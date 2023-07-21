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Новини
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Кличко ініціює позачергову сесію Київради: Більше дронів та коштів на допомогу ЗСУ

кличко

Мер Києва Віталій Кличко скликає позачергову сесію Київради щодо посилення підтримки столицею Збройних сил України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я Ініціюю позачергову сесію Київської міської ради.

1. Київ спрямує ще більше коштів на допомогу підрозділам ЗСУ. На сьогодні столиця вже спрямувала понад 1,2 млрд на фінансування сил безпеки та оборони. І ми, як і планували, продовжимо виділяти кошти з міського бюджету.
2. Ще більше дронів та іншого необхідного для наших захисників. Сподіваємося на "зелене світло" від уряду щодо необхідних дозволів та сприяння й не створення перешкод.
3. Також місто надасть максимальну підтримку виробникам дронів. - Приміщення, пільги, повне сприяння", - повідомив Кличко.

За його словами, нових великих інфраструктурних проєктів у столиці наразі не планується.

Також читайте: Київ виділить з бюджету силам безпеки та оборони столиці 1,1 млрд грн, - Кличко

"Приорітет у всіх повинен бути один - всі сили і кошти на Перемогу. І тут має бути порозуміння і обʼєднання зусиль місцевої, центральної влади та суспільства", - підкреслив Кличко.

Також раніше Кличко опублікував дані про допомогу Києва ЗСУ. Зокрема, містом було спрямовано 1,2 млрд на потреби армії. Ці кошти йдуть, зокрема, на військову форму, бронежилети та каски. На закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт.

Кличко ініціює позачергову сесію Київради: Більше дронів та коштів на допомогу ЗСУ 01
Кличко ініціює позачергову сесію Київради: Більше дронів та коштів на допомогу ЗСУ 02

Київ передає бійцям на передову допомогу, яку залучає сам – від міжнародних партнерів. Зокрема, автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки.

Читайте: Щоб забезпечити безперебійне енергопостачання для київських лікарень, будуть встановлені автономні сонячні електростанції, - Кличко

Автор: 

Київ (19423) Кличко Віталій (3509) допомога (8300)


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Топ коментарі
+14
Здравомыслящий человек!
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21.07.2023 13:27
+12
Ну тепер чекаємо, коли зегівно почне пресувати Вітальку....
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21.07.2023 13:33
+10
У відповідь найвеличніший ініціює позачергову ставку говнокомандуючого, де в приорітеті буде більше відосиків та серіалів
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21.07.2023 13:27
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А может давайте все-таки снимем сериал про Паровознюка? Там два талантливых айтишника тикают с Харькова: Вероятно Бампер и Сус. В Кировоградскую область в пгт Инглуцец. Должно быть очень интересно
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21.07.2023 13:26 Відповісти
як говорив Янич...Азіров..."Капуста в рационе наших граждан занимает очень серьезную позицию"
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21.07.2023 13:33 Відповісти
🤣
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21.07.2023 13:41 Відповісти
Бизнес-план:

1. Снимаем сериал
2. Запускаем в прокат в США
3. Сериал бьёт рекорды, срывает овации и Оскары, собирает в прокате 200 лямов баксов
4. Деньги с проката пускаем на дроны

Ну как? На бухгалтера "Квартала" я уже тяну?
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21.07.2023 13:42 Відповісти
ні, не схоже. гроші з прокату треба в офшор, а потім купити на них квартиру в лондоні
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21.07.2023 13:43 Відповісти
П. 4 зайвий.
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21.07.2023 13:55 Відповісти
ніт.
бізнес квартала:
знімаємо серіал за 40 млн. 36 ******, на 2 наймаєм ботів називати критиків порохоботами, за 2 знімаємо. все.
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21.07.2023 13:47 Відповісти
Здравомыслящий человек!
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21.07.2023 13:27 Відповісти
на фоні гігантів думки нинішньої зеленої влади, Кличко взагалі геній.
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21.07.2023 14:44 Відповісти
У відповідь найвеличніший ініціює позачергову ставку говнокомандуючого, де в приорітеті буде більше відосиків та серіалів
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21.07.2023 13:27 Відповісти
Чтобы не терять время, рекомендуется всем заинтересованным структурам провести внеочередной обыск сразу во время внеочередной сессии. Ну, чтоб два раза(а тои больше) не приходить.
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21.07.2023 13:28 Відповісти
Тільки перед обшуком нагадати обшукантам, що бєрци треба у передпокої знімати!
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21.07.2023 13:58 Відповісти
щось згадалось з біблії.....
Буття 4/9...І сказав Господь Каїнові: Де Авель, твій брат? А той відказав: Не знаю. Чи я сторож брата свого?
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21.07.2023 13:29 Відповісти
Віталя, підтримую.

