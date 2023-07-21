Кличко ініціює позачергову сесію Київради: Більше дронів та коштів на допомогу ЗСУ
Мер Києва Віталій Кличко скликає позачергову сесію Київради щодо посилення підтримки столицею Збройних сил України.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Я Ініціюю позачергову сесію Київської міської ради.
1. Київ спрямує ще більше коштів на допомогу підрозділам ЗСУ. На сьогодні столиця вже спрямувала понад 1,2 млрд на фінансування сил безпеки та оборони. І ми, як і планували, продовжимо виділяти кошти з міського бюджету.
2. Ще більше дронів та іншого необхідного для наших захисників. Сподіваємося на "зелене світло" від уряду щодо необхідних дозволів та сприяння й не створення перешкод.
3. Також місто надасть максимальну підтримку виробникам дронів. - Приміщення, пільги, повне сприяння", - повідомив Кличко.
За його словами, нових великих інфраструктурних проєктів у столиці наразі не планується.
"Приорітет у всіх повинен бути один - всі сили і кошти на Перемогу. І тут має бути порозуміння і обʼєднання зусиль місцевої, центральної влади та суспільства", - підкреслив Кличко.
Також раніше Кличко опублікував дані про допомогу Києва ЗСУ. Зокрема, містом було спрямовано 1,2 млрд на потреби армії. Ці кошти йдуть, зокрема, на військову форму, бронежилети та каски. На закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт.
Київ передає бійцям на передову допомогу, яку залучає сам – від міжнародних партнерів. Зокрема, автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки.
Будь ласка, зачекайте...
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1. Снимаем сериал
2. Запускаем в прокат в США
3. Сериал бьёт рекорды, срывает овации и Оскары, собирает в прокате 200 лямов баксов
4. Деньги с проката пускаем на дроны
Ну как? На бухгалтера "Квартала" я уже тяну?
бізнес квартала:
знімаємо серіал за 40 млн. 36 ******, на 2 наймаєм ботів називати критиків порохоботами, за 2 знімаємо. все.
Буття 4/9...І сказав Господь Каїнові: Де Авель, твій брат? А той відказав: Не знаю. Чи я сторож брата свого?
але що там з твоїм поданням на звільнення очільника військової адміністріції дніпровського району? якийсь успіх є, чи зєля ігнорує?
бо ото я як писав ще з 2022 року про наше бомбосховище у домі 60 по просп. берестейському, так так нічого й не зрушилося. а там класна штука ще з 1956 року - побудована заводом більшовик та могла б навіть захист від хімічних атак давати, якби те сховище відремонтувати.
чекали, чекали, поки недочекалися (с)
через постійні нічні тривоги та взриви я вже півроку доглядаю мати у німеччині, а моя подруга - "гостює" у подруги в італії.
нажаль ані тиск, ані "цукор", ані інші системи організму таких навантажень на протязі півтора року не витримують - всі ми тепер проходимо комплексне обстеження та лікування на новому місці проживання
як на шляху прийдеться десятку півтора гарсонів в нос? не здержуй себе - кияни поймуть і простять...
Лідор має особисто розібратись із мародерами, яких сам же і призначив.
Андрій Карпов
@andrey_poltava_
https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1682299825226764295 3 год
Полтавські перевізники платять по 5000 грн хабаря кожного місяця з кожної маршрутки в обласну військову адміністрацію. Звідки ж взятися нормальному транспорту в Полтаві з такими поборами. Дмитро Сергійович Лунін прокоментуйте, що це за наклепи на вас.