УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11563 відвідувача онлайн
Новини
5 208 90

Зеленський провів засідання Ставки: Залужний, Неїжпапа та Кубраков мають підготувати комплекс дій для роботи "зернового коридору"

зерно,зернові

Сьогодні, 21 липня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставка. Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС Неїжпапи та віце-прем’єра Кубракова. Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову - підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору". МЗС - напрацювати аналогічні дипломатичні кроки", - зазначається у повідомленні.

Йшлося також про обстановку на фронті.

"Фронт. Доповіді Головкома, командувачів Сирського, Тарнавського. Актуальна ситуація на полі бою. Глибока аналітична доповідь усіх наших розвідок щодо задумів противника на коротку й тривалу перспективу. Також - постачання, логістика, виробництво. Міністр Резніков, командувач Гуляк, міністр Камишін", - уточнив Зеленський.

Читайте: Путін чекає від Заходу кроків щодо "зернової угоди", - Ердоган

На Ставці також говорили про ситуацію на північному кордоні.

"Тримаємо під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі. Доповіді ГУР МО, СЗР, ДПСУ", - додає Зеленський.

За його словами, також триває комплексна перевірка роботи ТЦК - військкоматів. Під час засідання заслухали проміжний звіт, до кінця місяця очікуються результати інспекції.

