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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Війна не може тривати ще 500 днів", - голова МЗС Великої Британії Клеверлі

клеверлі

Світ Не може допустити затягування війни. Росія має негайно вивести свої війська з України та припинити перешкоджати експорту продовольства через Чорне море.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії  Джеймс Клеверлі під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів",- наголосив він.

Клеверлі нагадав, що Генасамблея ООН неодноразово закликала до миру, заснованого на принципах Статуту ООН, а також спільному переконанні, що сила не дорівнює праву. "План Президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру",- зазначив Клеверлі.

Він додав, що справедливий і міцний мир – це те, чого прагне міжнародна спільнота, і Росія має зробити цей вибір вже сьогодні, вивівши всі свої війська з України.

"Пане Путін, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз",- закликав Клеверлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очільник МЗС Клеверлі може стати міністром оборони Великої Британії замість Воллеса, - The Times

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прилетить до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку з дводенним робочим візитом. Він візьме участь в міністерському засіданні Ради Безпеки ООН щодо агресії Росії проти України.

Велика Британія (5689) ООН (3399) Клеверлі Джеймс (78)


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Топ коментарі
+27
давайте більше зброї
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17.07.2023 23:25 Відповісти
+22
Тому ось вам ще 4 танки та 10 ракет і давайте вже виганяйте кацапів
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17.07.2023 23:31 Відповісти
+18
з таким підходом так званих цивілізованих країн ця війна буде тривати значно більше, ніж ще 500 днів. та і далеко не факт, що Україна після закінчення залишиться існувати.
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17.07.2023 23:28 Відповісти
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давайте більше зброї
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17.07.2023 23:25 Відповісти
І що буде? Це тушити вогонь бензином. Зброї і припасів вже дали і так овер дофіга. Результат - звільнено кілька сіл. Дайте ще більше зброї, ми угробимо ще декілька десятків літаків і сотні одиниць техніки і що найгірше, тисячі солдат - і звільнимо ще кілька сіл. А в цей час на другому кінці фронту кілька сіл втратимо. А потім знов, винне НАТО, бо "ви мало нам дали", і все по кругу. І все стоїть на місці, а люди щодня гинуть, можливо, сотнями. А кінця і краю цій бійні нема.
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18.07.2023 03:21 Відповісти
кремлівський наративчик - нюню
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18.07.2023 04:23 Відповісти
Давайте міріцца, да кацапчик???
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18.07.2023 05:52 Відповісти
Кацап, ти можеш розмовляти укрїнською, - це диво незбагненне
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18.07.2023 06:12 Відповісти
Страшніше ніж кацапські воші, це українські гниди ...
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18.07.2023 09:30 Відповісти
оце у вас камінгаут
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18.07.2023 09:14 Відповісти
А виробляти ракети самим? А, це ж при Порошенку було, а у Зеленського "інша фізіологія".
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18.07.2023 10:03 Відповісти
при зеленському довели до ума взяли на озброєння нептун
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18.07.2023 10:42 Відповісти
з таким підходом так званих цивілізованих країн ця війна буде тривати значно більше, ніж ще 500 днів. та і далеко не факт, що Україна після закінчення залишиться існувати.
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17.07.2023 23:28 Відповісти
Так никто не мешает Украине построить заводы и прочее. Но Украина за 500 дней отметилась только в бесчисленных коррупционных скандалах.
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17.07.2023 23:31 Відповісти
я цю тупу дурню ще й кацапсячою навіть коментувати не стану.
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17.07.2023 23:32 Відповісти
Ты просто пишешь как будто это не Украина воюет, а кто-то другой. В нормальной стране война ведет к переоценке приоритетов, у нас война привела только к увековечиванию того что существовало до войны.
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17.07.2023 23:34 Відповісти
И "МАРАФОН" пророк "существовало до войны"...
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17.07.2023 23:45 Відповісти
Це тому що в Україні при владі знаходиться ворожа 5-та колона, про яку вже відкрито почали говорити міжнародні партнери
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18.07.2023 11:22 Відповісти
Від тебе самого кацапом смердит.
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17.07.2023 23:43 Відповісти
Увага! На цій сторінці в розділі коментарів ПРАЦЮЄ зайвохромосомний бот патрушева з ФСБ

