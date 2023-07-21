Український ВПК вже виробляє засоби для посилення захисту портів від російських обстрілів, - Данілов
Українській ППО бракує засобів для захисту від тих видів озброєння, якими ворог атакує українські порти. Однак невдовзі захист посилять, зокрема завдяки продукції українського ВПК.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Не вистачає засобів ураження ППО саме по деяких видах того озброєння, яким користується РФ. Президент поставив завдання посилити захист (портової інфраструктури. - Ред.). Сьогодні працюють всі контакти, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки. Однак хочу зауважити, що ми і самостійно розробляємо зараз, і вже є розуміння щодо систем захисту. Наш ВПК виробляє вже такий захист. Найближчим часом, я думаю, це (захист портової інфраструктури. - Ред.) буде посилено", - зазначив він.
Однак Данілов також зауважив, що неможливо гарантувати стовідсотковий захист від російських атак.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія за останні чотири дні випустила по Одесі та Миколаєву близько 70 ракет та 90 шахедів.
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асфальт посиленої міцності ?
Український ВПК вже виробляє засоби для посилення захисту портів від в російських обстрілів ваабщє не корелюється!
Адже ракети різної дальності, у т.ч. до 1000 км, розвідувальні, ударні та інші дрони, самохідки-гаубиці, БК до артилерії вже виготовляємо. Правда пане Данілов?
Гусєв он завдяки великим "досягненням" на цій ниві цілим послом поїхав у країну НАТО
ПиСи. Якщо ви такі бойові зом'ячки погрожуєте кораблям, що йдуть в порти парашки, то чого не топите такі самі кораблі із ракетами калібр???
Десь там, на фото, за кермом, катлета з банановим… та трубіциним!!
якщо це не петріоти чи не сампете то це не протидія, це так, збивать що вийде а що не вийде влупашить так що мало не покажеться.
Виступив президент звільнив міністра культури за грошові недоцільності.А верховна рада виділила 570 млн на добудову музею голодомору.Це в той час коли прилитить не дай боже ракета і нема 570 млн.В той час коли мери містечок і міст за рік мільярди викинули або вкоали.В той час коли вкраденно величезна кількість гуманітарки.І з кожним днем цей треш беззаконнія і свавілля влади тільки наростає.Людей кошмарять цінами,комуналками,беззаконням,тікшниками,поліцією щей ворог тритує.І це всих хто тут залишився...Це п@здець...