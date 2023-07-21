4 загиблих та двоє поранених внаслідок удару по об’єкту інфраструктури у Пологівському районі Запорізької області

Ворог продовжує обстрілювати територію Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області

"63 артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села. Крім цього зафіксовано 10 ударів із РСЗВ по Новодарівці, 6 авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БПЛА по Лобковому", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару військовослужбовцями РФ по об'єкту інфраструктури Пологівського району загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу.

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Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури.

Раніше Генштаб повідомляв, що у ніч на 21 липня війська РФ завдали чергового ракетного удару по території України.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня 2023 року війська РФ крилатими ракетами завдали масованого удару по житлових кварталах у центрі Миколаєва. Поранено 18 осіб, з яких 5 дітей. Згодом рятувальники витягли з-під завалів тіло двох людей.

Також повідомлялося, що 20 липня вночі ворог знову атакував Одесу та область.