Завдаючи ударів по українських портах, Росія намагається створити відчуття невідкладності свого повернення до "зернової угоди", - ISW

Росія завдає ударів по портовій інфраструктурі та погрожує атакувати українські кораблі у Чорному морі, щоб посилити невідкладність свого повернення до "зернової угоди" та домогтися від Заходу більших поступок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Інституту вивчення війни.

"Україна збирає більшу частину свого врожаю в липні-серпні, і удари Росії по українській портовій та сільськогосподарській інфраструктурі можуть ще більше ускладнити здатність України звільнити місце для зерна нового врожаю. Тривалі перебої в зерновій логістиці в Україні, ймовірно, матимуть все більший вплив на постачання зерна, посилюючи відчуття нагальності, яке Кремль сподівається створити", - йдеться у ньому.

Зазначається, що невідомо, чи дійсно в Москві збираються атакувати кораблі у Чорному морі, однак така риторика, на думку укладачів звіту, за планом росіян, має бути стримуючим фактором для морської активності, що дозволить свторити повну блокаду українських портів, подібних до тієї, яка була на початку повномасштабної війни.

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В ISW вважають, що спроби домогтися таким чином економічних поступок від Заходу може підірвати міжнародні зусилля Кремля, адже під загрозою опиняються поставки продовольства до деяких країн, які є близькими до Росії.

Нагадаємо, 20 липня вночі ворог знову атакував Одесу та область.