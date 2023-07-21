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Новини Війна Мобілізація в РФ
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ПВК "Вагнер" втратила за кілька місяців загиблими 20 тисяч в’язнів, - Британська розвідка

рф,зеки,в’язні

За даними британської розвідки, за останні місяці ПВК "Вагнер" втратила на війні 20 тисяч в’язнів - це близько половини з усіх завербованих у тюрмах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт британської розвідки. 

Найближчими днями ПВК "Вагнер", скоріш за все, відпустить останніх із в’язнів зі своїх лав.

Схема набору новобранців у в’язницях сягла піку на початку 2023 року, коли у рамках "Проєкту К" на службі були близько 40 тисяч осіб. Значна кількість в’язнів, втім, ймовірно і далі залишаться у ПВК "Вагнер" як контрактники.

"Тим часом російське Міноборони перебрало на себе "вагнерівське" джерело вербування у тюрмах", – додає розвідка.

Відзначається, що завершення цієї схеми "Вагнера" – своєрідна "зміна епохи" в історії ПВК та у російсько-українській війні.

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"Солдати, надані "Проєктом К", дали Росії можливість захопити Бахмут, що було одним з її останніх заявлених успіхів. Проєкт допоміг "Вагнеру" вирости в організацію, яка минулого місяця прямо кинула виклик влад президента Путіна. Це також позначає один з найкривавіших епізодів у сучасній історії війн: за кілька місяців загинули до 20 тисяч завербованих в’язнів", – підсумовує розвідка.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, Росія готується відправити на війну в Україну більше "кадирівців" і ув’язнених, щоб заповнити дефіцит після заколоту ПВК "Вагнер".

Велика Британія (5553) розвідка (3856) зеки (62) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+7
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21.07.2023 09:49
+5
Приємна новина!
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21.07.2023 09:50
+3
Так це ж рашці плюс -- годувати не треба
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21.07.2023 09:47
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Прямо так в'язнів в тюрмах?
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21.07.2023 09:47 Відповісти
Так це ж рашці плюс -- годувати не треба
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21.07.2023 09:47 Відповісти
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21.07.2023 09:49 Відповісти
Приємна новина!
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21.07.2023 09:50 Відповісти
Більше концертів треба.
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21.07.2023 09:50 Відповісти
доречніше написати - позбавилась...
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21.07.2023 09:50 Відповісти
Цвет росийской нации, лучше б масквичей призывали
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21.07.2023 09:53 Відповісти
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21.07.2023 09:54 Відповісти
Неправильний посил. А правильно так:
ЗСУ знищила понад 20 тисяч @обаних вагнерівців.
Слава ЗСУ!
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21.07.2023 09:56 Відповісти
Які втрати?? Які загиблі??? Вірний текст - помийка світу утилізувала в Україні 20 тис. біосміття.
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21.07.2023 10:07 Відповісти
Заниженные данные, на 23 января 2023 «Русь сидящая»: из 50 тысяч заключенных, завербованных ЧВК Вагнера, на фронте остались только 10 тысяч. Остальные либо погибли, либо дезертировали

Не возвратные потери не менее 50 тысяч
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21.07.2023 10:18 Відповісти
вчора по фр. телеку казали (не знаю яке джерело)
всього вагнер 78к
з них в'язнів 49к
загинуло в Бахмуті 20к
зараз у белорусі 10к
і ще валандається десь 15к
тобто 2/3 - це загиблі чи важко поранені
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21.07.2023 10:47 Відповісти
утилізували а не втратили
мінус 20к ротів на зоні
розгрузка судів
***** в плюсі
от би нам якусь чвк щоб утилізувати 20к чиновників
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21.07.2023 10:37 Відповісти
Там такого мусора ещё пруд пруди
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21.07.2023 11:26 Відповісти
 
 