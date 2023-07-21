Повітряні сили про обстріли енергооб’єктів восени: "Ворог накопичує ракети, може дошкуляти точковими ударами паливно-енергетичного сектору"

Армія РФ продовжує накопичувати ракети та хоче запустити виробництво дронів-камікадзе на своїй території. Ймовірно, ворог восени знову може вдаватися до точкових ударів по об’єктах паливно-енергетичного сектору.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Не виключено, тому що об'єкти енергетики атакують не лише крилатими ракетами, але й дронами-камікадзе. Завжди ж дрони летіли по підстанціях. Ми бачимо, що дрон може величезну шкоду принести, якщо влучає у вразливе місце", - сказав він.

Окрім цього, відомо, що в Росії триває будівництво заводів з виробництва FPV-дронів. Також йде нарощення виробництва "Ланцетів", які дошкуляють нашим засобам ППО та б'ють по військовій техніці.

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Як зазначив Ігнат, росіяни хочуть збирати в себе "Шахеди". При цьому йдеться не про виробництво з нуля, адже будуть поставки певних запчастин. Але можливо, що якісь деталі будуть виробляти в Росії, а решта приходитиме з Ірану.

"Бачимо, що виробництво ракет теж триває. Можливо, будуть якісь паузи для накопичення для удару. Але не забуваймо, що можливості Росії не безмежні. Потрібно задіювати весь санкційний тиск для того, щоби вони якнайменше отримували технологічних деталей для виготовлення цих ракет та дронів", - зазначив він.

При цьому речник зазначив, що противник також виготовляє літаки та гелікоптери. Так, у війська була передана нова партія Су-35.

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Тому можна дійти висновку, що у Росії є можливість отримувати деталі, які не може виготовляти сама.

"Те, що вони будуть намагатися знову дошкуляти, можливо, якимись точковими ударами по якихось об'єктах паливно-енергетичного сектору - це не можна відкидати", - додав він.