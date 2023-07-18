Зеленський та Гутерріш обговорили ситуацію, що склалася після виходу РФ із зернової угоди

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем можливість збереження Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал президента.

"Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту", - наголосив президент.

За його словами, країни Африки та Азії, де спостерігається найбільш критична ситуація з продовольством: це Сомалі, Ефіопія, Південний Судан та Ємен.

"Чорноморську зернову ініціативу необхідно зберегти. Домовились із паном Гутеррішем працювати разом і з відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу зернового коридору, - Зеленський. ВIДЕО