Черговий "Рамштайн" зосередиться на забезпеченні допомоги Україні у контрнаступі, - Пентагон
Основним питанням зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 18 липня, стануть спільні зусилля для забезпечення ЗСУ всім необхідним у контрнаступі та звільнення територій.
Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Думаю, що фокус уваги Контактної групи з питань оборони України завтра насправді зосередиться на контрнаступі",- зауважила представниця Пентагону.
Вона підкреслила важливість для союзників та партнерів об’єднати зусилля в цьому питанні. Причому, за її словами, всі усвідомлюють, що наразі пріоритетами для України є посилення протиповітряної оборони, а також збільшення можливостей для артилерії.
У відповідь на запитання журналістів, чи порушуватимуть учасники зустрічі також питання "зернової угоди", яку Росія намагається перетворити на зброю, Сінгх не виключила, що це питання також може стати предметом обговорень.
Однак, за її словами, основна увага зосереджуватиметься на тому, "щоби переконатися, що Україна має все потрібне для її контрнаступу", а також на продовженні підтримки в довгостроковій перспективі.
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"А меня-то за что, меня?
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Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
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Мне сказали - и я, не споря,
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И куда мне теперь - в бомжи?!"
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Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
*
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
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*
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Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
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Не один лишь тиран отмщенье,
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*
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А в бомжи или в грузы 200 -
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Юрий Нестеренко. Из интернета.
- Не ходи по росе, босых ног не мочи,
Ты бояры шлобысни , но так не кричи.
ТЫ СОЛДАТ - НИКУДЫШНИЙ, не имеешь мочи...
На гаагской ты киче , дурак, приторчишь.
ЯКБИ ПiДВЕЛИСЯ СОЛДАТИ,
Що в серцi з Ленiним iшли у бiй,
Вони б порвали геть на клаптi
Той власiвський, суть, триколiр.
Та чи пiднiмуться солдати
Сьогоднi в бiй не за кумач?
В дiдiв ся треба запитати,
Бо дiд тепер вiдповiдач…
Якби проснулися солдати,
Протии фашистiв, що iшли на бiй,
Iм на iдею вже було б начхати:
Не проживеш весь вiк на нiй.
Моральное уродство и атрофия совести как зараза разъедает... А гибнут дети и калечат детей "как бы" не наших соседей...
"Раз дело дошло до войны, то все должно быть подчинено интересам войны, вся внутренняя жизнь /.../ ни малейшего колебания на этот счет недопустимо." - такую очевидную истину изрек т. Ленин...
Разве от этого такая простая истина: все должно быть подчинено интересам войны, вся внутренняя жизнь, - стала неверной? И условный Запад нас поддержит в этом рааслабоне, он и без того в перманентном разслаблено-трусливо обеспокоенном состотоянии. Наверное, чувствует себя подуставшим.
Як можна таке зрозуміти Українцям⚔️🪖💯🇺🇦❤️‼️!!
СБУ, під час кривавої війни з московією, виконує завдання ФСБ, щоб гадити Україні та її іміджу!?!?😡😡
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