Армія РФ перекинула нових диверсантів на кордон з Україною, - Центр національного спротиву

Росіяни розмістили новий загін диверсантів у Брянській області для протидії місцевим партизанам та проведення диверсійних дій на території України.

Про це повідомив Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Загін 24 окремої гвардійської бригади спеціального значення з Чити прибув до міста Стародуб Брянської області. Він має змінити аналогічний загін 22-ї бригади.

Завданням ворожих бойовиків є проведення диверсійних дій на території України, та протидія місцевим брянським партизанам", - йдеться у повідомленні.

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