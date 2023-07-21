Оголосили підозри 14 російським військовим, які під час окупації Херсону, розганяли мирні акції протесту, - Офіс Генпрокурора

Оголошено підозри військовим РФ, серед яких командири вищого офіцерського складу, які під час тимчасової окупації Херсону розганяли мирні протести мешканців міста навесні 2022 року.

Про це інформує пресслужба Офісу Генерального прокурора, пише Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної та Херсонської окружної прокуратур 14 військовослужбовцям РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, навесні 2022 року під час тимчасової окупації в обласному центрі на площі Свободи місцеве населення збиралося на мирні акції на підтримку України. Такі демонстрації постійно придушувалися окупантами.

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Серед підозрюваних - п’ять представників вищого та старшого офіцерського складу армії РФ. Це генерал-майори, полковники та підполковник. А також дев’ять їх підлеглих військовослужбовців Федеральної служби Росгвардії.

За даними слідства, у каральних заходах також брали участь:

полковник Олександр Науменко – заступник начальника управління Федеральної служби військ Росгвардії по Ростовській області;

полковник Григорій Зан – начальник штабу 50-ї окремої бригади;

підполковник Дмитро Гапонов – начальник оперативного відділення – заступник начальника штабу 50-ї окремої бригади.

Керував силовим розгоном протестувальників командир 50 окремої бригади оперативного призначення. За його вказівкою виконувалися бойові накази щодо придушення опору херсонців, застосування щодо них насильства та зброї.

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Зазначається, що всього було незаконно затримано та ув’язнено щонайменше 11 цивільних. У місцях несвободи їх піддавали тортурам, вибиваючи відомості про рух опору, військових ЗСУ, схиляли до співпраці.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук та триває встановлення інших причетних осіб.