Наразі Росія не готується до використання ядерної зброї в Україні, - директор ЦРУ Бернс
Станом на зараз у ЦРУ не бачать ознак підготовки Росії до використання ядерної зброї по території України.
Про це заявив на брифінгу директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"ЦРУ не бачить ознак підготовки Росії до використання ядерної зброї в Україні найближчими днями і тижнями" - заявив Берн під час виступу на безпековому форумі, організованому Аспенським інститутом.
Раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні.
Топ коментарі
+1 Андрей Лавриненко #413115
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+1 Ol Ol #553754
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+1 Serhiy Tokolov
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нам своє робити і за Америку і за Україну!
одна без іншої мене не влаштовує - тількі разом!!
Хоча спроби випробувати свої "тополя" у 2015÷2020 закінчувалися "вкрай вдало"
Орки трохи лажали: не влучали не тільки у ціль на Байконурі, а й у сам космодром чи Казахстан загалом.
То ж наступний вихід аналоговнєта у красноярському край скінчиться, ймовірно, десь між оренбургом та мурманськом Бо ж аналоговнєти то ж надточна зброя, де впаде, там і ціль