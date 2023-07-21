Путін досі не знає, як вчинити з Пригожиним, - директор ЦРУ Бернс

Російський диктатор Володимир Путін досі не знає, як бути із заколотником та ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Бернс вважає, що Путін прагне помсти, але зараз він намагається "відокремити" Пригожина від ПВК, а потім вже поквитатися з ним.

Бернс також зазначив, що Сполучені Штати знали про заколот ПВК "Вагнер" заздалегідь. "Рішення Пригожина розпочати бунт було очікуване на тлі його критики міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова", - пояснив він.

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