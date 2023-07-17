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Новини Війна
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Ударні БпЛА імовірно "Shahed" з Чорного моря прямують в південному напрямку, - Повітряні сили ЗСУ

шахед

Зафіксовано пуски ворогом ударних безпілотників в південному напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ударні БпЛА імовірно "Shahed" з Чорного моря прямують в південному напрямку. У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Наразі змушені ставити ППО біля населених пунктів. Якщо їх розмістити подалі - противник скористається прогалинами, - Ігнат

Автор: 

безпілотник (4451) дрони (5032) Повітряні сили (2825) повітряна тривога (945)


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Топ коментарі
+14
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Віктор Бородулін

https://www.facebook.com/viktor.demon.1/posts/pfbid02AcA7XfewMVssLNxDj7jVxE1W46bLvwTkh7bbThW1dqjarJfsanuNi6pQyJXAMmzol?__cft__[0]=AZWrKd8ob5QEm2agNHF7cYDh_rkmoUpE4dZQOzrs850oiVHQqdIKMXLu5zHRRepVY2rukYKnJJsL9Jb5hQas18N0-**********************************-aYIj8GElNPttD95FR042UDQXjXlAd-jK0GsS3uur83L4yx0h9ZJafJKC0XRKZHdYOVR-6KLTp0mZE7l7oka1SW7wmhqI&__tn__=%2CO*F 1 д. ·

На фото FPV-дрон камікадзе РФ масового виробництва "Гортензія". Його роблять у Санкт-Петербурзі у промислових масштабах, поки дармоїди при владі оновлюють стадіони і закуповують барабани та конструктори для сховищ.
Сьогодні потужність виробництва - 120 шт/день, 3000 шт/міс.»
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17.07.2023 23:52 Відповісти
+11
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18.07.2023 00:00 Відповісти
+7
»З чорного моря в південному напрямку знаходиться Туреччина чи помиляюсь?
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18.07.2023 00:04 Відповісти
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17.07.2023 23:51 Відповісти
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Віктор Бородулін

https://www.facebook.com/viktor.demon.1/posts/pfbid02AcA7XfewMVssLNxDj7jVxE1W46bLvwTkh7bbThW1dqjarJfsanuNi6pQyJXAMmzol?__cft__[0]=AZWrKd8ob5QEm2agNHF7cYDh_rkmoUpE4dZQOzrs850oiVHQqdIKMXLu5zHRRepVY2rukYKnJJsL9Jb5hQas18N0-**********************************-aYIj8GElNPttD95FR042UDQXjXlAd-jK0GsS3uur83L4yx0h9ZJafJKC0XRKZHdYOVR-6KLTp0mZE7l7oka1SW7wmhqI&__tn__=%2CO*F 1 д. ·

На фото FPV-дрон камікадзе РФ масового виробництва "Гортензія". Його роблять у Санкт-Петербурзі у промислових масштабах, поки дармоїди при владі оновлюють стадіони і закуповують барабани та конструктори для сховищ.
Сьогодні потужність виробництва - 120 шт/день, 3000 шт/міс.»
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17.07.2023 23:52 Відповісти
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18.07.2023 00:00 Відповісти
Мені не зрозуміло , чому завод дронів не побудували ще при порохе. Я шукаю причину . І в мене відповідь одна - що при пороху , як і при зелених ( арахамія рвався, якщо памятаете) спрацьовувало бажання мати власний приватний завод - чисто бизнес інтереси . Інших пояснень нема. По друге - подивитесь які прості ці конструкції . Но нам завжди показували щось крупне і складне. Тобто одразу робили космічний корабль подороже з дорогим держзамовленням. . А можно було почати з легких простих і дешевих ( но масових) конструкцій. Зараз на фронті вони як очі і їх не вистачае.
Ось такі непрофесійні мої виводи . Зараз тролі почнуть пищати
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18.07.2023 00:35 Відповісти
Мені здається, тоді просто серйозно недооцінювали важливість дронів. Принаймні, я не памʼятаю якихось розмов про дрони взагалі. Такі промахи - це, безумовно, мінус, але необовʼязково зрада.
Після лютого дрони довели свою ефективність проти рашки, навіть в умовах їх досить просунутого РЕБа. От з того часу за півтори роки не спрямувати держфінансування на виробництво дронів - це на рівні розмінування Чонгару та Каланчака.
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18.07.2023 01:58 Відповісти
Я не кажу про зраду. Я кажу що бизнес інтереси окремих групп политиків брали верх над державницькою позиціею - це едине пояснення такого проколу. Ефективність дронів вперше показала себе у Сирії . Битва байрактарів против 300 вагнеровців. СКІЛЬКІ років пройшло. І в Турцію к байрактару їздили І фотки розміщали, і щось готували будувати. Це все були лозунги? І вже кілька тижднів тому знову оприлюднили, що збудують завод по виробництву дронів ЧЕРЕЗ 2 роки‼️ Вони що зовсім тупі? Для дронів , що на фото , вистачить любого цеха.

