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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна й надалі посилюватиме свою ППО західними зразками, оскільки ефективність радянських систем падає, - Ігнат

юрій,ігнат

Оскільки запаси радянських зенітних ракет вичерпуються, а ефективність старих систем продовжує падати, Україна поступово замінюватиме їх Західними зразками.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ. 

Відповідаючи на питання про те, як Україна посилює ППО, він зазначив, що в першу чергу йдеться про мобільні вогневі групи. Вони не є надто ефективними, однак 10-15%, іноді й 30% збитих цілей припадає саме на них.

"Так, ми втрачаємо сьогодні потенціал старого радянського озброєння, тому що, з одного боку, виходить з ладу техніка, з іншого – і радянських зенітних ракет стає менше, які виробляє Росія. Зрозуміло, що ми не маємо можливості в них брати. Але ми посилюємось західними системи, яких хоч і менше, але вони значно ефективніші", - додав Ігнат.

Він пояснив, що в першу чергу йдеться про системи Patriot та SAMP-T, які здатні збивати балістичні цілі. "Patriot вже продемонстрував це збивши "Кинжал", а SAMP-T ще треба перевіряти в бойових умовах. Зокрема, також NASAMS та Iris-T - разом це чотири комплекси, які будуть основою ППО Повітряних сил в майбутньому", - зауважив він.

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"Далі ППО Сухопутних військ типу Gepard - це зенітні гармати, які можуть в автоматичному режимі теж знищувати цілі, що дає дуже ефективну роботу. Але в них невелика відстань. Крім того, французький Crotale. Це основні засоби, які зараз, мабуть, будуть замінювати ППО Сухопутних військ", - відзначив Ігнат. 

Україні, за словами Ігната, необхідно розраховувати саме на новітні системи ППО, зокремаIris-T. Він привітав рішення Берліну виготовити ще чотири одиниці ЗРК.

"Виробники мають бути зацікавлені в довгостроковій співпраці з Україною на перспективу, тому що ми будемо в будь-якому випадку замінювати весь радянський парк техніки, що у нас є – це С-125, Бук-М1, C-300 різних модифікацій, на які ми в майбутньому вже не можемо розраховувати", - пояснив Ігнат.

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Він додав, що Україна планує замінити весь радянський парк на західні комплекси, у зв'язку з чим очікує на продовження допомоги від Заходу.

Він також розповів про те, як союзниики незабаром посилять українську ППО.

"Німеччина дає нам чотири системи Iris-T. Далі NASAMS, було озвучено на саміті у Вільнюсі про ще дві системи, які нам надає Норвегія. США більш стримані у якихось прогнозах та обіцянках, це спостерігається вже давно. Це видно навіть на прикладі F-16. Коли вони будуть вважати за потрібне – тоді і скажуть", - відзначив Ігнат.

Читайте: Німеччина передасть Україні додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot та додаткові ракети до них

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україні наразі бракує можливостей, щоб збивати ті ракети, якими росіяни обстрілюють українські порти, але держава вже працює над посиленням ППО. 

ППО (3153) Ігнат Юрій (787) Patriot (299)


