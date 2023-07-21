УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11563 відвідувача онлайн
Новини
1 996 22

Заяви прокурора САП Омельченка про звільнення чи скорочення не відповідають дійсності, - керівник Антикорупційної прокуратури Клименко

омельченко,олександр,сап

Процесуальний керівник у справі ексглави Верховного Суду Князєва Олександр Омельченко формально залишається на посаді. Коли скорочення відбудеться, йому запропонують вакантні посади, зокрема в САП.

Про це в інтерв'ю ZN.ua заявив голова САП Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що всі заяви Омельченка про звільнення чи скорочення не відповідають дійсності.

"На сьогодні Омельченко ознайомився лише з наказом про зміну структури САП. Із цим наказом ознайомились усі, і я зокрема. А про скорочення його посади відділ кадрів ОГП офіційно його ще навіть не інформував. Тобто формального повідомлення про скорочення ще взагалі не було. Хоча він чомусь про це заявляє", - пояснив Клименко.

За словами очільника САП, коли це станеться, Омельченко пройде всю встановлену законом процедуру: його поінформують про скорочення посади й натомість запропонують усі вакантні посади, зокрема в САП.

Також читайте: Країни ЄС відмовляються від екстрадиції корупціонерів в Україну "через відсутність безпеки", - керівник САП Клименко

"Керівник САП не має права відсторонити жодного прокурора САП. Тобто Омельченко залишається прокурором САП із усіма процесуальними повноваженнями. Групи прокурорів у кримінальних провадженнях, де він був старшим, не змінювалися. Тому він і був на засіданні суду", - додав Клименко.

Раніше прокурор Омельченко заявив, що його посаду скоротили, а його фактично звільнили. У зв’язку з цим Омельченко звернувся до Ради прокурорів із повідомленням про загрозу незалежності прокурора. Він пов’язував скорочення з конфліктом з очільником САП Олександром Клименком "з приводу певних розбіжностей у розумінні проведення процесуальної дії у справі Князєва".

Цензор.НЕТ повідомляв, що Омельченка скоротили з САП після конфлікту з очільником САП Олександром Клименком через погодження клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про запит на правову допомогу до Польщі з тим, щоб розблокувати вилучений під час обшуків телефон Князєва.

Також читайте: Омельченко залишається прокурором САП та процесуальним керівником у справі Князєва, - Антикорупційна прокуратура

Автор: 

