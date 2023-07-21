Україна й надалі посилюватиме свою ППО західними зразками, оскільки ефективність радянських систем падає, - Ігнат

Оскільки запаси радянських зенітних ракет вичерпуються, а ефективність старих систем продовжує падати, Україна поступово замінюватиме їх Західними зразками.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання про те, як Україна посилює ППО, він зазначив, що в першу чергу йдеться про мобільні вогневі групи. Вони не є надто ефективними, однак 10-15%, іноді й 30% збитих цілей припадає саме на них.

"Так, ми втрачаємо сьогодні потенціал старого радянського озброєння, тому що, з одного боку, виходить з ладу техніка, з іншого – і радянських зенітних ракет стає менше, які виробляє Росія. Зрозуміло, що ми не маємо можливості в них брати. Але ми посилюємось західними системи, яких хоч і менше, але вони значно ефективніші", - додав Ігнат.

Він пояснив, що в першу чергу йдеться про системи Patriot та SAMP-T, які здатні збивати балістичні цілі. "Patriot вже продемонстрував це збивши "Кинжал", а SAMP-T ще треба перевіряти в бойових умовах. Зокрема, також NASAMS та Iris-T - разом це чотири комплекси, які будуть основою ППО Повітряних сил в майбутньому", - зауважив він.

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"Далі ППО Сухопутних військ типу Gepard - це зенітні гармати, які можуть в автоматичному режимі теж знищувати цілі, що дає дуже ефективну роботу. Але в них невелика відстань. Крім того, французький Crotale. Це основні засоби, які зараз, мабуть, будуть замінювати ППО Сухопутних військ", - відзначив Ігнат.

Україні, за словами Ігната, необхідно розраховувати саме на новітні системи ППО, зокремаIris-T. Він привітав рішення Берліну виготовити ще чотири одиниці ЗРК.

"Виробники мають бути зацікавлені в довгостроковій співпраці з Україною на перспективу, тому що ми будемо в будь-якому випадку замінювати весь радянський парк техніки, що у нас є – це С-125, Бук-М1, C-300 різних модифікацій, на які ми в майбутньому вже не можемо розраховувати", - пояснив Ігнат.

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Він додав, що Україна планує замінити весь радянський парк на західні комплекси, у зв'язку з чим очікує на продовження допомоги від Заходу.

Він також розповів про те, як союзниики незабаром посилять українську ППО.

"Німеччина дає нам чотири системи Iris-T. Далі NASAMS, було озвучено на саміті у Вільнюсі про ще дві системи, які нам надає Норвегія. США більш стримані у якихось прогнозах та обіцянках, це спостерігається вже давно. Це видно навіть на прикладі F-16. Коли вони будуть вважати за потрібне – тоді і скажуть", - відзначив Ігнат.

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Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україні наразі бракує можливостей, щоб збивати ті ракети, якими росіяни обстрілюють українські порти, але держава вже працює над посиленням ППО.