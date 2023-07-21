Наразі Росія не готується до використання ядерної зброї в Україні, - директор ЦРУ Бернс

Станом на зараз у ЦРУ не бачать ознак підготовки Росії до використання ядерної зброї по території України.

Про це заявив на брифінгу директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"ЦРУ не бачить ознак підготовки Росії до використання ядерної зброї в Україні найближчими днями і тижнями" - заявив Берн під час виступу на безпековому форумі, організованому Аспенським інститутом.

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Раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні.