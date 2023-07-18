Черговий "Рамштайн" зосередиться на забезпеченні допомоги Україні у контрнаступі, - Пентагон

Основним питанням зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 18 липня, стануть спільні зусилля для забезпечення ЗСУ всім необхідним у контрнаступі та звільнення територій.

Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Думаю, що фокус уваги Контактної групи з питань оборони України завтра насправді зосередиться на контрнаступі",- зауважила представниця Пентагону.

Вона підкреслила важливість для союзників та партнерів об’єднати зусилля в цьому питанні. Причому, за її словами, всі усвідомлюють, що наразі пріоритетами для України є посилення протиповітряної оборони, а також збільшення можливостей для артилерії.

У відповідь на запитання журналістів, чи порушуватимуть учасники зустрічі також питання "зернової угоди", яку Росія намагається перетворити на зброю, Сінгх не виключила, що це питання також може стати предметом обговорень.

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Однак, за її словами, основна увага зосереджуватиметься на тому, "щоби переконатися, що Україна має все потрібне для її контрнаступу", а також на продовженні підтримки в довгостроковій перспективі.