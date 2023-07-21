Висновки Держаудиту щодо постачальників Міноборони не переглянуто - це важіль тиску на окремі компанії, - Ярова
Держаудитслужба, яка весь прибуток постачальників Міноборони розцінила як "збитки держави", може продовжити тиснути на окремі підприємства.
Таку думку в ефірі "Київ FM" висловила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що не врегульовано, залишає простір для маніпуляцій. Ті півтора роки, по яких є висновки держаудиту, залишились поза регулюванням. Залишився простір для того, щоб маніпулювати кримінальними справами й робити так, щоб окремі компанії не могли нормально працювати. Якими б прозорими ми не зробили умови виходу на торги, якщо будуть ганятися за постачальниками з кримінальними провадженнями, то небагато буде бажаючих працювати з Міноборони", - зазначила Ярова.
На запитання, чи на часі є критика державних структур волонтерка відповіла, що її кінцевий бенефіціар зараз в окопі.
"Від цих дій Держаудитслужби найперше постраждає армія. Мій кінцевий бенефіціар зараз в окопі. Ми маємо думати насамперед про тих, хто на фронті, чи всім вони забезпечені та чи вчасно", - наголосила Ярова.
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