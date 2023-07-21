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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Український ВПК вже виробляє засоби для посилення захисту портів від російських обстрілів, - Данілов

данілов

Українській ППО бракує засобів для захисту від тих видів озброєння, якими ворог атакує українські порти. Однак невдовзі захист посилять, зокрема завдяки продукції українського ВПК.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду. 

"Не вистачає засобів ураження ППО саме по деяких видах того озброєння, яким користується РФ. Президент поставив завдання посилити захист (портової інфраструктури. - Ред.). Сьогодні працюють всі контакти, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки. Однак хочу зауважити, що ми і самостійно розробляємо зараз, і вже є розуміння щодо систем захисту. Наш ВПК виробляє вже такий захист. Найближчим часом, я думаю, це (захист портової інфраструктури. - Ред.) буде посилено", - зазначив він.

Однак Данілов також зауважив, що неможливо гарантувати стовідсотковий захист від російських атак. 

Також читайте: Зеленський доручив військовим посилити захист портів, а МЗС - активізувати контакти з партнерами для продовження експорту зерна

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія за останні чотири дні випустила по Одесі та Миколаєву близько 70 ракет та 90 шахедів. 

Данілов Олексій (1259) ППО (3153) порт (2039) українська зброя (173)


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Топ коментарі
+29
а затычки для ********* ртов оно не изготавливает или машинки для зашивания карманов у пидоров воровитых
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21.07.2023 12:16
+11
Цікаво що це
асфальт посиленої міцності ?
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21.07.2023 12:19
+9
Звичайно може виготовляти.
Адже ракети різної дальності, у т.ч. до 1000 км, розвідувальні, ударні та інші дрони, самохідки-гаубиці, БК до артилерії вже виготовляємо. Правда пане Данілов?
Гусєв он завдяки великим "досягненням" на цій ниві цілим послом поїхав у країну НАТО
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21.07.2023 12:24
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а затычки для ********* ртов оно не изготавливает или машинки для зашивания карманов у пидоров воровитых
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21.07.2023 12:16 Відповісти
11.11.2022 Міністерство оборони укладає контракт із фірмою "Львівський арсенал", яка не має ні виробничих підприємств, ні технічних можливостей для реалізацію угоди на поставку великої партії вкрай потрібних мінометних пострілів 120 мм і 82 мм. Сума угоди становить майже 1 мільярд 400 мільйонів гривен. 16.11.2022 після підписання договору міністр оборони Олексій Резніков дає добро на здійснення передоплати за контрактом - майже 100% суми угоди. До сих пір ЖОДНОЇ міни ВСУ не отримало. Трьома траншами за 2022-2023 гроші виведені "постачальнику " за межі України. На момент липень 2023 дефіцит мін цього калібру в ВСУ складає 66%.
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21.07.2023 12:34 Відповісти
Із ,,УАЗ PATRIOT " !
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21.07.2023 12:18 Відповісти
**** ветеринарная , сдавшая ЮГ Украины , площадью больше ЛНР + ДНР и остановившая ВПК !!!
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21.07.2023 13:32 Відповісти
БАЛАБОЛ
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21.07.2023 12:18 Відповісти
Цікаво що це
асфальт посиленої міцності ?
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21.07.2023 12:19 Відповісти
Маскувальні сітки з бітума.
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21.07.2023 12:26 Відповісти
Сітка-рабиця по 5000 грн. за рулон, та антидронові солом'яні опудала за 10000грн.
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21.07.2023 12:30 Відповісти
президент України Володимир Зеленський заявляв, Джерело:
Український ВПК вже виробляє засоби для посилення захисту портів від в російських обстрілів ваабщє не корелюється!
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21.07.2023 12:19 Відповісти
Змагання тупий, тупіщий за тупого почалися.
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21.07.2023 12:20 Відповісти
Головне що своєчасно!
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21.07.2023 12:21 Відповісти
Уже? А до цього що робили. Погано,коли про ППО говорять ветеринари, могильщики,піарщики і клоуни. А мають говорити міністр оборони і ЗСУ
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21.07.2023 12:22 Відповісти
Что конкрентно изготавливается? Асфальтометы или деревометатели? Может скорострельные сериалоЗЕнитные пушки?
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21.07.2023 12:23 Відповісти
Залиште адресу куди вам креслення відправити.
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21.07.2023 12:25 Відповісти
"Краматорський завод важкого верстатобудування"
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21.07.2023 12:33 Відповісти
Важкі ударні шоколадомети
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21.07.2023 13:13 Відповісти
Что-то не читал новостей о том, как зелелент шоколадом дороги покрывает. И вообще в великом крадівництве не предусмотрены расходы на шоколад.
