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Пентагон доповів про випадки викрадення західної зброї в Україні, яку потім повернули українські спецслужби

зброя,дбр

Службі безпеки України вдалося викрити кілька випадків викрадення зброї та обладнання, отриманих від партнерів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на звіт генерального інспектора Міністерства оборони США, передає Цензор.НЕТ. 

Звіт під назвою "Відповідальність Міністерства оборони за обладнання, надане Україні" від 6 жовтня 2022 року розповідає про розкриття українськими спецслужбами випадків викрадення зброї та обладнання. Документ стосується періоду лютого-вересня 2022 року.

У звіті наголошується, що на той момент, особливо на початку вторгнення, Сполученим Штатам було набагато складніше контролювати допомогу на мільярди доларів через недостатню присутність в Україні. Проблема не така серйозна, коли йдеться про гелікоптери чи танки, але все стає набагато складніше, коли йдеться про тепловізори або гвинтівки. Лише на прикінці жовтня США почали здійснювати інспекції українських складів зброї для кращого контролю. 

Пентагон також надав Україні системи стеження, зокрема сканери та програмне забезпечення, необхідне для контролю за зброєю. 

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Згідно зі звітом, злочинним організаціям вдалося викрасти частину зброї та обладнання, наданих США та їх союзниками.

Так, наприкінці червня 2022 року організоване злочинне угруповання під керівництвом неназваного російського посадовця вступило до лав добровольчого батальйону за підробленими документами та викрало зброю, зокрема гранатомет і кулемет, а також понад 1000 набоїв, йдеться у звіті. Згідно з повідомленням, розвідка України викрила цей випадок.

Того ж місяця українські спецслужби розкрили схему продажу боєприпасів, викрадених на передовій на півдні, а також окрему змову українських злочинців, які видавали себе за працівників гуманітарних організацій та викрали бронежилетів на 17 тисяч доларів.

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А в серпні 2022 року українські спецслужби викрили групу бійців добровольчого батальйону, які викрали 60 гвинтівок і майже 1000 набоїв та зберігали їх на складі, "імовірно, для продажу на чорному ринку".

зброя (7438) Пентагон (1417) США (22568) крадіжка (655)


