F-16 може прикрити небо від дронів та ракет, наблизити відсоток збиття до 100, - Повітряні сили
Передача F-16 Україні дозволить силам ППО застосовувати більш дешеві ракети.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, F-16 не може збивати балістичні ракети.
"Він може прикрити небо від дронів-камікадзе та крилатих ракет, тобто приблизити відсоток збиття до 100, зараз ми маємо 70-80% - це при сильних російських атаках, з F-16 цей показник може збільшитися до максимального", - пояснив Ігнат.
Також, додав речник, це дозволить Повітряним силам застосовувати більш дешеві ракети.
"Адже призначення великого ППО доволі серйозне. Зенітні ракетні системи мають захистити українське небо від російської авіації, щоб контролювати власне небо і захистити великі міста, об'єкти, які є стратегічними для держави", - сказав Ігнат.
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Всем!
Массовая машина, у которой нет проблем с запчастями, боеприпасами. К тому же очень удачный с инженерной точки образец.
Може краще щось далекобійне (можливо українське) - і вжарить по аеродромах та базах русні?
Бо замість літаків у нас яйця, стадіони, барабани та серіали....
Шановні керівники США, дайте, будь ласка, особисто Генералу Залужному 200 штук F-16!
А зі злітними смугами, бойовим та техобслуговуванням, прикриттям та зберіганням ЗСУ розберуться, не сумнівайтеся.
Весна 2024 може бути пізно...
God bless America!
Коли Залужний озвучив, що йому потрібно для звільнення півдня, він знав про що казав. Але поки надали те що було потрібно, орки встигли тотально замінувати все і вся. І тепер вся надана техніка майже непридатна для наступу.
Є таке поняття - своєчасність.
Коли своєчасно надали "хаймарси", вони зробили свою справу майже на "відмінно".
Поки що всі ваші коментарі читаються як "а-а-а, мивсєумрьом".
Саме для вирішення цієї проблеми нам і потрібна авіація з далекобійними ракетами.
Не забувайте про КАБи. Це теж можна вирішити завдяки F-16.
А щодо "роки через 3, все буде чікі - пуки" - згадайте, те ж саме такі "дорослі спеціалісти" як ви розповідали нам про хаймерси та патріоти.
Тобто ви пропонуєте нічого не робити і чекати з моря погоди. Так я і думав.
Слухайте не "дорослих", а розумних.
Коли подорослішаєте, може й зрозумієте про що це я
вони булаб дідусьом
ну, млять, вигідна ця війна нашим "партнерам"
ВИГІДНА
вони за 10% свого оборонного бюджету знищують найдурнішого та дуже сильного ворога нашими руками, життями...
випробовують та вдосконалюють зброю
приклад: вони не знали що джевеліном чи нлавом можна куярити гелікоптери
обезкровлюють ********** парашу
вони в шоколаді