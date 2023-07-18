Аеророзвідник 92-і бригади: "Ніхто нічого під Куп’янськом не прорвав, це тиск на дві позиції"

Перехід ворога на Куп’янському напрямку у наступ слід трактувати як активізацію дій і тиск на позиції Збройних Сил України.

Про це у фейсбуці написав аеророзвідник 92-ї ОМБр Леонід Маслов, інформує Цензор.НЕТ.

"Не ведіться на заголовки. Хочу запевнити усіх друзів і знайомих. Попри те, що мають місце окремі спроби тиску на наші позиції під Купянськом на лівому березі Осколу, дані про "перехід в наступ" противника слід трактувати як активізацію дій і тиск.

Ніхто нічого не прорвав, позиції на місці, 2 ділянки, які раніше весь час переходили з рук в руки зараз перейшли в інші руки. Це намаганння змусити нас відтягнути сили з основного напрямку", - повідомив військовий.

"Пан Сирський звісно не збрехав, але перехід в наступ не означає успіх в цьому наступі", - зазначив Маслов.

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Раніше Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що "ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Куп’янська".