САП (2210) Клименко Олександр САП (41) Омельченко Олександр (4)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
ваш паршивий серпентарій ублюдків не викликає ніякої довіри
всіх повісити- ніхто навіть не відчує різниці
показати весь коментар
21.07.2023 14:03
+7
включаємо задню, але брехати не припиняємо
показати весь коментар
21.07.2023 14:02
+6
Привселюдне стидобище а не головні фігури правосуддя у країні, де президент вголос по-хамськи хоче в НАТО, а в діях залишається вірним образу клоуну Зеленському зі сцени Кремля, де в першому ряді сідить Хйло й він просить його забрати Україну до себе, бо вона ж як виявилось,його батьківщина -як порнозірка ...
показати весь коментар
21.07.2023 14:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
включаємо задню, але брехати не припиняємо
показати весь коментар
21.07.2023 14:02 Відповісти
ваш паршивий серпентарій ублюдків не викликає ніякої довіри
всіх повісити- ніхто навіть не відчує різниці
показати весь коментар
21.07.2023 14:03 Відповісти
Привселюдне стидобище а не головні фігури правосуддя у країні, де президент вголос по-хамськи хоче в НАТО, а в діях залишається вірним образу клоуну Зеленському зі сцени Кремля, де в першому ряді сідить Хйло й він просить його забрати Україну до себе, бо вона ж як виявилось,його батьківщина -як порнозірка ...
показати весь коментар
21.07.2023 14:07 Відповісти
Вишвирнув абіжений найефективнішого посла в роки війни!Що він ще витворить щоб вже не імітувати бажання йти до перемогя? Бувшу Генпрокуроську лярву переведе з Швейцарії в Лондон? ЧИ ВАНЮШКУ БАКАНОВА ПОШЛЕ?
показати весь коментар
21.07.2023 14:11 Відповісти
Повторюсь, читайте про посла,який не хотів Україну в НАТО, а Крим віддати ,щоб не було війни. Те що сказав посол не має відношення до його позиції зе чиновника. Ще на початку війни ЄС просили його звільнення за вище мною написане. Не робіть Героя з посла
показати весь коментар
21.07.2023 14:31 Відповісти
А в який період посол робив заяви про Крим? Якщо в період «стамбульської кампанії» що була на початку якраз війни- то можливо просто виконував розпорядження Кулеби.
показати весь коментар
21.07.2023 14:48 Відповісти
У Зелені підгоряє срка - Пристайко зробив дипломатичний демарш проти Вовчиного (не ним звичайно написаного у твіті ) демаршу з літака
показати весь коментар
21.07.2023 14:57 Відповісти
Так Пристайкон був готовий служити цій зеленій бидлоті - але він настільки професійній , що сказав те що сказав , як тут заглянувша на вогник гостя стверджує , про антиНАТІВський демарш Вовки, йго його хамство Воллесу саказно дипломатично але прямо. Послухайте Портнікова субоній політклуб на Еспресо одразу ж після самміту НАТО - ДУЖЕ ЖОРСТКО Й ЦІКАВО
показати весь коментар
21.07.2023 15:14 Відповісти
ОСЬ ЙОГО ЗАЯВА , ПРистайка,ЗРОБЛЕНА ЗА 8 ДНІВ ДО ВІЙНИ, кли Вова збирав друзів шашликами зустріти рашистів
14 лютого 2022 року - саме цього хотів Київ й він сказавПосол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.
А тепер його саме за це гівно на яке він пішов ЗА ЗЕВЛАДОЮ, й звільняють . Він пройшов віпробування війною й сказав те що сказав щоб відмитися від своїх слів про НАТО за вимогою Банкової
показати весь коментар
21.07.2023 14:54 Відповісти
Крим Меркель та обама змусили віддати ! Ві ще скажіть що Баканова пошлють тепер у Лондон- буде дуже логічно
показати весь коментар
21.07.2023 14:55 Відповісти
Ви в своєму розумі? В ніч на новий рік Крим був окупований. А посол сказав,що сказав. Немає нічого героїчного про НАТО і Крим.
показати весь коментар
21.07.2023 14:59 Відповісти
знайдіть ще виправдання адвокатству Баканова - ну!Чекаємо
показати весь коментар
21.07.2023 15:02 Відповісти
Я проти зеболота. Крапка. Я проти маніпуляції інформацією. Крапка.
показати весь коментар
21.07.2023 15:08 Відповісти
НАТО на волоску тримало фразу про майбутнє украіни в НАТО після демаршу Вови . Пристайко не зовсім вірно відслужив Банковій й вирішив вийти з цього стидобища, зберігши своє обличчя! Є такий Юнус , він словом кривим не чіпає владу шпигунів на Банковій - АЛЕ САМЕ ВІН КРИЧИТЬ КРИКОМ як США Обамою та Меркель здали Крим рашистам -ЧОМУ ВИ СЮДИ ЗАРЕЄСТУВАЛИСЯ ТІЛЬКИ-ТІЛЬКИ? Бутусов владі муляє очі?
показати весь коментар
21.07.2023 15:06 Відповісти
Не вигороджуйте ущербного-мотив звільнення красномовний й не стосується інтересів Держави!
показати весь коментар
21.07.2023 14:55 Відповісти
а чому Ви тільки для цих висерів зареєструвалися тут?
показати весь коментар
21.07.2023 15:01 Відповісти
Це ви для висерів зайшли сюди. Чи не було від Фріз чи Порошенко виступів за звільнення Пристайко? До війни, чи не його замінили на кулебу, чому? Досить бачити Героїв там де їх не має. Просто зечиновник написав не подумавши про наслідки, а не змінивши думку. Відносно Криму, то я не знаю наскільки ваш нік не відповідає кацапськиму,бо тільки вони можуть окупацію перенести на вину інших
показати весь коментар
21.07.2023 15:06 Відповісти
Я ще раз кажу - Пристайко дивлячись з Лондона на Кулебу сквиздив від цієї позорної влади
показати весь коментар
21.07.2023 15:07 Відповісти
Підтвердження, будь ласка, бо чиновники зе змінюють тільки посади, а не погляди. Хоч одне Підтвердження зрілого погляду посла? Досить пустих балачок
показати весь коментар
21.07.2023 15:10 Відповісти
й подвіться коли сюди зайша, а коли ВИ ЗЕЛЕНА?
показати весь коментар
21.07.2023 15:09 Відповісти
З 8 листопада 2012https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] до 29 жовтня 2014https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] - Надзвичайний і Повноважний Посол https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канаді .

З 28 грудня 2012https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] до 29 жовтня 2014 - Представник України при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%9A%D0%90%D0%9E Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) .

17 грудня 2014 розпорядженням КМУ № 1233-р призначений заступником Міністра закордонних справ України - керівником апарату.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%9A%D0%9C%D0%A3_%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D0%B2%D1%96%D0%B4_17.12.2014_%E2%84%96_1233-%D1%80-11 [11]

20 вересня 2017 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінет Міністрів України звільнив з посади першого заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка у зв'язку з призначенням главою місії України при НАТОhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .

7 липня 2017 призначений президентом України Главою місії України в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .

22 травня 2019 Указом Президента України призначений заступником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 глави Адміністрації Президента України . Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної інвестиційної ради (з 21 червня 2019)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] .

11 червня 2019 Президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зеленський вніс до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради подання на призначення главою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МЗС Вадима Пристайкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] .

29 серпня 2019 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою України призначений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністром закордонних справ України в уряді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олексія Гончарука https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] . 4 березня 2020 звільнений з посади міністра і призначений віцепрем'єр-міністром з питань євроатлантичної інтеграції в уряді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дениса Шмигаля . 4 червня 2020 року звільнений із цієї посади через призначення послом України у Британіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] .

З 20 липня 2020 року - посол України у Британіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19 [19] , замінив на цій посаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Наталію Галібаренко https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [20] .

ВИШВИРНУЛИ ЙОГО ПОДАЛІ ВІД БАНКОВОЇ РАЗОМ ПРАКТИЧНО З ГОНЧАРУКОМ-але його минула довга репутація не витримала Зеленого позору , й це зрозуміло , особливо віпрацювавши в Англії ці два роки - Черчілль задихається в золотояєчніому мародерстві . Й кому як не йому було знати, ЩО ТАМ ГОВОРИЛИ У ВІЛЬНЮСІ НА ХАМСТВО ЗЕЛЕНСЬКОГО
показати весь коментар
21.07.2023 15:27 Відповісти
Как в том анекдоте
Ложечки нашлись,
А осадочек остался.....
показати весь коментар
21.07.2023 15:22 Відповісти
 
 