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Топ коментарі
+4
В КБ ЛУЧ є розробки українського ППО малої, середньої і великої дальності. Але зелена влада не хоче розвивати власний український ОПК, вкласти хоч копійку. Краще бігати з протягнутою рукою. Або їм краще перераховувати мілліарди фірмам- прокладкам, щоб вони потім кудись зникли. А не справжнім виробничим підприємствам.
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21.07.2023 13:40
+3
Им не надо 300 триллионов, они хотели всего 30 миллионов гривен для опытных образцов и испытаний, как раз стоимость одного сериала. Этоже не опшная прокладка, это реальный военный завод в Киеве, им лишнего не надо. Только идиоты могут считать, что Запад нам даст все оружие в любом количестве. Пока свое оружие не начнем производить ,войну не выиграем.
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21.07.2023 14:04
+1
кіздливе трендло.... видно десь ветеринар підключиться
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21.07.2023 13:30
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кіздливе трендло.... видно десь ветеринар підключиться
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21.07.2023 13:30 Відповісти
F-16 є багатофункціональною платформою, яка здатна виконувати функції не тільки винищувача та штурмовика, але, при відповідному наборі озброєння, ще й функції літаючого ЗРК у складі системи ППО. Цей літаючий ЗРК здатний швидко з'являтися там, де атака повітряних цілей є найбільш ефективною.
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21.07.2023 13:37 Відповісти
Ну серіал може знімати не будуть, 33 млн грн зекономлять і куплять Петріот!) Одне колесо пускової установки )) а якщо років сто асфальт не будуть класти, то на радіо-локаційну станцію нашкребуть ))
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21.07.2023 13:40 Відповісти
В КБ ЛУЧ є розробки українського ППО малої, середньої і великої дальності. Але зелена влада не хоче розвивати власний український ОПК, вкласти хоч копійку. Краще бігати з протягнутою рукою. Або їм краще перераховувати мілліарди фірмам- прокладкам, щоб вони потім кудись зникли. А не справжнім виробничим підприємствам.
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21.07.2023 13:40 Відповісти
У меня тоже есть разработка межгалактического звездолёта, но нужно 100 триллионов долларов, чтобы его построить ))
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21.07.2023 13:43 Відповісти
Им не надо 300 триллионов, они хотели всего 30 миллионов гривен для опытных образцов и испытаний, как раз стоимость одного сериала. Этоже не опшная прокладка, это реальный военный завод в Киеве, им лишнего не надо. Только идиоты могут считать, что Запад нам даст все оружие в любом количестве. Пока свое оружие не начнем производить ,войну не выиграем.
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21.07.2023 14:04 Відповісти
Оставь эти сказки для тех, кто никогда не работал в производстве. Миллион на опытный образец... Это наверно, стендовый образец, вырезанный на 3 д принтере?)))
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21.07.2023 14:08 Відповісти
Возможно, образец уже "очень опытный", документация с литерой, и испытания уже почти закончены, но для их завершения как раз и нужна указанная сумма.
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21.07.2023 14:18 Відповісти
Я не верю. Я знаю, как работают производственники. Сначала для затравочки дают одну сумму, потом говорят, что нужно ещё чуть-чуть и проект будет завершен, потом ещё чуть-чуть и так до бесконечности. И ты, как инвестор не можешь бросить этот чемодан без ручки, потому что уже вложил деньги. Производственников тоже можно понять, ведь если они скажут конечную сумму, им вообще никогда никто ничего не даст. Вот так и выкручиваются. Просто не надо быть наивным и нужно понимать, что, сколько стоит. Если системы стоят миллиарды, то глупо надеяться, что мы можем сделать такую же в 100 раз дешевле. А миллиардов мы себе не можем позволить, потому что бедная страна
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21.07.2023 14:25 Відповісти
