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Новини Війна
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Аеророзвідник 92-і бригади: "Ніхто нічого під Куп’янськом не прорвав, це тиск на дві позиції"

війна,зсу

Перехід ворога на Куп’янському напрямку у наступ слід трактувати як активізацію дій і тиск на позиції Збройних Сил України.

Про це у фейсбуці написав аеророзвідник 92-ї ОМБр Леонід Маслов, інформує Цензор.НЕТ.

"Не ведіться на заголовки. Хочу запевнити усіх друзів і знайомих. Попри те, що мають місце окремі спроби тиску на наші позиції під Купянськом на лівому березі Осколу, дані про "перехід в наступ" противника слід трактувати як активізацію дій і тиск.

Ніхто нічого не прорвав, позиції на місці, 2 ділянки, які раніше весь час переходили з рук в руки зараз перейшли в інші руки. Це намаганння змусити нас відтягнути сили з основного напрямку", - повідомив військовий.

"Пан Сирський звісно не збрехав, але перехід в наступ не означає успіх в цьому наступі", - зазначив Маслов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Лимано-Куп’янському напрямку російське угруповання налічує понад 100 тисяч осіб, - Череватий

Раніше Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що "ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Куп’янська".

Автор: 

92 окрема штурмова бригада (258) Маслов Леонід (56) Сирський Олександр (668) Куп’янськ (821)


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Топ коментарі
+18
Вірю нашим генералам ,та молюсь за воїнів, що б'ють кацапську гидоту . Боже , поможи їм , вони ,як архангели борються із сатаною .
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18.07.2023 00:22 Відповісти
+10
Бляха знайшли ворога Валеру Маркуса
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18.07.2023 00:50 Відповісти
+7
Заісно , що кацапи і їх посіпаки видають бажане за дійсне ,
тому віримо тільки ЗСУ І генералу Залужному 🙁
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18.07.2023 00:31 Відповісти
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Вірю нашим генералам ,та молюсь за воїнів, що б'ють кацапську гидоту . Боже , поможи їм , вони ,як архангели борються із сатаною .
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18.07.2023 00:22 Відповісти
Що воно меле?! Віропітеки кінчені безмозглі істоти.
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18.07.2023 16:26 Відповісти
охренеть - якийсь командир відділення дає оцінку Сирському - збрехав він чи ні.

Прямий наслідок підривної діяльності Ананьєва-Маркуса
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18.07.2023 00:22 Відповісти
БлогХери,***...
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18.07.2023 00:48 Відповісти
Бляха знайшли ворога Валеру Маркуса
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18.07.2023 00:50 Відповісти
Необґрунтована дискредитація своїх командирів під час війни - це диверсія проти своєї армії.

Хіба це не очевидно?
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18.07.2023 01:24 Відповісти
А де тут є дискредитація? Він сказав, що генерал не збрехав. Це дискредитація?
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18.07.2023 02:52 Відповісти
Да не враг Маркус, просто много себе позволяет. Медийный Маркус кроет в рапортах членами своё командование, а неизвестному бойцу - 8 лет без права смягчения приговора
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18.07.2023 08:31 Відповісти
Заісно , що кацапи і їх посіпаки видають бажане за дійсне ,
тому віримо тільки ЗСУ І генералу Залужному 🙁
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18.07.2023 00:31 Відповісти
Вже пройшов час сліпо вірити у ЗСУ. в МО і ЗСУ накопичилося багато системних проблем, які треба вирішувати, бо не виграємо цю війну.
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18.07.2023 03:13 Відповісти
МО та іншим зеленопопим вірити не можна, якщо хоч трішки мізків маєте,
а от ЗСУ - не тільки можна, але й треба.

Та й системні проблеми ЗСУ розв"яжуться в 50 раз легше, коли прибрати п"яту колону з ОПи... навіщо ж ЗСУ звинувачувати в не їх гріхах?
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18.07.2023 04:58 Відповісти
Ні вони не боги. В них не треба вірити, їм треба допомогати. У тому числі тиснути на ОП і МО, щоб вони робили реформи по стандартам НАТО. Наприклад, вводили розбір польотів після кожного бою. Ще там у частинах, буває ******* твориться, командири видають злочинні накази, або іноді вимагають гроші з віськовослужбовців. Маркус це лише вишенка на торті.
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18.07.2023 14:30 Відповісти
Я відповідав на винятково несправедливе поєднання проблем МО і проблем ЗСУ. Це було маніпуляцією - поставити їх на одну дошку!

Вони абсолютно непорівнювані, бо в МО що-небудь покращувати НЕ бажають на найвищому рівні, бо д"Єрмак не велить і це красти заважатиме.
Тоді ж як в ЗСУ корупції та/чи зради таких масштабів не спостерігається.

Тому вдаватися в деталі, "що там в ЗСУ неідеально" не бачу жодного змісту при такій постановці питання.
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18.07.2023 19:06 Відповісти
Генштаб ЗСУ підпорядковуються МО. Також Величайшому головнокомандувачу.
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18.07.2023 20:10 Відповісти
Що тут сказати? Генерал бачить всі наміри противника. Простий солдат не завжди.
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18.07.2023 00:51 Відповісти
Ну це ще залежить, який генерал та з ким хоче дружити.

От якби це сказав якийсь заслужений і непригорнутий д"Єрмаком генерал, тоді б справді не сумнівався в його висновках. А читаю прізвище Сирського - і зразу в голові думки рояться... а може то він на прохання д"Єрмака страхає, щоб тому легше було капітулянстські настрої розганяти? Чи (наприклад) перебільшує загрозу, щоб відвернути увагу від якигось чергових фак-апів ЗЄ ОПи?.. Та й багато інших варіантів голова підсовує.

Ні, ви Сирського просто "генералом" не називайте. Якщо вже, то це "той д"Єрмаківський генерал".
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18.07.2023 05:04 Відповісти
Тіск. це нічого.
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18.07.2023 01:18 Відповісти
Там хоч дороги то встигли добудувати, в очікуванні наступу? Чи його ніхто не чекав, тому що "експерт" Жданов заявив ще рік тому, що усі резерви у Росії вже закінчились?:
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18.07.2023 05:55 Відповісти
100 тисячне угрупування рашистів навряд чи можна втримати. Застосували вже касетні **********? Чи там нема з чого стріляти
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18.07.2023 06:21 Відповісти
 
 