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

У Міноборони Росії заявили, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) зерновий коридор (583) Ставка (135)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+37
пакіздеть.. відірвати від роботи зайнятих військових---- це його "боневтіковсе" ВСЬО.. ВВЕЧЕРІ ГАВНОСІК
показати весь коментар
21.07.2023 14:08
+28
Залужному больше не чем заниматься, Вова? Поручи это бывшему главному сержанту 47-й Маркусу-Ананьеву который с тобой селфился и типа что то там обсуждал. У него много свободного времени наверное, если с тобой обнимашки устраивал.
показати весь коментар
21.07.2023 14:11
+23
ви собі уявлаєте коли ухилянець віддає якись накази бойвому генералу?
шось недобре в хаті..
показати весь коментар
21.07.2023 14:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пакіздеть.. відірвати від роботи зайнятих військових---- це його "боневтіковсе" ВСЬО.. ВВЕЧЕРІ ГАВНОСІК
показати весь коментар
21.07.2023 14:08 Відповісти
залужний, а чого не сирський?
нема на кого покластись...міністр аграрний і транспортний не мають ні досвіду ні навиків...
може директора укрпошти ше підключити...той вже всі державні пошти на місцях розвалив...ні приміщень ні листонош
показати весь коментар
21.07.2023 14:13 Відповісти
А чому не Залужний? У нього багато зобов'язань, не тільки операції фронтові, а також по захисту вище вказаного. Сирський же виконує функції на фронті,на своєму місці.
показати весь коментар
21.07.2023 14:20 Відповісти
,,нездоровий сарказм президента,,
показати весь коментар
21.07.2023 14:58 Відповісти
ти хвора зі своїм сирським носишся як дурень зі ступою?
від кацапів кип'ятком с...
чи просто завдання маєш?
показати весь коментар
21.07.2023 15:37 Відповісти
Залежный должен заниматься зерном?!!
показати весь коментар
21.07.2023 14:20 Відповісти
как ты ссышься от Залужного, Марченко, Кривоноса, Червинского которые вытянули страну из под кацапских и зелёных паскуд, браво
показати весь коментар
21.07.2023 15:34 Відповісти
Чумазі вже ложками грюкають..
показати весь коментар
21.07.2023 14:09 Відповісти
Пихуй. Хотят кушать но не хотят работать на своей земле? Тогда пускай россиян мочат и кушают.
показати весь коментар
21.07.2023 14:17 Відповісти
Ручний контроль над телепростором здійснюється ціною знищення таких базових для європейської цивілізації понять, як свобода слова й вільні незалежні ЗМІ. Усі мають звертати увагу на безконтрольну й свавільну дільожку бюджетних коштів у своїх інтересах без найменшої можливості суспільства ні питати, ні впливати, ні контролювати, ні перевіряти, ні навіть просити..
І ПРИЙДЕ ЧАС... відосіки там будуть не потрібні.
показати весь коментар
21.07.2023 14:11 Відповісти
Чому ти ? до чого ця бидловічливість ? То є Ваша думка. Ніхто з перерахованих не комуниздив у Західних Партнерів ( в таких кількостях. Ніхто не призначав під час повномасштабної війни відверту ворожу агентуру на найвищі держпосади ))).
показати весь коментар
21.07.2023 14:28 Відповісти
У падляка нова свіжомобілізована бригада? Третій день ціла отара нових головками думаючих зі штанів вискакує захищаючи зебанду московських диверсантів ОПи
показати весь коментар
21.07.2023 14:52 Відповісти
Шановний так в країні діє правовий режим воєнного стану, який до слова мав бути введений ще в 2014 до того як відбувся захід ворожих підрозділів в Крим. Але то вже не важно. Свобода слова у воюючій країні апріорі має бути обмежена й під контролем військових, Генштабу. А весь б'юджет має йти на забезпечення ЗСУ, Сил оборони і ВПК. Ви б взагалі мали радуватися, що не введена цензура, яка по закону має бути, а вам ши щось не любиться.
Все те, що и тут пишите загалі не може бути можливим в країні яка воює з одічним ворогом, коли триває екзестинційна війна за виживання нації.
Викиньте пустоє з голови й займаєтеся корисними справами й іншим людям, говоріть те саме. А Еспресо можна дивитися, я говорю бо сам дивлюся. Будь де, на офіційному сайті в інтернеті, на ютубі, новини читати на офіційних ресурсах. Ніяких проблем не бачу.
показати весь коментар
21.07.2023 14:54 Відповісти
Альоо , а весь бюджет іде на ВСУ???? То може наїдеш на зелену раду. А стосовно ''Експресу'' так його на Т2 немає!!! Так про яку ''можна дивитися спокійно'' ві-те розповідаєте?
показати весь коментар
