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Новини Війна
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Загроза застосування ворогом ударних БпЛА на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині, - Повітряні сили

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

В Одеській, Миколаївській та Херсонській області - загроза застосування ворогом ударних безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеська, Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Чорного моря!", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога оголошена на Херсонщині та Миколаївщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ударні БпЛА імовірно "Shahed" з Чорного моря прямують в південному напрямку, - Повітряні сили ЗСУ

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безпілотник (4451) дрони (5032) Повітряні сили (2825) повітряна тривога (945)


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