але що там з твоїм поданням на звільнення очільника військової адміністріції дніпровського району? якийсь успіх є, чи зєля ігнорує?

бо ото я як писав ще з 2022 року про наше бомбосховище у домі 60 по просп. берестейському, так так нічого й не зрушилося. а там класна штука ще з 1956 року - побудована заводом більшовик та могла б навіть захист від хімічних атак давати, якби те сховище відремонтувати.

чекали, чекали, поки недочекалися (с)

через постійні нічні тривоги та взриви я вже півроку доглядаю мати у німеччині, а моя подруга - "гостює" у подруги в італії.

нажаль ані тиск, ані "цукор", ані інші системи організму таких навантажень на протязі півтора року не витримують - всі ми тепер проходимо комплексне обстеження та лікування на новому місці проживання
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21.07.2023 13:33 Відповісти
Ну тепер чекаємо, коли зегівно почне пресувати Вітальку....
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21.07.2023 13:33 Відповісти
Кличко, не треба нас дурить. Будівництво мосту на Богатирський стартануло після року війни, окружну будують на Оболоні. Так і кажи что нема вже змоги жити без відкатів, терпів цілий рік. Якщо чесний - зупиняй ці будівництва і всі гроші на дрони.
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21.07.2023 13:34 Відповісти
як обретесь мером Києва, тоді будете розказувать кому і що робити. а поки що ідіть нкуй.
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21.07.2023 14:45 Відповісти
Схоже що йху вже у вас в жпі - ваше мірне життя повернулось) Тому ви радіїте й насолоджуютесь таким збігом справ.
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21.07.2023 15:15 Відповісти
роби Віталя, ти можеш..
як на шляху прийдеться десятку півтора гарсонів в нос? не здержуй себе - кияни поймуть і простять...
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21.07.2023 13:36 Відповісти
такі часи...
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21.07.2023 13:42 Відповісти
Тепер інші мають брати приклад з Києва
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21.07.2023 13:38 Відповісти
Гиркина-Стрелкова задержали по наводке бывшего вагнеровца - росСМИ
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21.07.2023 13:55 Відповісти
Офіційний критикан влади (б'йом хахлоф мало і нєправільно) закритикувався?
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21.07.2023 14:04 Відповісти
вже спрямувало 1,2 млрд на фінансування сил безпеки та оборони, щось дуже знайома сума..., а чи не з цієї суми купувались барабани, сковорідки та овочерізки..., а ще багато дуже й дуже потрібних речей для укриттів..., наприклад, люстри сваровські...
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21.07.2023 13:56 Відповісти
Барабани, сковорідки купували очільники райдержадміністрацій Києва, призначені Зеленським.
Лідор має особисто розібратись із мародерами, яких сам же і призначив.
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21.07.2023 14:18 Відповісти
НЕТ видосикам за миллионы грн !
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21.07.2023 13:56 Відповісти
А Терехов в Харькове кладет асфальт и садит светочки на клумбах за бюджетные деньги налогоплательщиков после неудавшейся попытки сдать город кацапам 25.02.2022г,убеждая харьковчан в метрополитене,что нужно договариваться и не сопротивляться,доже орден от голобородько получил
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21.07.2023 13:57 Відповісти
І тутешні "харькафчанє" у чергах за гуманітаркою його хвалять і з ностальгією згадують Гєпу...
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21.07.2023 14:06 Відповісти
у Нас мост строят через реку и это нужно
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21.07.2023 14:08 Відповісти
Скільки коштів перерахувала на допомогу ЗСУ Полтавська військово-цивільна адміністрація, яку призначив Зеленський і яка займається рекетом?

Андрій Карпов
@andrey_poltava_
https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1682299825226764295 3 год

Полтавські перевізники платять по 5000 грн хабаря кожного місяця з кожної маршрутки в обласну військову адміністрацію. Звідки ж взятися нормальному транспорту в Полтаві з такими поборами. Дмитро Сергійович Лунін прокоментуйте, що це за наклепи на вас.

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21.07.2023 14:27 Відповісти
Кличко один из первых начал создавать в 2021 тероборону в Киеве, за что от зелёных было воплей - куда он лезет, это не его дело и т.п.
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21.07.2023 15:56 Відповісти
 
 