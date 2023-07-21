Зеленський провів засідання Ставки: Залужний, Неїжпапа та Кубраков мають підготувати комплекс дій для роботи "зернового коридору"

Сьогодні, 21 липня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставка. Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС Неїжпапи та віце-прем’єра Кубракова. Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову - підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору". МЗС - напрацювати аналогічні дипломатичні кроки", - зазначається у повідомленні.

Йшлося також про обстановку на фронті.

"Фронт. Доповіді Головкома, командувачів Сирського, Тарнавського. Актуальна ситуація на полі бою. Глибока аналітична доповідь усіх наших розвідок щодо задумів противника на коротку й тривалу перспективу. Також - постачання, логістика, виробництво. Міністр Резніков, командувач Гуляк, міністр Камишін", - уточнив Зеленський.

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На Ставці також говорили про ситуацію на північному кордоні.

"Тримаємо під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі. Доповіді ГУР МО, СЗР, ДПСУ", - додає Зеленський.

За його словами, також триває комплексна перевірка роботи ТЦК - військкоматів. Під час засідання заслухали проміжний звіт, до кінця місяця очікуються результати інспекції.

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

У Міноборони Росії заявили, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.