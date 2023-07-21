Пентагон доповів про випадки викрадення західної зброї в Україні, яку потім повернули українські спецслужби

Службі безпеки України вдалося викрити кілька випадків викрадення зброї та обладнання, отриманих від партнерів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на звіт генерального інспектора Міністерства оборони США, передає Цензор.НЕТ.

Звіт під назвою "Відповідальність Міністерства оборони за обладнання, надане Україні" від 6 жовтня 2022 року розповідає про розкриття українськими спецслужбами випадків викрадення зброї та обладнання. Документ стосується періоду лютого-вересня 2022 року.

У звіті наголошується, що на той момент, особливо на початку вторгнення, Сполученим Штатам було набагато складніше контролювати допомогу на мільярди доларів через недостатню присутність в Україні. Проблема не така серйозна, коли йдеться про гелікоптери чи танки, але все стає набагато складніше, коли йдеться про тепловізори або гвинтівки. Лише на прикінці жовтня США почали здійснювати інспекції українських складів зброї для кращого контролю.

Пентагон також надав Україні системи стеження, зокрема сканери та програмне забезпечення, необхідне для контролю за зброєю.

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Згідно зі звітом, злочинним організаціям вдалося викрасти частину зброї та обладнання, наданих США та їх союзниками.

Так, наприкінці червня 2022 року організоване злочинне угруповання під керівництвом неназваного російського посадовця вступило до лав добровольчого батальйону за підробленими документами та викрало зброю, зокрема гранатомет і кулемет, а також понад 1000 набоїв, йдеться у звіті. Згідно з повідомленням, розвідка України викрила цей випадок.

Того ж місяця українські спецслужби розкрили схему продажу боєприпасів, викрадених на передовій на півдні, а також окрему змову українських злочинців, які видавали себе за працівників гуманітарних організацій та викрали бронежилетів на 17 тисяч доларів.

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А в серпні 2022 року українські спецслужби викрили групу бійців добровольчого батальйону, які викрали 60 гвинтівок і майже 1000 набоїв та зберігали їх на складі, "імовірно, для продажу на чорному ринку".