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Топ коментарі
+31
шуфричі, татарави, бужанскі з дубінскіми та іншими адептами руZZкого міра не сплять.... а сумлінно "працюють" над виконанням оманських договорняків...
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21.07.2023 08:50
+25
Зелени мародери крадуть на тендерах замовляючи непотрібні услуги та товари за завищеною ціною.
Потрібен суцільний аудіт та контроль їх та родичів витрат.
ЗеК де відкриття електронних декларації?
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21.07.2023 08:55
+15
даю наводку
знаю декілька гнид
крадуть грошима
яйця кілограмами
серіальчики знімають
та інше..
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21.07.2023 09:08
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шуфричі, татарави, бужанскі з дубінскіми та іншими адептами руZZкого міра не сплять.... а сумлінно "працюють" над виконанням оманських договорняків...
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21.07.2023 08:50 Відповісти
ну тиримо, а шо не мона?
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21.07.2023 08:53 Відповісти
Зелени мародери крадуть на тендерах замовляючи непотрібні услуги та товари за завищеною ціною.
Потрібен суцільний аудіт та контроль їх та родичів витрат.
ЗеК де відкриття електронних декларації?
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21.07.2023 08:55 Відповісти
Ця доповідь, схоже про саму святість українців.
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21.07.2023 08:55 Відповісти
ну так би, казли забугорні, і сказали - ******* не можна...
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21.07.2023 08:55 Відповісти
не пускали супровід (відставників USMC) в Україну, бо це "пряма участь у війні", блд.😡😡😡
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21.07.2023 11:59 Відповісти
абдристович точно! тільки парой спинжених рпг для хформи прикрився, а сам там не мало гребонув. перед "браттями своїм старшим" вислужиться хотів )
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21.07.2023 08:57 Відповісти
Ну так тут дехто захищав кацапських зеків-перебіжчиків. Бачте він здався і тепер воює зі зброєю проти кацапів, а ви диванні патріоти. А те що це зек та щей зрадник-то це байдуже.
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21.07.2023 09:01 Відповісти
А Ви особисто з якого добробату, з вашого окопу видно Донецьк чи Мелітополь ?
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21.07.2023 09:07 Відповісти
Ой, не жужжи! Ты то сам с какого? С Криївки пишешь?
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21.07.2023 10:15 Відповісти
Не "добробаты", а батальоны территориальной обороны. Добробат - это слово из роспропаганды. И причём тут ТрО ?
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21.07.2023 09:13 Відповісти
Без командирів частин не обходиться, хтось же мусить складати та підписувати акти про наявність зброї, про знищену та втрачену зброю. Щодо добровольчих батальйонів - не скажу за всіх, але ці жирні тітушки, рейдери і рекетири в тилах, всі є членами якогось батальйону чи добровільного формування тер.громад, така сама ситуація з деякими волонтерами. Не так складно у місцевій владі дістати всякі листи, прохання, клопотання, звернення. Враховуючи що частина депутатів місцевих рад представляють кримінальні кола.
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21.07.2023 09:03 Відповісти
Зотілося б побачит такий же звіт по Афганістану. Ну і скажімо по котрійсь з американських баз у Європі. Думаю, навіть у звіті з європейської бази будуть крадіжки. А про Афганістан навіть мови нема.
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21.07.2023 09:07 Відповісти
даю наводку
знаю декілька гнид
крадуть грошима
яйця кілограмами
серіальчики знімають
та інше..
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21.07.2023 09:08 Відповісти
Кароче, ЗЕвлада в черговий раз обісралась.
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21.07.2023 09:10 Відповісти
Наполеон колись сказав: "Будь-яка "секретна" гармата перестає буть секретною після того, як потрапляє у війська....!" А тут - війна І втрати зброї цілком логічні
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21.07.2023 09:11 Відповісти
А ще Наполеон казав, що стадо баранів, яке очолює лев, завжди переможе зграю левів, яку очолює баран
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21.07.2023 09:26 Відповісти
Слава богу - наше військо не "баран", а "лев" очолює! "Баран" пробує тицяться - але отримує "по рогах" Тому що народ починає розуміть різницю між ними І підтримує ЛЕВА! А "баран" це бачить і казиться від безсилля щось змінить!
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21.07.2023 09:43 Відповісти
Щодо Українського війська - ТИТАНИ.
Наше завдання, як українського суспільства, зробити усе для того, щоб цей ЛЕВ із своєю "зграєю" якнайшвидше очолив Україну, не тільки ЗСУ. На заміну, повністю згоден із Вами, усім тим баранам, які ******* "зелене".
Любите "зелене" - на поле на травку пастися, нема чого у палацах засиджуватися
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21.07.2023 09:52 Відповісти
на одну секунду, рідні мої, ви розслабитеся?
кацапня вас виїбе і висушіть,
а потім безумовна з інспецією - ніхт розлаблаятен!
баталіон "монака" вже плавки повикручював і пре на підмогу!
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21.07.2023 09:11 Відповісти
Контролюите -- в Афгані США "загубила" зброі на 20 млд дол -- і нічого
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21.07.2023 09:16 Відповісти
Объясните каким ваши доводы к ЗЕсвинарчукам и Украине?( Это как рашисты проталкивают нарративы что Украину бомбят потому как НАТО Югославию бомбили.я
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21.07.2023 09:28 Відповісти
то вони вчаться на своїх помилках. Чого не скажеш про тупий відчизняний електорат
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21.07.2023 12:58 Відповісти
Ну как бы это война, а святых людей нету, а на войне тем более нет никаких святых людей. Армия - это срез общества. Так что - не без этого. Тем более мобилизация у нас полностью совковая - гребут кого попало или точнее - кто не может заплатить. И чего удивляться? Если ту же гуманитарку крадут в промышленных масштабах, то оружие что - исключение? Мне друг рассказывал - где-то на западе Украины - шпротики в магазине по 35 гривень, а у нас в Киеве 110 гривень ну и так далее. Мне важна победа, а такие эпизоды я называю "издержки производства"
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21.07.2023 09:19 Відповісти
Якби мобілізація була "совкова" йшли б всі - і багаті, і бідні. В другу світову - воював син тирана Сталіна і діти партійних бонз. А в нас йдуть або добровольці, або ті хто не може заплатити.
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21.07.2023 09:42 Відповісти
Зате зникло 650 партій гумантіарних вантажів

