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Рівень замінування Запорізької області у десятки разів вищий, ніж в інших регіонах, - Клименко

мінування

Як показує контрнаступ, рівень замінування території Запорізької області у десятки разів вищий, аніж на Сумщині чи Чернігівщині.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю Радіо Свобода, опублікованому у четвер, інформує Цензор.НЕТ. 

"Таке замінування, яке здійснює ворог на території Запорізької області, і наступ зараз це показує, у десятки разів перевищує замінування, наприклад, Чернігівської чи Сумської областей, де також ворог мінував території", - зазначив Клименко.

За словами міністра, "на сьогодні у нас повністю замінована територія".

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Зокрема, Клименко зазначив, що в Київській області вибухотехніки продовжують роботу і територія активної життєдіяльності населення вже практично очищена, але при цьому доведеться розмінувати ще тисячі гектарів полів.

"Тому ми чекаємо на машини механічного розмінування, для роботи на полях", - сказав він.

Клименко зазначив, що терміни розмінування залежать від кадрового потенціалу та забезпечення необхідною технікою.

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Як зазначив міністр, кількість знешкоджених мін силами МВС зараз сягає майже півмільйона.

Автор: 

мінування (1217) Запорізька область (3574) Клименко Ігор (481)


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Такий рівень мав бути до наступу москалів в 2022 році,а не лиш міст з дротовою системою підриву(((
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21.07.2023 08:01 Відповісти
Поки клянчили танки то вони зробили те, що мали зробити ми , коли дізналися від пратнерів, що росія нападе.
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21.07.2023 10:09 Відповісти
 
 