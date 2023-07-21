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Новини
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Наразі Росія не готується до використання ядерної зброї в Україні, - директор ЦРУ Бернс

зброя,ядерна,боєголовка

Станом на зараз у ЦРУ не бачать ознак підготовки Росії до використання ядерної зброї по території України.

Про це заявив на брифінгу директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"ЦРУ не бачить ознак підготовки Росії до використання ядерної зброї в Україні найближчими днями і тижнями" - заявив Берн під час виступу на безпековому форумі, організованому Аспенським інститутом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не думаю, що є реальна перспектива використання Путіним ядерної зброї", - Байден

Раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні.

Автор: 

росія (64958) ядерна зброя (1147) Бернс Вільям (64)


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Топ коментарі
+1
А долго ли приготовиться... И видимо разминировали ЗАЭС. Бернс чиста как политик несет ахинею. Потому как ему насрать, собственно.
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21.07.2023 07:08
+1
А як вони мають готуватися? "Парадку" прасувати та плац підмітати?
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21.07.2023 07:33
+1
Не бачить чи замовчує, щоб не було паніки. Бо ми вже стикались у лютому 2022го.
Хоча спроби випробувати свої "тополя" у 2015÷2020 закінчувалися "вкрай вдало"
Орки трохи лажали: не влучали не тільки у ціль на Байконурі, а й у сам космодром чи Казахстан загалом.
То ж наступний вихід аналоговнєта у красноярському край скінчиться, ймовірно, десь між оренбургом та мурманськом Бо ж аналоговнєти то ж надточна зброя, де впаде, там і ціль
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21.07.2023 08:29
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А долго ли приготовиться... И видимо разминировали ЗАЭС. Бернс чиста как политик несет ахинею. Потому как ему насрать, собственно.
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21.07.2023 07:08 Відповісти
А як вони мають готуватися? "Парадку" прасувати та плац підмітати?
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21.07.2023 07:33 Відповісти
Щоб натиснути кнопочку, пу... багато часу не треба.
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21.07.2023 07:43 Відповісти
наразі в нас таких ідіотів? - світ не бачив!
нам своє робити і за Америку і за Україну!
одна без іншої мене не влаштовує - тількі разом!!
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21.07.2023 07:48 Відповісти
Наришкін тобі сказав?
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21.07.2023 07:55 Відповісти
Його коханець Трєнін.
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21.07.2023 11:14 Відповісти
Не бачить чи замовчує, щоб не було паніки. Бо ми вже стикались у лютому 2022го.
Хоча спроби випробувати свої "тополя" у 2015÷2020 закінчувалися "вкрай вдало"
Орки трохи лажали: не влучали не тільки у ціль на Байконурі, а й у сам космодром чи Казахстан загалом.
То ж наступний вихід аналоговнєта у красноярському край скінчиться, ймовірно, десь між оренбургом та мурманськом Бо ж аналоговнєти то ж надточна зброя, де впаде, там і ціль
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21.07.2023 08:29 Відповісти
Звучить як запрошення до підготовки
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21.07.2023 08:52 Відповісти
Кацапы без войны, как два пальца взорвали ЧАЭС в 1986м. Што им помешает бабахнуть ЗАЭС во время войны в 2023м? Да ништо
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21.07.2023 09:03 Відповісти
о,як обсирають голову ЦРУ у коментах!це мені нагадує часи "хуженебудет" та "хотьпоржем" мабудь незабаром дізнаємось,що він вбив свого брата
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21.07.2023 10:07 Відповісти
Бернсу после разоблачения его переговоров с парашей нет ни какого доверия вообще.
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21.07.2023 11:07 Відповісти
 
 