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Протягом 20 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів зосередження окупантів, 6 артилерійських засобів та станцію РЕБ, - Генштаб

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 20 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також, нашими захисниками було знищено 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по позиціях ворога та знищила 2 БпЛА

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авіація (4116) Генштаб ЗС (6507) артилерія (784)


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Якби не асфальт, а своя зброя, яку фвктично знищили зелені, то не гинули б наші люди на війні. Але що ж, обрали слуг відомого народу, тепер маємо те, що маємо.
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21.07.2023 04:39 Відповісти
 
 