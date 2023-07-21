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Новини
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Угорщина не підтримує план ЄС щодо військової підтримки України на €20 млрд

сійярто

Угорщина не підтримає ініційоване ЄС створення довгострокового фонду для підтримки армії України обсягом до 20 мільярдів євро нібито через внесення угорського банку OTP до списку "спонсорів війни".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Politico

У четвер міністри закордонних справ зустрілися в Брюсселі та вперше обговорили пропозицію, яка передбачає виділення щонайменше 5 мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років для покриття витрат країн ЄС на купівлю та пожертвування зброї для України та навчання українських військ.

Але під час зустрічі Угорщина заявила, що вона буде заперечувати проти цього плану, доки Україна не вилучить угорський банк OTP зі свого списку "спонсорів війни".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що до викреслення OTP Будапешт не схвалить виділення коштів для Європейського фонду миру, який Брюссель використовує для підтримки поставок зброї в Україну.

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"Ми не можемо вести переговори щодо нових фінансових зобов’язань за Європейським фондом миру, доки не буде вирішено питання OTP", - сказав Сіярто.

Автор: 

Угорщина (2264) фінансування (3096) Євросоюз (13327) Сійярто Петер (352)


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Топ коментарі
+27
Цікаво, скільки ще Євросоюз буде терпіти цих підарасів у себе?
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21.07.2023 07:55
+17
Угорці які підтримувала нацистів та хвашистів у минулому підтримують нинішніх рашистів-нічого не змінилось...
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21.07.2023 08:01
+11
Отут і треба їм нагадати. Про злочини угорських окупантів на українській землі під час Другої світової війни. Про Корюківку нагадати, скромний райцентр в Чернігівській області, де за два березневі дні 1943 року окупантами було вбито і спалено 6700 людей - переважно дітей, жінок і людей похилого віку. У матеріалах до Нюрнберзького процесу https://****.gov.ua/informaciyni-materialy/statti/koryukivska-tragediya-1943-roku-anatomiya-zlochynu Корюківську трагедію визначено як найбільше масове знищення місцевого мирного населення на окупованих територіях за весь період Другої світової війни. В СРСР про це «забули», і на те у Москви були причини. Тож і від угорців - нічого - ані каяття, ані спокути, ані вибачення. А от зараз - абсурдні ці звинувачення, і спроби, де тільки можна, нашкодити…
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21.07.2023 08:06
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Цікаво, скільки ще Євросоюз буде терпіти цих підарасів у себе?
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21.07.2023 07:55 Відповісти
Очень долго.
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21.07.2023 08:03 Відповісти
Венгрофашістов навмисне взяли в ЄС щоб тримати на короткому лянцюжку, інакше засеруть усю Європу
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21.07.2023 08:09 Відповісти
Скоріше, не навмисне, а випадково.
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21.07.2023 08:15 Відповісти
А ви вважаєте вони там такі одні? Давайте будемо реалістами, в ЄС, не все так гладко. І не одна Угорщина ставить "палки в колеса" спільній політиці, та має всі ознаки авторитаризму. Там цілий ряд таких країн (в основному Сходу Європи), просто іншим все таки вигідніше підтримувати Україну.
І зверніть увагу, проблеми з Орбаном почались задовго до...., але в них є союзник - Польща, що блокувала всі спроби Брюсселя привести в адекватність угорців. А Орбан відповідно блокував все, що направлене проти Польщі. І схоже після короткого минулорічного охолодження польсько-угорської дружби, вона продовжується зараз.
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21.07.2023 08:33 Відповісти
срато знову обісрався.
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21.07.2023 07:55 Відповісти
Добре шо вона не забуває тягнути гроші з ЄС на себе
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21.07.2023 07:57 Відповісти
Мадяри - це русскіє з-за Урала. Югра.
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21.07.2023 07:57 Відповісти
Вони всі і кацапи і мадяри всі УЗКІЄ, то вони самі собі літеру Р причепили
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21.07.2023 08:28 Відповісти
"Югра" - це Північний Урал Мадяри - Південний (Челябінська область)
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21.07.2023 09:48 Відповісти
А погуглити?
Ханти-Мансійський автономний округ - Югра
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21.07.2023 10:25 Відповісти
Я не проти! Однак українці та білоруси (по-вашому) - "адин народ"? Так само і мадяри з хантами Вони "споріднені" - але це РІЗНІ народи
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21.07.2023 10:55 Відповісти
Угорці які підтримувала нацистів та хвашистів у минулому підтримують нинішніх рашистів-нічого не змінилось...
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21.07.2023 08:01 Відповісти
И что нового в этом заявленнии этого восточно-уральского ******? Ничего нового. ******** поддерживают только ******сов. Поэтому вЯликая ********* поддерживает вЯликую Парашу.
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21.07.2023 08:02 Відповісти
Как они заскулили хором. Козломордые репоеды скулят\, что-бы вывели из под санкций банк патрушева-младшего, а эти шакалы ***** блеют о ОРТ банке. Так что зря прикацапленное быдло блеет тут, на ЦН, что санкции не работают. Работают как надо.
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21.07.2023 08:04 Відповісти
никуда не денешься, согласишься.
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21.07.2023 08:05 Відповісти
У нас є вагомий демократичний аргумент.