"А миллиардов мы себе не можем позволить, потому что бедная страна"- А на единый марафон выкинуть миллиарды, мы можем себе позволить? А на яйца по 17 и яблоки по 51 выкинуть 4 милиларда мы можем себе позволить? А украсть в МО на фирмах -прокладках, которые ничего сами не производят -36 миллиардов- мы может себе позволить? Точно бедная страна? ) Из-за таких как ты людей с комплексом неполноценности, которые верят, что только Запад нам поможет. Запад будет давать минимимум, лишь бы окончательно не проиграли, но много оружия не даст. Мы так долго и кроваво будем воевать и еще не факт, что сможем освободить ЮГ. Только собственное ВПК нам поможет усилить наши позиции.
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21.07.2023 16:42 Відповісти
Та не хватит этого всего! Это капля в море! 5 млрд долларов расходуется на 1 месяц войны. Военные бюджеты сравнимых по размеру стран составляют десятки и сотни миллиардов ЕЖЕГОДНО. А у нас только за последние 3 года достиг 10 млрд в год. Это то же самое, что тебе сэкономить 50 грн на покупку новых трусов, чтобы купить айфон за 30 тыс грн.
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21.07.2023 17:26 Відповісти
Путь к 30 тысячам начинается с 50 гривен. Надо с чего то начинать. Где на фронте украинская Вильха с радиусом до 120 км, где Гром-2 с радиусом до 500 км? Где Нептуны, с радиусом до 300? Где-то это все в промышленных количествах? Только бидкаются бидоси, что запад не дает далекобойных ракет.
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21.07.2023 19:24 Відповісти
Я ещё раз тебя спрошу, ты готов отдавать почти всю свою зарплату на производство этих ракет? Или может предлагаешь не платить пенсии украинцам, а делать ракеты на эти деньги?
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21.07.2023 19:36 Відповісти
Или может предлагаешь не платить пенсии украинцам, а делать ракеты на эти деньги?- На пенсии нас спонсирует США
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21.07.2023 21:28 Відповісти
Нас на все спонсирует США. Если бы США посчитали нужным, они бы и сами принудили нас строить такой завод. Потому что все равно он будет построен на деньги США. Но не принуждают. Видимо адекватно оценивают риски и сопоставляют затраты на строительство и выхлоп от этого производства. До сих пор считаешь, что Зеленский или Шмыгаль сами решают, на что тратить основную часть бюджета (приходящие от США деньги)?
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21.07.2023 21:38 Відповісти
Шо ты несешь? Уже фантазия закончилась?)) США никого не собирается принуждать, и не собирается лезть в наши внутренние дела, кроме борьбы с коррупцией и реформ демократии конечно. Конечно ОП сами решают. США конечно бы не помешала наша победа, но никто не должен быть заинтересован в нашей победе больше, чем мы сами.
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22.07.2023 18:57 Відповісти
Ты понятия не имеешь о реальных военных расходах! Только топлива на армию нужно больше, чем на все остальные сферы. Строительство подземных складов для дорогих снарядов. Это будет ГОРАЗДО дороже строительства дорог. Строительство подземных заводов для функционирования во время боевых действий это тоже космос по расходам. Но все думают это так, пальцем щёлкнул, 2 гривны у коррупционеров отобрал и все построил. С коррупцией конечно бороться нужно, но это никак не поможет создать армию сравнимую по силам с кацапской. Все равно основной расчет будет на поддержку извне. Ты об этом не думаешь, тебе лишь бы на сайте поорать "ЗРАДА!"
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21.07.2023 17:34 Відповісти
Вспомни просто Израиль и например 6-и дневную войну.
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21.07.2023 17:39 Відповісти
С кем воюет Израиль? С какими-то одичавшими бедуинами? Имея территорию, как львовская область и военный бюджет как три наших? Не сравнивай пальцы с чем-то ещё. Головой думай, а не лозунгами!
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21.07.2023 17:41 Відповісти
Не, это вы не хотите думать головой, точнее не обладаете знаниями, а просто бездумно пропагандируете, чтобы Украина не выиграла эту войну..

