Зараз у Ефіопії близько 20 мільйонів людей – на межі голоду, - Зеленський розповів прем’єру Ефіопії про спробу Росії зруйнувати зерновий експорт
Президент України Володимир Зеленський 20 липня провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з прем’єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом Алі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслуба Глави держави. Президент України Володимир Зеленський заявив у
Зазначається, щоПрезидент України поінформував ефіопського прем'єра про односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, незаконне блокування судноплавства, обстріли портової та енергетичної інфраструктури України.
Зеленський зазначив, що в межах Чорноморської зернової ініціативи Україна доправила до Ефіопії майже 300 тисяч тонн продовольства і ще 90 тисяч тонн зерна – в межах гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.
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Президент наголосив, що Україна готова й надалі залишатися гарантом світової продовольчої безпеки та зацікавлена в розвитку двосторонніх відносин з Ефіопією у сферах безпеки, цифровізації тощо.
Зеленський також закликав до створення майданчика для діалогу з країнами Африки.
"Голос Ефіопії, Африканського Союзу, усієї Африки дуже важливий для нас", – зазначив він у розмові.
У вечірньому зверненні Зеленський також сказав, що говорив із премʼєр-міністром Ефіопії про спробу Росії зруйнувати наш зерновий експорт.
"Зараз у Ефіопії близько 20 мільйонів людей – на межі голоду. Одна з найкритичніших ситуацій у світі. Торік український експорт врятував життя щонайменше мільйона громадян Ефіопії – саме стільки продовольства вдалося спрямувати в цю країну, майже 300 тисяч тонн. І якби не російська агресія, то вдалось би врятувати значно більше життів – дати значно більше безпеки.
Впевнений, що цього року можемо це зробити – всі разом, увесь світ. Ніхто в світі не зацікавлений у тому, щоб Росії вдалося зруйнувати глобальний продовольчий ринок.
І, до речі, ми вже почали готуватися до запланованого на завтра засідання Ради Безпеки ООН – саме щодо цього питання, продовольчої безпеки. Вдячний всім у світі, хто допомагає!" - підкреслив Зеленський.
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ти за вмерлих українців на півдні України вісити будеш,
і ніхто за твої ноги не вчепится,
шо би тіпа побистріше і без мук...
і зовсім інше за першою в окопі...
обридла вся ця зелена піздота...
- найвеличнійєвшивий їм очі розкрив.
Без гундоса ніхто, ніде і нічого..
а той такий - шо правда? на ефіпнячему...
як же добре, шо ви сказали....
Фиопийский батальйон.
бачити як шматують Україну з і всіх боків - кацапня і зелені?
https://www.youtube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4
А как же Китай? Они же лапу наложили на Африку и молчат как рыба об лёд. Мутят свою политику в Африке, получается, за наш счёт. Странная ситуация.
А зелёный поц неистово пытается решить проблемы другого континента, от которых нам ни холодно ни жарко.
Будет ещё интересно посмотреть статистику о продаже зерна, сколько налогов идёт в бюджет, все говорят о важности, но пока никто не озвучил данных.
Міссія у нашого народу непроста....
Нас вбивають,а ми тримаємось....
Бери свой квартал и вали туда - спасай!
Мне лично глубоко плевать на этих негров. Не могут себя прокормить? Пусть другие кормят ленивых дармоедов. У нас в стране война.
Или тебя волнует, что частные зернотрейдеры не получат бабло?
Некуда зерно девать? Снижай цены на хлеб. И так уже с такими ценами на продукты хлеб становится первым, вторым блюдами и десертом.......
Буде вписано в аннали,
Що ЗЕЛЕНИМ й чорт не брат.
Замість зброї серіали -
Те, що треба для солдат!
.
Нам снарядів треба тонни!
Просим їх, як жебраки,
І вкладаємо мільйони
В серіали залюбки.
.
Є пояснення законне
І красиве, як фінгал:
- Не лякають орків дрони,
Налякає серіал.
.
Ех, народ ТОДІ не думав:
Як актор при булаві,
То війна - це чорний гумор,
Серіальчик. Се ля ві!
таке враження що наші хлопіі гинуть за те щоб негри жерли українське зерно а швейцарські вилупки на тому наживалися.
етіопії треба хліб задешево - а нам треба війська та зброя. присилайте, вирішуйте нашу проблєму а ми вирішимо вашу.
В Україні голоду немає тільки ціни на продукти дорогі але це не голод в магазинах все є
Ну а щодо грошей що сказати
Заробляйте кошти хто вам не дає
І все буде добре
А не казати що зарплати чи пенсії не вистачає
Якщо так дають значить все вистачає
Живі здорові не померли все вистачає
Тому ніколи не кажіть що не вистачає
Ось в
Ефіопії так назріває голод
Але в Україні гля тих хто не працює або щось хоче від держави
Ціни доступні і все є!!!!