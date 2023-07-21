Протягом 20 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів зосередження окупантів, 6 артилерійських засобів та станцію РЕБ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 20 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також, нашими захисниками було знищено 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

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