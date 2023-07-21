Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одещини, - ОК "Південь"
Російські загарбники випустили 7 ракет по Білогород-Дністровському району Одещини, вражено об’єкт інфраструктури.
Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ворог продовжує атаки на Одеську область: 7 ракет було випущено різного класу на об'єкті інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. Об'єкт вражений, масштаби руйнувань ми уточнюємо. Поки що інформації про постраждалих немає", - зазначила вона.
Речниця зазначила, що це ще одна демонстрація того, що ворог не зупиниться і продовжуватиме теракти.
"Всіх жителів регіону прошу бути дуже уважними. У разі оголошення повітряної тривоги переходити до укриття", - закликала Гуменюк.
Топ коментарі
+25 Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар21.07.2023 12:55
+22 Only
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+17 Mih Savel
показати весь коментар21.07.2023 12:58
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Таке враження, що дубок не саджає, а хоронить...
А як забезпечити коли ми повністю залежні від іноземних поставок вони скільки захочуть стільки і дадуть
Скоро відкриють обороний завод на заході України Німеччина його відкриє протягом трьох місяців він відкриється
Але він також всі потреби армії не зможе задовольняти треба це розуміти
І будь- яка влада яка була б в даний час не змогли б теж забезпечувати зброєю
Мало дають але треба дякувати
І за те бо Україна не в НАТО
Але все ж таки полегшення настане коли коли запрацює німецький обороний завод
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/17/7381148/
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