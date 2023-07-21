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Сили оборони мали успіх на напрямках Новоданилівка - Вербове, Новоданилівка - Роботине та Новодарівка - Приютне, - Генштаб

контрнаступ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, на напрямках Новоданилівка - Вербове (Запорізька область. - Ред); Новоданилівка - Роботине (Запорізька область. - Ред) та Новодарівка - Приютне (Запорізька область. - Ред) наші воїни мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Оріхово-Василівка - Парасковіївка та Кліщіївка - Андріївка тривають важкі бої без зміни положення. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат", - йдеться у повідомленні.

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Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ наступають, щоб не дати росіянам перехопити ініціативу, щодня просуваються на відстань до 1 км. Також повідомлялося, що ЗСУ вибили окупантів з позицій біля Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку

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Генштаб ЗС (6507) контрнаступ (434) контрнаступ на Півдні (345)


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21.07.2023 09:10 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному! Смерть рашистським окупантам!
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21.07.2023 09:52 Відповісти
Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
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21.07.2023 11:39 Відповісти
І ми вже їдемо, сучки...
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21.07.2023 11:40 Відповісти
Два напрямки (від Новоданилівки) - це може бути 47-ма бригада
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21.07.2023 11:54 Відповісти
Сирський,навіщо брехати про 1км на день.Це ж виходить,що за тиждень ви весь Бахмут уже звільнили
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21.07.2023 12:28 Відповісти
Ти коли траншею в метр глибиною копаєш один день, а потім приходиш на наступний день і продовжуєш її далі до паркану, а потім на третій день до яблуні, то здається, що вглиб тільки метр прокопав, а втомився так, начебто багато разів по метру. Тут так само, вони ж не коридор суцільний пробивають, а все-таки по площині працюють
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22.07.2023 00:50 Відповісти
 
 