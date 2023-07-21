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Новини
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Зараз у Ефіопії близько 20 мільйонів людей – на межі голоду, - Зеленський розповів прем’єру Ефіопії про спробу Росії зруйнувати зерновий експорт

зеленський

Президент України Володимир Зеленський 20 липня провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з прем’єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом Алі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслуба Глави держави. Президент України Володимир Зеленський заявив у  

Зазначається, щоПрезидент України поінформував ефіопського прем'єра про односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, незаконне блокування судноплавства, обстріли портової та енергетичної інфраструктури України.

Зеленський зазначив, що в межах Чорноморської зернової ініціативи Україна доправила до Ефіопії майже 300 тисяч тонн продовольства і ще 90 тисяч тонн зерна – в межах гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

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Президент наголосив, що Україна готова й надалі залишатися гарантом світової продовольчої безпеки та зацікавлена в розвитку двосторонніх відносин з Ефіопією у сферах безпеки, цифровізації тощо.

Зеленський також закликав до створення майданчика для діалогу з країнами Африки.

"Голос Ефіопії, Африканського Союзу, усієї Африки дуже важливий для нас", – зазначив він у розмові.

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У вечірньому зверненні Зеленський також сказав, що говорив із премʼєр-міністром Ефіопії про спробу Росії зруйнувати наш зерновий експорт.

"Зараз у Ефіопії близько 20 мільйонів людей – на межі голоду. Одна з найкритичніших ситуацій у світі. Торік український експорт врятував життя щонайменше мільйона громадян Ефіопії – саме стільки продовольства вдалося спрямувати в цю країну, майже 300 тисяч тонн. І якби не російська агресія, то вдалось би врятувати значно більше життів – дати значно більше безпеки.

Впевнений, що цього року можемо це зробити – всі разом, увесь світ. Ніхто в світі не зацікавлений у тому, щоб Росії вдалося зруйнувати глобальний продовольчий ринок.

І, до речі, ми вже почали готуватися до запланованого на завтра засідання Ради Безпеки ООН – саме щодо цього питання, продовольчої безпеки. Вдячний всім у світі, хто допомагає!" - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ОБСЄ: "Росія має рекордні обсяги експорту пшениці і намагається приховати це"

Автор: 

