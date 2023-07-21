Український ВПК вже виробляє засоби для посилення захисту портів від російських обстрілів, - Данілов

Українській ППО бракує засобів для захисту від тих видів озброєння, якими ворог атакує українські порти. Однак невдовзі захист посилять, зокрема завдяки продукції українського ВПК.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Не вистачає засобів ураження ППО саме по деяких видах того озброєння, яким користується РФ. Президент поставив завдання посилити захист (портової інфраструктури. - Ред.). Сьогодні працюють всі контакти, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки. Однак хочу зауважити, що ми і самостійно розробляємо зараз, і вже є розуміння щодо систем захисту. Наш ВПК виробляє вже такий захист. Найближчим часом, я думаю, це (захист портової інфраструктури. - Ред.) буде посилено", - зазначив він.

Однак Данілов також зауважив, що неможливо гарантувати стовідсотковий захист від російських атак.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія за останні чотири дні випустила по Одесі та Миколаєву близько 70 ракет та 90 шахедів.