Рівень замінування Запорізької області у десятки разів вищий, ніж в інших регіонах, - Клименко
Як показує контрнаступ, рівень замінування території Запорізької області у десятки разів вищий, аніж на Сумщині чи Чернігівщині.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю Радіо Свобода, опублікованому у четвер, інформує Цензор.НЕТ.
"Таке замінування, яке здійснює ворог на території Запорізької області, і наступ зараз це показує, у десятки разів перевищує замінування, наприклад, Чернігівської чи Сумської областей, де також ворог мінував території", - зазначив Клименко.
За словами міністра, "на сьогодні у нас повністю замінована територія".
Зокрема, Клименко зазначив, що в Київській області вибухотехніки продовжують роботу і територія активної життєдіяльності населення вже практично очищена, але при цьому доведеться розмінувати ще тисячі гектарів полів.
"Тому ми чекаємо на машини механічного розмінування, для роботи на полях", - сказав він.
Клименко зазначив, що терміни розмінування залежать від кадрового потенціалу та забезпечення необхідною технікою.
Як зазначив міністр, кількість знешкоджених мін силами МВС зараз сягає майже півмільйона.
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