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Новини Війна
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ОК "Південь" про обстріл зернового терміналу Одещини: "Ворог бив "Калібрами" у дві хвилі. Шукають нову підступну тактику"

одещина

Удар армії Росії по агропідприємству в Одеській області був здійснений у дві хвилі крилатими ракетами "Калібр". Повторний удар був завданий, коли почали працювати рятувальники.

Як пише Цензор.НЕТ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ворог продовжує терор, що, безперечно, пов'язаний із зерновою угодою. Це досить передбачувано", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що вночі ворог поцілив у агропідприємство на Одещині, де намагався знищити запаси зерна, а саме ангари із його збереженням, і підприємства, де зберігається сільськогосподарська техніка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки влучання "Калібрів" у зерновий склад агропідприємства на Одещині: ворог спрямував ракети на мінімальній висоті. ФОТО

"Ворог атакував ракетами типу "Калібр", вивівши на чергування ракетоносій серед ночі, і спрямував ракети дуже складним курсом з використанням особливості рельєфу, водойми Чорне море", - повідомила вона.

Оскільки висота польоту ракет була дуже низькою, це ускладнило їх виявлення для роботи ППО, і тому майже одночасно із сигналом повітряної тривоги сталося влучання.

"Підступність ворога в тому, що удар був спрямований у дві хвилі: спочатку дві ракети, потім, фактично, коли розпочалась робота рятувальників, був завданий повторний удар з використанням такої ж тактики", - розповіла Гуменюк.

За її словами, цілком імовірно, що російські війська випробовують нову тактику, "приміряючись до наступних атак, тому що, зрозуміло, вони на цьому не зупиняться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повторний ракетний удар по агропідприємству на Одещині знищив техніку рятувальників. ФОТОрепортаж

Автор: 

зерно (3116) обстріл (28274) Одеська область (3186) Гуменюк Наталія (804)


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Ф16 же не важны, правильно?
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21.07.2023 10:07 Відповісти
Відома тактика терористів!
Підрив. Коли скупчуються рятувальники - другий підрив.
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21.07.2023 10:51 Відповісти
... а потім знову висувають вимоги
єдиний спосіб порятунку - знищити кацапських тероритстів до останнього коліна - і навіть їх собак і котів
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21.07.2023 11:29 Відповісти
А хвостатих - вусатих навіщо?!
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21.07.2023 14:01 Відповісти
і тут в одній могилі дещо почало вертітись як пропелер.......(а саме - жирна паскудна свиня, черчіль.)
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23.07.2023 07:50 Відповісти
Яку тактику?Він за 1,7 місяців війни збудував корабель новий з носіями калібрів який зараз став на чергуваня і лупить по Одесі і регіону! А в нас яка тактика фіксувати?Тактика одна знищувати чорноморский флот орків і міст .Цього немає тому вони нас криють от і все.
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21.07.2023 16:19 Відповісти
Це до зезидента! Він навіть зараз мародерить на асфальті!
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23.07.2023 08:58 Відповісти
 
 