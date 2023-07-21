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Новини Війна
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F-16 може прикрити небо від дронів та ракет, наблизити відсоток збиття до 100, - Повітряні сили

f16

Передача F-16 Україні дозволить силам ППО застосовувати більш дешеві ракети.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, F-16 не може збивати балістичні ракети.

"Він може прикрити небо від дронів-камікадзе та крилатих ракет, тобто приблизити відсоток збиття до 100, зараз ми маємо 70-80% - це при сильних російських атаках, з F-16 цей показник може збільшитися до максимального", - пояснив Ігнат.

Також, додав речник, це дозволить Повітряним силам застосовувати більш дешеві ракети.

"Адже призначення великого ППО доволі серйозне. Зенітні ракетні системи мають захистити українське небо від російської авіації, щоб контролювати власне небо і захистити великі міста, об'єкти, які є стратегічними для держави", - сказав Ігнат.

Також читайте: Ракети "Онікс", якими російські окупанти атакували Одесу, українська ППО не може збивати, - Ігнат

Автор: 

ППО (3153) Ігнат Юрій (787) F16 F-16 (669)


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Топ коментарі
+7
балабол як Буданов. Хоче сказати що Ф-16 будуть ганятись за балістичними ракетами чи тими що мають швидкість дві звукових??? А по правді ті літаки в нинішній ситуації нічого не поміняють. Проблема в пробитті оборони і глибоко замінованих ділянок. І Ф16 ту проблему не вирішать. Як на мене треба більше далекобійної артилерії, мінометів, систем розмінування
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21.07.2023 10:44
+6
Чем хорош ф16 для Украины?
Всем!
Массовая машина, у которой нет проблем с запчастями, боеприпасами. К тому же очень удачный с инженерной точки образец.
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21.07.2023 10:35
+6
Про то Міллі і Кірбі і кажуть, но квартал 95 ніяк не уйметься...
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21.07.2023 10:46
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І таке враження іноді складається, що саме цього і бояться...
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21.07.2023 10:31 Відповісти
У нас без этих самолетов просто кастрированная система ПВО.
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21.07.2023 10:34 Відповісти
Чем хорош ф16 для Украины?
Всем!
Массовая машина, у которой нет проблем с запчастями, боеприпасами. К тому же очень удачный с инженерной точки образец.
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21.07.2023 10:35 Відповісти
Ти вже і запчастини і ********** закупив? Ай молодєць!
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21.07.2023 10:36 Відповісти
Тільки який потребує обладнанних аеродромів, спеціальної інфраструктури з кваліфікованим персоналом, спеціально навчених (це не радянська техніка!) пілотів. Кацапи на створення всього цього дивиться не будуть. Чергова надія на вундервафлю?
Може краще щось далекобійне (можливо українське) - і вжарить по аеродромах та базах русні?
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21.07.2023 10:46 Відповісти
Ні, ми будемо класти бордюри, асфальт, знімати серіали, і потроху красти. Ну і волати на весь світ, ...дайте F - 16!...
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21.07.2023 12:13 Відповісти
Щось Ігнат скромнічає, дайошь 146%...
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21.07.2023 10:35 Відповісти
Може -- як в анекдоті -- доглядача в зоопарку питають -- а може цеи лев з*істи 20 кг м*яса в день -- може -- тільки хто ж иому дасть
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21.07.2023 10:37 Відповісти
Може. Тільки коли вони у нас з'являться, ##цапи вже пів країни в хлам роз'#буть !

