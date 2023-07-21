Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одещини, - ОК "Південь"

Російські загарбники випустили 7 ракет по Білогород-Дністровському району Одещини, вражено об’єкт інфраструктури.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ворог продовжує атаки на Одеську область: 7 ракет було випущено різного класу на об'єкті інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. Об'єкт вражений, масштаби руйнувань ми уточнюємо. Поки що інформації про постраждалих немає", - зазначила вона.

Речниця зазначила, що це ще одна демонстрація того, що ворог не зупиниться і продовжуватиме теракти.

"Всіх жителів регіону прошу бути дуже уважними. У разі оголошення повітряної тривоги переходити до укриття", - закликала Гуменюк.

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