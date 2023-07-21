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Затримано зрадника, який під час окупації Миколаївщини водив своїх односельчан на "розстріли", - СБУ

сбу

На Миколаївщині затримали зрадника, який під час окупації допомагав рашистам залякувати цивільне населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

На деокупованій території Миколаївщини виявили чоловіка, який під час окупації підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

"За це його включили до складу каральних загонів рф, які робили "облави" на учасників руху опору. Українських патріотів викрадали, відвозили до катівень і піддавали жорстоким тортурам. За матеріалами слідства, фігурант брав безпосередню участь у цих злочинах. Встановлено, що він допомагав рашистам залякувати місцевих жителів за допомогою "інсценування розстрілів": людей ставили до стінки, направляли на них вогнепальну зброю і робили постріли у небезпечній близькості", - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, таким чином рашисти намагалися схилити українців до співпраці або до надання секретної інформації.

Було отримано докази від 7 потерпілих.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Також читайте: В Одесі затримано блогера, який був "правою рукою" зрадника Стремоусова, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Миколаївська область (2261) СБУ (12783)


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Топ коментарі
+19
Может его проще казнить? А не кормить на шарка 12 лет, где он будет ждать "своих", не платить за комуналку и читать книги?
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21.07.2023 10:15
+13
Навіщо оце "затримали, затримали"? Покажіть його рожу і покажіть що з ним зробили. Бо оце "до 12 років тюрми", знаючи наші суди, звучить досить сумнівно
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21.07.2023 10:17
+13
А чи не замале покарання за ТАКИЙ злочин?! Щось треба робити із законодавством та вносити зміни навіть до Конституції стосовно позбавлення громадянства та створення нової категорії мешканців України типу НЕГРОМАДЯНИНА, котрі будуть позбавлені можливості приймати участь у виборчому процесі в будь якій якості й будуть позбавлені права займати будь які посади у державних органах!!!
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21.07.2023 10:23
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Может его проще казнить? А не кормить на шарка 12 лет, где он будет ждать "своих", не платить за комуналку и читать книги?
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21.07.2023 10:15 Відповісти
Смертну кару заборонили,яз забрали при кучмі...Тепер патріоти гинуть,а прорашистський непотреб робить свої чорні справи безнаказанно...
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21.07.2023 10:20 Відповісти
Його простіше залучити на примусове розмінування. Навіть якщо він погано засвоїть теорію, принаймні одну міну він знешкодить...
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21.07.2023 10:29 Відповісти
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21.07.2023 12:57 Відповісти
Не доживають вони такі срокі. Холодний бетон з рашІского рагуля швидко робить "харошІго"
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21.07.2023 10:46 Відповісти
Сподіваюся, не тільки холодний бетон, але й гарячі голови українських в'язнів...
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21.07.2023 12:44 Відповісти
Навіщо оце "затримали, затримали"? Покажіть його рожу і покажіть що з ним зробили. Бо оце "до 12 років тюрми", знаючи наші суди, звучить досить сумнівно
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21.07.2023 10:17 Відповісти
Какого хрена такие щадящие сроки для полноценного предателя? 25 с конфискацией это минимум должен быть по этой статье! Это в случае полного сотрудничества.
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21.07.2023 10:20 Відповісти
А чи не замале покарання за ТАКИЙ злочин?! Щось треба робити із законодавством та вносити зміни навіть до Конституції стосовно позбавлення громадянства та створення нової категорії мешканців України типу НЕГРОМАДЯНИНА, котрі будуть позбавлені можливості приймати участь у виборчому процесі в будь якій якості й будуть позбавлені права займати будь які посади у державних органах!!!
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21.07.2023 10:23 Відповісти
Поменьше затримань, побільше позасудових ліквідацій. Збережемо бюджетні кошти, які направляти на оборону і захисту від таких ушлепків. А то несправедливість - воїни вмираюить і калічаться. а рашен-посібники живі і здорові з трьохразовим харчуванням, одягом, теплом, охороною і воем правозахисників всіх мастей.
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21.07.2023 10:24 Відповісти
а коли ми побачим
-затримано зрадника баканова??
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21.07.2023 10:31 Відповісти
Даа савьєцкіє доходяги не думають про своє здоровя, після спілкування... в подальшому їх стан здоровся сильно погіршується😃 Там... суткі проходять як 5 років Г ГГ ГГГ
Не заздрю я цьому-вже інваліду😃
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21.07.2023 10:40 Відповісти
Треба довічно,а ліпше віддайте його потерпілим.
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21.07.2023 10:40 Відповісти
Ліхтарні стовпи та вірьовка, ось результат його УБИВСТ УКРАЇНЦІВ!!
В Україні Воєнний стан Особливого періоду🪖⚔️, а убивцю судять законами, які писані ще кучмариком🤑, для відмазування убивць з НЕОБАЧНОСТІ😡😠‼️‼️

Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, дивно гальмують впродовж 4 років, внесення відповідних ЗМІН до законодавства, за посилення покарання ось ТАКИМ УБИВЦЯМ та ЗРАДНИКАМ, під час Воєнного стану в Особливий період!!
А Українців убивають щодня‼️😡😠‼️‼️❤️🇺🇦
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21.07.2023 10:51 Відповісти
Віддайте місцевим
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21.07.2023 10:55 Відповісти
Ця еновина мала звучати так: при спробі затримання підозрюваний вчинив збройний опір і був смертельно поранений, тридцятьма кулями в спину, силовики які ризикували своїм життям представлені до державних нагород....
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21.07.2023 11:06 Відповісти
Вангую - експоліцай.
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21.07.2023 11:39 Відповісти
Так може і йому влаштувати такий "розстріл" і щодня декілька разів. Тільки без фото та відеофіксації. Хоча на мою думку таких треба опускати в шахту глибоку і забувати про них. Годувати виключно мівіною. Ліберальне відношення до ворога призводить до загибелі
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21.07.2023 11:57 Відповісти
Когда будет введена смертная казнь??!!
В том числе дерьмакам, ахламониям и прочим бородатым бабушкам!
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28.12.2023 10:31 Відповісти
 
 