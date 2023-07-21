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Міноборони Польщі вирішило перемістити військових на схід країни через присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі

вагнер

У Міністерстві оборони Польщі вирішили перекинути військових на східні кордони країни через можливі загрози, пов’язані з навчаннями найманців "Вагнер" у Білорусі.

Про це повідомив секретар Комітету з безпеки Польщі Збігнєв Гоффман агентству PAP, інформує Цензор.НЕТ.

Гоффман зазначив, що "навчання або спільні навчання білоруської армії та групи Вагнера, безсумнівно, є провокацією".

Він повідомив, що в середу відбулося засідання Комітету з безпеки Польщі через звістки про "вагнерівців" у Білорусі.

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"Комітет, серед іншого, аналізував можливі загрози, наприклад, дислокацію підрозділів групи Вагнера. Тому міністр національної оборони, голова комітету Маріуш Блащак вирішив перемістити наші військові формування із заходу на схід Польщі", – повідомив він.

Як уточнив Гоффман, завдання цих підрозділів - тренування, а також стримування потенційного агресора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" продовжують прибувати до Білорусі, - Пентагон

Автор: 

Білорусь (7925) Польща (8486) ПВК Вагнер (1540)


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Как же не хватает шоб Польша открыла второй фронт. Правда нашим беженцам в Польше тогда придется тикать дальше на запад. С другой стороны: а кому сейчас легко?
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21.07.2023 11:16 Відповісти
поляки не настільки тупі, щоб відкривати другий фронт - тут скільки бабла, трудових ресурсів безкінечно іде з України. чим довше війна і чим гірше в Україні - тим краще для мирної польщі - це факт.
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21.07.2023 11:29 Відповісти
Значит нужно устроить "казус бульбы"
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21.07.2023 11:31 Відповісти
США доцільно вже на Сході РП розмістити у повному складі 82 повітряно-десантну дивізію з Форту Брегг разом із усім наявним озброєнням та перегнати до авіабаз РП понад третину своїх F-16 (це понад 300 штук).
Адже РП країна НАТО як ніяк
А там, може airborne USA за прикладом кацапських десантників "випадково заблукають" та "потуристять" по території білорусії чи рфії.
Оце б @уйло, бульбофюрер та кучерявий кухар прігожин всралися
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21.07.2023 11:20 Відповісти
Так на минулому тижні вже переміщали війська. Чи цього тижня таки перемістять?🤣
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21.07.2023 11:26 Відповісти
Дивись Вовчіку з кагала95 як у лютому 2022го треба було робити.
А то: "єнта тока учєнія, нє трєба паніки та ескалації".
Одне слово: боневтік=бо навіть це не зміг.
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21.07.2023 12:16 Відповісти
ну и зря, это фюреру подачка надавить усатого на конфликт, таки втянуть
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22.07.2023 07:15 Відповісти
 
 