Зеленський звільнив посла Пристайка за фразу про "нездоровий сарказм президента" щодо міністра оборони Великої Британії

Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті ОП.

"Звільнити ПРИСТАЙКА Вадима Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться в тексі.

Нагадуємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.

У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Пізніше посол Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

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