Луб'янська методичка у розділі «Як писати коментарі» рекомендує тролям з Лахти використовувати на українських сайтах слова та словосполучення такого характеру: «БРЕД!», «КУКУХА ПОЕХАЛА!», «ПРИНИМАЙ ГАЛОПЕРИДОЛ», «ЛЕЧИТЬСЯ НАДО В ПСИХУШКЕ», «ЧЁЙ-ТО ТЫ КУРИШЬ?», «НУ, ТЕБЯ И ШТЫВАЕТ», «ЗАКУСЫВАТЬ НАДО», «ДАЛЬШЕ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ» и др. Пітерські тролі зазвичай використовують у своїх «есе» тюремну «феню». Щоб чітко висловити свою думку, їм достатньо не більше десяти слів: Дебил», «Кретин», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло» и «Бухло». Інші висловлювання писати непристойно з поваги до жінок.

Коефіцієнт інтелекту IQ у працівників Пригожина приблизно на рівні мийника машин - «Мотороли», а словниковий запас навіть менше, ніж у Еллочки-людожерки. У їхніх коментарях легко проглядаються ознаки агресії, кремлівської істерії та безліч помилок.

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18.07.2023 03:16 Відповісти
Будують заводи. Цимбалюк зокрема звітував про артелерійські снаряди. Але буде мало. Все одно потрібні стратегічні, глобальні рішення. Так чи інакше.
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17.07.2023 23:52 Відповісти
В Союзі в 41-му були прийняті глобальні рішення. Всі заводи перейшли на випуск військової продукції, зброї і ***********. Працювали в 3 зміни, навіть 14 - 16 річні підлітки стали до станків. Але без потужного ленд-лізу все одно не обійшлись.
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18.07.2023 01:30 Відповісти
за яйца по 17 кто-то сел? какие заводы? об чем речь?
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18.07.2023 03:29 Відповісти
А що Вам не подобається у словах Клеверлі на засіданні Ради Безпеки ООН?
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17.07.2023 23:41 Відповісти
То схоже кацап.
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17.07.2023 23:44 Відповісти
То что он верит путину верит что с ним можно договорится словами...только на поле боя и санкциями.
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18.07.2023 02:57 Відповісти
Звідки Ви таке взяли? Дипломат закликав припинити війну. Це його робота на конкретному заході.
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18.07.2023 03:23 Відповісти
з яким підходом? Україні допомоги на 150 мільярдів дали, дядя, зброї і *********** надано було стільки що я задовбусь тут перераховувати. Чужі країни, яким ми ніхто і які нам нічого не винні. Скільки тобі трильйонів доларів ще треба щоб перестали нити? Уже казали "дайте танки і ми звільнимо південь". Звільнив? Думаєш, літаки сильно щось змінять? Звільнимо на два села більше? Фронт все перемелює. Вони дали - фронт перемолов, вони дали - фронт перемолов, а наступу нема, все стоїть на місці, і найстрашніше, що фронт перемелює людей. Тупо даремно, бо звільнення всієї території не буде, тому що проти нас воює глиба в 5 раз більша по населенню і з величезним ВПК, і ця країна ще навіть толком мобілізації не проводила і не переводила економіку на воєнні рейки. І якщо треба буде - зробить це. До твердолобих інтернет-патріотів ніяк не дійде, що воєнного вирішення тут нема, воєнним шляхом не переможе жодна зі сторін. Але ж ні, ми хочемо воювати, ніякого перемир'я- пишуть вояни з диванів. А як запитаєш, чи ти сам на фронті - то всі вдома, або непридатний, або пенсіонер, або бронь, або інвалід, або баба, або "я вже воював" або ще щось.
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18.07.2023 03:06 Відповісти
І що ти пропонуєш, сидіти в глухій обороні, чекати поки кацапи накопичать сили і підуть у тотальний наступ???
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18.07.2023 05:55 Відповісти
Чи пропонуєш взагалі капітулювати перед агресором, диванний скептик, щоб він потім знищив всіх українців в таборах, геноцидами та голодоморами?
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18.07.2023 11:26 Відповісти
Україна як держава і місце на карті залишиться попри всі спроби ********** її загарбати. Ну а залишки українців ... на якийсь час стануть "корінною, титульною нацією" як недобитки індіанців в США. Обкладемо мігрантів податками - нехай працюють, а самі і почнемо активно розмножуватись як кролики. Так! Створимо "Культ Кроликів" і під керівництвом почесного кроля яценюка відкриємо казіно та ігрові автомати для мігрантів. Ото заживем...
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25.07.2023 17:14 Відповісти
мабуть треба переробляти асвальтоукладчики в машини для розміновування на дистанційному управлінні
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17.07.2023 23:30 Відповісти
Асфальт понад усьо.
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17.07.2023 23:32 Відповісти
Народ мій є, народ мій завжди буде,
Ніщо не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
і орди завойовників-заброд

