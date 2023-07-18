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Новини
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Зеленський та Гутерріш обговорили ситуацію, що склалася після виходу РФ із зернової угоди

зеленський,гутерріш

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем можливість збереження Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал президента.

"Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту", - наголосив президент.

За його словами, країни Африки та Азії, де спостерігається найбільш критична ситуація з продовольством: це Сомалі, Ефіопія, Південний Судан та Ємен.

"Чорноморську зернову ініціативу необхідно зберегти. Домовились із паном Гутеррішем працювати разом і з відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу зернового коридору, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) ООН (3399) Гутерріш Антоніу (399) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+6
А що можна взагалі "порєшать" з ООН в якій ***** має право вето? Поскаржились один одному на проблєми. Всплакнулі...
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18.07.2023 02:01 Відповісти
+4
потрібно Зе-лідора відправити президентом до Ефіопії раз він так переживає за негрів - у Сомалі не можна, у Сомалі пірати за крадіжку відрубують руки☝

За його словами, країни Африки та Азії, де спостерігається найбільш критична ситуація з продовольством: це Сомалі, Ефіопія, Південний Судан та Ємен. Джерело:
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18.07.2023 01:21 Відповісти
+4
Нюхнули..
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18.07.2023 02:58 Відповісти
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Абгаварили?
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18.07.2023 01:17 Відповісти
потрібно Зе-лідора відправити президентом до Ефіопії раз він так переживає за негрів - у Сомалі не можна, у Сомалі пірати за крадіжку відрубують руки☝

За його словами, країни Африки та Азії, де спостерігається найбільш критична ситуація з продовольством: це Сомалі, Ефіопія, Південний Судан та Ємен. Джерело:
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18.07.2023 01:21 Відповісти
Та ні! До Сомалі! Нехай просить військове супроводження суден.

Україна 400 млн людей кормить..гуманітарка з Колумбії була..
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18.07.2023 02:57 Відповісти
И что порешалі?
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18.07.2023 01:22 Відповісти
можливо це ми дізнаємось на слідстві коли вони покинуть свої посади
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18.07.2023 01:28 Відповісти
А що можна взагалі "порєшать" з ООН в якій ***** має право вето? Поскаржились один одному на проблєми. Всплакнулі...
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18.07.2023 02:01 Відповісти
Нюхнули..
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18.07.2023 02:58 Відповісти
Носики припудрили...
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18.07.2023 03:04 Відповісти
два засранці
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18.07.2023 01:41 Відповісти
Два сапога...
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18.07.2023 01:58 Відповісти
Так як казав класик: це ж було вже! Минулого разу після виходу рашку з угоди суда просто почали ходити без догляду з боку русні і швидкість їх огляду зросла В РАЗИ! Всі були задоволені, а ***** сам приповз на колінах проситися назад.
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18.07.2023 02:05 Відповісти
А все що треба це надавати Україні зброї
Переговори з рф тільки посилять позицію кацапів поставлять умови Україні
Світ бачить як будуть страждати країни Африки але Україна в цьому не винна на її території йде війна
А вести переговори для того щоб Африку нагодувати і зробити поступки рашисту це не в інтересах України
Є військові кораблі НАТО можуть супроводжувати вантажні судна
І не потрібні ніякі угоди
А то так виглядало що Україну примушували підписати зернову угоду
А що вимагає РФ ?
Їх прирекло хотять щоб зняли санкції хоча б частину
Але цього робити не треба коли санкції уводились з метою повалення путінського режиму
Тому вихід єдиний не з Росією вести переговори вони і не мають бути під час війни а забезпечити безпечний транзит
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18.07.2023 04:23 Відповісти
 
 