21.07.2023 15:04 Відповісти
Я можу лише констатувати, що має виконуватися закон. Ніяких напів дій, тому я за цензуру. А вам дали її лайтову версію і ще щось не подобається. Еспресо ж можна дивитися? Дивіться в інтернеті, на ютубі. Для мене це не проблема.
показати весь коментар
21.07.2023 15:28 Відповісти
закон зелёно-кацапов? у меня нет интернета. есть т2, и нахера я плачу налоги? чтоб кацапов по держтв смотреть
показати весь коментар
21.07.2023 23:24 Відповісти
Чесно, я не знаю нікого, хто б дивився телевізор навіть мої дідико і бабка вже мають інтернет підключеня. Я телевізор останій раз включав напевно років 5-7 років тому. Тепер він іноді стає монітором до компютера, а тюнер пилиться десь. Тому не знаю чим вам допомогти.
показати весь коментар
23.07.2023 16:05 Відповісти
Єрмак там був?
показати весь коментар
21.07.2023 14:11 Відповісти
А куда Вова без дЕрьмака?
показати весь коментар
21.07.2023 14:13 Відповісти
Залужному больше не чем заниматься, Вова? Поручи это бывшему главному сержанту 47-й Маркусу-Ананьеву который с тобой селфился и типа что то там обсуждал. У него много свободного времени наверное, если с тобой обнимашки устраивал.
показати весь коментар
21.07.2023 14:11 Відповісти
ви собі уявлаєте коли ухилянець віддає якись накази бойвому генералу?
шось недобре в хаті..
показати весь коментар
21.07.2023 14:14 Відповісти
Ну, должность позволяет, благодаря *******, что проголосовали в 2019 году за этого фигляра и его шоблу.
показати весь коментар
21.07.2023 14:16 Відповісти
саме тому і кажу - шось недобре в хаті....
показати весь коментар
21.07.2023 14:17 Відповісти
В хате недобре стало не сегодня или вчера, а когда вместо Чорновола пролетарии проголосовали за Кучму.
показати весь коментар
21.07.2023 14:18 Відповісти
і це зрозуміло - червоні прапори і досі в кожного першого в голові і партбілети під матрасом....
показати весь коментар
21.07.2023 14:21 Відповісти
але тут прийшли хлопці року народження 90+, a за ними батьки і сказали - *** вам, а не знову сересер!
показати весь коментар
21.07.2023 14:25 Відповісти
пишаюся нашою нацією,
пишаюся поколінням яке не ми - совкові довбодятли!
показати весь коментар
21.07.2023 14:49 Відповісти
Кацап, ты зачем опять из дырки в полу своей Параши выглянул? Брысь обратно и сиди тихо. ВСУ кассетные боеприпасы применяет, скоро и тебе прилетит, жди.
показати весь коментар
21.07.2023 14:22 Відповісти
Сталин: - Товарищ Жюков. Канчай заниматься херней, взятием Берлина. Возглавляй зерновой корридор в Африку
показати весь коментар
21.07.2023 14:19 Відповісти
Ну как то так, но Сралин и мясник к нашему Генералу отношения не имеют.
показати весь коментар
21.07.2023 14:20 Відповісти
ЄСТ.
показати весь коментар
21.07.2023 14:25 Відповісти
дайте бубі іншу страну і 10 разів по днів 100 - він навчиться,
він споганить усе!
показати весь коментар
21.07.2023 14:12 Відповісти
Недонапольйон вимагає щоб відкати не припинялись, а там хоч трава не рости.
показати весь коментар
21.07.2023 14:13 Відповісти
Підкажіть, скільки в бюджет надійшло коштів від зернової угоди, на серіали хвате?
А Залужний чому не купив більше комбайнів, Сирський он воює, а той шо комбайна не може купити?
показати весь коментар
21.07.2023 14:13 Відповісти
Країні, а тим більш, ЗСУ від тієї "зернової угоди" жодної копійки не перепадає, а якщо препадає - миттю крадуть. Там зиск тільки жирних котів - трейдерів та ОП. Інакше вони би так не збудилися. Ну ще ООНівськи щури на їдлі для чорненьких шось заробляють вкупі із Туреччиною. Всі, крім України. А забезпечувати це "свято" повинні наші військові.
показати весь коментар
21.07.2023 14:55 Відповісти
подлизо-зелёный сырун вылез)
показати весь коментар
21.07.2023 23:27 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2023 14:13 Відповісти
давайте переше візьмем хоча би крим а тоді про зерновий коридор думати?? ааа ? може вже шось візьмем за 2 місяці контр наступу ???
показати весь коментар
21.07.2023 14:14 Відповісти
бери, взял что за два месяца?
показати весь коментар
21.07.2023 23:28 Відповісти
без сирського та єрмака? це якийсь балаган
показати весь коментар
21.07.2023 14:16 Відповісти
Пристайка прибрав з посади Зеля МАРНО!!
Він на своєму місці, робив чудово справу!
Але, якщо на підході клопотання від папіка про чергову послицю, тут Конституція безсила!!