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21.07.2023 13:22 Відповісти
От і ще мільярдів з 50 піде у небуття!
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21.07.2023 12:24 Відповісти
Звичайно може виготовляти.
Адже ракети різної дальності, у т.ч. до 1000 км, розвідувальні, ударні та інші дрони, самохідки-гаубиці, БК до артилерії вже виготовляємо. Правда пане Данілов?
Гусєв он завдяки великим "досягненням" на цій ниві цілим послом поїхав у країну НАТО
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21.07.2023 12:24 Відповісти
Одні вже міни на 1.5 лярда навиробляли.
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21.07.2023 12:25 Відповісти
Піда....си!
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21.07.2023 12:26 Відповісти
Данилов.що ти там можеш виро***ти
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21.07.2023 12:27 Відповісти
трусы с вшитым памперсом
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21.07.2023 12:35 Відповісти
Причому, чорні (пам'ятаєте, як він розповідав про чорну форму перед повномасштабним вторгненням)
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21.07.2023 12:46 Відповісти
Одразу коричневі.
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21.07.2023 13:18 Відповісти
А не треба було пи..ти, що без парашки будете зерно тягати! Треба було дочекатись поки Китай із Турцією дожмуть. Але ж дебіли спочатку говорять, а потім роблять! Поки ваш ВПК щось зробить чи союзники дадуть, від порту залишиться пил.
ПиСи. Якщо ви такі бойові зом'ячки погрожуєте кораблям, що йдуть в порти парашки, то чого не топите такі самі кораблі із ракетами калібр???
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21.07.2023 12:28 Відповісти
Конкретики конечно же не будет, что и свойственно пи***болам.
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21.07.2023 12:31 Відповісти
Пізділов в своєму репертуарі.Головне,що є такі,що дійсно вірять про все,що кажуть по телевізору.
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21.07.2023 12:33 Відповісти
трусы с памперсом
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21.07.2023 12:33 Відповісти
На десятому році війни у них з"явилося розуміння. Чи не занадто швидко?
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21.07.2023 12:35 Відповісти
просто у них начало подгорать не по-детски с сериалами и они поняли, что люди начинают задавать вопросы и критиковать бубочку, а у него на это комплекс.
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21.07.2023 15:25 Відповісти
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21.07.2023 12:36 Відповісти
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21.07.2023 12:50 Відповісти
Kacapov porti nado atakovat s zernom skazem gde oni perevozit.Kacapi osaznajut silu kak vagner zdelal po ruskoj tak skazat armijej.Ulsovija dolzni stavit vi,a ne oni.Budanov dolzen myslet vperiod ,nebudu kritikovat ego,no zvanije generala nado ocenit,ne na bumage
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21.07.2023 12:42 Відповісти
Realno nado delat vsio stob ti bil pervy,a ne ja otveciu,vot u Budanova eotgo pervi netu.Jest to sto jest,realno moglo bit i xuze
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21.07.2023 12:59 Відповісти
А буде що захищати? Вибачаюсь, але у нас усе, як у прислів'ї: прокинулась 3,14зда, коли ніч пройшла
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21.07.2023 12:43 Відповісти
...такі?
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21.07.2023 12:47 Відповісти
Леопард 3 ?
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21.07.2023 12:57 Відповісти
...3,14...
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21.07.2023 13:06 Відповісти
Прокладають асфальт на дорогах, для наступу добровольців із ОПУ, під керуванням татарова!!
Десь там, на фото, за кермом, катлета з банановим… та трубіциним!!
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21.07.2023 14:26 Відповісти
Воно й видно - з кожним днем все менше влучань...
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21.07.2023 12:52 Відповісти
не надо мэнэ дурить я ще не пьяний , шо то не видно
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21.07.2023 12:56 Відповісти
Український ВПК вже виробляє---Серіали? таки так
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21.07.2023 13:02 Відповісти
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21.07.2023 13:07 Відповісти
""Не вистачає засобів ураження ППО...", а нахрена ви втопили "Гетьмана Сагайдачного" з його системами ППО?????????
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21.07.2023 13:22 Відповісти
"Наш ВПК виробляє вже такий захист" - це двірники з мітлами ракети відганяють?
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21.07.2023 13:33 Відповісти
Як вже задовбали ці чинуші!
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21.07.2023 13:35 Відповісти
Український ВПК? Вперше чую про таке.
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21.07.2023 13:40 Відповісти
Мій кіт після валеріанки теж виробляє ....
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21.07.2023 13:41 Відповісти
У вас уже й ВПК запрацював? Так, як ті дрони на 1000 км?
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21.07.2023 13:43 Відповісти
Випускають відосики посадових осіб?
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21.07.2023 13:50 Відповісти
рогатки?

