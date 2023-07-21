Угорщина не підтримує план ЄС щодо військової підтримки України на €20 млрд
Угорщина не підтримає ініційоване ЄС створення довгострокового фонду для підтримки армії України обсягом до 20 мільярдів євро нібито через внесення угорського банку OTP до списку "спонсорів війни".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Politico
У четвер міністри закордонних справ зустрілися в Брюсселі та вперше обговорили пропозицію, яка передбачає виділення щонайменше 5 мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років для покриття витрат країн ЄС на купівлю та пожертвування зброї для України та навчання українських військ.
Але під час зустрічі Угорщина заявила, що вона буде заперечувати проти цього плану, доки Україна не вилучить угорський банк OTP зі свого списку "спонсорів війни".
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що до викреслення OTP Будапешт не схвалить виділення коштів для Європейського фонду миру, який Брюссель використовує для підтримки поставок зброї в Україну.
"Ми не можемо вести переговори щодо нових фінансових зобов’язань за Європейським фондом миру, доки не буде вирішено питання OTP", - сказав Сіярто.
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І зверніть увагу, проблеми з Орбаном почались задовго до...., але в них є союзник - Польща, що блокувала всі спроби Брюсселя привести в адекватність угорців. А Орбан відповідно блокував все, що направлене проти Польщі. І схоже після короткого минулорічного охолодження польсько-угорської дружби, вона продовжується зараз.
Ханти-Мансійський автономний округ - Югра
Коли бидлоВєнгр починає бикувати ми закручуємо вентель нафтопровода "дружба"😃
Так що сильно не переймайтесь.
Союзні війська під час 2 світової ліквідували майже мільйом Вєнгро-фашістов, левову частку з них- було повішано як "власовцєв"
Можна зробити петицію і, набравши потрібну кількість голосів, вивести питання на державний рівень з підключенням депутатів. Є поважні журналісти з хорошими зв'язками з коллегами за кордоном (наприклад тут https://www.youtube.com/channel/UCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ/videos Самый сок 2 ). І саме зараз питання назріло і багато людей підключиться для його вирішення.
Вимагати відшкодування матеріальних і моральних збитків і вибачень від злочинної діяльності угорщини. Як мінімум буде розголос.
PS: мені людина, яка пережила 2-гу світову, як наказ розповідала що більших звірств ніж угорці, не творив ніхто.
А потроху підштовхнути щоб воно покотилося - ...
Даю слово джентельмена.
Цієї осені, нарешті, сталася визначна подія - Корюківку https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3328092-stajnmaer-vsanuvav-pamat-zertv-korukivskoi-tragedii.html відвідав президент ФРН Франк Вальтер Штайнмаєр, вшанувавши пам'ять безневинно закатованих жертв. Що ж, німці довели, вони знають, що таке покаяння. Але мало хто згадує, що ключову роль у корюківській бійні, та й не тільки в ній, взяли угорські військові, які тоді виконували каральні функції в цьому регіоні окупованої України. Угорські окупанти «уславилися» неймовірною жорстокістю й провели не одну каральну акцію, масово вбиваючи і спалюючи мирне населення.
Що коїлось на півночі України в ті страшні часи - про це розповідь нижче.
Злочин і забуття
Акція відбувалась у три етапи: 1, 2-го, і 9-го березня 1943 року.
1 березня 1943 року каральний загін з міста Щорс (Сновськ) прибув до Корюківки. Містечко було оточене. Всіх мешканців групами по 50-100 чоловік зганяли у великі будинки і розстрілювали.
Свідок каральної акції Віра Сильченко розповідала, що «…Карателі прочісували село, хапали людей і живцем кидали в палаючі хати». Жінка, яка сховалася в копиці сіна, бачила, як нелюди кинули у вогонь її матір, сестру й невістку. Одночасно великі групи людей убивали з кулеметів на подвір'ї церкви, на колгоспному дворі, у свинарнику. До кінця дня 2 березня Корюківка майжеповністю згоріла».
Одночасно до 10 машин із карателями прочісували околиці, де теж вбивали людей без розбору. Після знищення всіх знайдених корюківців містечко спалили остаточно. Очевидці казали, що дим і заграву від пожеж було видно у Щорсі, Сосниці, Холмах.
Уцілілі корюківці сховалися або втекли до лісу; частина з них через кілька днів повернулися, здебільшого люди похилого віку. 9 березня німці повернулися до Корюківки та спалили їх заживо.
