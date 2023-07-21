ПВК "Вагнер" втратила за кілька місяців загиблими 20 тисяч в’язнів, - Британська розвідка

За даними британської розвідки, за останні місяці ПВК "Вагнер" втратила на війні 20 тисяч в’язнів - це близько половини з усіх завербованих у тюрмах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт британської розвідки.

Найближчими днями ПВК "Вагнер", скоріш за все, відпустить останніх із в’язнів зі своїх лав.

Схема набору новобранців у в’язницях сягла піку на початку 2023 року, коли у рамках "Проєкту К" на службі були близько 40 тисяч осіб. Значна кількість в’язнів, втім, ймовірно і далі залишаться у ПВК "Вагнер" як контрактники.

"Тим часом російське Міноборони перебрало на себе "вагнерівське" джерело вербування у тюрмах", – додає розвідка.

Відзначається, що завершення цієї схеми "Вагнера" – своєрідна "зміна епохи" в історії ПВК та у російсько-українській війні.

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"Солдати, надані "Проєктом К", дали Росії можливість захопити Бахмут, що було одним з її останніх заявлених успіхів. Проєкт допоміг "Вагнеру" вирости в організацію, яка минулого місяця прямо кинула виклик влад президента Путіна. Це також позначає один з найкривавіших епізодів у сучасній історії війн: за кілька місяців загинули до 20 тисяч завербованих в’язнів", – підсумовує розвідка.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, Росія готується відправити на війну в Україну більше "кадирівців" і ув’язнених, щоб заповнити дефіцит після заколоту ПВК "Вагнер".