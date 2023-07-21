Кличко ініціює позачергову сесію Київради: Більше дронів та коштів на допомогу ЗСУ

Мер Києва Віталій Кличко скликає позачергову сесію Київради щодо посилення підтримки столицею Збройних сил України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я Ініціюю позачергову сесію Київської міської ради.



1. Київ спрямує ще більше коштів на допомогу підрозділам ЗСУ. На сьогодні столиця вже спрямувала понад 1,2 млрд на фінансування сил безпеки та оборони. І ми, як і планували, продовжимо виділяти кошти з міського бюджету.

2. Ще більше дронів та іншого необхідного для наших захисників. Сподіваємося на "зелене світло" від уряду щодо необхідних дозволів та сприяння й не створення перешкод.

3. Також місто надасть максимальну підтримку виробникам дронів. - Приміщення, пільги, повне сприяння", - повідомив Кличко.

За його словами, нових великих інфраструктурних проєктів у столиці наразі не планується.

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"Приорітет у всіх повинен бути один - всі сили і кошти на Перемогу. І тут має бути порозуміння і обʼєднання зусиль місцевої, центральної влади та суспільства", - підкреслив Кличко.

Також раніше Кличко опублікував дані про допомогу Києва ЗСУ. Зокрема, містом було спрямовано 1,2 млрд на потреби армії. Ці кошти йдуть, зокрема, на військову форму, бронежилети та каски. На закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт.





Київ передає бійцям на передову допомогу, яку залучає сам – від міжнародних партнерів. Зокрема, автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки.

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