В Україні зникло 653 партії гуманітарних вантажів військового призначення - митниця
https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/15/701226/
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21.07.2023 09:23 Відповісти
Все одно контроль мусить бути, як громадянин я проти поширення незаконно здобутої зброї. І ніякі легальні короткостволи вас не врятують від групового нападу на ваш будинок, підприємство, банального гоп-стопу посеред дороги
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21.07.2023 09:24 Відповісти
У ЗЕсвинарчуков и так все под контролем…..
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21.07.2023 09:32 Відповісти
На щастя США та Західні партнери, усвідомивши на початку 2023 досвід війни з кацапами, зрозуміли, що основними обєктами протиправних дій (викрадення, продаж) є легке озброєння (штурмові гвинтівки, кулемети, гранатомети), ПЗРК, ПТРК та БК до них, а тому практично усі ці обєкти (окрім безпосередньо БК - там лише упакування) помічаються трекерами та он-лайн контролюються сканерами. Дякувати Богу за вказазне відповідає та забезпечує ЦРУ.
Із важким озброєнням (танки, бмп, ббм, ракетні пускові, тягачи, трали, машини для розмінування) усі ще від виробника йдуть із GPS-трекерами та он-лайн контролюються Західними партнерами
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21.07.2023 09:35 Відповісти
На мою думку, це те що стало відомо, а скільки, ще таких випадків, що ми не знаємо В загалі це не дуже позитивна тенденція Це дає карт бланш Трампістам .Дивиться як ми і казали , зброя розкродається .
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21.07.2023 09:31 Відповісти
Так именно с этой целью кремляди и спокойно дали переизбрать в 2019 своего Зеленского…,и даже не пытались сорвать выборы.Это же очевидно.
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21.07.2023 09:38 Відповісти
Не дає це трампістам ніяких карт-бланшів. Встановлені розвідкою США фактичні випадки одиночні, системи не становлять, до їх вчинення причетні кацапські диверсанти або місцеві ОЗГ, яким ефективно протидіє контррозвідка СБУ та розвідоргани України. Викрадена зброя встановлена та повернута
Т.зв. трампісти та інші кацапські підспівали на догоду @уйлу та за кацапські гроші умисно "роздувають" тему "значних" розкрадань" західного озброєння з єдиною метою - припинення постачань озброєння до ЗСУ, бо кацапські рашисти заїпалися відгрібати від ЗСУ цією зброєю
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21.07.2023 09:40 Відповісти
Дада…..Американская разведка даже и про яйца по 17 не догадывается. И
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21.07.2023 10:55 Відповісти
ЦРУ і про яйця, і про яблука, і про оффшори усе знає. Цій розвідці на часі припинити просто перейматися, а почати реально діяти
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21.07.2023 10:57 Відповісти
КУДИ ця зброя «розкрадається»?? Куди і як вивезти цю «вкрадену» зброю? Назад до Румуніі і Польші і звідти на Близький Схід?? А от такі випадки згадані у статті - це ні про що, в межах сиатитстики
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21.07.2023 11:51 Відповісти
Шось якось дуже скромнєнько. Мені здається, що вкрали набагато більше, і не лише автоматів, кулеметів та набоїв до них.
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21.07.2023 09:45 Відповісти
Я за повне зовнішнє управління, на час війни.
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21.07.2023 09:46 Відповісти
не исключено, что похищение иностранного оружия может производиться по заказу росс спецслужб. Например для дискредитации ВСУ в глазах стран - поставщиков этого оружия.
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21.07.2023 09:46 Відповісти
точно

Адже ті самі спецслужби багато чим нам, бідному (але благородному) народу і так нашкодили, відкривши трускавецький MIT ім. Голобородька
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21.07.2023 13:09 Відповісти
Якшо вкрали зброю,шукайте її у мера м.Кам'янське.Він вже півтора роки як сир в маслі.Коли його зловили на цьому,братік в генпрокуратурі закрив проти нього всі відкриті справи.Там масштаби крадіжок набагато більше ніж постачається в кам'янський батальйон.
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21.07.2023 09:50 Відповісти
Кому війна, а кому мать родна!
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21.07.2023 09:53 Відповісти
Коля Тищенко з іноземної зброї стріляв.
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21.07.2023 10:01 Відповісти
На любой войне крадут оружие.
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21.07.2023 11:17 Відповісти
правопорядок в країні визначається не наявністю крадіїв а вмінням влади їх знешкоджувати.

(пробачте за цитату кацапа висоцького)
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21.07.2023 15:01 Відповісти
 
 