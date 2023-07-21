У більшості областей оголошували повітряну тривогу: На Півдні рашисти запускали ракети "Онікс" у напрямку Одещини (оновлено)
Повітряну тривогу оголошено у низці областей України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Повітряних сил повідомили про ракетну небезпеку для Київщини.
Пізніше у Повітряних силах повідомили, що зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.
Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що росіяни атакують область ракетами.
Об 11:18 Повітряні сили поінформували про повторні пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.
Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку також на Вінниччині та Житомирщині.
Станом на 11:34 у південних областях оголошено про відбій повітряної тривоги.
О 12:00 у Києві, Черкаській та Кіровоградській областях також було оголошено про відбій небезпеки. Водночас на півдні знову повітряна тривога.
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Стефанчук - юдей. Блазень та Сифоха - євреї. Резников - юдей.
Шостий президент привів у Раду юдейський «95 кагал», а у цих хлопців нагромаджен великий досвід, як утримати владу, «стригти» гоїв та допомагати родичам в Ізраїлі.
В Україні Законом ізраїльтян заборонено критикувати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Не можна у коментарях згадувати
про хавера Кирила Євгеновича Шевченка, якій вкрав 40 мільйонів доларів (1 мільярд гривень за нинішнім курсом) у вкладників «Терра Банку», яким керував.
Міністра оборони України пана Олексія Резнікова дуже дратує, коли свідомі нагадують йому, як його команда закупала захисникам ЗСУ яйця по 17 грн, картоплю по 24 грн, яблука по 52 грн. за 1кг., дизельне пальне по 80 грн. за литр, а олію по 111 грн. за кг. Посилання: https://censor.net/ru/news/3428541/minoborony_zakupalo_podsolnechnoe_maslo_po_kosmicheskim_tsenam_po_111_grnkg_tseny_v_kontraktah_mo_sravnyalis
Якщо Ви напишете коментар з критикою нинішньої київської еврейськой влади, яка продала 2700 вагонів зерна з Держрезерву, медичні маски під час пандемії, слила Кремлю секретну операцію «Вагнергейт», дала команду розмінувати Перекопський перешийок, дамбу та всі мости, які ведуть до Херсона, що дало змогу загарбникам провести фейковий Рехферендум і оголосити «ХНР», захопити без пострілів Каховську ГЕС і пустити безкоштовно воду в Північно-Кримський канал, то на вас обрушиться гвалт «95 кагала» і вам негайно пред'являть звинувачення в антисемітизмі. При цьому Петра Порошенко, Китай і навіть Америку критикувати можна і Вас не звинуватять в антікітаізме і антиамериканізме. Джерело: https://www.golosameriki.com/a/ukrainian-parliament-anti-semitism/6242278.html?fbclid=IwAR2NH79YgiiD21w1nwpq7F8IuSdu2zOCqSe6vX_PDpzIz7jbFlmSfM-FOqU
4 березня 2023 року російські війська з тимчасово окупованого Криму обстріляли с.Мар'ївка, Запорізький район, Запорізької області. Ракета влучила біля житлових будинків. Без постраждалих. https://t.me/info_zp/30070 Відео прильоту
По перше, ви самі написали, що воні зроблені і для берегу, а Одеса саме там і знаходиться, як і Миколаїв.
По-друге, економіка "контінентальної України", як і у всьому світі, залежить від шляхів транспортування, тобто портів і морськів шляхів.
Потретте, питання стоїть у знищенні носіїв цих ракет. Російських, звичайно.
Почетверте, це загроза для вільній морських шляхів тогргівлі. Подивіться, що буває із тими, хто їй намагався загрожувати)
А після загрози рашки топити УСІ кораблі із зерном з України - ви уявляєте, скільки країн у світі будуть зацікавлені у припиненні проекту "Улус Джучі"?
Звичайно подивимось - жоден з нас не є богом і майбутнього не знає.)
Ps; судя по всему о зерновой сделке можно не парится,орки снесут к херам всю инфраструктуру в портах.Может хоть олию и муку населению начнут продавать по божеским ценам,девать то ее теперь некуда
Долбить ими бетонные плиты порта... ну ну, я посмотрю насколько у них микроскопов хватить гвозди заколачивать.