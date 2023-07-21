Череватий про Лимано-Куп’янський напрямок: За добу рекордних 908 обстрілів та 11 авіанальотів з боку ворога. Відбулося 29 боєзіткнень

Війська РФ намагаються перехопити ініціативу та здійснювати наступальні дії на Лимано-Куп’янському напрямку.

Про це повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На Лимано-Куп'янському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу, здійснювати наступальні дії. Рекордно 908 разів обстріляли наші позиції всіма типами та калібрами артилерії, здійснив 11 авіанальотів. Наразі відбулося 29 бойових зіткнень, під час яких 76 окупантів знищено, 158 дістали поранення", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

Також, за інформацією спікера, було знищено 2 танки, самохідну установку "Мста", 2 міномети, гаубицю, 2 безпілотні апарати і польовий склад із боєприпасами.

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Нагадаємо, Череватий повідомляв, що на Лимано-Куп’янському напрямку діє вороже угруповання чисельністю понад 100 тисяч особового складу, більш ніж 900 танків та 370 реактивних систем залпового вогню. Приблизно такі сили СРСР задіяв під час війни в Афганістані.

Своєю чергою у Міноборони проінформували, що на Куп’янському напрямку ЗСУ перехопили ініціативу. Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що ситуація на Сході загострилась. Ворог наступає на Куп’янському напрямку, йдуть запеклі бої.