Коли бидлоВєнгр починає бикувати ми закручуємо вентель нафтопровода "дружба"😃
Так що сильно не переймайтесь.
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21.07.2023 08:14 Відповісти
Фантазер. Коли ж ми його закручували?
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21.07.2023 08:34 Відповісти
Ага! І "перекриваємо кисень" своєму союзнику - Словаччині (Вона сидить на цій гілці) Крім купи зброї (та ж "Зузана" чи літаки МіГ-29), слово "Кошіце" тобі що-небудь говорить? Там розвернули випуск "залізної тарані" (осколочно фугасної - 122 та 152 мм), яка летить на голови кацапів То що вигідніше?
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21.07.2023 09:56 Відповісти
Отут і треба їм нагадати. Про злочини угорських окупантів на українській землі під час Другої світової війни. Про Корюківку нагадати, скромний райцентр в Чернігівській області, де за два березневі дні 1943 року окупантами було вбито і спалено 6700 людей - переважно дітей, жінок і людей похилого віку. У матеріалах до Нюрнберзького процесу https://****.gov.ua/informaciyni-materialy/statti/koryukivska-tragediya-1943-roku-anatomiya-zlochynu Корюківську трагедію визначено як найбільше масове знищення місцевого мирного населення на окупованих територіях за весь період Другої світової війни. В СРСР про це «забули», і на те у Москви були причини. Тож і від угорців - нічого - ані каяття, ані спокути, ані вибачення. А от зараз - абсурдні ці звинувачення, і спроби, де тільки можна, нашкодити…
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21.07.2023 08:06 Відповісти
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21.07.2023 08:15 Відповісти
Та знаємо ми що Вєнгомадяри лизали фашІстам підошву.
Союзні війська під час 2 світової ліквідували майже мільйом Вєнгро-фашістов, левову частку з них- було повішано як "власовцєв"
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21.07.2023 08:19 Відповісти
Візьми керівництво над розголосом цього.
Можна зробити петицію і, набравши потрібну кількість голосів, вивести питання на державний рівень з підключенням депутатів. Є поважні журналісти з хорошими зв'язками з коллегами за кордоном (наприклад тут https://www.youtube.com/channel/UCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ/videos Самый сок 2 ). І саме зараз питання назріло і багато людей підключиться для його вирішення.
Вимагати відшкодування матеріальних і моральних збитків і вибачень від злочинної діяльності угорщини. Як мінімум буде розголос.

PS: мені людина, яка пережила 2-гу світову, як наказ розповідала що більших звірств ніж угорці, не творив ніхто.
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21.07.2023 08:28 Відповісти
вік не той вже
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21.07.2023 08:32 Відповісти
раз сюди пишете - то вік саме той. Бо молодим "ніколи".
А потроху підштовхнути щоб воно покотилося - ...
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21.07.2023 08:39 Відповісти
просто потроху розгойдати...
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21.07.2023 08:40 Відповісти
Підтверджую! Сам говорив з корюківцями - батьки яких врятувалися з простої причини: "Зайшов німець А ми з дітьми та сусідами сидимо - поклякли з переляку Показав рукою на погріб у сінях Скомандував: "Нідер!" Потім дав чергу з автомата у стелю, вийшов і двері закрив Куди заходили мадяри - живих не залишали..."
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21.07.2023 10:01 Відповісти
ворожа країна а що ви хотіли , до речі ференварош вилетів з кваліфікації ЛЧ
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21.07.2023 08:07 Відповісти
Нажаль тут де я мешкаю їх нема😬 Як тільки зустріну то ***...о трісьне.
Даю слово джентельмена.
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21.07.2023 08:22 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331970-korukivka-zlocin-bez-pokaanna.html https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331970-korukivka-zlocin-bez-pokaanna.html



Цієї осені, нарешті, сталася визначна подія - Корюківку https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3328092-stajnmaer-vsanuvav-pamat-zertv-korukivskoi-tragedii.html відвідав президент ФРН Франк Вальтер Штайнмаєр, вшанувавши пам'ять безневинно закатованих жертв. Що ж, німці довели, вони знають, що таке покаяння. Але мало хто згадує, що ключову роль у корюківській бійні, та й не тільки в ній, взяли угорські військові, які тоді виконували каральні функції в цьому регіоні окупованої України. Угорські окупанти «уславилися» неймовірною жорстокістю й провели не одну каральну акцію, масово вбиваючи і спалюючи мирне населення.