Бо замість літаків у нас яйця, стадіони, барабани та серіали....
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21.07.2023 10:42 Відповісти
Загалом у світі близько 3 тисяч активних F-16, з яких понад 1,2 тисяч штук у країнах НАТО.
Шановні керівники США, дайте, будь ласка, особисто Генералу Залужному 200 штук F-16!
А зі злітними смугами, бойовим та техобслуговуванням, прикриттям та зберіганням ЗСУ розберуться, не сумнівайтеся.
Весна 2024 може бути пізно...
God bless America!
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21.07.2023 10:43 Відповісти
балабол як Буданов. Хоче сказати що Ф-16 будуть ганятись за балістичними ракетами чи тими що мають швидкість дві звукових??? А по правді ті літаки в нинішній ситуації нічого не поміняють. Проблема в пробитті оборони і глибоко замінованих ділянок. І Ф16 ту проблему не вирішать. Як на мене треба більше далекобійної артилерії, мінометів, систем розмінування
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21.07.2023 10:44 Відповісти
Про то Міллі і Кірбі і кажуть, но квартал 95 ніяк не уйметься...
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21.07.2023 10:46 Відповісти
Ну, у кварталі відомі воєнні специалісти (всі служили), куди там Міллі різним. Надання літаків може обернутись глибоким розчаруванням.
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21.07.2023 10:49 Відповісти
Як з тими Леопардами, ...да ми зметемо кацапів за тиждень!..., по всім каналам. А потім збились в кучу на мінному полі, і працюють штурмовики з автоматами і гранатами. Так і з ціми літаками, аби *********...
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21.07.2023 10:53 Відповісти
Коли просили "Лео", не було ніяких мінних полів.
Коли Залужний озвучив, що йому потрібно для звільнення півдня, він знав про що казав. Але поки надали те що було потрібно, орки встигли тотально замінувати все і вся. І тепер вся надана техніка майже непридатна для наступу.
Є таке поняття - своєчасність.
Коли своєчасно надали "хаймарси", вони зробили свою справу майже на "відмінно".
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21.07.2023 11:56 Відповісти
Були мінні поля і тоді, і зараз є, і будуть завтра. Це для тих у кого в макітрі мізки а не тирса.
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21.07.2023 13:01 Відповісти
То що пропонуєте, якщо у вас "в макітрі мізки а не тирса"?
Поки що всі ваші коментарі читаються як "а-а-а, мивсєумрьом".
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21.07.2023 13:07 Відповісти
Кстаті да, всі умремо, а ти не знав, ти безсмертний? Я кажу, слухайте Міллі і Кірбі, довбойоби, бо проїбете країну, з своїм асфальтом, шашликами і Львівським арсеналом...
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21.07.2023 13:11 Відповісти
Маячню мелете, ще й хамите. А судячи з вашої писанини, якраз ви та вам подібні голосували за те лайно, котре зараз при владі. І думки ваші співпадають з зеленою пліснявою.
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21.07.2023 13:15 Відповісти
Маячню ти мелеш, а я кажу слухати дорослих, от і все.
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21.07.2023 13:30 Відповісти
І ще. Зараз надана нам техніка - мішені в тирі для авіації ворога (гвинтокрилів та літаків).
Саме для вирішення цієї проблеми нам і потрібна авіація з далекобійними ракетами.
Не забувайте про КАБи. Це теж можна вирішити завдяки F-16.
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21.07.2023 12:53 Відповісти
Кацапи не підлітають к лінії фронту, стріляють здалеку, бо вражаються нашими ППО. Чому наші, маючи ті ж керовані бомби, так мало їх застосовують з Міг 29 х?
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21.07.2023 13:06 Відповісти
Поцікавтеся, з якої відстані кацапи запускають КАБи, і яка дальність враження ******** ракет "повітря-повітря", яких ми не маємо.
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21.07.2023 13:10 Відповісти
Дальность дії ракет "повітря- повітря", сильно залежить від направління польоту як носія цих ракет, так і направлення польоту цілі, а також швидкості обох літаків, і висот на яких вони знаходяться. Також залежить віт того як рухається ціль, летить вона прямо, чи маневрує. Тому не треба розраховувати, що F - 16 це рішення всіх проблем, їх теж будуть сбивати. Хоча любий каприз за ваші гроші, вопрос мільярдів 100$, і роки через 3, все буде чікі - пуки. Да, і головне, гроши перерахуйте на фірму "Львівський арсенал".
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21.07.2023 13:28 Відповісти
Я так розумію, ви вже перерахували гроші. Поздоровляю! На таких як ви й тримається влада блазня.
А щодо "роки через 3, все буде чікі - пуки" - згадайте, те ж саме такі "дорослі спеціалісти" як ви розповідали нам про хаймерси та патріоти.
Тобто ви пропонуєте нічого не робити і чекати з моря погоди. Так я і думав.
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21.07.2023 14:29 Відповісти
Я ж тобі вже казав, слухайте дорослих, якщо живете за чужий рахунок.
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21.07.2023 14:49 Відповісти
Всіх рівняєте по собі? Співчуваю.
Слухайте не "дорослих", а розумних.
Коли подорослішаєте, може й зрозумієте про що це я
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21.07.2023 14:59 Відповісти
Кірбі і Міллі для тебе не достатньо розумні? Я ж вже казав, якщо такі вумні, кидайтесь з окопів асфальтом і шашликами.
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21.07.2023 20:13 Відповісти
Мені більш подобається позиція Бена Годжеса. Йому ніщо не заважає казати правду, на відміну від Кірбі і Міллі. Так що не треба тут про розум.
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21.07.2023 20:41 Відповісти
от як би в бабусі був куй
вони булаб дідусьом
ну, млять, вигідна ця війна нашим "партнерам"
ВИГІДНА
вони за 10% свого оборонного бюджету знищують найдурнішого та дуже сильного ворога нашими руками, життями...
випробовують та вдосконалюють зброю
приклад: вони не знали що джевеліном чи нлавом можна куярити гелікоптери
обезкровлюють ********** парашу
вони в шоколаді
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21.07.2023 10:46 Відповісти
Одне щастя - в Голівуді зараз страйк сценаристів, і відповідно США доведеться дати таки літаки, а не сценарії телесеріалів, яких найбільше потребує зараз наша влада.
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21.07.2023 10:46 Відповісти
За бажання F16 міг потупити до України ще вчора, але як бачимо деякі політики не поспішають робити такий крок, причина банальна бюрократія та переклад стрілок один на одного...
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21.07.2023 10:46 Відповісти
А То !
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21.07.2023 11:13 Відповісти
К чему эти заявления даже если 100% собьём, без ударов ракетами а ответ ситуация не изменится.
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21.07.2023 11:20 Відповісти
ага
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21.07.2023 11:49 Відповісти
А почему тогда американцы притворяются шлангами и не хотят их давать. Видимо Бернс договорился с кацапами.
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21.07.2023 11:55 Відповісти
сам Байден разрешил начать обучение
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21.07.2023 11:58 Відповісти
Может быть потому, что война должна продолжаться....
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21.07.2023 12:19 Відповісти
США говорят что не нужное это баловство....мол, воюйте так...и поблагодарить не забудьте....
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21.07.2023 12:17 Відповісти
Але не раніше ніж через півроку. А через півроку буде середина зими. Тож українці знову будуть сидіти без тепла та світла, бо кацапи накопичують ракети щоб з першими морозами почати добивати енергосистему...
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21.07.2023 12:24 Відповісти
Тепер маємо 50% і онікс Ф-16 не зіб'є.
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21.07.2023 12:58 Відповісти
Так і спочатку отримай їх, а потім розповідай що вони можуть збити .
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21.07.2023 16:24 Відповісти
 
 