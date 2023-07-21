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Доба на Херсонщині: ворог поцілив у житлові квартали, освітній заклад та адмінбудівлю

херсонщина

Ворог продовжує обстрілювати територію Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за минулу добу противник здійснив 45 обстрілів, випустивши 243 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю освітнього закладу в Білозерській селищній громаді; адміністративну будівлю в Бериславському районі. Жертв та поранених серед цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.

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обстріл (28274) Херсон (3335) Херсонська область (5711)


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