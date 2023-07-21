УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11352 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 269 72

Ворог поцілив двома "Калібрами" у зерновий склад агропідприємства на Одещині. Двоє постраждалих, знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю (оновлено)

калібр

Два ворожі "Калібри" влучили у зерновий склад аграрного підприємства в Одеській області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє людей зазнали поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одещина. 2 ракети типу "калібр", за інформацією військових з ОК "Південь", влучили в зерновий склад агропідприємства на території області", - зазначив Братчук.

Зауважимо, що ОК "Південь" наразі не опублікувало офіційне ранкове зведення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОК "Південь" про обстріл Одещини та Миколаївщини: Акцент був на портову інфраструктуру, били ракетами та дронами

Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив факт чергової атаки на регіон.

"Четверта за тиждень атака країни-терориста на Одеську область. На світанку росіяни випустили ракети типу "Калібр" з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море. На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю", - йдеться у повідомленні.

Кіпер також зазначає, що внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Раніше Генштаб повідомляв, що у ніч на 21 липня війська РФ завдали чергового ракетного удару по території України.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня 2023 року війська РФ крилатими ракетами завдали масованого удару по житлових кварталах у центрі Миколаєва. Поранено 18 осіб, з яких 5 дітей. Згодом рятувальники витягли з-під завалів тіло двох людей.

Також повідомлялося, що 20 липня вночі ворог знову атакував Одесу та область.

Автор: 

