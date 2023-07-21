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У більшості областей оголошували повітряну тривогу: На Півдні рашисти запускали ракети "Онікс" у напрямку Одещини (оновлено)

тривога

Повітряну тривогу оголошено у низці областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Повітряних сил повідомили про ракетну небезпеку для Київщини.

Пізніше у Повітряних силах повідомили, що зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що росіяни атакують область ракетами.

Об 11:18 Повітряні сили поінформували про повторні пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.

Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку також на Вінниччині та Житомирщині.

Станом на 11:34 у південних областях оголошено про відбій повітряної тривоги.

О 12:00 у Києві, Черкаській та Кіровоградській областях також було оголошено про відбій небезпеки. Водночас на півдні знову повітряна тривога.

Також читайте: Знищення російського Т-80 на запорізькому напрямку. Ефектне ВIДЕО

Автор: 

повітряна тривога (906)


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Топ коментарі
+6
підрили москальські
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21.07.2023 10:45
+3
Приполярні мавпи *****….
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21.07.2023 10:47
+1
уже ничего не летит,фалшь цель 90% была
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21.07.2023 10:49
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підрили москальські
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21.07.2023 10:45 Відповісти
Приполярні мавпи *****….
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21.07.2023 10:47 Відповісти
уже ничего не летит,фалшь цель 90% была
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21.07.2023 10:49 Відповісти
Знов тривога. Половина України червона.
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21.07.2023 10:58 Відповісти
За те деньги что выделили на сериалы можно было как минимум устроить диверсии на вражеских аэродромах. Маланцы просто издеваются над украинцами. И глазки у них такие честные-честные. Фирменная черта этой подлой породы. Иглавное что мы знаем их, просто уже нутром чувствуем но все равно выбираем эти чужеродые организмы.
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21.07.2023 11:04 Відповісти
"И глазки у них такие честные честные."

Стефанчук - юдей. Блазень та Сифоха - євреї. Резников - юдей.

Шостий президент привів у Раду юдейський «95 кагал», а у цих хлопців нагромаджен великий досвід, як утримати владу, «стригти» гоїв та допомагати родичам в Ізраїлі.

В Україні Законом ізраїльтян заборонено критикувати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Не можна у коментарях згадувати

про хавера Кирила Євгеновича Шевченка, якій вкрав 40 мільйонів доларів (1 мільярд гривень за нинішнім курсом) у вкладників «Терра Банку», яким керував.

Міністра оборони України пана Олексія Резнікова дуже дратує, коли свідомі нагадують йому, як його команда закупала захисникам ЗСУ яйця по 17 грн, картоплю по 24 грн, яблука по 52 грн. за 1кг., дизельне пальне по 80 грн. за литр, а олію по 111 грн. за кг. Посилання: https://censor.net/ru/news/3428541/minoborony_zakupalo_podsolnechnoe_maslo_po_kosmicheskim_tsenam_po_111_grnkg_tseny_v_kontraktah_mo_sravnyalis

