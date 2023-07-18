Аеророзвідник 92-і бригади: "Ніхто нічого під Куп’янськом не прорвав, це тиск на дві позиції"
Перехід ворога на Куп’янському напрямку у наступ слід трактувати як активізацію дій і тиск на позиції Збройних Сил України.
Про це у фейсбуці написав аеророзвідник 92-ї ОМБр Леонід Маслов, інформує Цензор.НЕТ.
"Не ведіться на заголовки. Хочу запевнити усіх друзів і знайомих. Попри те, що мають місце окремі спроби тиску на наші позиції під Купянськом на лівому березі Осколу, дані про "перехід в наступ" противника слід трактувати як активізацію дій і тиск.
Ніхто нічого не прорвав, позиції на місці, 2 ділянки, які раніше весь час переходили з рук в руки зараз перейшли в інші руки. Це намаганння змусити нас відтягнути сили з основного напрямку", - повідомив військовий.
"Пан Сирський звісно не збрехав, але перехід в наступ не означає успіх в цьому наступі", - зазначив Маслов.
Раніше Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що "ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Куп’янська".
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Хіба це не очевидно?
тому віримо тільки ЗСУ І генералу Залужному 🙁
а от ЗСУ - не тільки можна, але й треба.
Та й системні проблеми ЗСУ розв"яжуться в 50 раз легше, коли прибрати п"яту колону з ОПи... навіщо ж ЗСУ звинувачувати в не їх гріхах?
Вони абсолютно непорівнювані, бо в МО що-небудь покращувати НЕ бажають на найвищому рівні, бо д"Єрмак не велить і це красти заважатиме.
Тоді ж як в ЗСУ корупції та/чи зради таких масштабів не спостерігається.
Тому вдаватися в деталі, "що там в ЗСУ неідеально" не бачу жодного змісту при такій постановці питання.
От якби це сказав якийсь заслужений і непригорнутий д"Єрмаком генерал, тоді б справді не сумнівався в його висновках. А читаю прізвище Сирського - і зразу в голові думки рояться... а може то він на прохання д"Єрмака страхає, щоб тому легше було капітулянстські настрої розганяти? Чи (наприклад) перебільшує загрозу, щоб відвернути увагу від якигось чергових фак-апів ЗЄ ОПи?.. Та й багато інших варіантів голова підсовує.
Ні, ви Сирського просто "генералом" не називайте. Якщо вже, то це "той д"Єрмаківський генерал".