зерно (3116) обстріл (28274) Одеська область (3186) Братчук Сергій (145)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
а ми ім **** 24 серії кумедії в обратку!
показати весь коментар
21.07.2023 08:38
+19
У відповідь зелене шапіто зніме серіальчик поржать
показати весь коментар
21.07.2023 08:36
+17
Мене ця тема з серіальчіками вивела ще більше, ніж яйця по 17 грн. Ті яйця хоть до військових доходили. А ці кошти на муйню взагалі на вітер.
показати весь коментар
21.07.2023 08:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О, зараз будуть радісні коментарі від довпойопів, що "латифундисти" отримали по заслугам за те що наживалися на бідних українцях.
показати весь коментар
21.07.2023 08:35 Відповісти
Чому так категорично? Це не ваше зерно і сховище-це якогось баригі.
Мені від того не гараче і не холодно.
А знаєте чому?
показати весь коментар
21.07.2023 08:40 Відповісти
Донбасс и Запорожская область, Крым - тоже не моя земля, я там не родился и никого из родственников не имею.
Можно от них отказаться тогда?
показати весь коментар
21.07.2023 11:34 Відповісти
Дик якось пох , головне щоб люди живі .Трейдери за безцінок скупляють зерно , а потім втридорога перепродують .
показати весь коментар
21.07.2023 09:15 Відповісти
Ну я ж казав, що знайдуться довпойопи, яким чужий заробіток заважає жити.
показати весь коментар
21.07.2023 11:38 Відповісти
Там пряталось стопиццотыщ инструкторов НАТО с наемниками или 1488 танков Леопард с хаймарсами? 🤔🤔🤔
показати весь коментар
21.07.2023 08:35 Відповісти
У відповідь зелене шапіто зніме серіальчик поржать
показати весь коментар
21.07.2023 08:36 Відповісти
Насторожує те що нема жодної заяви від власників хфірми...
Лише мені здається що їм якось покй на прильоти.
показати весь коментар
21.07.2023 08:38 Відповісти
а ми ім **** 24 серії кумедії в обратку!
показати весь коментар
21.07.2023 08:38 Відповісти
Мене ця тема з серіальчіками вивела ще більше, ніж яйця по 17 грн. Ті яйця хоть до військових доходили. А ці кошти на муйню взагалі на вітер.
показати весь коментар
21.07.2023 08:41 Відповісти
охолонтесь - зелення ще не зовсім знищіла Україну!
далі буде...
показати весь коментар
21.07.2023 08:45 Відповісти
Не на вітер, а на дегенерацію.
показати весь коментар
21.07.2023 08:58 Відповісти
Це можна припинити лише одним способом - підірвавши у Новоросійську нафтовий термінал.
показати весь коментар
21.07.2023 08:41 Відповісти
Ердоган заборонив.
показати весь коментар
21.07.2023 08:42 Відповісти
Ердоган не може керувати Залужним. 😊Зрештою є автономні партизани, які цього можуть не знати. 😊
показати весь коментар
21.07.2023 09:03 Відповісти
О, пан ще один український фантазер.
показати весь коментар
21.07.2023 09:07 Відповісти
Залужним керує ДЕРЬМАКОзеленське ЧМО, а нарід , як барани спостерігають , як перед 24 лютого , НЕ СМОТРИТЕ ВВЕРХ !
показати весь коментар
21.07.2023 09:43 Відповісти
ну ты и дурэпа, за кого голосовала? если бы Залужным керувалы зелёные гниды - сидели бы все под оккупацией
показати весь коментар
21.07.2023 10:45 Відповісти
тобто ви намекаєте на 87 серій?
показати весь коментар
21.07.2023 08:42 Відповісти
кто-то ж передал козломордым координаты хранилища
показати весь коментар
21.07.2023 08:42 Відповісти
руZZкі терористи хочуть створити новий Голодомор щоб знову тиснути на НІКЧЕМНЕ оон
і заставляти світ грати "по-руSSкіх " правилах...
показати весь коментар
21.07.2023 08:43 Відповісти
Потрібно думати в першу чергу про свій ринок-зерна достатьньо...
А баригі нехай сосуть х..й
показати весь коментар
21.07.2023 08:46 Відповісти
100% так .
показати весь коментар
21.07.2023 09:16 Відповісти
Це сумно, по 20 млн. ефіопів залишаться голодними.. (так зеля сказав)
показати весь коментар
21.07.2023 08:43 Відповісти
Як же ефіопи без гороху?
показати весь коментар
21.07.2023 14:03 Відповісти
І без газу.
показати весь коментар
21.07.2023 16:05 Відповісти
Как-то перестали сбивать эти калибры.
показати весь коментар
21.07.2023 08:43 Відповісти
Ви теж це помітили, а саме над сховищами зерна і портами.
Можуть збивати, але...
Здається що зерно-баригам на щось натякають...
показати весь коментар
21.07.2023 08:49 Відповісти
а чем в селе собьёшь? - это какая-то сельская агрофирма - посмотри на масштаб: 100т гороха и 20т ячменя
показати весь коментар
21.07.2023 08:51 Відповісти
Вилазьте з адєскава підвала😃
Кожна сєльськая агро фірма входить в один з 5-ти зернових мегахолдинг.
Мій товариш працює в одниму з них.
Під чарчину розповів які у них над прибуткі... що можна створити ще одну армію.
Але усе виводиться на рахунки у Кіпр.
показати весь коментар
21.07.2023 09:07 Відповісти
Как я и предполагал, все выводится в офшоры, украинцам от этого ни холодно ни жарко, в бюджете ни копейки, единственное - обдирают производителей зерновых культур, скупая все за бесценок
показати весь коментар
21.07.2023 09:39 Відповісти
Схема така щоб не сплачувати завищені податки, яка успішно працює не лише в агросекторі, а також і в промисловості.
Т.з. трейдери-прокладки, зареєстровані в офшорах, купують зернові в Україні ледь не по собівартості та перепродують на світовому ринку за набагато вищою ціною, наповнюють бюджети цих офшорів. Натомість український бюджет залишається з голою дупою і ніхто з зелених фунтів-урядовців не наважується рахувати втрати України через недоотримані податкові надходження, прибутки місцевих фермерів від такої оборудки олігархату та привладних корупціонерів із штучного створення завідомо несприятливих умов для малого та середнього бізнесу в Україні.
показати весь коментар
21.07.2023 10:55 Відповісти
трусливі росіяни продовжують воювати зі складами та мирними громадянами
показати весь коментар
21.07.2023 08:47 Відповісти
цим вони хочуть поставити на коліна, знищують промисловість та аграріїв
показати весь коментар
21.07.2023 08:54 Відповісти
якщо їм не відповідати тим самим, то їх ніхто і ніщо не зупинить
показати весь коментар
21.07.2023 08:56 Відповісти
У тридцятих відбирали зернові, зараз тупо знищують, суки кацапські! Хочуть знову голодомор влаштувати.
показати весь коментар
21.07.2023 08:53 Відповісти
А шо вудер вафля Калибр супер пупер херотень придумывалась, что бы воевать с горохом и ячменем?

Даже если зеленый самый дорогой горошек, и ячмень лушчего качества.

