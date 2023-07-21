Затримано зрадника, який під час окупації Миколаївщини водив своїх односельчан на "розстріли", - СБУ

На Миколаївщині затримали зрадника, який під час окупації допомагав рашистам залякувати цивільне населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

На деокупованій території Миколаївщини виявили чоловіка, який під час окупації підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

"За це його включили до складу каральних загонів рф, які робили "облави" на учасників руху опору. Українських патріотів викрадали, відвозили до катівень і піддавали жорстоким тортурам. За матеріалами слідства, фігурант брав безпосередню участь у цих злочинах. Встановлено, що він допомагав рашистам залякувати місцевих жителів за допомогою "інсценування розстрілів": людей ставили до стінки, направляли на них вогнепальну зброю і робили постріли у небезпечній близькості", - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, таким чином рашисти намагалися схилити українців до співпраці або до надання секретної інформації.

Було отримано докази від 7 потерпілих.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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