Ви, байстрюки катів осатанілих,
не забувайте, виродки, ніде:
- Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
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17.07.2023 23:31 Відповісти
"Весь світ хоче миру". Так и давайте ******* русню всем Миром.
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17.07.2023 23:31 Відповісти
Тому ось вам ще 4 танки та 10 ракет і давайте вже виганяйте кацапів
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17.07.2023 23:31 Відповісти
СВОЄ ТРЕБА МАТИ!
Що за хамська натура, просити й ще бути незадовільним тим що дають..... а не уху, ВИ, їли?
Добре що так а не ігнор як коли Рашисти нападали на інших.
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18.07.2023 01:22 Відповісти
Нема свого. Далі що? Здохніть усі?
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18.07.2023 01:33 Відповісти
Oleksandr Onys ні. Боротися й бути вдячними союзникам за підтримку й допомогу а не поводитись як хамовите бидло - єй "яжнєлох какой" анушвидко сюди.
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18.07.2023 02:46 Відповісти
Своє ми знищили і віддали рашці ще в 90-х - на початку 2000-х саме на вимогу наших західних партнерів. Тільки не треба тут розповідати про Кучму та іншу подібну єресь. В мережі повно матеріалів, як все було насправді.
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18.07.2023 01:36 Відповісти
Goga Gruzin хто не розбудовував Армію з 2019 року й зменьшував фінансування?
Хто не проводив мінування й риття окопів, оборонних укріплень хто не робив? Захід за руки тримав?
Хто обрав блазня президентом у воюючій країні не помічаючи війни?
Хто заглядав у очі сину Сатани *****?
P. S. Перш ніж кричать що всі засранці- подивись у власні штанці. (О. Пілевич)
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18.07.2023 02:44 Відповісти
Не бреши, не було жодних вимог західних партнерів щодо тактичної яз, збройного урану, плутонію, крилатих ракет та авіації, які Україна руками зрадників комуняк передала агресору
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18.07.2023 11:30 Відповісти
Вчи історію.
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18.07.2023 14:37 Відповісти
якби мені за допомогу і порятунок щось вякнули типу цього, я би не просто припинив допомагати, а і попросив би усе до останнього цента і до останнього патрона повернути назад. А далі - воюй сам, якщо щось не так.
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18.07.2023 03:10 Відповісти
Ми і воюємо самі. Чи це не так? Не українці гинуть щодня? Навіть зараз. Поки сміливий Alex james 7ac202cd пише своє справедливе повідомлення. Скілбки американців гине зараз? Скільки британців? А українців?...
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18.07.2023 03:16 Відповісти
Ти спочатку тоді попроси щоб повернули все до останнього патрона що ми передали та знищили в рамках різних роззброєнь на вимогу цих же міжнародних партнерів,під "гарантії" будапештсько-бухарестських розвідняків.Для перемоги над парашею в цій війні точно вистачило б,а відсотків на двісті війна була б зараз в іншому місці,за межами України.
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18.07.2023 06:18 Відповісти
Клевері ще один котрий хоче зазирнути в очі….
цього пацюка тупінатреба топити а не взивати до закінчення війни….
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17.07.2023 23:32 Відповісти
Прямо з трибуни Ради Безпеки ООН?
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17.07.2023 23:45 Відповісти
Почати можна навіть звідти….
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17.07.2023 23:47 Відповісти
У ЗЕбіла війна може тривати роками, ви не розумієте. Коли би ще були яйця по 17 грн та ЗЕбломарахвон багатомільярдний
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17.07.2023 23:32 Відповісти
Дуже цікаве інтервью - світ боїться сильної України

