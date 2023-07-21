Україна й надалі посилюватиме свою ППО західними зразками, оскільки ефективність радянських систем падає, - Ігнат
Оскільки запаси радянських зенітних ракет вичерпуються, а ефективність старих систем продовжує падати, Україна поступово замінюватиме їх Західними зразками.
Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на питання про те, як Україна посилює ППО, він зазначив, що в першу чергу йдеться про мобільні вогневі групи. Вони не є надто ефективними, однак 10-15%, іноді й 30% збитих цілей припадає саме на них.
"Так, ми втрачаємо сьогодні потенціал старого радянського озброєння, тому що, з одного боку, виходить з ладу техніка, з іншого – і радянських зенітних ракет стає менше, які виробляє Росія. Зрозуміло, що ми не маємо можливості в них брати. Але ми посилюємось західними системи, яких хоч і менше, але вони значно ефективніші", - додав Ігнат.
Він пояснив, що в першу чергу йдеться про системи Patriot та SAMP-T, які здатні збивати балістичні цілі. "Patriot вже продемонстрував це збивши "Кинжал", а SAMP-T ще треба перевіряти в бойових умовах. Зокрема, також NASAMS та Iris-T - разом це чотири комплекси, які будуть основою ППО Повітряних сил в майбутньому", - зауважив він.
"Далі ППО Сухопутних військ типу Gepard - це зенітні гармати, які можуть в автоматичному режимі теж знищувати цілі, що дає дуже ефективну роботу. Але в них невелика відстань. Крім того, французький Crotale. Це основні засоби, які зараз, мабуть, будуть замінювати ППО Сухопутних військ", - відзначив Ігнат.
Україні, за словами Ігната, необхідно розраховувати саме на новітні системи ППО, зокремаIris-T. Він привітав рішення Берліну виготовити ще чотири одиниці ЗРК.
"Виробники мають бути зацікавлені в довгостроковій співпраці з Україною на перспективу, тому що ми будемо в будь-якому випадку замінювати весь радянський парк техніки, що у нас є – це С-125, Бук-М1, C-300 різних модифікацій, на які ми в майбутньому вже не можемо розраховувати", - пояснив Ігнат.
Він додав, що Україна планує замінити весь радянський парк на західні комплекси, у зв'язку з чим очікує на продовження допомоги від Заходу.
Він також розповів про те, як союзниики незабаром посилять українську ППО.
"Німеччина дає нам чотири системи Iris-T. Далі NASAMS, було озвучено на саміті у Вільнюсі про ще дві системи, які нам надає Норвегія. США більш стримані у якихось прогнозах та обіцянках, це спостерігається вже давно. Це видно навіть на прикладі F-16. Коли вони будуть вважати за потрібне – тоді і скажуть", - відзначив Ігнат.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україні наразі бракує можливостей, щоб збивати ті ракети, якими росіяни обстрілюють українські порти, але держава вже працює над посиленням ППО.
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Армии соперников Израиля составляли боле 550 тысяч человек, 957 самолетов, 2500 танков. Как по мне сопоставимое с армией РФ. И за 6 дней Армия Израиля уничтожила 457 самолетов противника, около тысячи танков, разбила противника и захватила огромный кусок Египта. А сейчас их армия еще намного сильнее. Страна, размером с Киевскую область. Потому что они не ждут подачек, надеются только на себя, а их военная промышленность работает.
Мы не должны сравняться с армией России, нам достаточно просто начать выпускать свое.
"Во время такой кровожадной войны никто не смог бы развивать свою промышленность"- все страны ,участники ВМВ развивали военную наку и производство ВПК. От Британии. До Германии и Японии. Да, под ковровыми бомбежками, работали в 3 смены.
Я хочу победу Украины, а ты саботируешь развитие оборонно-промышленного комплекса Украины. Ты хочше побуды России?)
Це неподобство треба терміново зупиняти. Зупинимо - переможемо. Шукаймо шляхи і можливості для цього, разом з партнерами.