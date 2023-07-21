Угорщина не підтримує план ЄС щодо військової підтримки України на €20 млрд

Угорщина не підтримає ініційоване ЄС створення довгострокового фонду для підтримки армії України обсягом до 20 мільярдів євро нібито через внесення угорського банку OTP до списку "спонсорів війни".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Politico

У четвер міністри закордонних справ зустрілися в Брюсселі та вперше обговорили пропозицію, яка передбачає виділення щонайменше 5 мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років для покриття витрат країн ЄС на купівлю та пожертвування зброї для України та навчання українських військ.

Але під час зустрічі Угорщина заявила, що вона буде заперечувати проти цього плану, доки Україна не вилучить угорський банк OTP зі свого списку "спонсорів війни".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що до викреслення OTP Будапешт не схвалить виділення коштів для Європейського фонду миру, який Брюссель використовує для підтримки поставок зброї в Україну.

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"Ми не можемо вести переговори щодо нових фінансових зобов’язань за Європейським фондом миру, доки не буде вирішено питання OTP", - сказав Сіярто.