Фактично за два дні - 1-2 березня були вбиті і спалені 6700 мирних жителів, повністю знищено 1290 будинків. Утім, цілком можливо, що реальна кількість загиблих була значно більшою від http://history.org.ua/liberua/978-617-7223-13-8/978-617-7223-13-8.pdf встановленої комісією . Історикам і краєзнавцям на цей час вдалося встановити поіменно лише 1893 жертви.
Корюківка входила до зони відповідальності 399-ї головної польової комендатури, яка знаходилася у місті Конотоп Сумської області і була підпорядкована VІІ відділу при штабі групи армій «Південь» збройних сил нацистської Німеччини. Причому пряма відповідальність цієї частини за геноцид у Корюківці довгий час замовчувалася. Чому? Є свідчення, що причина цьому в тому, що у 399-й служили переважно етнічні росіяни. У них і однострої нагадували одяг донських козаків.
Наказ на знищення Корюківки разом із її мешканцями віддав начальник штабу 399-ї головної польової комендатури підполковник Бруно Байєр (1888-1961). Виконавцем злочинного наказу стала Щорська (на час окупації Сновська) гарнізонна комендатура Чернігівської області. Там був сформований збірний каральний загін у складі військовослужбовців 105-ї легкої угорської дивізії, німецьких військовослужбовців з тилових частин та спеціальних каральних формувань із числа колабораціоністів - громадян СРСР. Були там і представники зондеркоманди 4а - тієї самої, яка здійснювала розстріли в Бабиному Яру і не тільки там.
КИЇВ
Адреса: вул. Рейтарська 33. м. Київ, 01901
Телефон: +38 044 230-8001, 230-8002
Консульське чергування (для громадян Угорщини, які потрапили у проблемну ситуацію): +36-80-36-80-36
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Надзвичайний і повноважний посол: Іштван ІЙДЯРТО
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Таких різких антиамериканських висловлювань, як сьогодні, в Угорщині не можна було почути навіть останніми роками соціалістичної диктатури. Нинішній привід для них - оголошений 12 квітня черговий пакет санкцій уряду США щодо Росії, які торкнулися й Угорщини. На перший погляд, це звучить не дуже серйозно: під санкції США підпадає російсько-угорський Міжнародний інвестиційний банк (IIB) та його керівний персонал, у тому числі громадянин Угорщини, заступник голови IIB Імре Ласлоцькі.
Сам по собі це не прецедент: останніми роками США кілька разів запроваджували санкції проти політиків та бізнесменів із країн-союзників, включаючи Албанію та Болгарію. Угорські громадяни, які не були названі офіційно, також потрапляли до списків санкцій США. Але тепер, уперше з початку війни Росії проти України, під санкції підпадає Угорщина як країна НАТО та ЄС. Це пов'язано з тим, що IIB - не просто банк, а державний банк, у якому Угорщині належить близько 25 відсотків акцій.
Вже наступного дня міністерство економіки Угорщини оголосило, що Будапешт вийде з числа акціонерів IIB. Таким чином, угорський уряд, мабуть, уперше зробив висновки із санкцій США. Поки незрозуміло, чи призведе це до далекосяжних наслідків у зовнішній політиці країни. Зазвичай прем'єр-міністр Орбан вважає за краще робити маленький крок назад у конфліктах зі США та ЄС, але не змінювати фундаментально зовнішньополітичний курс.
DW
Банк, штаб-квартира якого була перенесена з Москви до Будапешта в 2019 році, відіграє важливу роль у російсько-угорських відносинах. Заступник голови банку Ласлоцькі, у свою чергу, є архітектором і керівником угорської економічної політики в Росії та республіках Центральної Азії.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ніколи не приховував своєї антипатії до американських демократів та нинішнього президента США Джо Байдена і досі залишається другом та шанувальником Дональда Трампа. Він був першим главою уряду країни ЄС, який привітав Трампа з обранням у 2017 році. А нещодавно, з нагоди можливого імпічменту колишнього президента США, Орбан написав у Twitter: "Продовжуйте боротися, пане президенте! Ми з вами, @realDonaldTrump!".
а вий0бується ніби має 90%
хоч на душі приємніше буде...
Обрізати всі дотації від ЄС - доки не заткнуть пельки.
може, пора бабу-ягу по горбу ломакою,?