Ефіопія (27) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+21
Выражаю глубокую озабоченность
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21.07.2023 01:31
+19
Відбувається повна дурня. В 'голодуючих' країнах самці і самки розмножуються безконтрольно, причому їжу їм дають безкоштовно країни, в яких приріст генетично власного населення добре, якщо нульовий. Продукти розмноження перебираються в ті самі країни, які їх годували і годують, і сідають там на шию годувальникам. Тобто країни годують тих, хто знищує їх народи.
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21.07.2023 04:31
+16
главное Эпиёпия...а украинец все вытерпит
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21.07.2023 01:45
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Выражаю глубокую озабоченность
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21.07.2023 01:31 Відповісти
аналогічно,а чим же зайнята влада Ефіопії цікаво,бо щось здається тим самим що і наш лідор,тобто нічим...
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21.07.2023 01:53 Відповісти
занято войной с мятежной провинций
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21.07.2023 06:38 Відповісти
Відбувається повна дурня. В 'голодуючих' країнах самці і самки розмножуються безконтрольно, причому їжу їм дають безкоштовно країни, в яких приріст генетично власного населення добре, якщо нульовий. Продукти розмноження перебираються в ті самі країни, які їх годували і годують, і сідають там на шию годувальникам. Тобто країни годують тих, хто знищує їх народи.
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21.07.2023 04:31 Відповісти
З 20 млн голодуючих має набратися мільйон молодих і здорових. Хочуть їсти? Не проблема - фрахтуєте пару суховантажів, завантажуєте молодих і голодних, калашмати, і вперед на Новоросійськ.
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21.07.2023 01:41 Відповісти
Наших ТЦК-шников туда с бусиком 😂
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21.07.2023 01:43 Відповісти
главное Эпиёпия...а украинец все вытерпит
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21.07.2023 01:45 Відповісти
буба - кінчяй понтокідалово за голодуючий південь...
ти за вмерлих українців на півдні України вісити будеш,
і ніхто за твої ноги не вчепится,
шо би тіпа побистріше і без мук...
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21.07.2023 01:51 Відповісти
У зулусов был шанс кремлевскому крысенышу заточку в горло вставить на встрече в масквабаде. Но они его просра..ли. А теперь, голод не тетка
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21.07.2023 01:59 Відповісти
одне діло воювати ротом за 4 повесткі в не окопах,,
і зовсім інше за першою в окопі...
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21.07.2023 02:06 Відповісти
загундось хоч один кацапський корабель і не ротом!
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21.07.2023 03:12 Відповісти
цікавить ідота ефіопія, свої ні...
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21.07.2023 03:22 Відповісти
хочу пана Залужного бачити за Гетьмана!
обридла вся ця зелена піздота...
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21.07.2023 03:33 Відповісти
эфиоп ,пусть подождут сериал ингулец
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21.07.2023 04:18 Відповісти
зрозумів таку собі юхню - чим більше зелених відкритих похабних ротів? тим менше допомоги..
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21.07.2023 04:21 Відповісти
Ефіопія й гадки не мала, що в них та скільки
- найвеличнійєвшивий їм очі розкрив.
Без гундоса ніхто, ніде і нічого..
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21.07.2023 04:32 Відповісти
Зеленський розповів прем'єру Ефіопії шо зараз у Ефіопії близько 20 мільйонів людей - на межі голоду...
а той такий - шо правда? на ефіпнячему...
як же добре, шо ви сказали....
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21.07.2023 04:43 Відповісти
Пусть воюют за Украину.
Фиопийский батальйон.
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21.07.2023 04:53 Відповісти
Эти мавпы навоюют, расползутся - х*р собирешь.
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21.07.2023 10:38 Відповісти
Боже, ну і ***** я до цього дожив?,
бачити як шматують Україну з і всіх боків - кацапня і зелені?
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21.07.2023 05:05 Відповісти
God, let me rest...
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21.07.2023 05:07 Відповісти
Disturbed...
https://www.youtube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4
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21.07.2023 05:14 Відповісти
ага, останнього мамонта доїдають
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21.07.2023 05:21 Відповісти
Добре, що розказав, бо ефіоп'ячий манкі-прем'єр не знав про це...
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21.07.2023 05:30 Відповісти
Ща ефіопея проголосує проти засудження війни в Україні або в ліпшому випадку утримаєтся. Це ще ті підараси разом з такими як уганда і кар і пар і інші недодержави. І вишле Україні +100500 Ф-16
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21.07.2023 05:48 Відповісти
піду парочку курячих ножок з кетчупом згамаю за здоров"я ефіопіі
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21.07.2023 05:53 Відповісти
... эфиоптваюмать. Кармилец
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21.07.2023 06:02 Відповісти
if you have a gun you better know how to use it...
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21.07.2023 06:02 Відповісти
Це та Ефіопія що завжди підтримує в ООн рашку? Хай здобріють! А ще презерваитиви навчаться використовувати нарешті- бо як і індійці плодяться безперестанку!
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21.07.2023 06:12 Відповісти
Памʼятаю «культурне» кіно де казали йому: - О эфиоп!! А він відповідав: - Я не эфиоп, я русский! Да, какая разница!
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21.07.2023 06:18 Відповісти
Зеленский атец и кармилец голодающих африканских народов...
А как же Китай? Они же лапу наложили на Африку и молчат как рыба об лёд. Мутят свою политику в Африке, получается, за наш счёт. Странная ситуация.
А зелёный поц неистово пытается решить проблемы другого континента, от которых нам ни холодно ни жарко.
Будет ещё интересно посмотреть статистику о продаже зерна, сколько налогов идёт в бюджет, все говорят о важности, но пока никто не озвучил данных.
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21.07.2023 06:21 Відповісти
Вариант- пусть питаются тем, чем детей делают. И детей меньше, и жратвы больше.
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21.07.2023 06:52 Відповісти
Щось не зрозумив.А що він продає в Ефіопію?Він відвантажує зерно до Туреччини.І на цьому його роль закінчується.Голодує Ердоган без прибутку від переробки зерна,,та міжнародні зернотрейдери.
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21.07.2023 06:35 Відповісти
Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора.
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21.07.2023 06:50 Відповісти
А є десь дані скільки тих воює проти України?
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21.07.2023 07:05 Відповісти
А в Україні набагато більша кількість людей може взагалі загинути від кацапських ракет та дронів. Тобто пересічним українцям наразі точно не до голодуючих Ефіопії
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21.07.2023 07:21 Відповісти
Наступною жертвою буде собака президента Ефіопії.
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21.07.2023 07:28 Відповісти
Бороним Европу,годуєм африку та китай,де люди хробаків їдять,бо голодні.
Міссія у нашого народу непроста....
Нас вбивають,а ми тримаємось....
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21.07.2023 07:34 Відповісти
ЗЕ, тебе заняться нечем? Тебя Эфиопия волнует?
Бери свой квартал и вали туда - спасай!

