Заяви прокурора САП Омельченка про звільнення чи скорочення не відповідають дійсності, - керівник Антикорупційної прокуратури Клименко
Процесуальний керівник у справі ексглави Верховного Суду Князєва Олександр Омельченко формально залишається на посаді. Коли скорочення відбудеться, йому запропонують вакантні посади, зокрема в САП.
Про це в інтерв'ю ZN.ua заявив голова САП Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що всі заяви Омельченка про звільнення чи скорочення не відповідають дійсності.
"На сьогодні Омельченко ознайомився лише з наказом про зміну структури САП. Із цим наказом ознайомились усі, і я зокрема. А про скорочення його посади відділ кадрів ОГП офіційно його ще навіть не інформував. Тобто формального повідомлення про скорочення ще взагалі не було. Хоча він чомусь про це заявляє", - пояснив Клименко.
За словами очільника САП, коли це станеться, Омельченко пройде всю встановлену законом процедуру: його поінформують про скорочення посади й натомість запропонують усі вакантні посади, зокрема в САП.
"Керівник САП не має права відсторонити жодного прокурора САП. Тобто Омельченко залишається прокурором САП із усіма процесуальними повноваженнями. Групи прокурорів у кримінальних провадженнях, де він був старшим, не змінювалися. Тому він і був на засіданні суду", - додав Клименко.
Раніше прокурор Омельченко заявив, що його посаду скоротили, а його фактично звільнили. У зв’язку з цим Омельченко звернувся до Ради прокурорів із повідомленням про загрозу незалежності прокурора. Він пов’язував скорочення з конфліктом з очільником САП Олександром Клименком "з приводу певних розбіжностей у розумінні проведення процесуальної дії у справі Князєва".
Цензор.НЕТ повідомляв, що Омельченка скоротили з САП після конфлікту з очільником САП Олександром Клименком через погодження клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про запит на правову допомогу до Польщі з тим, щоб розблокувати вилучений під час обшуків телефон Князєва.
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14 лютого 2022 року - саме цього хотів Київ й він сказавПосол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.
А тепер його саме за це гівно на яке він пішов ЗА ЗЕВЛАДОЮ, й звільняють . Він пройшов віпробування війною й сказав те що сказав щоб відмитися від своїх слів про НАТО за вимогою Банкової
З 28 грудня 2012https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] до 29 жовтня 2014 - Представник України при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%9A%D0%90%D0%9E Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) .
17 грудня 2014 розпорядженням КМУ № 1233-р призначений заступником Міністра закордонних справ України - керівником апарату.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%9A%D0%9C%D0%A3_%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D0%B2%D1%96%D0%B4_17.12.2014_%E2%84%96_1233-%D1%80-11 [11]
20 вересня 2017 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінет Міністрів України звільнив з посади першого заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка у зв'язку з призначенням главою місії України при НАТОhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .
7 липня 2017 призначений президентом України Главою місії України в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .
22 травня 2019 Указом Президента України призначений заступником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 глави Адміністрації Президента України . Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної інвестиційної ради (з 21 червня 2019)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] .
11 червня 2019 Президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зеленський вніс до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради подання на призначення главою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МЗС Вадима Пристайкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] .
29 серпня 2019 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою України призначений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністром закордонних справ України в уряді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олексія Гончарука https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] . 4 березня 2020 звільнений з посади міністра і призначений віцепрем'єр-міністром з питань євроатлантичної інтеграції в уряді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дениса Шмигаля . 4 червня 2020 року звільнений із цієї посади через призначення послом України у Британіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] .
З 20 липня 2020 року - посол України у Британіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19 [19] , замінив на цій посаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Наталію Галібаренко https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [20] .
ВИШВИРНУЛИ ЙОГО ПОДАЛІ ВІД БАНКОВОЇ РАЗОМ ПРАКТИЧНО З ГОНЧАРУКОМ-але його минула довга репутація не витримала Зеленого позору , й це зрозуміло , особливо віпрацювавши в Англії ці два роки - Черчілль задихається в золотояєчніому мародерстві . Й кому як не йому було знати, ЩО ТАМ ГОВОРИЛИ У ВІЛЬНЮСІ НА ХАМСТВО ЗЕЛЕНСЬКОГО
Ложечки нашлись,
А осадочек остался.....