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Черговий "Рамштайн" зосередиться на забезпеченні допомоги Україні у контрнаступі, - Пентагон

резніков,рамштайн

Основним питанням зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 18 липня, стануть спільні зусилля для забезпечення ЗСУ всім необхідним у контрнаступі та звільнення територій.

Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Думаю, що фокус уваги Контактної групи з питань оборони України завтра насправді зосередиться на контрнаступі",- зауважила представниця Пентагону.

Вона підкреслила важливість для союзників та партнерів об’єднати зусилля в цьому питанні. Причому, за її словами, всі усвідомлюють, що наразі пріоритетами для України є посилення протиповітряної оборони, а також збільшення можливостей для артилерії.

У відповідь на запитання журналістів, чи порушуватимуть учасники зустрічі також питання "зернової угоди", яку Росія намагається перетворити на зброю, Сінгх не виключила, що це питання також може стати предметом обговорень.

Також читайте: Воллес розповів, як обговорював з Резніковим постачання віскі в Україну: Nlaw була Glenfiddich, а Harpoon - Islay. Пляшку Glenfiddich я подарував Шойгу. Такий жарт

Однак, за її словами, основна увага зосереджуватиметься на тому, "щоби переконатися, що Україна має все потрібне для її контрнаступу", а також на продовженні підтримки в довгостроковій перспективі.

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Пентагон (1442) контрнаступ (435) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+7
Русским оккупантам
*
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
*
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
*
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
*
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
*
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
*
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
*
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
*
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
*
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
*
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
*
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
*
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
*
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
*
В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.
*
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
*
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
*
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.
*
Юрий Нестеренко. Из интернета.
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18.07.2023 04:35 Відповісти
+5
пИнтагон где авиация , авиация где ?!
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18.07.2023 02:51 Відповісти
+3
А де 9млрд., грн., що зникли, чи є якась інформація? Чи було розслідування? Щось тихо чи я пропустив інформацію..... :/
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18.07.2023 02:48 Відповісти
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Пентагон?
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18.07.2023 02:05 Відповісти
А де 9млрд., грн., що зникли, чи є якась інформація? Чи було розслідування? Щось тихо чи я пропустив інформацію..... :/
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18.07.2023 02:48 Відповісти
Зникло десь біля 36 млрд грн .
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18.07.2023 08:43 Відповісти
https://zn.ua/ukr/anticorruption/u-minoboroni-reznikova-spustili-v-trubu-36-miljardiv-bjudzhetnikh-hriven.html https://zn.ua/ukr/anticorruption/u-minoboroni-reznikova-spustili-v-trubu-36-miljardiv-bjudzhetnikh-hriven.html

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18.07.2023 08:44 Відповісти
пИнтагон где авиация , авиация где ?!
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18.07.2023 02:51 Відповісти
Невже Остін знову терпітиме обнімашки золотояйценосного МО Рєзнікова ? Яка таки брудна лицемірна справа політика
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18.07.2023 03:53 Відповісти
Русским оккупантам
*
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
*
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
*
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
*
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
*
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
*
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
*
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
*
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
*
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
*
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
*
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
*
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
*
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
*
В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.
*
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
*
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
*
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.
*
Юрий Нестеренко. Из интернета.
показати весь коментар
18.07.2023 04:35 Відповісти
Ответ Ванье на его блеянья, мол"А меня-то за что, меня? Ну какой я, к херам, агрессор? Я ж не Путин и не Шойгу!":

- Не ходи по росе, босых ног не мочи,
Ты бояры шлобысни , но так не кричи.
ТЫ СОЛДАТ - НИКУДЫШНИЙ, не имеешь мочи...
На гаагской ты киче , дурак, приторчишь.
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18.07.2023 05:36 Відповісти
Для кацапа - тема к размышлению...

ЯКБИ ПiДВЕЛИСЯ СОЛДАТИ,
Що в серцi з Ленiним iшли у бiй,
Вони б порвали геть на клаптi
Той власiвський, суть, триколiр.

Та чи пiднiмуться солдати
Сьогоднi в бiй не за кумач?
В дiдiв ся треба запитати,
Бо дiд тепер вiдповiдач…

Якби проснулися солдати,
Протии фашистiв, що iшли на бiй,
Iм на iдею вже було б начхати:
Не проживеш весь вiк на нiй.

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18.07.2023 06:09 Відповісти
Слава богу, шо хоть у партнеров вопрос No1, на порядку денному - не канабис. ЗЫ... вот как бы зебилы не рядились в разные там кителя, им до сталинв чи ына, як канабису в нашу норму жизни. После смены власти наркохабный бизнес зебилов навсегда канет в лето, бо на таких безмозглых народ уже не будет западать.
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18.07.2023 05:19 Відповісти
головне,щоб Зеля щось не п#зданув ще до Рамштайну або,щоб не всплила ще якась корупційна схема "Слуг ФСБшника Єрмака".
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18.07.2023 05:29 Відповісти
Я досі не розумію, а нахера , потрібен рамштаін , тобто потрібно, але чому не застосовувати режим, відіо конференції А на с економлені гроші ще щось придбати. Навіщо фізично зустрічається список передали , тай і все .
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18.07.2023 06:07 Відповісти
А де вказано що зустріч буде не в онлайн форматі. Багато з них саме так і проводили.
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18.07.2023 09:14 Відповісти
На ще ж рашистський наступ не збили, а вже про контрнаступ розмов
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18.07.2023 06:17 Відповісти
поки порєшают вапроси на 154-му рамштайні, кацапи вже будуть наступати по всьому фронту, не тільки на Куп'янську.
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18.07.2023 09:12 Відповісти
Среди всего Украину может погубить внутренний "разслабон", привыкание тыла к тому, что войны "как бы" нет...

Моральное уродство и атрофия совести как зараза разъедает... А гибнут дети и калечат детей "как бы" не наших соседей...

"Раз дело дошло до войны, то все должно быть подчинено интересам войны, вся внутренняя жизнь /.../ ни малейшего колебания на этот счет недопустимо." - такую очевидную истину изрек т. Ленин...

Разве от этого такая простая истина: все должно быть подчинено интересам войны, вся внутренняя жизнь, - стала неверной? И условный Запад нас поддержит в этом рааслабоне, он и без того в перманентном разслаблено-трусливо обеспокоенном состотоянии. Наверное, чувствует себя подуставшим.
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18.07.2023 09:43 Відповісти


Як можна таке зрозуміти Українцям⚔️🪖💯🇺🇦❤️‼️!!
СБУ, під час кривавої війни з московією, виконує завдання ФСБ, щоб гадити Україні та її іміджу!?!?😡😡
https://internetua.com/aktivnist-***********-pravoohoronciv-shoja-na-derjzradu-na-dumku-ssha-ale-yih-ce-ne-turbuye🇺🇸🇺🇦‼️🇺🇦😠😡⚔️🪖🤑
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18.07.2023 10:28 Відповісти
Взагалі то, в СБУ дещо помінялося, зокрема, голова Служби, але розслідування провести треба, щоб вичистити й притягти до відповідальності усіх "кротів".
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18.07.2023 10:56 Відповісти
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18.07.2023 11:56 Відповісти
Та що тут зосереджуватися?????? Дайте Ф16 та Атакамси і все!!! Що ви пісю мньотє ???? Задовбали. Імпотенти
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18.07.2023 13:03 Відповісти
 
 