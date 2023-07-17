Ударні БпЛА імовірно "Shahed" з Чорного моря прямують в південному напрямку, - Повітряні сили ЗСУ
Зафіксовано пуски ворогом ударних безпілотників в південному напрямку.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Ударні БпЛА імовірно "Shahed" з Чорного моря прямують в південному напрямку. У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+14 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар17.07.2023 23:52 Відповісти Посилання
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+7 Myroslav Hrabovsky #517948
показати весь коментар18.07.2023 00:04 Відповісти Посилання
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Віктор Бородулін
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На фото FPV-дрон камікадзе РФ масового виробництва "Гортензія". Його роблять у Санкт-Петербурзі у промислових масштабах, поки дармоїди при владі оновлюють стадіони і закуповують барабани та конструктори для сховищ.
Сьогодні потужність виробництва - 120 шт/день, 3000 шт/міс.»
Ось такі непрофесійні мої виводи . Зараз тролі почнуть пищати
Після лютого дрони довели свою ефективність проти рашки, навіть в умовах їх досить просунутого РЕБа. От з того часу за півтори роки не спрямувати держфінансування на виробництво дронів - це на рівні розмінування Чонгару та Каланчака.
а ось те, що були зроблени зеленими перепони для воза дронів ізза кордонів- це явна наработка фсб
турция, ахтунг!