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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Путін досі не знає, як вчинити з Пригожиним, - директор ЦРУ Бернс

пригожин,путін

Російський диктатор Володимир Путін досі не знає, як бути із заколотником та ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Бернс вважає, що Путін прагне помсти, але зараз він намагається "відокремити" Пригожина від ПВК, а потім вже поквитатися з ним.

Бернс також зазначив, що Сполучені Штати знали про заколот ПВК "Вагнер" заздалегідь. "Рішення Пригожина розпочати бунт було очікуване на тлі його критики міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова", - пояснив він. 

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путін володимир (23765) ЦРУ (140) Пригожин Євген (522) Бернс Вільям (64)


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Топ коментарі
+4
все )(уйло придумав...многоходовочка..тому і повернув всі кошти Прігожіну,тому і не заарештував..не здивуюсь коли найманцями буде захоплено Білорусію
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21.07.2023 13:55
+3
В одну камеру до гіркіна
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21.07.2023 13:54
+2
трахніть один одного на камеру і на ртр
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21.07.2023 14:01
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21.07.2023 13:54 Відповісти
Отравит "новичком" ...
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22.07.2023 00:50 Відповісти
Ні одному слову Бернс віріти не можна.

що він обговорив с Патрушевим у Москві досі невідомо.
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27.07.2023 00:18 Відповісти
все )(уйло придумав...многоходовочка..тому і повернув всі кошти Прігожіну,тому і не заарештував..не здивуюсь коли найманцями буде захоплено Білорусію
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21.07.2023 13:55 Відповісти
і не здивуюсь коли ці вагнери-профіки будуть підкошмарювати північний кордон України своїми дрг, щоб Україна тримала більше військ на цьому напрямку.
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21.07.2023 16:30 Відповісти
Очень похоже,что этот бунт Пригожина многоходовый спектакль, чтобы перебросить Вагнер в Беларусь.Лукашенко связался и он сразу перестал бунтовать - кто такой Лукашенко для Пригожина. А тепер Путин расказывает, что западные земли Польши это на самом деле немецкие.Мол это Сталин их переделил так. И для Беларуси нужен Сувалкский коридор для выхода на Балтику. Путин пока ни разу не получил сполна за свои деяния, вот и апетиты растут.Вон на выходные и Лукашенко в Москву за чем то. Что то явно готовится.
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21.07.2023 19:48 Відповісти
та якось пікуй на ті цапські много ходов очки..
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21.07.2023 20:04 Відповісти
Новічок уже не цікавий..
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21.07.2023 13:59 Відповісти
трахніть один одного на камеру і на ртр
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21.07.2023 14:01 Відповісти
Пане Бернс, підкажіть вашим колегам з ГРУ/ФСБ зробити Пригожину пару-трійку двійників. А справжнього - послом у Туніс.
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21.07.2023 14:01 Відповісти
Дійде до того, що і повар не буде знати як приготувати хутіна пуя.
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21.07.2023 14:08 Відповісти
То віддай його українцям.Ми знайдемо,що з ним робити.
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21.07.2023 14:43 Відповісти
Та не смішіть мої капці! . Коли це у диктаторських країнах заколотників пробачали і залишали у спокою. Зозуля вже давно не кує Пригожіну, зате триває необхідна тактична пауза, поки вариться новий яд для колишнього повара. Як тільки "Вагнер" остаточно розчиниться у лавах збройних сил мордору і *********, буде повідомлення про "неочікувану і раптову смерть" лисого маньяка. Навіть, якщо заколот був інсценіровкою, то він здохне ще швидше, бо завдання своє Пригожін виконав і повинен замовкнути назавжди.
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21.07.2023 14:51 Відповісти
Коллективный Запад до сих пор не знает как поступить с бензоколонкой. Вот тупые.
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21.07.2023 15:17 Відповісти
Не знає, бо Повар тримає пиню за яйця компроматом, який спливе за кордоном у разі смерті Кухаря.
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21.07.2023 15:35 Відповісти
На х-ло уже столько компромата в МКС. Какой еще ему страшен?
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21.07.2023 17:58 Відповісти
Як що не знає, то нехай відсосе.
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21.07.2023 16:49 Відповісти
Если Директор ЦРУ Бёрнс занимается какой то ПАДАЛЬЮ - поваром ху..ла, то похоже ему заняться больше нечем и это НЕ директор ЦРУ, а ГАВНО.
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21.07.2023 20:09 Відповісти
«Путин до сих пор не знает, как поступить с Пригожиным, - директор ЦРУ Бернс « ?

А откуда это он знает?
А что если Пригожина уже 2 недели нет в живых?

Ведь живого Пригожина никто не видел. Было всего одно видео с наложенным голосом Пригожина, снятое поздно вечером.

Без даже фото лица…
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27.07.2023 00:26 Відповісти
 
 