Що коїлось на півночі України в ті страшні часи - про це розповідь нижче.

Злочин і забуття

Акція відбувалась у три етапи: 1, 2-го, і 9-го березня 1943 року.

1 березня 1943 року каральний загін з міста Щорс (Сновськ) прибув до Корюківки. Містечко було оточене. Всіх мешканців групами по 50-100 чоловік зганяли у великі будинки і розстрілювали.

Свідок каральної акції Віра Сильченко розповідала, що «…Карателі прочісували село, хапали людей і живцем кидали в палаючі хати». Жінка, яка сховалася в копиці сіна, бачила, як нелюди кинули у вогонь її матір, сестру й невістку. Одночасно великі групи людей убивали з кулеметів на подвір'ї церкви, на колгоспному дворі, у свинарнику. До кінця дня 2 березня Корюківка майжеповністю згоріла».

Одночасно до 10 машин із карателями прочісували околиці, де теж вбивали людей без розбору. Після знищення всіх знайдених корюківців містечко спалили остаточно. Очевидці казали, що дим і заграву від пожеж було видно у Щорсі, Сосниці, Холмах.

Уцілілі корюківці сховалися або втекли до лісу; частина з них через кілька днів повернулися, здебільшого люди похилого віку. 9 березня німці повернулися до Корюківки та спалили їх заживо.

Фактично за два дні - 1-2 березня були вбиті і спалені 6700 мирних жителів, повністю знищено 1290 будинків. Утім, цілком можливо, що реальна кількість загиблих була значно більшою від http://history.org.ua/liberua/978-617-7223-13-8/978-617-7223-13-8.pdf встановленої комісією . Історикам і краєзнавцям на цей час вдалося встановити поіменно лише 1893 жертви.
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21.07.2023 08:08 Відповісти
У Корюківці дислокувався німецько-угорський гарнізон. Партизани з'єднання Олексія Федорова 27 лютого 1943 року напали на нього. Приводом до цього було звільнення заручників, серед яких була сім'я колишнього голови колгоспу Феодосія Ступака. Саме він попросив Миколу Попудренка, командира партизанського з'єднання, організувати нічну спецоперацію. Саме атака радянських партизанів спровокувала окупантів на надзвичайно жорстоку відповідь, спрямовану проти цивільного населення.

Корюківка входила до зони відповідальності 399-ї головної польової комендатури, яка знаходилася у місті Конотоп Сумської області і була підпорядкована VІІ відділу при штабі групи армій «Південь» збройних сил нацистської Німеччини. Причому пряма відповідальність цієї частини за геноцид у Корюківці довгий час замовчувалася. Чому? Є свідчення, що причина цьому в тому, що у 399-й служили переважно етнічні росіяни. У них і однострої нагадували одяг донських козаків.

Наказ на знищення Корюківки разом із її мешканцями віддав начальник штабу 399-ї головної польової комендатури підполковник Бруно Байєр (1888-1961). Виконавцем злочинного наказу стала Щорська (на час окупації Сновська) гарнізонна комендатура Чернігівської області. Там був сформований збірний каральний загін у складі військовослужбовців 105-ї легкої угорської дивізії, німецьких військовослужбовців з тилових частин та спеціальних каральних формувань із числа колабораціоністів - громадян СРСР. Були там і представники зондеркоманди 4а - тієї самої, яка здійснювала розстріли в Бабиному Яру і не тільки там.
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21.07.2023 08:10 Відповісти
Посольство Угорщини в Україні
КИЇВ

Адреса: вул. Рейтарська 33. м. Київ, 01901

Телефон: +38 044 230-8001, 230-8002

Консульське чергування (для громадян Угорщини, які потрапили у проблемну ситуацію): +36-80-36-80-36

Факс: 238 6497

Надзвичайний і повноважний посол: Іштван ІЙДЯРТО

Email:

Консульство email:
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21.07.2023 08:12 Відповісти
всіх мадярів-на гуляш-і в ефіопію-два в одном- голодні не помруть-Европа стане чістішою
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21.07.2023 08:12 Відповісти
ЄС треба вже взятись за Угорщину і позбавити її нарешті право голосу. Такий механізм в ЄС є і Польша явно вже не буде цьому заважати.
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21.07.2023 08:13 Відповісти
Польща заблокує це на 100%. Поцікався відносинами Польща-Угорщина в рамках ЄС, дізнаєшся, що вони послідовно блокують все направлене проти один одного. Трохи це стихло в минулому році, а тепер розквітло в цьому.
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21.07.2023 08:37 Відповісти
любителі кремлівського підара інакше не могли
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21.07.2023 08:21 Відповісти
Ердоган зрозуміло ,що виторговує...Сі зрозуміло, що виторговує...Ну а що з того ,виторговують мадьяри ?
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21.07.2023 08:24 Відповісти
Читаючи проурядові ЗМІ Угорщини, складно не поставити питання, де в Європі насправді йде війна і яка країна її розв'язала. Вторгнення Росії в Україну називають "українською кризою". США, з іншого боку, розглядаються як агресор - не лише в Україні, а й в Угорщині. Сполучені Штати атакують суверенітет Угорщини та "примушують країну вступити у війну", - в унісон заявляють ЗМІ близькі до глави уряду Угорщини Віктора Орбана.