Якщо Ви напишете коментар з критикою нинішньої київської еврейськой влади, яка продала 2700 вагонів зерна з Держрезерву, медичні маски під час пандемії, слила Кремлю секретну операцію «Вагнергейт», дала команду розмінувати Перекопський перешийок, дамбу та всі мости, які ведуть до Херсона, що дало змогу загарбникам провести фейковий Рехферендум і оголосити «ХНР», захопити без пострілів Каховську ГЕС і пустити безкоштовно воду в Північно-Кримський канал, то на вас обрушиться гвалт «95 кагала» і вам негайно пред'являть звинувачення в антисемітизмі. При цьому Петра Порошенко, Китай і навіть Америку критикувати можна і Вас не звинуватять в антікітаізме і антиамериканізме. Джерело: https://www.golosameriki.com/a/ukrainian-parliament-anti-semitism/6242278.html?fbclid=IwAR2NH79YgiiD21w1nwpq7F8IuSdu2zOCqSe6vX_PDpzIz7jbFlmSfM-FOqU
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21.07.2023 12:03 Відповісти
Огидно і тупо.
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21.07.2023 12:07 Відповісти
Сколько потратили на сериалы? Эти деньги можно было потратить на организацию диверсий на аэродромах.
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21.07.2023 11:05 Відповісти
Тільки що бабахнуло кілька разів. Хотілося щоб збили, але могли і долетіти.
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21.07.2023 11:08 Відповісти
ониксы сбить на побережье практически невозможно - здесь ни ф-16 ни пэтриоты не помогли-бы
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21.07.2023 11:19 Відповісти
Сукі просто знайшли шлях...( Онікси ми зупиняти не можемо.(
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21.07.2023 11:15 Відповісти
так континентальной УКРАИНЕ ониксов можно не бояться - это ПКР - их цели: морские и побережье
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21.07.2023 11:21 Відповісти
Значит надо корабли топить. И делать подводные дроны. Очевидно что надводные не эффективны. Подводные нужны с таким двигателем который может дать им разгон перед целью и крепким корпусом. Я думаю это все кому интересно, понимают. Уже месяца 3 или 4 назад было заявлено что разработка ведется и даже фото выложили. Очевидно снова волонтеры. Нас водят за нос, я уже давно подозреваю. Маланцы просто пилят бюджет и им есть куда свалить если что.
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21.07.2023 11:30 Відповісти
2 липня 2022 року російські військові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2 відстріляли по Миколаєву одразу 10 крилатих надзвукових ракет П-800 «Оникс» з берегових протикорабельних комплексів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) «Бастион» , розміщених на тимчасово окупованій частині Херсонщині. Ракети ворога влучили по об'єктам портової інфраструктури та промисловій зоні, частина упала на сільськогосподарські угіддя поблизу Миколаєваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-de.8019-30 [30] .

4 березня 2023 року російські війська з тимчасово окупованого Криму обстріляли с.Мар'ївка, Запорізький район, Запорізької області. Ракета влучила біля житлових будинків. Без постраждалих. https://t.me/info_zp/30070 Відео прильоту
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21.07.2023 11:32 Відповісти
насчёт 2 июля - всё подтверждается - объектом был порт Николаева, а то что часть улетела в поле доказывает рукож0пость орков... насчёт 4 марта, скорей всего было испытание на какую глубину суходолу она может залететь
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21.07.2023 11:41 Відповісти
Боюся, що ви не праві...

По перше, ви самі написали, що воні зроблені і для берегу, а Одеса саме там і знаходиться, як і Миколаїв.

По-друге, економіка "контінентальної України", як і у всьому світі, залежить від шляхів транспортування, тобто портів і морськів шляхів.

Потретте, питання стоїть у знищенні носіїв цих ракет. Російських, звичайно.

Почетверте, це загроза для вільній морських шляхів тогргівлі. Подивіться, що буває із тими, хто їй намагався загрожувати)

А після загрози рашки топити УСІ кораблі із зерном з України - ви уявляєте, скільки країн у світі будуть зацікавлені у припиненні проекту "Улус Джучі"?
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21.07.2023 11:38 Відповісти
ну до второго пункта не вижу противоречий... 3. какие носители? - они наземного базирования (комплексы "бастион", а с четвёртым - посмотрим
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21.07.2023 11:45 Відповісти
Поцікавтеся, одні ж і ті самі ракети можуть відстрілювати різні носії, і їм відразу присвоюють нові назви. Наш, як що я не помиляюся, Аіріс-Т - це в базі ракета класу "повітря-повітря". А в комлдексі вона має стаціонарне базування. І вона ж є на флоті, але під іншою назвою. І те саме скрізь, навіть у радянському союзі - це ж просто логічно.

Звичайно подивимось - жоден з нас не є богом і майбутнього не знає.)
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21.07.2023 12:32 Відповісти
Знову...
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21.07.2023 11:25 Відповісти
А наши как всегда надеялись то на Ердогана то на НАТО...ща без раши будем возить.Давно пора понять шо ни Ната ни турецкие барыги не побегут за нас вписыватся....оно им нафиг не вперлось.Только самим епашить всем шо есть по оркам без всякой стеснительности.

Ps; судя по всему о зерновой сделке можно не парится,орки снесут к херам всю инфраструктуру в портах.Может хоть олию и муку населению начнут продавать по божеским ценам,девать то ее теперь некуда
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21.07.2023 11:36 Відповісти
Ониксы противокорабельные ракеты. Очень дорогие. Ракета рассчитана топить боевые корабли.
Долбить ими бетонные плиты порта... ну ну, я посмотрю насколько у них микроскопов хватить гвозди заколачивать.
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21.07.2023 14:31 Відповісти
 
 