Ворог обстріляв 5 районів Харківщини, загинув чоловік, є поранені, пошкоджено будинки

Ворог продовжує обстрілювати територію Харківської області. Цієї ночі внаслідок ворожих обстрілів с. Новоосинове Куп’янського району отримала легкі поранення 56-річна жінка, госпіталізації вона не потребувала. Пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки, господарчі споруди.

У Куп'янську обстрілами пошкоджено 7 приватних будинків.

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"Внаслідок обстрілу з танка смт. Козача Лопань Харківського району загинув чоловік 60 років. Пошкоджено приватний будинок та гараж.

У с. Петрівка Богодухівського району внаслідок артобстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Поранення зазнали двоє цивільних чоловіків 69 та 52 років", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов також інформує, що біля 20:10 у с. Верхній Байрак Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому вибуховому предметі підірвався цивільний чоловік 48 років. Госпіталізований в легкому стані.

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Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 9 га території та знешкодили 57 вибухонебезпечних предметів.