якщо це не петріоти чи не сампете то це не протидія, це так, збивать що вийде а що не вийде влупашить так що мало не покажеться.
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21.07.2023 14:23 Відповісти
Балабол ветеринар. Поки Захід не передасть, посилення портів не буде. Після війни всю цю шайку лейку треба судити за марнотратсво і казнокрадство на дороги, і саботування закупівлень озброєння.
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21.07.2023 14:26 Відповісти
Пока закончит производить от портов останутся рожки да ножки.
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21.07.2023 14:50 Відповісти
Для нього всі порти знаходяться в закарпатті, а туди не долетає !
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21.07.2023 14:53 Відповісти
А коли будуть шукати заміну Резнікову? Чи корупційні скандали, і невиконані підряди МО цьому не причина? През своїх не карає? Скільки коштів витратило МО на зброю яку такі не поставили в ЗСУ?
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21.07.2023 15:17 Відповісти
Резников может много украсть и много дать, а что может украсть диаломат? Ручку на работе или золотую ложечку на приеме?
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21.07.2023 15:22 Відповісти
Ты смотри как они быстро сменили производство сериалов на производство оружия. Но это не точно.
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21.07.2023 15:21 Відповісти
в шахматах выигрывает тот -кто постоянно нападает
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21.07.2023 15:40 Відповісти
Вже рік кажу що наша верхівка споживає дуже тягучу тормозуху.Рішення які лежать на поверхні і які потрібно ухвалювати в тижні ,або місяць ухвалюють з запізненям мінімум на пів року.Це дуже негативно відображається як в війсках так і населенню в цілому.Це проблема цієї війни.Час і ще раз час.Його раціональне і правильне використання.Думати наперед прораховуючи можливі сценарії.На жаль там на верху думають тільки на крок вперед що далі навіть поняття не мають.Коли рік назад люди кричати про дрони їх ні хто не слухав, коли рік назад казали про виробництво в кожній області в кожному містечку їх ніхто не слухав коли рік тому казали все для потреб ЗСУ їх ніхто не слухав і не слухає.Ця війна буде тривати довго поки влада не включе мізки,на жаль втрачений час і за цей час населення як і ЗСУ плате своїми життям.
Виступив президент звільнив міністра культури за грошові недоцільності.А верховна рада виділила 570 млн на добудову музею голодомору.Це в той час коли прилитить не дай боже ракета і нема 570 млн.В той час коли мери містечок і міст за рік мільярди викинули або вкоали.В той час коли вкраденно величезна кількість гуманітарки.І з кожним днем цей треш беззаконнія і свавілля влади тільки наростає.Людей кошмарять цінами,комуналками,беззаконням,тікшниками,поліцією щей ворог тритує.І це всих хто тут залишився...Це п@здець...
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21.07.2023 15:56 Відповісти
помоліться Богу, пане Данілов, щоб розуму дав не заднім числом
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22.07.2023 07:12 Відповісти
 
 