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Засновано Благодійний фонд "Батальйон Свобода" для постійного збору коштів на потреби наших воїнів, - комбат Кузик

кузик

Для постійного збору коштів на потреби 3-го та 4-го батальйонів "Свобода" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" започатковано спеціальний Благодійний фонд під назвою "Батальйон Свобода".

Про це командир батальйону "Свобода" Петро Кузик повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Бачили, як ювелірно працює наша аеророзвідка? Влучно, швидко, професійно! Щодня наші Mavic’и полюють на техніку ворога, а бійці-аеророзвідники цілодобово чергують у небі. На жаль, наша кількість дронів обмежена, життя "пташок" на передовій закоротке", - зазначає він.

За словами Кузика, для постійного збору коштів на потреби наших 3-го та 4-го батальйонів "Свобода" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж", а наразі саме для збору на Mavic3, ми започаткували спеціальний Благодійний фонд під назвою "Батальйон Свобода", і зараз кожен охочий може стати нашим меценатом легко, просто і доступно.

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Він також публікує реквізити для охочих допомогти:

Найменування отримувача: БО БФ БАТАЛЬЙОН СВОБОДА

Код отримувача: 44815780

Рахунок отримувача: UA143052990000026000026241750

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Номер карти рахунку: 5169335101111397

PayPal: [email protected]

Засновано Благодійний фонд Батальйон Свобода для постійного збору коштів на потреби наших воїнів, - комбат Кузик 01

Автор: 

благодійність (567) Свобода (255) Кузик Петро (9)


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а якже гроші на серіал?хто на нього збирати буде?
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21.07.2023 11:09 Відповісти
Може хтось знає, де наступає "гвардія наступу" та куди поділися "нацдружини"???
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21.07.2023 11:10 Відповісти
каАмбАтм буде - ткачєнкА, а замом - юра ґарбунофф.
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21.07.2023 11:29 Відповісти
А де Тягнибок? Тільки чую, або читаю батальон "Свобода" відразу згадую Тягнибика.
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21.07.2023 11:34 Відповісти
майор ЗСУ .
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21.07.2023 11:47 Відповісти
Ну вони ж пов'язані з ГО "Свобода"?
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21.07.2023 11:52 Відповісти
З якої смердючої дупи вилізла істота на ім'я яковенко?
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21.07.2023 16:42 Відповісти
Керівники, не рядові партійці, ВО "Свобода" - кончені уроди, вороги. Ну, а тобі, Воха, раджу набрати в рот гамна і плюнути в мене. тобі відразу стане легше.
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21.07.2023 17:45 Відповісти
"Політична партіяСвобода"
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21.07.2023 11:54 Відповісти
 
 