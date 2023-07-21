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Новини
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Повітряні сили про обстріли енергооб’єктів восени: "Ворог накопичує ракети, може дошкуляти точковими ударами паливно-енергетичного сектору"

енергетика

Армія РФ продовжує накопичувати ракети та хоче запустити виробництво дронів-камікадзе на своїй території. Ймовірно, ворог восени знову може вдаватися до точкових ударів по об’єктах паливно-енергетичного сектору.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Не виключено, тому що об'єкти енергетики атакують не лише крилатими ракетами, але й дронами-камікадзе. Завжди ж дрони летіли по підстанціях. Ми бачимо, що дрон може величезну шкоду принести, якщо влучає у вразливе місце", - сказав він.

Окрім цього, відомо, що в Росії триває будівництво заводів з виробництва FPV-дронів. Також йде нарощення виробництва "Ланцетів", які дошкуляють нашим засобам ППО та б'ють по військовій техніці.

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Як зазначив Ігнат, росіяни хочуть збирати в себе "Шахеди". При цьому йдеться не про виробництво з нуля, адже будуть поставки певних запчастин. Але можливо, що якісь деталі будуть виробляти в Росії, а решта приходитиме з Ірану.

"Бачимо, що виробництво ракет теж триває. Можливо, будуть якісь паузи для накопичення для удару. Але не забуваймо, що можливості Росії не безмежні. Потрібно задіювати весь санкційний тиск для того, щоби вони якнайменше отримували технологічних деталей для виготовлення цих ракет та дронів", - зазначив він.

При цьому речник зазначив, що противник також виготовляє літаки та гелікоптери. Так, у війська була передана нова партія Су-35.

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Тому можна дійти висновку, що у Росії є можливість отримувати деталі, які не може виготовляти сама.

"Те, що вони будуть намагатися знову дошкуляти, можливо, якимись точковими ударами по якихось об'єктах паливно-енергетичного сектору - це не можна відкидати", - додав він.

Автор: 

енергетика (2578) Ігнат Юрій (787)


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Топ коментарі
+9
А Україна що накопичує? Серіали і стадіони....а ще слова, слова. До осені можна своє запустити і накрити ворога з їх енергосистемою .Кожний день на вагу золота, а це життя людей
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21.07.2023 12:14
+3
Можно й не сумніватися що через 4 місяці, світло знов буде нам тільки "снитися "
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21.07.2023 12:14
+1
Це було прогнозовано, але чи робилося щось для того, аби захистити енергосистему чи хоча б мінімізувати наслідки від майбутніх обстрілів? Судячи з того, що вже попереджають, що наступна зима буде ще гіршою - обмежилися лише підняттям тарифів. Тварюки ненажерливі.
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21.07.2023 13:02
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А Україна що накопичує? Серіали і стадіони....а ще слова, слова. До осені можна своє запустити і накрити ворога з їх енергосистемою .Кожний день на вагу золота, а це життя людей
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21.07.2023 12:14 Відповісти
Ніззя (накрити). Ато будіт екскалація.
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21.07.2023 12:37 Відповісти
Хто це сказав? Смі України? Для домашнього використання? Досить про це.
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21.07.2023 12:40 Відповісти
Можно й не сумніватися що через 4 місяці, світло знов буде нам тільки "снитися "
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21.07.2023 12:14 Відповісти
Це було прогнозовано, але чи робилося щось для того, аби захистити енергосистему чи хоча б мінімізувати наслідки від майбутніх обстрілів? Судячи з того, що вже попереджають, що наступна зима буде ще гіршою - обмежилися лише підняттям тарифів. Тварюки ненажерливі.
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21.07.2023 13:02 Відповісти
Потрібно тарифи на електроенергію підняти і запровадити оплату за транспортування її.
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21.07.2023 13:12 Відповісти
А щось взагалі робиться для захисту енергосистеми, для превентивних ударів по заводам кацапні. по ракетоносіям, складам? Чи тільки безкінечний піздьож зелених дегенератів?
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21.07.2023 13:19 Відповісти
Учитывая сколько уже разрушили, прошлая зима может показаться праздником.
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21.07.2023 14:54 Відповісти
Просте питання від населення що робиться для проти дії окрім постів в пресі і жаханням в телемарафоні що нам п@зда?Де наші сотні тисяч дронів?За 1,7 місяців війни можна вже було навіть в кущових умовах зібрати 100 нептунів, або ракети до грома.В нас чудові конструктурскі мізки і підприємства де дрони і інше озброєння яке ми можемо самі робити?Кожне місто кожне містечко може збирати дрони де це все?Немає слів недалекоглядності влади...Як витрачати кошти на перекладання плитки ,озелененя як виділяти сотні мільонів на реконструкцію стадіонів і музеїв це норма ,а як подумати про людей що тут залишились і боряться з ворогом то ні.А головне про армію.Ні ,треба заадавити людей цінами, комуналками ,поліцією і іншими речами.
Де наші дрони протидронові речі і інше?Все преса розказує що там в русні ДЕ БЛ"ДЬ ВСЕ НАШЕ?!
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21.07.2023 16:07 Відповісти
ДО зеленої влади була можливість клепати нептуни і дрони в промислових умовах, без ніяких обстрілів, ні від кого не ховаючись. ЩО ЗАВАЖАЛО?
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22.07.2023 01:46 Відповісти
 
 