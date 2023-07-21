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Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одещини, - ОК "Південь"

онікс

Російські загарбники випустили 7 ракет по Білогород-Дністровському району Одещини, вражено об’єкт інфраструктури.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ворог продовжує атаки на Одеську область: 7 ракет було випущено різного класу на об'єкті інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. Об'єкт вражений, масштаби руйнувань ми уточнюємо. Поки що інформації про постраждалих немає", - зазначила вона.

Речниця зазначила, що це ще одна демонстрація того, що ворог не зупиниться і продовжуватиме теракти.

"Всіх жителів регіону прошу бути дуже уважними. У разі оголошення повітряної тривоги переходити до укриття", - закликала Гуменюк.

Читайте: ОК "Південь" про обстріл зернового терміналу Одещини: "Ворог бив "Калібрами" у дві хвилі. Шукають нову підступну тактику"

Автор: 

обстріл (28274) Одеська область (3186) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+25
Київ звертає усі проекти по відновленню міста, люди готові жити в укриттях, тільки допомогу захисникам збільшити. Дрони, багато дронів і пільги для їх виготовлення. Дякую, пане Кличко. Тільки так, тільки з вами
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21.07.2023 12:55
+22
То ви, як і кацапи, вимагаєте зняти ППО з Києва?

І поставити оце одне ППО на всі порти?