https://defence-line.org/2022/12/privet-ot-zsu-prilet-po-aerodromam-chast-2/ Юрий | https://defence-line.org/2023/07/i-mednye-truby-chast-1/#comment-490912 21.07.2023 at 10:26 | https://defence-line.org/2023/07/i-mednye-truby-chast-1/?replytocom=490912#respond Відповіcти

Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.
"Звільнити ПРИСТАЙКА Вадима Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться в тексі.

Нагадуємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.

У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Пізніше посол Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку."
Воно відкрито плюе на Украіну та на нас з вами.Час кінчати зелену гидоту усіма засобами!!
https://defence-line.org/2023/07/i-mednye-truby-chast-1/
показати весь коментар
21.07.2023 14:17 Відповісти
Яким боком? Україна вне НАТО і Крим як ставка у війні. Це його слова, запізно звільнили
показати весь коментар
21.07.2023 14:23 Відповісти
Гідний був вчинок Пристайка !!! Але царь не оцінив. Ніхто нєсмєєт єго вєлічєство учіть..
показати весь коментар
21.07.2023 14:32 Відповісти
Красіво! Ну його нафіг, той контрнаступ у активній фазі, коли шальки терезів скачуть, як скажені. Головнокомандувач військами має викинути з голови плани, графіки і зміну ситуації і зайнятися забезпеченням безпечних шляхів для гендлю.
показати весь коментар
21.07.2023 14:17 Відповісти
Може хоч якісь плоти-камікадзе придумати щоб тих підарів топити побільше
показати весь коментар
21.07.2023 14:17 Відповісти
А генералів, що беруть участь у Ставці, обшукують на наявність зброї?
показати весь коментар
21.07.2023 14:17 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2023 14:18 Відповісти
Коридорний Зе-командувач
показати весь коментар
21.07.2023 14:18 Відповісти
Ручна мавпочка ларьочніка.
показати весь коментар
21.07.2023 14:21 Відповісти
А потім Залужний буде винен що якесь судно втонуло, 100%.
показати весь коментар
21.07.2023 14:19 Відповісти
Коли Зейло втручається у воєнні справи, нічого доброго очікувати не тереба
показати весь коментар
21.07.2023 14:19 Відповісти
У будь будь які , не тільки військові
показати весь коментар
21.07.2023 14:33 Відповісти
киздець підкрався непомітно - усі працюють над рятуванням зерна.. і навіть Залужний. Фронт йде нах зі своїми проблемами.
показати весь коментар
21.07.2023 14:21 Відповісти
Это не работа Генштаба заниматься зерном. По крайней мере сейчас.
показати весь коментар
21.07.2023 14:22 Відповісти
їх мета - позбутись залужного.
Вся ця ФСБ-шна зелена мафія працює над цим.
показати весь коментар
21.07.2023 14:30 Відповісти
Треба розблокувать проект "Нептун" десь в 2019 році , зелений гандон.
показати весь коментар
21.07.2023 14:28 Відповісти
Головне Африка а Україна йому пофіг....
показати весь коментар
21.07.2023 14:28 Відповісти
Україна потрібна лише українцям.
показати весь коментар
21.07.2023 14:33 Відповісти
То це сфера Залужного???? Там замішані великі бізнеси , ото нехай вони і домовляються! А зеленому нічим зайнятися... собака немає чим зайнятися то.... Ото боневтік хай тим самим займеться. А бойові генерали нехай військовими справами займаються , а не тією ''зерновою хєрньою'' від якої Україні жодної користі!
показати весь коментар
21.07.2023 14:31 Відповісти
От коли б нам власні ракети Нептун, Грім, Верба та інши були б у пригоді! Шо Вова, бабло на ракети в асфальт до Кривого рогу та в хаби на Чонгарі та лугандоні, закатав? Ну і шо тепер робити? В чому Залужний винуватий, якщо йому нічим бити по ворогу? Ну то не сиди на сраці в бункері, а їзди до Європи, до Штатів, до Канади до Австралї Японії Кореї(хоч до чорта рогатого) та проси ракети….
показати весь коментар
21.07.2023 14:33 Відповісти
Представляю это заседание....
ПреЗедент:
- Срочно закрыть небо над портами и обеспечить коридор для кораблей!
Залужный:
- Есть! Небо закроем - руками, морские коридоры - асфальтом!
ПреЗедент:
- Кубраков, обеспечить Главкома асфальтом.....
показати весь коментар
21.07.2023 14:35 Відповісти
Взяв під особистий контроль?
показати весь коментар
21.07.2023 14:45 Відповісти
Це той випадок коли хотів здатися великим "командіром",а по факту- просто вчергове пропіарився...краще б пану Ердогану подзвонив...
показати весь коментар
21.07.2023 14:54 Відповісти
Якщо ООН не може гарантувати безпеку транспортування зерна, то треба забити на цю ініціативу, а не тратити час на безрезультативну дурню... подбайте про мир в Україні, а вже потім думайте про голодних негрів...
