Зеленський звільнив посла Пристайка за фразу про "нездоровий сарказм президента" щодо міністра оборони Великої Британії
Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті ОП.
"Звільнити ПРИСТАЙКА Вадима Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться в тексі.
Нагадуємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.
У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".
Пізніше посол Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.
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Конечно же Пристайко низкоквалифицирован и не идёт ни в какое сравнение с послицей-сексологиней. Та жопу лижет профессионально.
А от порочити своє ім'я нікому не дає. Як *****. Тільки мілкішого калібру
Та й вроджені риси характеру не лікуються
Воно ж зуб давало що йде на один термін. Може ж виконає обіцянку?
Якщо ні, то хіба ж йому можна вірити, навіщо вибирати людину, яка не дотримується свого слова?
Є шанс обрати достойну людину- розумну, освічену, врівноважену,
без комплексів
заверить - значит пообещать, гарантировать что-либо
"ОДРАЗУ ХОЧУ ЗАПЕВНИТИ - ІДУ НА ОДИН ТЕРМІН
За словами актора, він не збирається "торгувати країною заради збереження влади".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/25/7204854/
Він же не брехав, ні? Дотримає свого слова?
От дурнуватий народ, що вибрав для себе..., дійсно вибрав собі вирок!
Публилий Сир
Нє, щоб ПРЯМО сказати,
Що "непідкупний" - ТУПИЙ ІДІОТ!
Єрмак знову переміг.