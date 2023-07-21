У Польщі затримали групу шахраїв, які привласнили 9 мільйонів євро, призначених на допомогу для українських біженців

Прокуратура Польщі затримала п’ятеро осіб, серед них власниця кафе, яких підозрюють у привласненні 39 мільйонів злотих - грантів, призначених на допомогу біженцям з України.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Wprost.pl.

Прокуратура міста Щецин розслідує діяльність організованої злочинної групи, яка, за даними слідства, привласнила 39 мільйонів злотих із фондів, призначених для допомоги біженцям з України.

Серед обвинувачених - Агнєшка Л., яка є засновницею популярного варшавського кафе Cafe Kulturalna. Зараз вона та ще троє підозрюваних за рішенням суду перебувають під вартою. Їй та ще чотирьом особам висунули звинувачення, які стосуються діяльності фонду, головою якого була Агнєшка Л.

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"Розслідування стосується шахрайства, використання недостовірної документації та відмивання грошей", – сказала Анна Гавловська-Ринкевич з обласної прокуратури в Щецині, яку цитує Gazeta Wyborcza.

З самого початку війни в Україні кав’ярня Агнешки Л. організовувала акції допомоги біженцям, які тікали від російської агресії. А до цього також неодноразово допомагала біженцям з інших країн.

"Гранти стосувалися, наприклад, харчування біженців з України. Вони не зовсім були призначені для того, для чого мали використовуватися, тобто для харчування біженців", – зазначив речник прокуратури зі Щецина.

"Підприємство, як і раніше, провадить громадське харчування та культурну діяльність, дбаючи про задоволення клієнтів. У компанії працює понад 40 співробітників, в тому числі біженці", – сказав Артур Щенсний, який займається піаром кафе Kulturalna.

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