"Війна не може тривати ще 500 днів", - голова МЗС Великої Британії Клеверлі

Світ Не може допустити затягування війни. Росія має негайно вивести свої війська з України та припинити перешкоджати експорту продовольства через Чорне море.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів",- наголосив він.

Клеверлі нагадав, що Генасамблея ООН неодноразово закликала до миру, заснованого на принципах Статуту ООН, а також спільному переконанні, що сила не дорівнює праву. "План Президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру",- зазначив Клеверлі.

Він додав, що справедливий і міцний мир – це те, чого прагне міжнародна спільнота, і Росія має зробити цей вибір вже сьогодні, вивівши всі свої війська з України.

"Пане Путін, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз",- закликав Клеверлі.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прилетить до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку з дводенним робочим візитом. Він візьме участь в міністерському засіданні Ради Безпеки ООН щодо агресії Росії проти України.