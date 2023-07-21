Засновано Благодійний фонд "Батальйон Свобода" для постійного збору коштів на потреби наших воїнів, - комбат Кузик
Для постійного збору коштів на потреби 3-го та 4-го батальйонів "Свобода" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" започатковано спеціальний Благодійний фонд під назвою "Батальйон Свобода".
Про це командир батальйону "Свобода" Петро Кузик повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Бачили, як ювелірно працює наша аеророзвідка? Влучно, швидко, професійно! Щодня наші Mavic’и полюють на техніку ворога, а бійці-аеророзвідники цілодобово чергують у небі. На жаль, наша кількість дронів обмежена, життя "пташок" на передовій закоротке", - зазначає він.
За словами Кузика, для постійного збору коштів на потреби наших 3-го та 4-го батальйонів "Свобода" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж", а наразі саме для збору на Mavic3, ми започаткували спеціальний Благодійний фонд під назвою "Батальйон Свобода", і зараз кожен охочий може стати нашим меценатом легко, просто і доступно.
Він також публікує реквізити для охочих допомогти:
Найменування отримувача: БО БФ БАТАЛЬЙОН СВОБОДА
Код отримувача: 44815780
Рахунок отримувача: UA143052990000026000026241750
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Номер карти рахунку: 5169335101111397
PayPal: [email protected]
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