показати весь коментар
21.07.2023 14:56 Відповісти
Кстати, негры голодными не будут. В кацапстане зерна хватит, чтобы покрыть эту недостачу в несколько раз.
показати весь коментар
21.07.2023 14:57 Відповісти
Кацапы несколько раз пытались ликвидировать Залужного. Ничего не вышло.
Пошли другим путем.
Через Зеленского решили Залужного просто вывести из игры, поручив тому заниматься вывозом зерна частных компаний!
И это - в самый разгар наступления, когда на Запорожском фронте оборона орков начала трещать.
Кульминационный момент!
И тут - подножка Залужному от Зеленского. В самый не подходящий момент!!!
Интересно, а кто это такое нажжужал в ухо Зеленскому?
И почему Зеленский так волнуется за зерно часников?
То он сначала Ставку собирал, чтобы решить вопрос с вывозом зерна, то теперь Генштаб ставит раком вместе с Залужным.
В чем такое рвение у Зеленского? Откат пропадает? Или это эхо Омана?
показати весь коментар
21.07.2023 14:56 Відповісти
А накануне Зеленский поручал Залужному увольнять глав военкоматов, в Одессе в частности.
Хотя военкоматы в подчинении Сирского.
Почему Зеленский с таким рвением пытается отвлечь Залужного от развития наступления?
Кто вертит Зеленским? Наверняка президент, прежде чем выдать распоряжение, с кем-то советовался.
А кто самый приближенный к телу Зели?
показати весь коментар
21.07.2023 15:03 Відповісти
Що за питання коли УСІМ відомо що Зеленським керує Єрмак???!!! Не треба ріторичних питань відповідь на яки заздалегідь відома!!!
показати весь коментар
21.07.2023 15:09 Відповісти
Сами знаете кому из Центра такая вказивка пришла.
показати весь коментар
21.07.2023 16:41 Відповісти
Нормальные не верят!
показати весь коментар
21.07.2023 18:31 Відповісти
Телеграм, говоришь, канал? Мендель, ты? Ты зачем здесь и что хотела этим сказать?
показати весь коментар
21.07.2023 14:58 Відповісти
Ця вистава нагадує отой славнозвісний фільм-"ржевский против Наполеона"...він ще грає ту роль...
показати весь коментар
21.07.2023 15:00 Відповісти
Може я дійсно чогось не розумію - а який профіт Україні від тієї зернової угоди? То ж ООН прохає нас допомагати зголоднілим людям з Африки та Азії? А сама ООН хоч чим-небудь Україні допомогла? Може війська під єгідою Організації в лугандон ввела чи рашистів з РБ ООН за фашизм виключила? Ну то хай генсек ООН сам сідає на який небудь зерновоз під єфіопським прапором та пливе в Одесу за зерном. Може хочаб тоді відчує що таке війна з орками….
показати весь коментар
21.07.2023 15:00 Відповісти
Саме так Зеленський та його кудло бачать процес управління країною, або навіть якимось підприємством - Дав розпорядження і спочивай не надавши ніяких інструментів для виконання свого ж розпорядження! Копирсайтесь як хочете, всеодно ви будете винні, бо я ж "все зробив", віддав наказ. Яке ж тупе мурло обрали українці у 2019-му!!!
показати весь коментар
21.07.2023 15:07 Відповісти
Він не тупий так розвести 73% українців
показати весь коментар
21.07.2023 15:14 Відповісти
Українців вони вже 300 років розводять.
показати весь коментар
21.07.2023 15:19 Відповісти
Я думаю що тут є особистий інтерес,як і велике асфальтування а оборона України то почекає там Америка присутня не дуже вкрадеш
показати весь коментар
21.07.2023 15:11 Відповісти
Сегодня проскочила информация, что Иран продавил таки наРФию насчет поставок самолетов. "Деньги" были давно проплачены в виде поставок дронов... А в ответ тишина.
Это автоматически снимает ограничения для поставок самолетов Украине!
Пока что на уровне слухов. Но очень хороших для нас.
Самолеты мы можем увидеть еще в августе, по идее. И тогда все возможно!
Лишь бы с радарами и ракетами нормальными, а не кастрированные варианты!
показати весь коментар
21.07.2023 15:46 Відповісти
Пора південні склади переносити вглиб України де є більше ППО і важче їх дістати.Ітак до кінця війни ніяких вже перевезень по морю не буде.
показати весь коментар
21.07.2023 15:49 Відповісти
На Банкову!
показати весь коментар
21.07.2023 18:29 Відповісти
Я, кум, дві лопати
https://www.youtube.com/watch?v=RCxcDYzWBf0
показати весь коментар
21.07.2023 16:31 Відповісти
Украине очень нужны противокорабельные ракеты типа Томагавк. Чтобы самолет не входя в зону действия ПВО, их пустил по парочке корыт ху\йла. И все заявления ху\йла будут похоронены.
показати весь коментар
21.07.2023 17:39 Відповісти
Вова, включи свет в мозгах! Военные причём? Забери ПВО с Банковой и отправь в порты, терминалы!!!
показати весь коментар
21.07.2023 18:27 Відповісти
 
 