Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 240 690 осіб (+680 за добу), 4133 танки, 4610 артсистем, 8080 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 21 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 240 690 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 240690 (+680) осіб ліквідовано,
танків - 4133 (+4) од,
бойових броньованих машин - 8080 (+15) од,
артилерійських систем - 4610 (+18) од,
РСЗВ - 692 (+0) од,
засоби ППО - 440 (+7) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 310 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3933 (+15),
крилаті ракети - 1298 (+5),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 7145 (+11) од,
спеціальна техніка - 686 (+1).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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