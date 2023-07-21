УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11779 відвідувачів онлайн
Новини
60 915 458

Зеленський звільнив посла Пристайка за фразу про "нездоровий сарказм президента" щодо міністра оборони Великої Британії

вадим,пристайко

Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті ОП.

"Звільнити ПРИСТАЙКА Вадима Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться в тексі.

Нагадуємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.

У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Пізніше посол Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

Читайте: Велика Британія розпочне навчання українських пілотів наприкінці липня або на початку серпня, - посол Пристайко

Автор: 

Велика Британія (5553) звільнення (2667) Пристайко Вадим (498)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+131
От, мстивий гадьониш!!!
показати весь коментар
21.07.2023 11:18
+119
янелох абідєлось.
показати весь коментар
21.07.2023 11:09
+109
Не просто мстивий, а маніакально мстивий. Це вже клініка. Зелений непотрі потребує термінової психіатричної допомоги.
показати весь коментар
21.07.2023 11:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
Один з пристойних професійних дипломатів і того звільнив, мабуть Ткаченка призначить.....
показати весь коментар
21.07.2023 17:34 Відповісти
Або ж Безумну.
показати весь коментар
21.07.2023 18:28 Відповісти
Наш величний не терпить критики на свою адресу. Він віддає перевагу жополізам, а не професіоналам, фахівцям в своїх справах.
показати весь коментар
21.07.2023 18:00 Відповісти
Фактично, зєля мав би подякувати Пристайку за те, що той дипломатично старався загладити гострі кути. Британці сприйняли б цей коментар як спробу вибачення нашої країни за емоційний вислів лідора. А так, виходить, що Найвеличніший замість виправити свій негаразд, ще й "закусіл уділа". Мудак...
показати весь коментар
21.07.2023 18:15 Відповісти
то ж "подякував"
показати весь коментар
21.07.2023 18:21 Відповісти
Пришлет очередную Марьяну Безмозглую вместо профессионала и будет полный Телемарафон по имени Лохотрон ...73% таких много...Турборежим😁
показати весь коментар
21.07.2023 18:17 Відповісти
Скоро буде однаково - що карлик в кремлі , а що карлик на Банковій, один маразм і "вялічіє".
показати весь коментар
21.07.2023 18:20 Відповісти
Тут не Кремль, один вже з "вялічієм" чкурнув як страус на Ростов і навіть "мівіни" не встиг поїсти.
показати весь коментар
21.07.2023 18:33 Відповісти
Роздуте хворобливе его, яке не витримує критики.
показати весь коментар
21.07.2023 18:39 Відповісти
Соромно за керманича. З усіх точок зору. Хоч в мікроскоп, хочеш в телескоп. Посада президента не дає тобі права бути хамлом. Що керманич зробив для розбудови нашого ВПК. І порахуйте, що доли англійці. Соромно за такого керманича. Вибачте англійці!
показати весь коментар
21.07.2023 18:42 Відповісти
да, политика дело тонкое... а мог по простому сказать: "хамло квартальное, рот свой гундосый закрой -те, и думай -те головой, а не только в нее жуй -те"
показати весь коментар
21.07.2023 19:07 Відповісти
"да, политика дело тонкое.."(с)...не согласен...В сравнении с политикой запах разложившегося трупа может показатся тонким ароматом духов "Шанель№5"...имхо
показати весь коментар
21.07.2023 20:02 Відповісти
Тупо міняти посла країни, яка активна і найскоріше, дае для України.Судячи лічні емоції вище чим державні..позор...
показати весь коментар
21.07.2023 19:11 Відповісти
Зверніть увагу на різницю у підходах: собі він дозволяє хамити міністру оборони дуже важливої країни, а от недостатнє прогинання власного посла одразу карає. Це типовий прояв манії величі.
показати весь коментар
21.07.2023 23:50 Відповісти
А якби обідчивий Байден чі Воллес після хамства Зелі сказали: "Всьо, звільнений. Вирішуй свої проблеми сам." Хоча, звичайно, проблеми України, це не проблеми Зе, інакше не донатив би державні кошти на дегенеративні серіальчики, замість купувати озброєння.
показати весь коментар
21.07.2023 19:12 Відповісти
Відтепер всі прокидаючись зобовязані дякувати лідору за те що він не втік і ****** тих хто не дав йому втекти.
показати весь коментар
21.07.2023 19:22 Відповісти
Злісне, мстиве, продажне зелене криворагульське ЧМО!!!
показати весь коментар
21.07.2023 19:23 Відповісти
О как. Становится как *****. Только лесть и бравурные доклады максимально отдаленные от действительности.
Конечно же Пристайко низкоквалифицирован и не идёт ни в какое сравнение с послицей-сексологиней. Та жопу лижет профессионально.
показати весь коментар
21.07.2023 19:51 Відповісти
Я Й ИЧКИ
показати весь коментар
21.07.2023 22:03 Відповісти
Це напевно нульова толерантність до корупції по Зеленському.
показати весь коментар
21.07.2023 19:58 Відповісти
До корупції він схвально ставиться.
А от порочити своє ім'я нікому не дає. Як *****. Тільки мілкішого калібру
показати весь коментар
22.07.2023 08:57 Відповісти
клоун засвоїв що собака на господарів не повинна гавкати е ризик стати бомжем ...
показати весь коментар
21.07.2023 19:58 Відповісти
Про український народ в вас явно нездоровий сарказм і узагальнення. Таке враження, що ви радше з народу Бені і Зелі.
показати весь коментар
21.07.2023 20:33 Відповісти
Я наголошую: потрібно зробити повний імпічмент ЗЕленої влади, за допомогою голосування кулями.
показати весь коментар
21.07.2023 20:39 Відповісти
Клоуна бісить критика )))
показати весь коментар
21.07.2023 20:43 Відповісти
ТАКЕ МАЛЕНЬКЕ А ГІВНИСТЕ !!!........,ЗАЗДРІСНЕ, ПИХАТЕ ,,ЗЕЙЛО,,
показати весь коментар
21.07.2023 21:19 Відповісти
"зе зрадник" таки виконає завдання фсбе і зажене відносини з Англією в глухий кут,якщо вже не загнав....???
показати весь коментар
21.07.2023 21:56 Відповісти
Кончений, тупий віслюк має за все відповісти!
показати весь коментар
21.07.2023 21:56 Відповісти
Якби сарказм, та голова були здорові,то звільнення б не було!
показати весь коментар
21.07.2023 22:02 Відповісти
Погладили котика проти шерсті.
показати весь коментар
21.07.2023 22:52 Відповісти
Воно хотіло його принизити звільненням, а вийде усе навпаки!
показати весь коментар
21.07.2023 23:02 Відповісти
Ермак ехидно хихикает в сторонке.😈
показати весь коментар
21.07.2023 23:03 Відповісти
Та там не тільки Єрмак хіхікає
показати весь коментар
21.07.2023 23:15 Відповісти
єрмак ніколи не бува "в сторонці", а вазелінський нічого не робить без узгодження з дєрьмаком.
показати весь коментар
21.07.2023 23:15 Відповісти
Под чьим флагом выступает команда "зелёны слуг"? Вы всё ещё надеетесь, под украинским?
показати весь коментар
21.07.2023 23:30 Відповісти
Друзі
показати весь коментар
21.07.2023 23:49 Відповісти
А зЕ і його віри тут тьма що самі собі вже невірть але во всьому винуватий порох. Хто вилікує зелень відразу треба пам'ятник
показати весь коментар
21.07.2023 23:52 Відповісти
А навіщо тратити сили і нерви на його виліковування? Який смисл?

