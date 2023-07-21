Заяви прокурора САП Омельченка про звільнення чи скорочення не відповідають дійсності, - керівник Антикорупційної прокуратури Клименко

Процесуальний керівник у справі ексглави Верховного Суду Князєва Олександр Омельченко формально залишається на посаді. Коли скорочення відбудеться, йому запропонують вакантні посади, зокрема в САП.

Про це в інтерв'ю ZN.ua заявив голова САП Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що всі заяви Омельченка про звільнення чи скорочення не відповідають дійсності.

"На сьогодні Омельченко ознайомився лише з наказом про зміну структури САП. Із цим наказом ознайомились усі, і я зокрема. А про скорочення його посади відділ кадрів ОГП офіційно його ще навіть не інформував. Тобто формального повідомлення про скорочення ще взагалі не було. Хоча він чомусь про це заявляє", - пояснив Клименко.

За словами очільника САП, коли це станеться, Омельченко пройде всю встановлену законом процедуру: його поінформують про скорочення посади й натомість запропонують усі вакантні посади, зокрема в САП.

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"Керівник САП не має права відсторонити жодного прокурора САП. Тобто Омельченко залишається прокурором САП із усіма процесуальними повноваженнями. Групи прокурорів у кримінальних провадженнях, де він був старшим, не змінювалися. Тому він і був на засіданні суду", - додав Клименко.

Раніше прокурор Омельченко заявив, що його посаду скоротили, а його фактично звільнили. У зв’язку з цим Омельченко звернувся до Ради прокурорів із повідомленням про загрозу незалежності прокурора. Він пов’язував скорочення з конфліктом з очільником САП Олександром Клименком "з приводу певних розбіжностей у розумінні проведення процесуальної дії у справі Князєва".

Цензор.НЕТ повідомляв, що Омельченка скоротили з САП після конфлікту з очільником САП Олександром Клименком через погодження клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про запит на правову допомогу до Польщі з тим, щоб розблокувати вилучений під час обшуків телефон Князєва.

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