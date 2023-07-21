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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 240 690 осіб (+680 за добу), 4133 танки, 4610 артсистем, 8080 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

рф,армія,ліквідація,ліквідовані

Станом на ранок 21 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 240 690 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 240690 (+680) осіб ліквідовано,

танків - 4133 (+4) од,

бойових броньованих машин - 8080 (+15) од,

артилерійських систем - 4610 (+18) од,

РСЗВ - 692 (+0) од,

засоби ППО - 440 (+7) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3933 (+15),

крилаті ракети - 1298 (+5),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7145 (+11) од,

спеціальна техніка - 686 (+1).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 240 690 осіб (+680 за добу), 4133 танки, 4610 артсистем, 8080 броньованих машин 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби морпіхи знищили 21 окупанта, 39 квадрокоптерів, 4 "Шахеди" та 3 сховища з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17236) Генштаб ЗС (6507) ліквідація (3876) знищення (7154)


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Топ коментарі
+22
З кожним разом я надсилаю повідомлення про дохлу русню знайомим в Кеніґсбергську обл. Нехай любуються яка у них друга армія.
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21.07.2023 08:08
+15
ППО нащелкали аж 7 штук!
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21.07.2023 08:03
+15
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21.07.2023 08:49
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Бя. Коли в москальні вже закінчаться цистерни?
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21.07.2023 08:03 Відповісти
Як тільки закінчаться цистерни кацапія згине... бо бояру возити не буде в чім.
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21.07.2023 08:07 Відповісти
ППО нащелкали аж 7 штук!
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21.07.2023 08:03 Відповісти
У Житомирі розгорівся сильний скандал. Жителі міста обурені діями місцевої влади, яка замість допомоги військовим, займається дороговартісним благоустроєм. Аби влада нарешті звернула увагу на обурення містян 20 липня невідомий облив вхід до міської ради рідиною, яка схожа на кров. Про це повідомили https://www.facebook.com/www.zhitomir.info місцеві ЗМІ , передає "https://nashemisto.dp.ua/ Наше місто ". Справа в тому, що в Житомирі нещодавно розпочали реконструкцію Польського бульвару. Комунальники вкладають плитку, ремонтують фонтан і оновлюють освітлення. Цього літа у місті прямо таки розпал ремонтних робіт. Реконструкція не оминула вулицю Бориса Лятошинського, провулок Скорульського. На вулицях Ціолковського та Кибальчича завершили поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуарів. Коштувало це місту 9 млн грн.Крім того, від майдану Соборного до вул. Грушевського покладуть плитку за 8,3 млн грн.Також цього року виділили 11 млн 741 тис. грн - на капітальний ремонт тротуарів по вул. Перемоги.До того ж було оголошено тендер на понад 10 млн грн на капітальний ремонт тротуарів по вул. Велика Бердичівська (вул. Івана Кочерги - вул. Шевченка, ліворуч).

Через це місцеві мешканці вражені й обурені тим, що під час повномасштабної війни у Житомирі вкладають бруківку та плитку за десятки мільйонів замість того, аби допомогти військовим.

ож один невідомий сміливець вирішив вчинити такий собі перформанс. Розлив біля міськради рідину, схожу на кров. Особу зловмисника вже встановлено. Ним виявився житомирянин Іван Каверін. Вранці чоловік на своїй сторінці у https://www.facebook.com/profile.php?id=100026482133556 Facebook виклав кілька відео та допис, в якому каже, що ****** плитка - це «зауваження всім тим, хто забувся, що в країні війна».
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21.07.2023 08:07 Відповісти
А смі? Де ви бачили сайти Цікаві новини, на яких некрологи захисників України друкують? Або ще ліпші назви, радісні, але також з некрологами або розрухою.
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21.07.2023 09:25 Відповісти
З кожним разом я надсилаю повідомлення про дохлу русню знайомим в Кеніґсбергську обл. Нехай любуються яка у них друга армія.
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21.07.2023 08:08 Відповісти
а у відповідь? вівсьоврьоті
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21.07.2023 08:20 Відповісти
Навіть фотки надсилаю по Вайберу дохлої русні, а в отвєт тішіна.
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21.07.2023 08:23 Відповісти
недарма ж ,ви 5 копійок
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21.07.2023 08:27 Відповісти
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21.07.2023 08:34 Відповісти
Був п'ять копійок, а стане полтиною! Але здається, що невдовзі заблокують....
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21.07.2023 10:24 Відповісти
Знайшов у архіві цікавий текст Колись прочитав та зберіг:



У меня в Москве был друг.... Звоню, рассказываю, а в ответ - это фейк!
Случайно на просторах интернета нахожу военный билет убитого кацапа и это - бинго!
Убитый кацап - родственник его жены !
Вы не представляете с каким удовольствием я отправил ему снимки его зажмуренного родственника !!!
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22.07.2023 06:53 Відповісти
Ну - не блокують же? Значить, мають тебе за "правдиве джерело інформації" та мовчки погоджуються А у товариша брат в Росії його "блоконув": написав що він - "бандеравский клеветник"!
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21.07.2023 09:18 Відповісти
Якщо в ответ тишина то може і вони вже всьо?
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21.07.2023 09:43 Відповісти
Це діти подруги моєї дружини. Вона вмерла ще рік тому. на 8 березня присилали їй поздоровлення. Я теж їх поздоровив.
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21.07.2023 09:49 Відповісти
Надайте їх номер Є. Вольнову. Нехай з ними поспілкується "майор Чєрнабаєв із апєратівнава атдєла штаба". Він вміє переконувати. Тихо не буде
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21.07.2023 08:46 Відповісти
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21.07.2023 09:41 Відповісти
Наші партнери повинні працювати над більш ефективною зброєю для утілізації рашашвайнів,бо вже йде війна більше 500 діб,а козломорді ніяк не закінчуються...саранча натуральна - лізе і лізе.
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21.07.2023 08:23 Відповісти
Вони не просто лізуть, їх стає дедалі більше. Це гельмінти.
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21.07.2023 10:18 Відповісти
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21.07.2023 08:49 Відповісти
Сподіваюсь, його не розчули. І він сам прівєти передавати збирався. Бо ж бубнів тихо та нерозбірливо. А йому давно вже у кобZZона "гарячу" зустріч приготували.
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21.07.2023 08:58 Відповісти
Сьогодні тішить ППО.
До півтисячного юбілею наближається, дорого коштує, тяжко ремонтується та продукується через санкційний ріст цін на іноземні комплектуючі. А власного замкнутого циклу немає від слова ЗОВСІМ
Доки F16 з'являться, протистояти їм зможуть тільки ПЗРК. Такі собі аналоговнєти
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21.07.2023 08:54 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3436 день.
56 одиниць техніки та 680 чумардосів. Арта 18, логістика та броня присутні. ППО не здається, намагається періодично наздогнати спецтехніку, вболіваємо за обидві команди, рахунок за добу ППО:спецтехніка 7:1. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 240 000!!! майже, як таке місто, як Благовєщенськ ...
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21.07.2023 09:25 Відповісти
 
 