицька Армія, під тиском польської армії Галлєра, підготовленої Францією та Англією, покидала рідний край і переходила за р. Збруч, щоб допомогти Армії УНР. ЗУНР- загинула! Весь похід УГА- суцільна трагедія галицьких вояків. Мало з них повернулося додому, в Галичину.Дехто з українських істриків критикує генерала Кравса за залишений Київ, коли з півночі на столицю наступали червоні, а з півдня - білі. Та прошу читачів згадати і те, що ген. Кравс, відкинувши польські заслони, прорвався через Карпати в Чехію і врятував біля 4 тис. галицького цвіту. Галицькі вояки вціліли. Інші полягли в трикутнику, чотирикутнику смерті, від тифу, в підмосковському концтаборі Кожухів. на Соловках, в Білому морі та ін. Український вчений і письменник та поет Михайло Брик писав:
"Уже пшениця дозрівала,
Вкривались золотом лани.
Липневе сонце ясно сяло,
Коли за Збруч ішли полки,
І сонце із жалю палилось,
І вітер з болю завивав,
Уся природа посумніла,
І Збруч розгублено стогнав..
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Злочин московських більшовиків. 4 липня 1941р., виконуючи наказ наркома держбезпеки СРСР В. Меркулова про облік всіх в"язнів тюрем всього ГУЛАГу і тих, хто пгідлягав ліквідації, у Заліщиках Тернопільської області, чекісти напакували 14 вагонів в"язнів, облили вагони пальним і потім зіштовхнули ці вагони із зруйнованого мосту у Дністер. Це були в"язні з Чорткова і Коломиї. Заліщицька трагедія забрала від 700 і до тисячі в"язнів. Десь тоді і там були знищені Петро Франко і проф. Кирило Студинський. І так в Україні з 1654р і до нині. Пора добиватли!
п.с. фараон розказала тобі про те, як уга перейшла на сторону Денікіна?
А коммент цикавий тим, що це інфа як багато галичан погибло у таборах смерті В ПІДМОСКОВСЬКОМУ КАНЦ ТАБОРІ КОЖУХІВ, на Соловках, в Білому морі
чи Ви тут захищаете московитів ?
Ви така особа , що тількі кацапську історию визнаєте
Тьху на тебе, язикатий зенелоше,зїш свого картавого брехливого язика!
Закончится война, закончится их шикарная жизнь и безответственность.
Один зі співрозмовників WP сказав, що Україна отримала менше ніж 15% засобів розмінування, про які просила. Частина цього обладнання почала надходити лише минулого тижня. Джерело:
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
Якось попалися на очі цікаві факти про тогочасне Чикаго:
- єдиним конкурентом, котрого Аль Капоне насправді боявся, був абсолютно безбашенний поляк, що керував польско-єврейською бандою... але коли той через свою надмірну безстрашність випадково згинув, то Аль Капоне почав активну експансію
- там же існувала українська мафія, котра утворилася стихійно - під час формування і посилення інших етнічних угрупувань, українці все частіше ставали об"єктами атак; аж поки кілька ветеранів війн не використали свої навички з роботи з вибухівкою та іншим диковинним (в той час серед гангстерів) озброєнням;
- специфічний військовий досвід і те, що в української мафії вистачало глузду не лізти на території інших етносів, спричинило доволі терпиме відношення до них зі сторони інших етнічних ОЗУ; навіть Аль Капоне старався домовлятися з ними, а не пробував підпорядковувати, як інші ОЗУ (його цікавили новинки зі зброї, специ з вибухівки, контрабанда алкоголю з Канади ітп)
- ця українська мафія дуже швидко асимілювалася в загальноамериканську, бо як тільки стало безпечніше, то українці взагалі не бажали йти в кримінал, тому в (початково) українському ОЗУ за пару десятків років не було майже жодного українця серед молодих...
щось видно, що клеверлі не дуже-то і клевер...
2. Наши западные партнёры на наши призывы о помощи устали напоминать нам о борьбе с коррупцией. Буквально перед самым началом саммита в Вильнюсе появилась информация, что
наши чиновники скоммуниздили миллиард долларов США, которые были выделены на закупку вооружения для ВСУ( это были народные деньги) . Миллиард растаял, как прошлогодний снег! Перечислять все пакости, которые натворили зеленые и их кореша нет необходимости обо всем уже говорено переговорено. Самое интересное, что никто никакой ответственности не понес! Даже дурачок трухин и тот сбежал за границу во время войны!!! Сейчас зеленые слуги хотят принять закон об отмене деклараций о доходах для с**я любимых!!! Каково?
3. Кацапы, воюя уже второй год и, получая п....лей, наконец, поняли, что они воюют с украинским народом! Р**ята, которые приготовили им свободный проход в Украину, ничего сделать не смогли. Кацапы получили по **..у и парадная форма сгорела вместе с ними. Тогда они начали просто уничтожать наш народ. В результате еще больше украинцев стали ненавидеть русню. Кацапы поняли, чтобы победить наш народ(не покорить), есть только один способ - нужно армию обезоружить. И в результате действий пятой колонны, помощь от США уменьшилась 2,7 раза - вместо 800 миллионов$ нам выделяют 300 миллионов$. Германия отказалась поставлять нам ракеты. Об обещанных самолетах на этот год нам придётся забыть. Плесень зеленая берет реванш.