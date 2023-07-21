У більшості областей оголошували повітряну тривогу: На Півдні рашисти запускали ракети "Онікс" у напрямку Одещини (оновлено)

Повітряну тривогу оголошено у низці областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Повітряних сил повідомили про ракетну небезпеку для Київщини.

Пізніше у Повітряних силах повідомили, що зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що росіяни атакують область ракетами.

Об 11:18 Повітряні сили поінформували про повторні пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.

Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку також на Вінниччині та Житомирщині.

Станом на 11:34 у південних областях оголошено про відбій повітряної тривоги.

О 12:00 у Києві, Черкаській та Кіровоградській областях також було оголошено про відбій небезпеки. Водночас на півдні знову повітряна тривога.

Також читайте: Знищення російського Т-80 на запорізькому напрямку. Ефектне ВIДЕО