Мне лично глубоко плевать на этих негров. Не могут себя прокормить? Пусть другие кормят ленивых дармоедов. У нас в стране война.

Или тебя волнует, что частные зернотрейдеры не получат бабло?

Некуда зерно девать? Снижай цены на хлеб. И так уже с такими ценами на продукты хлеб становится первым, вторым блюдами и десертом.......
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21.07.2023 07:42 Відповісти
Серіал "Інгулець"
Буде вписано в аннали,
Що ЗЕЛЕНИМ й чорт не брат.
Замість зброї серіали -
Те, що треба для солдат!
.
Нам снарядів треба тонни!
Просим їх, як жебраки,
І вкладаємо мільйони
В серіали залюбки.
.
Є пояснення законне
І красиве, як фінгал:
- Не лякають орків дрони,
Налякає серіал.
.
Ех, народ ТОДІ не думав:
Як актор при булаві,
То війна - це чорний гумор,
Серіальчик. Се ля ві!
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21.07.2023 08:50 Відповісти
В анали! Мудрому нАріду!
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21.07.2023 10:25 Відповісти
А в Україні за кордоном і на фронті, або окупації. Немає цінності посилу в цьому зверненні, віддай їм кошти,які ти на 53 серіали виділив,бо гроші з зерна як раз на це і підуть
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21.07.2023 09:09 Відповісти
Та в Україні бл твої срані новорічні серіали , можуть бути останнім чим людина зможе "зихиститись" від снаряду ,ракети,дрона який летить її вбивати, а ти недорозуміння в хакі про ефіопію нам тут розказуєш?
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21.07.2023 09:11 Відповісти
Мені цікаво, в Ехвійопії є пам'ятник Пушкіну? Він же на півехвійоп!
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21.07.2023 09:18 Відповісти
Це він взагалі для чого і для кого проговорив? Щось там у нас не того...
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21.07.2023 09:18 Відповісти
Нехай дивляться серіали с ЗЕленим гандоном і голод миттєво пройде
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21.07.2023 09:22 Відповісти
то своїм людям треба підняти тарифи військовим скасувати доплати підвищити податки бо бідні ефіопці голодують , я щось не зрозумів якої країни президент цю маячню несе? напевно туди буде шапіто драпати після війни- готують плацздарм!!!
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21.07.2023 09:47 Відповісти
З країн Африки жодна не визнала Голодомор актом геноциду.
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21.07.2023 10:22 Відповісти
А потом, на ассамблее ООНы, этот звереныш расскажет, шо народ Эфиёпии голодает, потому шо у них нет кацапских аммиачных удобрений.
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21.07.2023 11:08 Відповісти
яка сь хе*ня, їй бо.

таке враження що наші хлопіі гинуть за те щоб негри жерли українське зерно а швейцарські вилупки на тому наживалися.

етіопії треба хліб задешево - а нам треба війська та зброя. присилайте, вирішуйте нашу проблєму а ми вирішимо вашу.
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21.07.2023 14:36 Відповісти
да, я тоже не понимаю, почему корабли в украинские порты идут пустые? Ну хоть какие-то товары пускай везут? Это же сильно помогло для рынка, снизились хоть немного цены через более дешевую логистику
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23.07.2023 11:01 Відповісти
Ефіопія на межі голоду і Україна має змогу допомогти тому і хоче допомогти
В Україні голоду немає тільки ціни на продукти дорогі але це не голод в магазинах все є
Ну а щодо грошей що сказати
Заробляйте кошти хто вам не дає
І все буде добре
А не казати що зарплати чи пенсії не вистачає
Якщо так дають значить все вистачає
Живі здорові не померли все вистачає
Тому ніколи не кажіть що не вистачає
Ось в
Ефіопії так назріває голод
Але в Україні гля тих хто не працює або щось хоче від держави
Ціни доступні і все є!!!!
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26.07.2023 12:52 Відповісти
 
 