Лабіринти НАТО. Ірина Фаріон про саміт НАТО у Вільнюсі
https://youtu.be/2WZnKv_Hr94
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17.07.2023 23:33 Відповісти
Сильная Украина это феномен Данинга-Крюгера Фарион.
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17.07.2023 23:35 Відповісти
Вона багато дае істории , котру москалі у головах українців намагалися стерти
https://www.facebook.com/ihor.fedyk.31?__cft__%5B0%5D=AZU-Cq5cV1A8_-xddbK3n5ZMfBbPpegeOxfFryNVtCkt2K3VzhsU-Pc8d7fLzaNEDk_Qpd5M1cfXlukV-od8Cmblu42ko3D9TSXA6PLHYtzI09Td5cCa7Fi9wYNZh8soNDWtJxJkd4vYZvObZST5dzmQbopG5Q-GBYjEdnEumNVlvZUGytoq3xjgMY3cN5X2T0Q&__tn__=-UC*F Ihor Fedyk

Трагедія УГА.
!6- 18 липня 1919р. Українська Галицька Армія, під тиском польської армії Галлєра, підготовленої Францією та Англією, покидала рідний край і переходила за р. Збруч, щоб допомогти Армії УНР. ЗУНР- загинула! Весь похід УГА- суцільна трагедія галицьких вояків. Мало з них повернулося додому, в Галичину.Дехто з українських істриків критикує генерала Кравса за залишений Київ, коли з півночі на столицю наступали червоні, а з півдня - білі. Та прошу читачів згадати і те, що ген. Кравс, відкинувши польські заслони, прорвався через Карпати в Чехію і врятував біля 4 тис. галицького цвіту. Галицькі вояки вціліли. Інші полягли в трикутнику, чотирикутнику смерті, від тифу, в підмосковському концтаборі Кожухів. на Соловках, в Білому морі та ін. Український вчений і письменник та поет Михайло Брик писав:
"Уже пшениця дозрівала,
Вкривались золотом лани.
Липневе сонце ясно сяло,
Коли за Збруч ішли полки,
І сонце із жалю палилось,
І вітер з болю завивав,
Уся природа посумніла,
І Збруч розгублено стогнав..
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17.07.2023 23:45 Відповісти
Она историк?
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17.07.2023 23:46 Відповісти
Вона професор филологіі в Львівському універі.
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17.07.2023 23:48 Відповісти
Тоесть, не историк.
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17.07.2023 23:51 Відповісти
а какая разніца? госпожа "дуглас" найшла якусь картинку і рішили кинути її, хоч до теми вона немає ЖОДНОГО відношення! типова поведінка цієї особи...
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18.07.2023 00:23 Відповісти
Ось Вам ще картинка

https://www.facebook.com/ihor.fedyk.31?__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Ihor Fedyk

Злочин московських більшовиків. 4 липня 1941р., виконуючи наказ наркома держбезпеки СРСР В. Меркулова про облік всіх в"язнів тюрем всього ГУЛАГу і тих, хто пгідлягав ліквідації, у Заліщиках Тернопільської області, чекісти напакували 14 вагонів в"язнів, облили вагони пальним і потім зіштовхнули ці вагони із зруйнованого мосту у Дністер. Це були в"язні з Чорткова і Коломиї. Заліщицька трагедія забрала від 700 і до тисячі в"язнів. Десь тоді і там були знищені Петро Франко і проф. Кирило Студинський. І так в Україні з 1654р і до нині. Пора добиватли!

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18.07.2023 01:51 Відповісти
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17.07.2023 23:47 Відповісти
якщо ти не знаєш історії , то нахіба вчиш її по запискам кгб-стської невченої аферистки?
п.с. фараон розказала тобі про те, як уга перейшла на сторону Денікіна?
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18.07.2023 00:20 Відповісти
Я дивуюсь Вашему хамству. Вам так мулить , що українці будуть знати історию ? Що Ви срач тут підняли ізза комента про УГА?
А коммент цикавий тим, що це інфа як багато галичан погибло у таборах смерті В ПІДМОСКОВСЬКОМУ КАНЦ ТАБОРІ КОЖУХІВ, на Соловках, в Білому морі
чи Ви тут захищаете московитів ?
Ви така особа , що тількі кацапську історию визнаєте
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18.07.2023 01:37 Відповісти
На рашку ці заклинання якось не діють -- тільки гарні *********
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17.07.2023 23:34 Відповісти
https://www.dialog.ua/russia/277586_1689596570 Разбирательства по поводу того, что россия вновь получила болезненный удар
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17.07.2023 23:59 Відповісти
І цей прохач миру у )(уйла має замінити Воллеса на посту міністра оборони?
Тьху на тебе, язикатий зенелоше,зїш свого картавого брехливого язика!
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17.07.2023 23:36 Відповісти
Дайте ***** *****, а не просите вывести войска, это бесполезно
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17.07.2023 23:41 Відповісти
Війна триває вже 9 РОКІВ!!!
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17.07.2023 23:42 Відповісти
Не 9, а 20 років, починаючи з будівництва росіянами дамби біля коси Тузла.
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17.07.2023 23:49 Відповісти
Зе-шваль только на это и расчитывает. Даже если успехов всё это время на фронте будет 0.
Закончится война, закончится их шикарная жизнь и безответственность.
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17.07.2023 23:44 Відповісти
Десь,в бік кацапів, зловісно усміхнувся Боріс Джонсон,,,),,,
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17.07.2023 23:49 Відповісти
При таких темпах постачання західного озброєння ЗСУ , як зараз , вона триватиме ще 500 років , а не днів .

