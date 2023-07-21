Зеленський провів засідання Ставки: Залужний, Неїжпапа та Кубраков мають підготувати комплекс дій для роботи "зернового коридору"
Сьогодні, 21 липня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ставка. Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС Неїжпапи та віце-прем’єра Кубракова. Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову - підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору". МЗС - напрацювати аналогічні дипломатичні кроки", - зазначається у повідомленні.
Йшлося також про обстановку на фронті.
"Фронт. Доповіді Головкома, командувачів Сирського, Тарнавського. Актуальна ситуація на полі бою. Глибока аналітична доповідь усіх наших розвідок щодо задумів противника на коротку й тривалу перспективу. Також - постачання, логістика, виробництво. Міністр Резніков, командувач Гуляк, міністр Камишін", - уточнив Зеленський.
На Ставці також говорили про ситуацію на північному кордоні.
"Тримаємо під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі. Доповіді ГУР МО, СЗР, ДПСУ", - додає Зеленський.
За його словами, також триває комплексна перевірка роботи ТЦК - військкоматів. Під час засідання заслухали проміжний звіт, до кінця місяця очікуються результати інспекції.
Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.
За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".
У Міноборони Росії заявили, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".
Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.
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нема на кого покластись...міністр аграрний і транспортний не мають ні досвіду ні навиків...
може директора укрпошти ше підключити...той вже всі державні пошти на місцях розвалив...ні приміщень ні листонош
від кацапів кип'ятком с...
чи просто завдання маєш?
І ПРИЙДЕ ЧАС... відосіки там будуть не потрібні.
Все те, що и тут пишите загалі не може бути можливим в країні яка воює з одічним ворогом, коли триває екзестинційна війна за виживання нації.
Викиньте пустоє з голови й займаєтеся корисними справами й іншим людям, говоріть те саме. А Еспресо можна дивитися, я говорю бо сам дивлюся. Будь де, на офіційному сайті в інтернеті, на ютубі, новини читати на офіційних ресурсах. Ніяких проблем не бачу.
шось недобре в хаті..
пишаюся поколінням яке не ми - совкові довбодятли!
він споганить усе!
А Залужний чому не купив більше комбайнів, Сирський он воює, а той шо комбайна не може купити?
Він на своєму місці, робив чудово справу!
Але, якщо на підході клопотання від папіка про чергову послицю, тут Конституція безсила!!
https://defence-line.org/2022/12/privet-ot-zsu-prilet-po-aerodromam-chast-2/ Юрий | https://defence-line.org/2023/07/i-mednye-truby-chast-1/#comment-490912 21.07.2023 at 10:26 | https://defence-line.org/2023/07/i-mednye-truby-chast-1/?replytocom=490912#respond Відповіcти
Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.
"Звільнити ПРИСТАЙКА Вадима Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться в тексі.
Нагадуємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.
У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".
Пізніше посол Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку."
Воно відкрито плюе на Украіну та на нас з вами.Час кінчати зелену гидоту усіма засобами!!
https://defence-line.org/2023/07/i-mednye-truby-chast-1/
Вся ця ФСБ-шна зелена мафія працює над цим.
ПреЗедент:
- Срочно закрыть небо над портами и обеспечить коридор для кораблей!
Залужный:
- Есть! Небо закроем - руками, морские коридоры - асфальтом!
ПреЗедент:
- Кубраков, обеспечить Главкома асфальтом.....
Пошли другим путем.
Через Зеленского решили Залужного просто вывести из игры, поручив тому заниматься вывозом зерна частных компаний!
И это - в самый разгар наступления, когда на Запорожском фронте оборона орков начала трещать.
Кульминационный момент!
И тут - подножка Залужному от Зеленского. В самый не подходящий момент!!!
Интересно, а кто это такое нажжужал в ухо Зеленскому?
И почему Зеленский так волнуется за зерно часников?
То он сначала Ставку собирал, чтобы решить вопрос с вывозом зерна, то теперь Генштаб ставит раком вместе с Залужным.
В чем такое рвение у Зеленского? Откат пропадает? Или это эхо Омана?
Хотя военкоматы в подчинении Сирского.
Почему Зеленский с таким рвением пытается отвлечь Залужного от развития наступления?
Кто вертит Зеленским? Наверняка президент, прежде чем выдать распоряжение, с кем-то советовался.
А кто самый приближенный к телу Зели?
Это автоматически снимает ограничения для поставок самолетов Украине!
Пока что на уровне слухов. Но очень хороших для нас.
Самолеты мы можем увидеть еще в августе, по идее. И тогда все возможно!
Лишь бы с радарами и ракетами нормальными, а не кастрированные варианты!
https://www.youtube.com/watch?v=RCxcDYzWBf0