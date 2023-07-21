Міноборони Польщі вирішило перемістити військових на схід країни через присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі
У Міністерстві оборони Польщі вирішили перекинути військових на східні кордони країни через можливі загрози, пов’язані з навчаннями найманців "Вагнер" у Білорусі.
Про це повідомив секретар Комітету з безпеки Польщі Збігнєв Гоффман агентству PAP, інформує Цензор.НЕТ.
Гоффман зазначив, що "навчання або спільні навчання білоруської армії та групи Вагнера, безсумнівно, є провокацією".
Він повідомив, що в середу відбулося засідання Комітету з безпеки Польщі через звістки про "вагнерівців" у Білорусі.
"Комітет, серед іншого, аналізував можливі загрози, наприклад, дислокацію підрозділів групи Вагнера. Тому міністр національної оборони, голова комітету Маріуш Блащак вирішив перемістити наші військові формування із заходу на схід Польщі", – повідомив він.
Як уточнив Гоффман, завдання цих підрозділів - тренування, а також стримування потенційного агресора.
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Адже РП країна НАТО як ніяк
А там, може airborne USA за прикладом кацапських десантників "випадково заблукають" та "потуристять" по території білорусії чи рфії.
Оце б @уйло, бульбофюрер та кучерявий кухар прігожин всралися
А то: "єнта тока учєнія, нє трєба паніки та ескалації".
Одне слово: боневтік=бо навіть це не зміг.