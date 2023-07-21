Армія РФ перекинула нових диверсантів на кордон з Україною, - Центр національного спротиву
Росіяни розмістили новий загін диверсантів у Брянській області для протидії місцевим партизанам та проведення диверсійних дій на території України.
Про це повідомив Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Загін 24 окремої гвардійської бригади спеціального значення з Чити прибув до міста Стародуб Брянської області. Він має змінити аналогічний загін 22-ї бригади.
Завданням ворожих бойовиків є проведення диверсійних дій на території України, та протидія місцевим брянським партизанам", - йдеться у повідомленні.
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Не, ну так-то да, это же у нас разведчики, а у них-то шпионы