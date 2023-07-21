F-16 може прикрити небо від дронів та ракет, наблизити відсоток збиття до 100, - Повітряні сили

Передача F-16 Україні дозволить силам ППО застосовувати більш дешеві ракети.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, F-16 не може збивати балістичні ракети.

"Він може прикрити небо від дронів-камікадзе та крилатих ракет, тобто приблизити відсоток збиття до 100, зараз ми маємо 70-80% - це при сильних російських атаках, з F-16 цей показник може збільшитися до максимального", - пояснив Ігнат.

Також, додав речник, це дозволить Повітряним силам застосовувати більш дешеві ракети.

"Адже призначення великого ППО доволі серйозне. Зенітні ракетні системи мають захистити українське небо від російської авіації, щоб контролювати власне небо і захистити великі міста, об'єкти, які є стратегічними для держави", - сказав Ігнат.

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