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Висновки Держаудиту щодо постачальників Міноборони не переглянуто - це важіль тиску на окремі компанії, - Ярова

ярова

Держаудитслужба, яка весь прибуток постачальників Міноборони розцінила як "збитки держави", може продовжити тиснути на окремі підприємства.

Таку думку в ефірі "Київ FM" висловила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що не врегульовано, залишає простір для маніпуляцій. Ті півтора роки, по яких є висновки держаудиту, залишились поза регулюванням. Залишився простір для того, щоб маніпулювати кримінальними справами й робити так, щоб окремі компанії не могли нормально працювати. Якими б прозорими ми не зробили умови виходу на торги, якщо будуть ганятися за постачальниками з кримінальними провадженнями, то небагато буде бажаючих працювати з Міноборони", - зазначила Ярова.

На запитання, чи на часі є критика державних структур волонтерка відповіла, що її кінцевий бенефіціар зараз в окопі.

Також читайте: Як за часів Януковича: постачальники Міноборони скаржаться на тиск і кримінальні справи, - членкиня Антикорради Ярова. ВIДЕО

"Від цих дій Держаудитслужби найперше постраждає армія. Мій кінцевий бенефіціар зараз в окопі. Ми маємо думати насамперед про тих, хто на фронті, чи всім вони забезпечені та чи вчасно", - наголосила Ярова.

Автор: 

Міноборони (7318) закупівлі (3355) Ярова Дана (62)


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Топ коментарі
+7
Дана,ми з вами.Якщо треба--наб'ємо їм морду.Якщо без мордобою до них не доходить
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21.07.2023 12:38
+4
Саме тому маніпулятори щоб й наділі маніпулювати й залишають простір для маніпуляцій...
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21.07.2023 12:40
+4
Уся політика уряду -маніпуляція для очковтирання. Приклад звільнення ткаченко, зе не має на це право, бо це пріоритет Кабінету міністрів, а не вершителя долі. Так само як і ротації слуг в структурі управління. Вони несуть відповідальність за усі помилки, огріхи і недоліки,а отримують посади. Пристайко з його звільненням. Це зроблено запізно. Після його слів Україна без НАТО і без Криму 14.02.2022 уже підлягав звільненню.
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21.07.2023 12:50
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Дана,ми з вами.Якщо треба--наб'ємо їм морду.Якщо без мордобою до них не доходить
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21.07.2023 12:38 Відповісти
Саме тому маніпулятори щоб й наділі маніпулювати й залишають простір для маніпуляцій...
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21.07.2023 12:40 Відповісти
Вилизує Рєзніку яйця.
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21.07.2023 12:41 Відповісти
Відео в студію.Інакше в спам відправлю
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21.07.2023 12:49 Відповісти
Відправляй. Всеодно він не працює від слова вопше.
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21.07.2023 12:51 Відповісти
нащо ти голослівно звинувачуєш? це ж розумна жінка, професійна та без корупційного шлейфу
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21.07.2023 13:50 Відповісти
Уся політика уряду -маніпуляція для очковтирання. Приклад звільнення ткаченко, зе не має на це право, бо це пріоритет Кабінету міністрів, а не вершителя долі. Так само як і ротації слуг в структурі управління. Вони несуть відповідальність за усі помилки, огріхи і недоліки,а отримують посади. Пристайко з його звільненням. Це зроблено запізно. Після його слів Україна без НАТО і без Криму 14.02.2022 уже підлягав звільненню.
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21.07.2023 12:50 Відповісти
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21.07.2023 12:52 Відповісти
Це внутрішній ворог
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21.07.2023 12:57 Відповісти
на часі зараз знімати гумористичні серіали, щоб ті, хто звик замовляти в ресторані стейк з лосося не перейшли (не дай боже) на смажених карасів...
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21.07.2023 13:11 Відповісти
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21.07.2023 13:33 Відповісти
Дивне замовчування, отієї особи з Міноборони, в очочках, що нервово скалиться в камери, якого «призначив його преЗЕдент»!!!
Відповідальність особисту, за наслідки перебування на посаді в системі управління держави, під час Воєнного стану Особливого періоду, Конституцією не відміняли!! Хіба тільки, полтавський самородок від адвокатів бананів, щось скасував…
Стефанчук з Генпрокурором та СБУ, можуть підтвердити!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям‼️🇺🇦❤️✊💪🫡⚔️🪖‼️🇺🇦❤️
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21.07.2023 14:07 Відповісти
 
 