Горох 10000 / тонна, ячмень 5 000 грн тонна и того
100*10000+20 * 5000 = 1 100 000 грн или .... 27 500 долларов.

Пускай ущерб инфраструктуре - хотя там сраные листы железа, но берем безумие (+ людей починить) и пускай это будет почти в 4 раза дороже - 100к зелени.

И так 100к доляров какому то предприятию нанесли урона.

Заявленая себестоимость Калибра 300к доляров, но это бред, тот же Томогавк якобы 150к, но сам запуск и обслуживание 2 миллиона долларов.

Так что берем минимальное экспертную цену, включая доставку и сам пуск - один миллион долларов.

Вывод - отдали 2 миллона баксов и повоевали с горохом и ячменем на 100к. 1 к 20. Рашистская логика.

Могу отдать сарай на даче под снос калибром. Москальские пенсы будут рады !
показати весь коментар
21.07.2023 09:00 Відповісти
Война это не про храбрость солдат и их мотивацию, война это не про гениальность военноначальников, война это всегда, всегда, всегда про деньги. И только деньги. Это 95% успеха.

Если бы нам не давали деньги ввиде вооружений что бы мы делали? По лесам партизанили?

Войны даже заканчиваются почти всегда не потому что солдат не хватает, не потому что битвы проиграны, а потому что бабло закончилось, как пример 30ти летняя война, да хоть таже Первая Мировая.

И второй аспект это способности производства. В Калибрах и Искандерах до 400 импортных комплектующих, даже если они найдут бабло, то из чего они его клепать будут? Из говна и палок?
показати весь коментар
21.07.2023 09:28 Відповісти
Так у них заводы работают в три смены, из говна и палок у нас FPV-дроны клепают, а у них производство оружия поставлено на поток. Санкции обходятся, ископаемых куча, заводики у них не бомбят. Пора взрослеть и вылазить из сладкого плена марафона
показати весь коментар
21.07.2023 09:33 Відповісти
Да хоть в четире, платы там американские, ой как легко достать для того же Калибра, если санкции так легко обходятся то жду как они начнут клепать мерседесы, айфоны, современную технику и прочее.

Да, с оружием конечно не так как с айфонами, с оружием ситуация намного намного намного ХУЖЕ. Не пори фигню, ископаемые у них... Пусть на катапульту их наложат и пустят.
показати весь коментар
21.07.2023 11:43 Відповісти
война это всегда, всегда, всегда про деньги.
тогда у нас шансов 0. Денег у нас нет, а у россии - нескончаемые ресурсы, нефть, газ и т.п., и беспринципные индия, китай и арабы, которые покупали и будут покупать.
показати весь коментар
22.07.2023 01:17 Відповісти
Как бы не совсем. Сумма оборонной помощи в 22 году была равна 86% военного бюджета РФ. Вместе с бюджетом Украины был приблизительно паритет.

В этом году мы превосходим РФ по баблу на оборонку. Или ты серьйозно думаешь, что мы не только успешно обороняемся, но еще и атакуем, подпитанные святым духом что ли?
БАБЛОМ.
показати весь коментар
22.07.2023 05:50 Відповісти
"наше" бабло зависит от доброты дяди сэма. А настроения там разные. Русские ни от кого не зависят. Разницу улавливаем?
показати весь коментар
22.07.2023 14:43 Відповісти
На рашке думаешь что выделяют на оборонку не пилится? Это самый большой разпил, у них огромный бюджет и танки с табуретками ездят. Думаешь они те деньги что получают будут реально тратить на военку или на дворцы?

