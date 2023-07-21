Ворог поцілив двома "Калібрами" у зерновий склад агропідприємства на Одещині. Двоє постраждалих, знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю (оновлено)

Два ворожі "Калібри" влучили у зерновий склад аграрного підприємства в Одеській області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє людей зазнали поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одещина. 2 ракети типу "калібр", за інформацією військових з ОК "Південь", влучили в зерновий склад агропідприємства на території області", - зазначив Братчук.

Зауважимо, що ОК "Південь" наразі не опублікувало офіційне ранкове зведення.

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Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив факт чергової атаки на регіон.

"Четверта за тиждень атака країни-терориста на Одеську область. На світанку росіяни випустили ракети типу "Калібр" з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море. На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю", - йдеться у повідомленні.

Кіпер також зазначає, що внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Раніше Генштаб повідомляв, що у ніч на 21 липня війська РФ завдали чергового ракетного удару по території України.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня 2023 року війська РФ крилатими ракетами завдали масованого удару по житлових кварталах у центрі Миколаєва. Поранено 18 осіб, з яких 5 дітей. Згодом рятувальники витягли з-під завалів тіло двох людей.

Також повідомлялося, що 20 липня вночі ворог знову атакував Одесу та область.