Армии соперников Израиля составляли боле 550 тысяч человек, 957 самолетов, 2500 танков. Как по мне сопоставимое с армией РФ. И за 6 дней Армия Израиля уничтожила 457 самолетов противника, около тысячи танков, разбила противника и захватила огромный кусок Египта. А сейчас их армия еще намного сильнее. Страна, размером с Киевскую область. Потому что они не ждут подачек, надеются только на себя, а их военная промышленность работает.

Мы не должны сравняться с армией России, нам достаточно просто начать выпускать свое.
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21.07.2023 18:09 Відповісти
Хорошо, согласен. Начинаем производить свои ракеты. Что для этого нужно? Строить подземный завод с мощной железобетонной защитой от ракетных атак и подземные склады с такой же защитой. Это разовое капиталовложение. Где брать на это деньги? За чей счёт будет эта пьянка? Тех 33 млн грн хватит только на одну железобетонную сваю. А дальше? Закроем пенсионный фонд? Пусть старики питаются святым духом и радуются виду летящих на кацапов ракет! Или может ты готов 90% зарплаты отдавать на это строительство и дальнейшее производство ракет, которое будет ещё дороже? А тебе будет оставаться три копейки на тарелку супа. Ты этого хочешь? Я ещё раз повторяю, с коррупцией надо бороться, но чтобы выйти на уровень доходов Израиля, нужно развивать свое производство не столько зерна, сколько медицинского и другого высокотехнологичного оборудования и других высоких технологий. Вот тогда у нас будут солидные поступления в бюджет и можно производить и снаряды и ракеты и космические спутники. Пока что реальность другая. Сейчас нам главное не растерять союзников и стабильно получать от них вооружение. Других вариантов и перспектив на ближайшие 10 лет я не вижу. Держаться, держаться и ещё раз держаться. Во время такой кровожадной войны никто не смог бы развивать свою промышленность. Совок смог, но он всех посадил на тарелку супа и угрозу расстрелов. Ты этого хочешь?
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21.07.2023 19:30 Відповісти
"Я ещё раз повторяю, с коррупцией надо бороться, но чтобы выйти на уровень доходов Израиля, нужно развивать свое производство не столько зерна, сколько медицинского и другого высокотехнологичного оборудования и других высоких технологий. " тоже бред. У нас нет времени, нам снаряды и мины , ракеты, бронетехника нужны уже сейчас. Какие ближайшие 10 лет?)) Никто не будет вести войну 10 лет, все решится быстрее. У партнеров( союзников у Украины нет) тоже не безграничные ресурсы, они последнее нам не отдадут.

"Во время такой кровожадной войны никто не смог бы развивать свою промышленность"- все страны ,участники ВМВ развивали военную наку и производство ВПК. От Британии. До Германии и Японии. Да, под ковровыми бомбежками, работали в 3 смены.

Я хочу победу Украины, а ты саботируешь развитие оборонно-промышленного комплекса Украины. Ты хочше побуды России?)
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22.07.2023 19:02 Відповісти
Я всю жизнь работал на производствах. Где как раз изготавливались изделия в мелко серийных, и единичных образцах. А ты работал на производстве?)
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21.07.2023 16:36 Відповісти
А нічого, що на цьому тижні була інформація, що будуть посилювати іменно радянськими зразками, бо вони є в наявності
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21.07.2023 13:45 Відповісти
Багато натякали про старий добрий Хок, який допоміг би перекрити багато об'єктів від шахедів та КР, а передній край і від літаків з гелікоптерами завдяки оновленим РЛС та великій кількості комплексів та ракет на зберіганні. Заодно зекономили би біль дорогі ракети ******** комплексів ... Але поки якась тиша.
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21.07.2023 14:38 Відповісти
Не сказал бы что добрый. Применялся мало и неудачно.
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21.07.2023 15:02 Відповісти
У нас застосовувався? Я знаю, що у нас доволі продуктивно досі використовуються комплекси зі схожими характеристиками типу Куб і С-125, а у Хок ракети по ттх схожі, а от РЛС вже модернізовані. Але основний плюс це кількість комплексів і ракет ...
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21.07.2023 15:51 Відповісти
а шо у кацапів якісь нові вундервафлі зявились? та ніби ні,то чого ефективність падає? проблема совкових ППО,в тому що вони зараз пашуть буквально знос і що саме головне,бк до них вичерпується...
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21.07.2023 14:59 Відповісти
Рашисти мають потужний ВПК та інфраструктуру, які працюють на війну 24/7/365.
Це неподобство треба терміново зупиняти. Зупинимо - переможемо. Шукаймо шляхи і можливості для цього, разом з партнерами.
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21.07.2023 18:34 Відповісти
 
 