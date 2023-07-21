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Новини Війна
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Міноборони України прийняло на озброєння 28 моделей БПЛА українського виробництва з лютого 2022 року

fpv

У період з 22 лютого 2022 року Міністерством оборони України прийнято на озброєння чи в експлуатацію 28 моделей дронів різних типів українського виробництва. У тому числі 9 моделей дронів-камікадзе, а також 6 моделей FPV-дронів.

Про це пише пресслужба Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальна кількість поставлених до Збройних Сил України БпЛА і дронів в рамках закупівель Міноборони налічує тисячі одиниць.

Розвиток українського виробництва озброєння та військової техніки, зокрема, розвідувальних, ударних дронів, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів є пріоритетом для Міноборони", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що розвиток українського виробництва озброєння та військової техніки, зокрема, розвідувальних, ударних дронів, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів є пріоритетом для Міноборони. Тому оборонне відомство восени 2022 року суттєво спростило процедури для винахідників та виробників. Внаслідок чого термін прийняття в експлуатацію нового озброєння та техніки скоротився з приблизно 2 років до 3-5 тижнів, уточнило Міністерство оборони. 

"Постачання БпЛА українського виробництва для потреб ЗСУ постійно зростає у геометричній прогресії. З низкою українських компаній укладено контракти на серійне виробництво 10 моделей БпЛА різних типів, найменування та обсяги не розкриваються з міркувань безпеки. Обсяги постачання визначені на підставі потреби, сформованої Генеральним штабом ЗСУ", - зазначили у пресслужбі. 

Також у Міністерстві нагадали, що згідно з бюджетними приписами заборонено укладати контракти на неіснуючі серійні моделі. Закупівля може здійснюватися виключно на підставі потреби від ГШ ЗСУ, яка формується тільки щодо реально існуючих засобів.

Окрім того, станом на 20 липня 2023 року до Міністерства оборони надійшло дві пропозиції від підприємств, які входили до складу колишнього концерну "Укроборонпром" (після реорганізації – АТ "Українська оборонна промисловість"). Зокрема, у 2023 році з підприємством концерну укладено державний контракт на закупівлю розвідувального дрона. 

Також читайте: Батальйону ім. Дмитра Коцюбайла терміново потрібні дрони з тепловізорами на Куп’янський напрямок, - Бутусов

У Міноборони підкреслили: "Також на цей час завершені випробування єдиного дрона-камікадзе, розробником якого є одне із підприємств АТ "Українська оборонна промисловість". Здійснюється процедура допуску до експлуатації. Після завершення процедури допуску до експлуатації та визначення Генеральним штабом потреби у зазначеному безпілотному авіаційному комплексі, буде прийматись рішення щодо його закупівлі для ЗСУ.

Автор: 

Міноборони (7318) дрони (4632)


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Топ коментарі
+19
Юрій Луценко, боєць підрозділу БПЛА: "На початках ми використовували китайські дрони, надані волонтерами. Наразі все кардинально змінилося - увесь Китай по дронах у нас перекупила росія...
У нас в країні близько 70 приватних виробників дронів різних типів, проте Міноборони їз ними фактично не співпрацює..."
Рєзніков! МО України! Укроборонпром! Де дрони?!
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21.07.2023 11:50
+16
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21.07.2023 12:08
+10
Це *******, вони замовили ОДИН розвідувальний дрон, і ведуть випробування ЄДИНОГО дрона камікадзе, йде другий рік війни, це що за ********.....
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21.07.2023 11:55
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tak i gde eti "tysjachi" chomu dose voloteri dolzhni snabzhati armiju ?🤬
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21.07.2023 11:44 Відповісти
Пишіть за кількість -- потрібно 200 тис одиниць
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21.07.2023 11:45 Відповісти
Юрій Луценко, боєць підрозділу БПЛА: "На початках ми використовували китайські дрони, надані волонтерами. Наразі все кардинально змінилося - увесь Китай по дронах у нас перекупила росія...
У нас в країні близько 70 приватних виробників дронів різних типів, проте Міноборони їз ними фактично не співпрацює..."
Рєзніков! МО України! Укроборонпром! Де дрони?!
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21.07.2023 11:50 Відповісти
Отже, загальна кількість дронів, які купило Міноборони для ЗСУ складає - 28 одиниць. Дуже потужно🤣🤣🤣
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21.07.2023 11:53 Відповісти
Це, "тіпа", аби українці перестали шалено лаяти "зелених", що ті тільки крадуть, а не озброюють ЗСУ та інші Сили Оборони країни? Ну що, "пацани", хочу вам сказати, що ваша "відмазка", це ПОВНА ЛАЖА! Чому? Тому як ми всі весь час спілкуємось з нашими рідними, які зараз на фронті, тому маємо "повну картинку" того, що є НАСПРАВДІ! Ось так, "зелені" ШМАРКЛІ!!!
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21.07.2023 11:53 Відповісти
По 2-3 штуки?...
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21.07.2023 11:54 Відповісти
Це *******, вони замовили ОДИН розвідувальний дрон, і ведуть випробування ЄДИНОГО дрона камікадзе, йде другий рік війни, це що за ********.....
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21.07.2023 11:55 Відповісти
Це Зелупки якіх наобирали ...
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21.07.2023 12:02 Відповісти
Оце розвиток! Оце прогрес!
Ще три дні тому у "шалтайболтая по 17" було 20 моделей, зараз вже 28!
Ураганними темпами бабло пиляють!
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21.07.2023 12:04 Відповісти
"Загальна кількість поставлених до Збройних Сил України БпЛА і дронів в рамках закупівель Міноборони налічує тисячі одиниць." Джерело:

От дивно: Для ГУР МО чомусь на безпілотники повинні скинутись Громадяни через "придворного" Притулу, виробники дронів кажуть, що не мають державного фінансування, а МО звітує про закуплені "тисячі одиниць"...
І, чомусь, я вірю зовсім не МО... Дивно, правда?
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21.07.2023 12:07 Відповісти
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21.07.2023 12:08 Відповісти
Если такое огромное количество видов, то промышленного производства нет. Есть какое то кустарное, грубо говоря в гараже где то? Это конечно лучше, чем ничего. Но это особой роли не сыграет в войне, пока не будет производства в промышленных масштабах...
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21.07.2023 12:16 Відповісти
цікаво, ще хтось вірить в брехню від бариг яйцями по 17 ? на початковій фазі великої війни (весна-початок літа 2022) у нас була перевага в кількості дронів, співставно з москалотой, але поступово цю перевагу обнулили високопоставлені провладні чинуші, які місяцями не давали дозволи на ввезення дронів, гальмували пропозиції від нових українських виробників дронів, щоб вони не створювали конкуренцію тим виробникам, які близькі до влади "слуг" та до ОП. І таким чином влада допомогла москалям, загальмувавши власне виробництво і вже у минулому році москалота обійшла нас по чисельності застосування дронів на фронті, а вже зараз ситуація стала катастрофічной, бо владі зрадників-мародерів пох скільки загине нащих хлопців, вони мародерять бабло, виділяють мільйони й мільйони на серіали, на самопіар через російськомовні канали ДОМ та інше лайно. Поки ці аморальні покидьки при владі країна буде лише втрачати людей та дорогоцінний час і давати фору москалоті - оманським партнерам офісних щурів.
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21.07.2023 12:18 Відповісти
1 дрон камікадзе це сумно...
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21.07.2023 12:20 Відповісти
1 разновидности дрона камикадзе достаточно, главное количество.
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21.07.2023 12:34 Відповісти
Прийняло... Паперів оформило на десятки мільйонів мабуть та й усе. А серійне виробництво тих дронів організували? Чи ще не на часі?
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21.07.2023 12:32 Відповісти
Пока не будет хотя бы по тысяче каждого вида то говорить не о чём
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21.07.2023 12:35 Відповісти
..но если мы будем массово выпускать дроны, тогда мы не сможем снимать сериалы про идеи чучхе самогО великого Лидора и его регентов, дермаков-бень..?
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21.07.2023 13:15 Відповісти
То то і воно. У цьому вся суть.
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21.07.2023 13:20 Відповісти
А где все эти дроны ?

Почему бойцы пишут, что дронов постоянно не хватает ?

Батальйону ім. Дмитра Коцюбайла терміново потрібні дрони з тепловізорами на Куп'янський напрямок, - Бутусов Джерело:
Резникова к ответу !
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21.07.2023 14:54 Відповісти
На бумазі прийняти можна все що завгодно.Де всі ці сотні тисяч?
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21.07.2023 16:08 Відповісти
Мова про тисячі, а не про сотні тисяч. Оце і є проблемою. Бо тисячі дронів у ******** війні - це потреба на тиждень, а не на 1.5 роки.
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21.07.2023 17:09 Відповісти
Я про це і мав на увазі що їх потрібно виробляти зараз в кожному містечку в кожному місті і навіть селі якщо є така можливість.Тим паче в нас є доступ до всієї електроники в повному обсязі.Цих дронів кожен місяць повинно бути десятки тисяч різного типу.Ми могли тільки ними всю техніку **********.Це немовірна сила і можливості.Але 1,7 років війни ,а в нас тисячі .Ворог дістає з під бу електроники робить спроби організувати масовве виробництво він вдосконалюється і робить висновки.А ми все чекаємо про допомогу країн та ждемо чогось.Країну потрібно було перевести на військові рейки ще рік тому.Тим паче в нас свох конструктурскі бюро купа технарів і авіконструкторів і ми чогось чекаємо.Щось реально з нами не те.
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21.07.2023 18:12 Відповісти
 
 