а ось те, що були зроблени зеленими перепони для воза дронів ізза кордонів- це явна наработка фсб
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18.07.2023 04:23 Відповісти
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17.07.2023 23:53 Відповісти
Йо*бана москалота прийде же час і ми вас просто за*їбемо цими дронами…
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17.07.2023 23:54 Відповісти
Але це буде вже після шашликів
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18.07.2023 00:03 Відповісти
Ни на одну сраную Конченую Заспу до сих пор не упала ни единая ракета, ни дрон.
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17.07.2023 23:55 Відповісти
там з початку війни ніхто не живе
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17.07.2023 23:57 Відповісти
ага, все в монако
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17.07.2023 23:59 Відповісти
Після війни треба цю кончу заспу зачистити повніст
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18.07.2023 00:19 Відповісти
вы с трухи копируете?
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17.07.2023 23:57 Відповісти
на трухе тотч в такойже пост, олько на 30 мин ранише, вы копируете труху? копипаст? это ****** вы меня разочаровали
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18.07.2023 00:02 Відповісти
Чорне море на півдні, прямують теж на південь. Так куди вони летять?
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18.07.2023 00:03 Відповісти
им нужно обьяснить - ветер в компАс , течение из компАса , єто же єлементарно .
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18.07.2023 00:16 Відповісти
В Турцию.
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18.07.2023 01:30 Відповісти
ишо делать, уже прошло полчаса, цензор где дроны????
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18.07.2023 00:04 Відповісти
»З чорного моря в південному напрямку знаходиться Туреччина чи помиляюсь?
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18.07.2023 00:04 Відповісти
ставил в пример ваш сайт, а тут такой ******
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18.07.2023 00:05 Відповісти
з Чорного моря прямують в південному напрямку ??
турция, ахтунг!
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18.07.2023 00:30 Відповісти
алё гараж! з Чорного моря можуть летіти на північ...у вас шо компас поламался.?
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18.07.2023 00:41 Відповісти
А може кацапи вирішили по Турціі йо@ нуть , тоді все вірно
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18.07.2023 00:58 Відповісти
На Ердогана абідєлісь чи вже осінь?
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18.07.2023 00:45 Відповісти
По маршруту руху бпла всі голови ВЦА відчитались у твітерах,фейсбуках,зняли відео для тіктоку,тільки організувати бригади для збиття дронів не встигли,ну вони ж так швидко пролітають через область,як тут встигнути,стільки роботи,та ще звіти готувати.
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18.07.2023 01:24 Відповісти
Ночная вражеская атака юга: ПВО уничтожила 6 "Калибров" и 25 "Шахедов" - ОК "Юг"
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18.07.2023 08:03 Відповісти
21 шахед над морем в Одессе и 4 на Николаевщене
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18.07.2023 08:21 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/18/7411771/ Оккупанты заявляют, что Крым атаковали почти 30 беспилотников
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18.07.2023 08:04 Відповісти
 
 