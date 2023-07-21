Ворог поцілив двома "Калібрами" у зерновий склад агропідприємства на Одещині. Двоє постраждалих, знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю (оновлено)
Два ворожі "Калібри" влучили у зерновий склад аграрного підприємства в Одеській області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє людей зазнали поранення.
Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Одещина. 2 ракети типу "калібр", за інформацією військових з ОК "Південь", влучили в зерновий склад агропідприємства на території області", - зазначив Братчук.
Зауважимо, що ОК "Південь" наразі не опублікувало офіційне ранкове зведення.
Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив факт чергової атаки на регіон.
"Четверта за тиждень атака країни-терориста на Одеську область. На світанку росіяни випустили ракети типу "Калібр" з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море. На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю", - йдеться у повідомленні.
Кіпер також зазначає, що внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога.
Раніше Генштаб повідомляв, що у ніч на 21 липня війська РФ завдали чергового ракетного удару по території України.
Нагадаємо, у ніч на 20 липня 2023 року війська РФ крилатими ракетами завдали масованого удару по житлових кварталах у центрі Миколаєва. Поранено 18 осіб, з яких 5 дітей. Згодом рятувальники витягли з-під завалів тіло двох людей.
Також повідомлялося, що 20 липня вночі ворог знову атакував Одесу та область.
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Мені від того не гараче і не холодно.
А знаєте чому?
Можно от них отказаться тогда?
Лише мені здається що їм якось покй на прильоти.
далі буде...
і заставляти світ грати "по-руSSкіх " правилах...
А баригі нехай сосуть х..й
Можуть збивати, але...
Здається що зерно-баригам на щось натякають...
Кожна сєльськая агро фірма входить в один з 5-ти зернових мегахолдинг.
Мій товариш працює в одниму з них.
Під чарчину розповів які у них над прибуткі... що можна створити ще одну армію.
Але усе виводиться на рахунки у Кіпр.
Т.з. трейдери-прокладки, зареєстровані в офшорах, купують зернові в Україні ледь не по собівартості та перепродують на світовому ринку за набагато вищою ціною, наповнюють бюджети цих офшорів. Натомість український бюджет залишається з голою дупою і ніхто з зелених фунтів-урядовців не наважується рахувати втрати України через недоотримані податкові надходження, прибутки місцевих фермерів від такої оборудки олігархату та привладних корупціонерів із штучного створення завідомо несприятливих умов для малого та середнього бізнесу в Україні.
Даже если зеленый самый дорогой горошек, и ячмень лушчего качества.
Горох 10000 / тонна, ячмень 5 000 грн тонна и того
100*10000+20 * 5000 = 1 100 000 грн или .... 27 500 долларов.
Пускай ущерб инфраструктуре - хотя там сраные листы железа, но берем безумие (+ людей починить) и пускай это будет почти в 4 раза дороже - 100к зелени.
И так 100к доляров какому то предприятию нанесли урона.
Заявленая себестоимость Калибра 300к доляров, но это бред, тот же Томогавк якобы 150к, но сам запуск и обслуживание 2 миллиона долларов.
Так что берем минимальное экспертную цену, включая доставку и сам пуск - один миллион долларов.
Вывод - отдали 2 миллона баксов и повоевали с горохом и ячменем на 100к. 1 к 20. Рашистская логика.
Могу отдать сарай на даче под снос калибром. Москальские пенсы будут рады !
Если бы нам не давали деньги ввиде вооружений что бы мы делали? По лесам партизанили?
Войны даже заканчиваются почти всегда не потому что солдат не хватает, не потому что битвы проиграны, а потому что бабло закончилось, как пример 30ти летняя война, да хоть таже Первая Мировая.
И второй аспект это способности производства. В Калибрах и Искандерах до 400 импортных комплектующих, даже если они найдут бабло, то из чего они его клепать будут? Из говна и палок?
Да, с оружием конечно не так как с айфонами, с оружием ситуация намного намного намного ХУЖЕ. Не пори фигню, ископаемые у них... Пусть на катапульту их наложат и пустят.
тогда у нас шансов 0. Денег у нас нет, а у россии - нескончаемые ресурсы, нефть, газ и т.п., и беспринципные индия, китай и арабы, которые покупали и будут покупать.
В этом году мы превосходим РФ по баблу на оборонку. Или ты серьйозно думаешь, что мы не только успешно обороняемся, но еще и атакуем, подпитанные святым духом что ли?
БАБЛОМ.
А вот америкоское бабло не попилишь, и вроде там поддержка 2х партий и большей части населения...
Европа уже увидела истинную суть московии с зверствами, враньем, терроризмом. Теперь и Африканский континент увидит.
Зараз першочергове завдання захистити людей від ворожих ракет і дронів-камікадзе, тобто налагодити довкола Одеси і Миколаєва систему ППО не гіршу за київську.
А об'єкти зі складування і перевалки зерна й далі будуть в найближчі дні цілями для атак ворога, бо пітьма продовжує реалізовувати свій сценарій знищення України, в даному випадку як економічної потуги і конкурента на світовому ринку зерна.