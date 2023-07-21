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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Завдаючи ударів по українських портах, Росія намагається створити відчуття невідкладності свого повернення до "зернової угоди", - ISW

порт,одещина

Росія завдає ударів по портовій інфраструктурі та погрожує атакувати українські кораблі у Чорному морі, щоб посилити невідкладність свого повернення до "зернової угоди" та домогтися від Заходу більших поступок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Інституту вивчення війни. 

"Україна збирає більшу частину свого врожаю в липні-серпні, і удари Росії по українській портовій та сільськогосподарській інфраструктурі можуть ще більше ускладнити здатність України звільнити місце для зерна нового врожаю. Тривалі перебої в зерновій логістиці в Україні, ймовірно, матимуть все більший вплив на постачання зерна, посилюючи відчуття нагальності, яке Кремль сподівається створити", - йдеться у ньому.

Зазначається, що невідомо, чи дійсно в Москві збираються атакувати кораблі у Чорному морі, однак така риторика, на думку укладачів звіту, за планом росіян, має бути стримуючим фактором для морської активності, що дозволить свторити повну блокаду українських портів, подібних до тієї, яка була на початку повномасштабної війни. 

Читайте: Українські воїни досягли успіху щонайменше на 3 ділянках фронту, - ISW

В ISW вважають, що спроби домогтися таким чином економічних поступок від Заходу може підірвати міжнародні зусилля Кремля, адже під загрозою опиняються поставки продовольства до деяких країн, які є близькими до Росії. 

Нагадаємо, 20 липня вночі ворог знову атакував Одесу та область.

росія (64958) тероризм (2865) ISW (653) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+3
Ще простіше - вони просто піднімають ціну на зерно з окупованого Краснодарського краю і витісняють конкурента...
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21.07.2023 08:35
+3
Ну то треба ще лупонути по мосту . І заявити на увесь світ що це помста за одеський елеватор .
Шантажиста краще за все п..здити його ж зброєю .
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21.07.2023 08:37
+2
занадто високо оцінюють...це простий шантаж кремля
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21.07.2023 08:29
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занадто високо оцінюють...це простий шантаж кремля
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21.07.2023 08:29 Відповісти
Ще простіше - вони просто піднімають ціну на зерно з окупованого Краснодарського краю і витісняють конкурента...
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21.07.2023 08:35 Відповісти
Правда, пітори ще не знають, що Ердоган планує закрити Босфор для їхніх суден.
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21.07.2023 08:36 Відповісти
Звідки інфа?
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21.07.2023 09:05 Відповісти
кацапи ще не продали минулорічний врожай та зерно вкрадене в Україні
зерна на ринку вдосталь
куйло просто любить вбивати
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21.07.2023 11:31 Відповісти
Ми як тєрпіли...Україну їб...ть, а ми глотаємо!
Так війни не виграються, це програш!
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21.07.2023 08:31 Відповісти
Тут як раз ковтає Захiд. I це звичайно погано
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21.07.2023 08:34 Відповісти
Кацапи кричать на весь світ що це помста за Кримський міст. ISW навмисно ігнорує це?
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21.07.2023 08:32 Відповісти
Ну то треба ще лупонути по мосту . І заявити на увесь світ що це помста за одеський елеватор .
Шантажиста краще за все п..здити його ж зброєю .
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21.07.2023 08:37 Відповісти
Так пох що кажуть кацапи. Чому цей "інститут війни" нічого не аналізує, а тільки декларує свою пропаганду як сомнамбула Інформбюро в Радянському Союзі?
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21.07.2023 08:43 Відповісти
Брехня. правильні руцкі писали, що удари по кримському мосту були якраз отвєткою України за закінчення зернової угоди.
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21.07.2023 08:38 Відповісти
Що ще чекати від країни - терориста?
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21.07.2023 08:32 Відповісти
Нема в нас гарних ракет на 500 км ні літаків з яких теж можна далеко шмаляти -- даваите Атакамси.
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21.07.2023 08:39 Відповісти
А може це говорить про неможливість повернення до ''зернового коридору''-знищена портова інфраструктура, знищене зерно.
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21.07.2023 09:05 Відповісти
Не потрібна московії зернова угода,вона хоче сама зерном торгувати. Просто перекрийте їй вихід на ринок зерна, і хоч на мить забудьте про голодаючих Африки
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21.07.2023 09:06 Відповісти
Ну так треба лупонути по нафтовим терміналам в Новоросійську і сказати це помста за одесу
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21.07.2023 09:15 Відповісти
і сказати це так i було
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21.07.2023 10:25 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/56675 З'явилися перші кадри застосування американських касетних *********** нашими Воїнами. Повідомляють, що снаряди застосовує 14 бригада на Куп'янському напрямку.
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21.07.2023 10:26 Відповісти
Є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху
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21.07.2023 10:27 Відповісти
Нанося удары по Украинским портам росея не пытается создать ощущения, а прямо показывает нашим западным союзникам-соплежуям, что она воююет всем чем можно, пока те не дают оружие....
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21.07.2023 10:30 Відповісти
за горох ответите !
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21.07.2023 10:32 Відповісти
В акватории Черного моря находится три страны НАТО, которые обосралось от страха и дают ***** делать все что он хочет.
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21.07.2023 11:33 Відповісти
А ми окрім як про це писати щось протидіємо?Страни НАТО обісрані ,за 1,7 місяців війни ми не змогли з десяток нептунів зібрати ,або ракет для грому?
Де наш ВПК навіть той що зостався.
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21.07.2023 16:22 Відповісти
 
 