А вот америкоское бабло не попилишь, и вроде там поддержка 2х партий и большей части населения...
показати весь коментар
22.07.2023 17:11 Відповісти
Розумні слова👍 Тільки от ціни ви озвучили в середині нашого ринку, коли зерно виходить з пору то там ціна в рази більша.. Того року 1т пшениці=300$
показати весь коментар
21.07.2023 09:14 Відповісти
То ще копійки. От минулого разу касапи ракетами знищили аж 65 тис. тон збіжжя на кітай
показати весь коментар
21.07.2023 10:59 Відповісти
0% збиття? Калібри ж ніби можемо збивати, не онікси і не х-22.
показати весь коментар
21.07.2023 09:02 Відповісти
Ага, можемо. Ось тільки оті ''збивалки'' біля Києва ОПу зелених охороняють. Більше нам не дають, знову ж через тих же зелених ОПівців.
показати весь коментар
21.07.2023 09:12 Відповісти
Наче Німеччина спеціально для Одеси і півдня іриску поставляла. Невже і її спритне мо спи..ло?
показати весь коментар
21.07.2023 11:06 Відповісти
То шо переставити ППО від 5-мільйонного міста на с/г склад?
показати весь коментар
21.07.2023 16:20 Відповісти
Дві ракети влучили в один склад. Цікаво - спеціально наводили в одну точку, чи так вийшло?
показати весь коментар
21.07.2023 09:10 Відповісти
мимо лікарні промазали, випадковість
показати весь коментар
21.07.2023 09:11 Відповісти
африканські президенти не хочуть ще до маскви з'їздити, голуби миру
показати весь коментар
21.07.2023 09:10 Відповісти
Стрельба по трансформаторам ничему московитов не научила. Сейчас заинтересованные в украинской агропродукции страны поспособствуют прикрытию портов хорошим пво.
Европа уже увидела истинную суть московии с зверствами, враньем, терроризмом. Теперь и Африканский континент увидит.
показати весь коментар
21.07.2023 09:26 Відповісти
Чота я не уверен, что африканцы научены делать выводы. К народу в основном без вопросов - в том дерьмище, что они живут особо не посоображаешь. А вот правители, судя по последним прискокам Рамафосы, озвучат версию того, кто кто болшье занёс, без каких-то особых потуг на нравственность, не говоря уж о логике.
показати весь коментар
21.07.2023 10:09 Відповісти
Африка огромнейший континент. Естественно там будут орбаны. Важно другое. Одно дело кого-то поддерживать или не поддерживать по моральным принципам и совсем другое, когда начинаются проблемы в бизнесе. Московия создала эти проблемы и тот кто нужно их увидел.
показати весь коментар
21.07.2023 10:17 Відповісти
Да, с экономикой не поспоришь. Собственно, ведь и Рамафосе же объяснили языком макроэкономического бабла, почему он должен арестовать путина.
показати весь коментар
21.07.2023 10:41 Відповісти
Це хто, Ефіопія, Руанди чи Мозамбік?
показати весь коментар
21.07.2023 11:01 Відповісти
Допоки не будуть знищені всі аеродроми і пункти базування рашистських літаків і флоту в Криму і прилеглих до Чорного моря територій пітьми, доти обстріли українських міст, зокрема чорноморських портів, продовжуватиметься.
Зараз першочергове завдання захистити людей від ворожих ракет і дронів-камікадзе, тобто налагодити довкола Одеси і Миколаєва систему ППО не гіршу за київську.
А об'єкти зі складування і перевалки зерна й далі будуть в найближчі дні цілями для атак ворога, бо пітьма продовжує реалізовувати свій сценарій знищення України, в даному випадку як економічної потуги і конкурента на світовому ринку зерна.
показати весь коментар
21.07.2023 09:32 Відповісти
А крымский мост как стоял, так и стоит...
показати весь коментар
21.07.2023 09:57 Відповісти
Нуачо, логично. Сначала давили помидоры и персики бульдозерами, теперь - горох и ячмень калибрами. А потом будут стоять в длинной очереди за ножками Буйдына, и удивляться, "За что?!"
показати весь коментар
21.07.2023 10:06 Відповісти
Щось занудьгував нафтоналивний термінал у порту Новоросійська, варто його розвселити.
показати весь коментар
21.07.2023 10:10 Відповісти
"друга" армія світу вже з горохом воює??
показати весь коментар
21.07.2023 10:30 Відповісти
от це я розумію міць дій рішучих цих дегенератів руський - обісралися усюди по вуха і тепер за кожну можливість чіпляються щоб комусь нашкодити... потім хай очі не випучують коли будуть питати і їм доведеться відповісти
показати весь коментар
21.07.2023 10:34 Відповісти
Валодя уже звонить і просить кураторів "По складам нє стрєлять! Гарадов вам мало чтолі? Часть виручкі атсиплю, в долларах, конєчно!"
показати весь коментар
21.07.2023 10:46 Відповісти
Я не удивлюсь если после этого идиоты на Западе опять начнут кормить кацапов ножками.
показати весь коментар
21.07.2023 11:03 Відповісти
2 Калібри, мабуть, дорожче будуть за 120 тонн збіжжя.
показати весь коментар
21.07.2023 11:10 Відповісти
 
 