Таких різких антиамериканських висловлювань, як сьогодні, в Угорщині не можна було почути навіть останніми роками соціалістичної диктатури. Нинішній привід для них - оголошений 12 квітня черговий пакет санкцій уряду США щодо Росії, які торкнулися й Угорщини. На перший погляд, це звучить не дуже серйозно: під санкції США підпадає російсько-угорський Міжнародний інвестиційний банк (IIB) та його керівний персонал, у тому числі громадянин Угорщини, заступник голови IIB Імре Ласлоцькі.

Сам по собі це не прецедент: останніми роками США кілька разів запроваджували санкції проти політиків та бізнесменів із країн-союзників, включаючи Албанію та Болгарію. Угорські громадяни, які не були названі офіційно, також потрапляли до списків санкцій США. Але тепер, уперше з початку війни Росії проти України, під санкції підпадає Угорщина як країна НАТО та ЄС. Це пов'язано з тим, що IIB - не просто банк, а державний банк, у якому Угорщині належить близько 25 відсотків акцій.

Вже наступного дня міністерство економіки Угорщини оголосило, що Будапешт вийде з числа акціонерів IIB. Таким чином, угорський уряд, мабуть, уперше зробив висновки із санкцій США. Поки незрозуміло, чи призведе це до далекосяжних наслідків у зовнішній політиці країни. Зазвичай прем'єр-міністр Орбан вважає за краще робити маленький крок назад у конфліктах зі США та ЄС, але не змінювати фундаментально зовнішньополітичний курс.

DW
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21.07.2023 08:28 Відповісти
Російсько-угорський Міжнародний інвестиційний банк в Угорщині найчастіше називають "шпигунським банком", оскільки в його керівництві - вихідці з російської ФСБ, а голова банку Микола Косов походить із сім'ї офіцерів КДБ. Його батько колись був резидентом КДБ у Будапешті, а матір російське інформаційне агентство ТАСС назвало "однією з найвидатніших розвідниць XX століття". Самого Косова, який зробив кар'єру в МЗС РФ, також підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Банк, штаб-квартира якого була перенесена з Москви до Будапешта в 2019 році, відіграє важливу роль у російсько-угорських відносинах. Заступник голови банку Ласлоцькі, у свою чергу, є архітектором і керівником угорської економічної політики в Росії та республіках Центральної Азії.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ніколи не приховував своєї антипатії до американських демократів та нинішнього президента США Джо Байдена і досі залишається другом та шанувальником Дональда Трампа. Він був першим главою уряду країни ЄС, який привітав Трампа з обранням у 2017 році. А нещодавно, з нагоди можливого імпічменту колишнього президента США, Орбан написав у Twitter: "Продовжуйте боротися, пане президенте! Ми з вами, @realDonaldTrump!".
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21.07.2023 08:31 Відповісти
*******, сер!
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21.07.2023 08:30 Відповісти
Є у расцєян прислівʼя "мал клоп да вонюч".
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21.07.2023 08:36 Відповісти
А баба яга протів
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21.07.2023 08:42 Відповісти
країна з 1% від ввп єс

а вий0бується ніби має 90%
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21.07.2023 09:04 Відповісти
а давайте замінимо на наших мапах, в словниках, в новинах "угорщина" та "угорці" на що небудь типа "*******" та "*******"
хоч на душі приємніше буде...
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21.07.2023 09:14 Відповісти
натомість угорщина підтримує обстріли зернових терміналів та українських портів, а також й мирного населення українських міст та сіл..., не може ж такого бути, щоб вона нічого не підтримувала взагалі...
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21.07.2023 09:26 Відповісти
Купка жмудяр якісь умови всім виставляє. Та хвуй здоровий та червоний класти на всі їхні непідтримки.
Обрізати всі дотації від ЄС - доки не заткнуть пельки.
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21.07.2023 11:03 Відповісти
Эти ******** в открытую поддерживают терроризм, а в разных еврокомиссиях сидят как обосранные и этого не замечают.
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21.07.2023 11:06 Відповісти
а баба-яга проти.

може, пора бабу-ягу по горбу ломакою,?
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21.07.2023 15:02 Відповісти
 
 