У вас все з головою нормально?
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21.07.2023 13:11
+17
Пока Зесволочь расшевелится и не оснастит припортовые города ПВО, там уже всё ценное выбьют.
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21.07.2023 12:58
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І як на це відреагував наш сонцесяйний? Мабуть блискавично відос запиляв?
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21.07.2023 13:50 Відповісти
Я думаю що недовго чекати чергового волання про те що ХТОСЬ винен захистити, та ХТОСЬ винен побільше надати замість того щоб використати власні кошти, потрусити машну усіх кумів, притягнути до відповідальності та відібрати гроші у всіх прихованих самою владою крадіїв та хабарників яких відправили закордон подалі від покарання і самим провести закупівлю всього необхідного для посилення оборони країни та забезпечення ЗСУ інструментами для наступу і визволення України при цьому знов таки запобігши крадівництву на завищені цін!!!
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21.07.2023 14:54 Відповісти
І де ви бачили такі дії на розбудову власного озброєння від гадів у владі?! Швидше вдавляться, на серіали кількасерійні пустять. В Перемозі не зацікавлені.
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22.07.2023 17:50 Відповісти
дубочек надо пересадить в лес подальше
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21.07.2023 14:23 Відповісти
Навіщо демонструвати фото цього білгород-дністровського, або як ******* казати місцеві аккерманьського ватана який достатньо тупий аби вважати що РПЦ (т.з. УПЦ МП) є "церквою" що заслуговує захисту та поваги?! Тільки настрій псуєте!!!
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21.07.2023 14:40 Відповісти
Щоб усі бачили ватанізм аккерманського плебса. Дуб саджати посеред пам'ятника 14 ст. заборонено! На фото порушення законів - дерево треба викопати і пересадити! Вот навіщо.
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21.07.2023 14:58 Відповісти
Хоча б спінжак та штиблети поміняв на більш доречні...
Таке враження, що дубок не саджає, а хоронить...
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21.07.2023 21:43 Відповісти
Пора відправити у відставку цього президента і цей уряд. І судити. Це керівництво не може організувати оборону країни і визволення окупованих земель. Ворог безкарно знищує нашу економіку , енергетику, руйнує наші міста і села, убиває наших людей. А президент і уряд лише знімають відосіки, декламують самолюбованські монологи, одною рукою розкрадають країну а другою жебрачать по усьому світу . І ще й умудряються на цьому піаритися .
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21.07.2023 14:24 Відповісти
Може й пора, але як це зробити не порушуючи закону та не підіграючи рашистам під час війни і дії воєнного стану???!!!
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21.07.2023 14:37 Відповісти
Більше за цю злодюжну продажну камарілью ніхто і ніщо не "порушує закон" і не "підіграє рашистам". Якщо вони залишаться - то розбазарять і угроблять Україну навіть без кацапських бомбардувань.
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21.07.2023 17:35 Відповісти
Вони й за час затягування війни розбазарять і угроблять. У відставку!
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22.07.2023 17:54 Відповісти
У відставку!
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22.07.2023 17:53 Відповісти
Удари наносились по мосту у селищі Затока щонайменше сьома ракетами загалом. Попереднього року для пошкодження цього ж мосту рашисти використали дев'ять ракет. І тут в мене питання до прихильників теорії про нанесення останнього удару по кримському мосту морськими дронами з максимальним боєзарядом у 90 кг - ВИ ДІЙСНО ВІРИТЕ У ТЕ, ЩО ТАКИЙ УДАР МІГ БИ НАНЕСТИ ЯКІСЬ ЗНАЧНІ ПОШКОДЖЕННЯ Кримському мосту?! Вам не здається що це занадто фантастично???!!!
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21.07.2023 14:35 Відповісти
Багато людей пишуть що влада не може забезпечити Україну зброєю
А як забезпечити коли ми повністю залежні від іноземних поставок вони скільки захочуть стільки і дадуть
Скоро відкриють обороний завод на заході України Німеччина його відкриє протягом трьох місяців він відкриється
Але він також всі потреби армії не зможе задовольняти треба це розуміти
І будь- яка влада яка була б в даний час не змогли б теж забезпечувати зброєю
Мало дають але треба дякувати
І за те бо Україна не в НАТО
Але все ж таки полегшення настане коли коли запрацює німецький обороний завод
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21.07.2023 14:38 Відповісти
Вони пишуть про те, що влада, яку неодноразово попереджали, винна була організувати закупівлі озброєння замість витрат на "Велике будівництво" та не скорочувати держзамовлення для підприємств Оборонпрому і не закривати ракетну програму по розробці та виробленню цих самих ракет, а після 24.02.2022-го точно повинна була скоротити усі можливі видатки окрім необхідних для седицини, освіти та науки, а все що було можливим направити виключно на армію та озброєння. Усі хабарники та казнокради повинні бути покарані, а замість цього їх прикривають та відправляють подалі закордон аби вони не були покарані а гроші повернуті до бюджету! І саме тому що це НЕ БУЛО ЗРОБЛЕНО Україна залежить від постачання зброї західними партнерами!!!
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21.07.2023 14:47 Відповісти
Виробляти багато зброї у себе! Відкрити позакривані воєнні заводи! А для дронів і заводів не треба, деталюшки пришлють за копійки, снаряди захід постачає, дрон від 300 доларів обходиться, не тисяч! У нас вони від волонтерів, а потреба в десятках тисяч: захистять бойові підрозділи, села, дороги, мости. Більше 20 БПЛА від наших винахідників пройшли перевірку, а саботажники не дають виробляти!!! То що, Перемогу ще почекаєм? Чекати смертельно! Зобов"язані виробити своє і на продаж для бюджета! Україна ж це робила до 2019 року!
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22.07.2023 18:11 Відповісти
При этом если прийти в военкомат с хорошим опытом службы в ПВО, то отправят в лучшем случае связистом в пехоту
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21.07.2023 14:48 Відповісти
Сам стикався із таким коли при закликах по ТБ до артилеристів у серпні 2014-го, у воєнкоматі мене крутили то на прикордонника, то на стрілка, то на кулеметника, але артилеристом чомусь так і не призвали, хоч я командир 2С3М "Акація". Я написав заяву що прошу відновити мене на військовий облік та призвати саме за військовою спеціальністю, але цього не відбулось, тож то не вчора почалось!
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21.07.2023 15:01 Відповісти
я два раза призывался во взрослом возрасте 45+ не по специальности, раз по мобилизации, раз на короткий контракт. этого не нужно было делать, каждый должен свою работу выполнять.
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21.07.2023 15:12 Відповісти
Тоді, в 2014 році Україна була напічкана ригами і тими, що зараз по ОПЗЖ, саботажниками! На всіх гарячих місцях сиділи, руській мір вводили. Взяти хоча б верховну раду і воєнне керівництво: скільки їх розбіглось, а зараз знов вигулькнули у владі. Перше: у відставку шкідників! Кожного, хто не справляється, хто державні кошти витрачає на барабани і серіали, шкодять Перемозі! Хай втікають гади!
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22.07.2023 18:24 Відповісти
Для защиты ЮГА нужны Патриоты или аналоги, ониксы и х22 не сбиваются старым совестким говном
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21.07.2023 15:51 Відповісти
Сам ти гівно. Онікси взагалі нічого не збиває. Якщо меніне віриш, то послухай, що речник ВПС Ігнат з цього приводу говорить. У нас по цей день більшість озброєнь радянські і за якістю вони не гірші ніж західні, дурепо.
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21.07.2023 20:25 Відповісти
Две ракеты "Оникс" сбили утром над Одесской областью - ОК "Юг"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/17/7381148/
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21.07.2023 21:57 Відповісти
Відсутність ППО морського базування, може для Сагайдачного настав час .
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21.07.2023 16:08 Відповісти
він давно затоплений
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21.07.2023 16:37 Відповісти
Ну, капітан цієї херні в курсі...
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21.07.2023 16:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ziRX6-9eAjg
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21.07.2023 20:27 Відповісти
Тупий віслюк має за все відповісти!
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21.07.2023 21:54 Відповісти
Где **** арестович со своими прогнозами что ракет у этих ублюдков совсем мало
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22.07.2023 00:14 Відповісти
потрібно було слухати Петра Черника. Але вам подобалася люся?
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22.07.2023 06:54 Відповісти
Оце відповідь ввх, на пропозицию Румунії та Болгарії, на їхню прпозицію, разом з Хоравтією, скористатися їхніми портами.
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22.07.2023 13:40 Відповісти
А що скажуть наші західні партнери? ППО - це не наступальна зброя. Чому нам дають ППО як з піпетки?
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22.07.2023 15:37 Відповісти
Это шо, отчёт кацапам шо они попали? Журналюги, вы для сенсации и пиара очень много гавна делаете
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22.07.2023 21:17 Відповісти
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