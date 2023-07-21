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Путін досі не знає, як вчинити з Пригожиним, - директор ЦРУ Бернс
Російський диктатор Володимир Путін досі не знає, як бути із заколотником та ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.
Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Цензор.НЕТ.
Бернс вважає, що Путін прагне помсти, але зараз він намагається "відокремити" Пригожина від ПВК, а потім вже поквитатися з ним.
Бернс також зазначив, що Сполучені Штати знали про заколот ПВК "Вагнер" заздалегідь. "Рішення Пригожина розпочати бунт було очікуване на тлі його критики міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова", - пояснив він.
Топ коментарі
+4 Bob Fayn
показати весь коментар21.07.2023 13:55
+3 Алексей Королевский #552373
показати весь коментар21.07.2023 13:54
+2 Alex Sav #513490
показати весь коментар21.07.2023 14:01
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що він обговорив с Патрушевим у Москві досі невідомо.
А откуда это он знает?
А что если Пригожина уже 2 недели нет в живых?
Ведь живого Пригожина никто не видел. Было всего одно видео с наложенным голосом Пригожина, снятое поздно вечером.
Без даже фото лица…