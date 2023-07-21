Міноборони України прийняло на озброєння 28 моделей БПЛА українського виробництва з лютого 2022 року
У період з 22 лютого 2022 року Міністерством оборони України прийнято на озброєння чи в експлуатацію 28 моделей дронів різних типів українського виробництва. У тому числі 9 моделей дронів-камікадзе, а також 6 моделей FPV-дронів.
Про це пише пресслужба Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Загальна кількість поставлених до Збройних Сил України БпЛА і дронів в рамках закупівель Міноборони налічує тисячі одиниць.
Розвиток українського виробництва озброєння та військової техніки, зокрема, розвідувальних, ударних дронів, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів є пріоритетом для Міноборони", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що розвиток українського виробництва озброєння та військової техніки, зокрема, розвідувальних, ударних дронів, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів є пріоритетом для Міноборони. Тому оборонне відомство восени 2022 року суттєво спростило процедури для винахідників та виробників. Внаслідок чого термін прийняття в експлуатацію нового озброєння та техніки скоротився з приблизно 2 років до 3-5 тижнів, уточнило Міністерство оборони.
"Постачання БпЛА українського виробництва для потреб ЗСУ постійно зростає у геометричній прогресії. З низкою українських компаній укладено контракти на серійне виробництво 10 моделей БпЛА різних типів, найменування та обсяги не розкриваються з міркувань безпеки. Обсяги постачання визначені на підставі потреби, сформованої Генеральним штабом ЗСУ", - зазначили у пресслужбі.
Також у Міністерстві нагадали, що згідно з бюджетними приписами заборонено укладати контракти на неіснуючі серійні моделі. Закупівля може здійснюватися виключно на підставі потреби від ГШ ЗСУ, яка формується тільки щодо реально існуючих засобів.
Окрім того, станом на 20 липня 2023 року до Міністерства оборони надійшло дві пропозиції від підприємств, які входили до складу колишнього концерну "Укроборонпром" (після реорганізації – АТ "Українська оборонна промисловість"). Зокрема, у 2023 році з підприємством концерну укладено державний контракт на закупівлю розвідувального дрона.
У Міноборони підкреслили: "Також на цей час завершені випробування єдиного дрона-камікадзе, розробником якого є одне із підприємств АТ "Українська оборонна промисловість". Здійснюється процедура допуску до експлуатації. Після завершення процедури допуску до експлуатації та визначення Генеральним штабом потреби у зазначеному безпілотному авіаційному комплексі, буде прийматись рішення щодо його закупівлі для ЗСУ.
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У нас в країні близько 70 приватних виробників дронів різних типів, проте Міноборони їз ними фактично не співпрацює..."
Рєзніков! МО України! Укроборонпром! Де дрони?!
Ще три дні тому у "шалтайболтая по 17" було 20 моделей, зараз вже 28!
Ураганними темпами бабло пиляють!
От дивно: Для ГУР МО чомусь на безпілотники повинні скинутись Громадяни через "придворного" Притулу, виробники дронів кажуть, що не мають державного фінансування, а МО звітує про закуплені "тисячі одиниць"...
І, чомусь, я вірю зовсім не МО... Дивно, правда?
Почему бойцы пишут, что дронов постоянно не хватает ?
Батальйону ім. Дмитра Коцюбайла терміново потрібні дрони з тепловізорами на Куп'янський напрямок, - Бутусов Джерело:
Резникова к ответу !