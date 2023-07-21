ОК "Південь" про обстріл зернового терміналу Одещини: "Ворог бив "Калібрами" у дві хвилі. Шукають нову підступну тактику"
Удар армії Росії по агропідприємству в Одеській області був здійснений у дві хвилі крилатими ракетами "Калібр". Повторний удар був завданий, коли почали працювати рятувальники.
Як пише Цензор.НЕТ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Ворог продовжує терор, що, безперечно, пов'язаний із зерновою угодою. Це досить передбачувано", - сказала вона.
Гуменюк зазначила, що вночі ворог поцілив у агропідприємство на Одещині, де намагався знищити запаси зерна, а саме ангари із його збереженням, і підприємства, де зберігається сільськогосподарська техніка.
"Ворог атакував ракетами типу "Калібр", вивівши на чергування ракетоносій серед ночі, і спрямував ракети дуже складним курсом з використанням особливості рельєфу, водойми Чорне море", - повідомила вона.
Оскільки висота польоту ракет була дуже низькою, це ускладнило їх виявлення для роботи ППО, і тому майже одночасно із сигналом повітряної тривоги сталося влучання.
"Підступність ворога в тому, що удар був спрямований у дві хвилі: спочатку дві ракети, потім, фактично, коли розпочалась робота рятувальників, був завданий повторний удар з використанням такої ж тактики", - розповіла Гуменюк.
За її словами, цілком імовірно, що російські війська випробовують нову тактику, "приміряючись до наступних атак, тому що, зрозуміло, вони на цьому не зупиняться".
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