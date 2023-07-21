Сили оборони мали успіх на напрямках Новоданилівка - Вербове, Новоданилівка - Роботине та Новодарівка - Приютне, - Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, на напрямках Новоданилівка - Вербове (Запорізька область. - Ред); Новоданилівка - Роботине (Запорізька область. - Ред) та Новодарівка - Приютне (Запорізька область. - Ред) наші воїни мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Оріхово-Василівка - Парасковіївка та Кліщіївка - Андріївка тривають важкі бої без зміни положення. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат", - йдеться у повідомленні.

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Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ наступають, щоб не дати росіянам перехопити ініціативу, щодня просуваються на відстань до 1 км. Також повідомлялося, що ЗСУ вибили окупантів з позицій біля Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку