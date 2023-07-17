Ударні БпЛА імовірно "Shahed" з Чорного моря прямують в південному напрямку, - Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано пуски ворогом ударних безпілотників в південному напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ударні БпЛА імовірно "Shahed" з Чорного моря прямують в південному напрямку. У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.

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