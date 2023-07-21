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У Польщі затримали групу шахраїв, які привласнили 9 мільйонів євро, призначених на допомогу для українських біженців

злоті

Прокуратура Польщі затримала п’ятеро осіб, серед них власниця кафе, яких підозрюють у привласненні 39 мільйонів злотих - грантів, призначених на допомогу біженцям з України.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Wprost.pl.

Прокуратура міста Щецин розслідує діяльність організованої злочинної групи, яка, за даними слідства, привласнила 39 мільйонів злотих із фондів, призначених для допомоги біженцям з України. 

Серед обвинувачених - Агнєшка Л., яка є засновницею популярного варшавського кафе Cafe Kulturalna. Зараз вона та ще троє підозрюваних за рішенням суду перебувають під вартою. Їй та ще чотирьом особам висунули звинувачення, які стосуються діяльності фонду, головою якого була Агнєшка Л.

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"Розслідування стосується шахрайства, використання недостовірної документації та відмивання грошей", – сказала Анна Гавловська-Ринкевич з обласної прокуратури в Щецині, яку цитує Gazeta Wyborcza.

З самого початку війни в Україні кав’ярня Агнешки Л. організовувала акції допомоги біженцям, які тікали від російської агресії. А до цього також неодноразово допомагала біженцям з інших країн.

"Гранти стосувалися, наприклад, харчування біженців з України. Вони не зовсім були призначені для того, для чого мали використовуватися, тобто для харчування біженців", – зазначив речник прокуратури зі Щецина.

"Підприємство, як і раніше, провадить громадське харчування та культурну діяльність, дбаючи про задоволення клієнтів. У компанії працює понад 40 співробітників, в тому числі біженці", – сказав Артур Щенсний, який займається піаром кафе Kulturalna.

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Автор: 

біженці (1862) шахрайство (1075) Польща (8486)


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Может они хотят сериал снять про польского паравазнюка
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21.07.2023 10:57 Відповісти
А кому сейчас легко ?
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21.07.2023 11:01 Відповісти
Підозрюю що ці шахраї теж з України під кришою цього кафе.
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21.07.2023 11:01 Відповісти
Ох уж ця культура. Тут культура - вкрали на культуру, там культура - культурно вкрали.
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21.07.2023 11:05 Відповісти
Тому Польща УЖЕ в НАТО!!
А з України у 2022 р. вивели 32 млрд грн на «закупівлю озброєння» з Міноборони, і «загубили» ці бюджетні гроші, десь немає…
Рахункова палата з Стефанчуком та Шмигалем, дивно замовчують про вкрадений 1 млрд доларів!!

Слава Україні!!
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21.07.2023 11:06 Відповісти
Дуже не просто документувати всі витрати коли займаєшся гуманітарною допомогою. Це як - бабусю, розпишіться в накладній, що ви отримали 1 пакет, а в ньому ...кг гречки, ...кг макаронів, ...шт цукерокСвіточ і ...шт цукерок Рошен, і т д. Так можна пересаджати всіх доброчинців. Ключове питання чи знайшли кошти?
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21.07.2023 11:12 Відповісти
Їм явно інкремінують тільки реальні факти.
Благодійні кошти, були зроблені закупівлі тих же продуктів, речей і тд.
На це все мають бути відповідні документи. накладні, чеки.
Стосовно видачі то вже інше питання, тут дійсно все насовісті благодійників.
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21.07.2023 12:31 Відповісти
То я до того що ставити клеймо ранувато. Час покаже. В Польщі, на відміну від наших, суди добросовістні. В них, якщо суддя прийняв хоч одне хибне рішення і апеляційна інстанція його відмінила, відразу попадає під приціл ( не пам'ятаю як точно називається, в народі кажуть - совість нації ) такої собі наглядової ради за судовою системою. Повторний косяк вже може привести до звільнення судді.
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21.07.2023 21:09 Відповісти
Как это могло произойти не верю.
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21.07.2023 11:53 Відповісти
 
 