Загроза застосування ворогом ударних БпЛА на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині, - Повітряні сили
В Одеській, Миколаївській та Херсонській області - загроза застосування ворогом ударних безпілотників.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Одеська, Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Чорного моря!", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога оголошена на Херсонщині та Миколаївщині.
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