Зеленський та Гутерріш обговорили ситуацію, що склалася після виходу РФ із зернової угоди
Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем можливість збереження Чорноморської зернової ініціативи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал президента.
"Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту", - наголосив президент.
За його словами, країни Африки та Азії, де спостерігається найбільш критична ситуація з продовольством: це Сомалі, Ефіопія, Південний Судан та Ємен.
"Чорноморську зернову ініціативу необхідно зберегти. Домовились із паном Гутеррішем працювати разом і з відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За його словами, країни Африки та Азії, де спостерігається найбільш критична ситуація з продовольством: це Сомалі, Ефіопія, Південний Судан та Ємен. Джерело:
Україна 400 млн людей кормить..гуманітарка з Колумбії була..
Переговори з рф тільки посилять позицію кацапів поставлять умови Україні
Світ бачить як будуть страждати країни Африки але Україна в цьому не винна на її території йде війна
А вести переговори для того щоб Африку нагодувати і зробити поступки рашисту це не в інтересах України
Є військові кораблі НАТО можуть супроводжувати вантажні судна
І не потрібні ніякі угоди
А то так виглядало що Україну примушували підписати зернову угоду
А що вимагає РФ ?
Їх прирекло хотять щоб зняли санкції хоча б частину
Але цього робити не треба коли санкції уводились з метою повалення путінського режиму
Тому вихід єдиний не з Росією вести переговори вони і не мають бути під час війни а забезпечити безпечний транзит