Та й вроджені риси характеру не лікуються

Воно ж зуб давало що йде на один термін. Може ж виконає обіцянку?
Якщо ні, то хіба ж йому можна вірити, навіщо вибирати людину, яка не дотримується свого слова?

Є шанс обрати достойну людину- розумну, освічену, врівноважену,
без комплексів
показати весь коментар
22.07.2023 01:03 Відповісти
Зелёное говно,возомнившее себя великим деятелем.Очередную подстилку назначат послом
показати весь коментар
22.07.2023 00:56 Відповісти
гетманцев розповідав, що комусь замісником призначають покидька. Його питають --чому?. Відповідь мене вбила-------------бо більше ніхто не хоче.
показати весь коментар
22.07.2023 07:02 Відповісти
Шоумен Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі ЗАПЕВНИВ (заверил), що збирається на президентський пост лише на один термін


заверить - значит пообещать, гарантировать что-либо

"ОДРАЗУ ХОЧУ ЗАПЕВНИТИ - ІДУ НА ОДИН ТЕРМІН

За словами актора, він не збирається "торгувати країною заради збереження влади".

https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/25/7204854/
показати весь коментар
22.07.2023 01:16 Відповісти
Він же дав слово, запевнив, гарантував.

Він же не брехав, ні? Дотримає свого слова?
показати весь коментар
22.07.2023 01:18 Відповісти
правильно сделал что уволил. Его вообще туда нельзя было назначать.
показати весь коментар
22.07.2023 01:24 Відповісти
Может оно и так, только что делает скоморох на должности президента, ведь всем очевидно что этот паяц не тянет.
показати весь коментар
22.07.2023 02:22 Відповісти
Маленьке, мстиве, дурнувате! Штанці після слів Марусі та Софії вже випрало? -- мене їх слова налякали-и-и... "...вони погрожували заподіяти шкоду моєму здоров'ю-і-ю-ю... прошу залучити мене як потерпілого в кримінальному проваджені-і-і..."
От дурнуватий народ, що вибрав для себе..., дійсно вибрав собі вирок!
показати весь коментар
22.07.2023 01:32 Відповісти
Безумен тот, кто, не умея управлять собой, хочет управлять другими.

Публилий Сир
показати весь коментар
22.07.2023 02:22 Відповісти
Чи не загордився президент?...
показати весь коментар
22.07.2023 02:29 Відповісти
Ох, уже ці дипломати!
Нє, щоб ПРЯМО сказати,
Що "непідкупний" - ТУПИЙ ІДІОТ!
показати весь коментар
22.07.2023 09:22 Відповісти
Знову звільняють професіоналів. За словами Луценка, вимога звільнити Пристайка була ще на переговорах з Козаком
Єрмак знову переміг.
показати весь коментар
22.07.2023 09:55 Відповісти
я не лох я не лох ...
показати весь коментар
24.07.2023 10:06 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 