Один зі співрозмовників WP сказав, що Україна отримала менше ніж 15% засобів розмінування, про які просила. Частина цього обладнання почала надходити лише минулого тижня. Джерело:
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17.07.2023 23:50 Відповісти
Може і буде.Нащо давати надію?
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17.07.2023 23:52 Відповісти
Пам'ятаймо історію України та пильнуймо Україну!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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17.07.2023 23:55 Відповісти
Хоч і моветон злочинців цитувати але тут можна добитися більшого від окупантів добрим словом і пістолетом чим просто добрим словом, яке вони сприймають як ознаку слабкості.
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17.07.2023 23:58 Відповісти
Аль Капоне цього не говорив
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18.07.2023 00:10 Відповісти
Я знаю, але такі як бункерний дід, одних добрих слів не розуміють. Д
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18.07.2023 00:12 Відповісти
Ну часом і злочинці щось влучного можуть сказати

Якось попалися на очі цікаві факти про тогочасне Чикаго:

- єдиним конкурентом, котрого Аль Капоне насправді боявся, був абсолютно безбашенний поляк, що керував польско-єврейською бандою... але коли той через свою надмірну безстрашність випадково згинув, то Аль Капоне почав активну експансію
- там же існувала українська мафія, котра утворилася стихійно - під час формування і посилення інших етнічних угрупувань, українці все частіше ставали об"єктами атак; аж поки кілька ветеранів війн не використали свої навички з роботи з вибухівкою та іншим диковинним (в той час серед гангстерів) озброєнням;
- специфічний військовий досвід і те, що в української мафії вистачало глузду не лізти на території інших етносів, спричинило доволі терпиме відношення до них зі сторони інших етнічних ОЗУ; навіть Аль Капоне старався домовлятися з ними, а не пробував підпорядковувати, як інші ОЗУ (його цікавили новинки зі зброї, специ з вибухівки, контрабанда алкоголю з Канади ітп)
- ця українська мафія дуже швидко асимілювалася в загальноамериканську, бо як тільки стало безпечніше, то українці взагалі не бажали йти в кримінал, тому в (початково) українському ОЗУ за пару десятків років не було майже жодного українця серед молодих...
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18.07.2023 00:19 Відповісти
Як же вам усім не обридло закликати ***** до порядку ! Просто наберіться мужності та дайте Україні більше зброї .
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18.07.2023 00:00 Відповісти
Davaite zbropi bilshe
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18.07.2023 00:03 Відповісти
Може і навіть більше
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18.07.2023 00:04 Відповісти
https://youtu.be/yFGDne1qbNY ⚡Україну "послали" робити зброю самостійно | Хто відповість за "злив" ракетної програми? | Є ПИТАННЯ
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18.07.2023 00:06 Відповісти
Боневтік може порішати з путіним і за кілька днів в губернії Україна закінчиться війна. В губернії. Але Залужний проти
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18.07.2023 00:09 Відповісти
Будь яка спроба зє "порішати " з ****** закінчиться його смертю. Ми (народ України) також організуємо повне винищення його нащадків та всіх родичів-спадкоємців де б вони вони не ховались. Трупів не буде. Тільки розвіяний попіл.
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25.07.2023 17:29 Відповісти
Нічого ти не організуєш
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25.07.2023 21:17 Відповісти
Ідея відплати завжди об'єднує людей. Знайти спільників для вбивства в деяких випадках значно легше ніж, скажімо, кошти на операцію з порятунку життя...
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25.07.2023 23:45 Відповісти
Війна могла закінчитись минулої осені, якби в нас було достатньо зброї. Кацапські нацисти були зовсім неготові до оборони. Якщо ви далі будете жувати соплі і цедити нам зброю по краплях параша може вести таку війну майже безкінечно
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18.07.2023 00:21 Відповісти
Оце й печально
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18.07.2023 00:34 Відповісти
Призывают они, импотенты долбаные путина и фашистскую расею. ******* уже по расее и повторите гребные русские корыта
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18.07.2023 00:29 Відповісти
Интересно, а их больше интересует чтобы еще 500 дней не было войны или то что есть перешкоди експорту продовольства через Чорне море? Что-то мне подсказывает, если бы не эти перешкоди, то за 500 дней разговоров не было бы.
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18.07.2023 00:49 Відповісти
Якесь дебілшоу, зв'язку між сраму Нато у Вільнюсі і відміни "зернової угоди" не розуміють? Ще 500 днів війни - це не про "історичні гарантії безпеки", самоусунення від проблеми. Можете потрясати повітря в ООН скільки хочете, це же те що "ви" хотіли - захищати "кожний дюйм землі Нато")) дивіться під ноги. Здається тепер питання в параграфі-88 та удару по Керченському мосту...нехай щасть в ООН.
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18.07.2023 00:58 Відповісти
Китай просто рже...типа підтримує всі ініціативи цих горе-лідерів Заходу.
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18.07.2023 01:07 Відповісти
Британія може спокійно завести свій кораблі в ЧМ і супроводжувати зерновози,а не робити свої марні заяви в нікуди.
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18.07.2023 01:19 Відповісти
Нажаль, вона ще буде тривати як мінімум 500днів.
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18.07.2023 01:27 Відповісти
А буде, ви ще довше передавайте зброю. Буде і 500 і 1500 діб.
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18.07.2023 01:33 Відповісти
"пук-пердь-пшик....." - голова МЗС Великої Британії Клеверлі

щось видно, що клеверлі не дуже-то і клевер...
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18.07.2023 01:47 Відповісти
Достаточно ввести в Черное море американский авианосец и все российские пугалки относительно зернового коридора прекратятся.
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18.07.2023 08:00 Відповісти
Cleverly
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18.07.2023 08:35 Відповісти
1. В начале осени прошлого года посол Украины в США Маркарова заявила, что Украине помощь от США не нужна. Об этом рассказал в своём телевизионном выступлении Андрей Ларионов. Он говорил, что когда он встречался с представителями Белого Дома, то они, и, сказали ему об этом. Маркарова заявила об этом официально(а, разве посол может заявлять подобные вещи не официально?). Если она заявила это без согласования, то почему ее до сих пор не попёрли с должности? А, если это выступление посла было согласовано с офисом президента, тогда получается совсем другая картина! Кстати говоря, Ларионова после этого стали обливать грязью особенно интенсивно. И он на долго исчез с экранов ТВ. Интересно, кто же дал команду - Не Пущать?
2. Наши западные партнёры на наши призывы о помощи устали напоминать нам о борьбе с коррупцией. Буквально перед самым началом саммита в Вильнюсе появилась информация, что
наши чиновники скоммуниздили миллиард долларов США, которые были выделены на закупку вооружения для ВСУ( это были народные деньги) . Миллиард растаял, как прошлогодний снег! Перечислять все пакости, которые натворили зеленые и их кореша нет необходимости обо всем уже говорено переговорено. Самое интересное, что никто никакой ответственности не понес! Даже дурачок трухин и тот сбежал за границу во время войны!!! Сейчас зеленые слуги хотят принять закон об отмене деклараций о доходах для с**я любимых!!! Каково?
3. Кацапы, воюя уже второй год и, получая п....лей, наконец, поняли, что они воюют с украинским народом! Р**ята, которые приготовили им свободный проход в Украину, ничего сделать не смогли. Кацапы получили по **..у и парадная форма сгорела вместе с ними. Тогда они начали просто уничтожать наш народ. В результате еще больше украинцев стали ненавидеть русню. Кацапы поняли, чтобы победить наш народ(не покорить), есть только один способ - нужно армию обезоружить. И в результате действий пятой колонны, помощь от США уменьшилась 2,7 раза - вместо 800 миллионов$ нам выделяют 300 миллионов$. Германия отказалась поставлять нам ракеты. Об обещанных самолетах на этот год нам придётся забыть. Плесень зеленая берет реванш.
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18.07.2023 11:54 Відповісти
 
 