ОК "Південь" про замінування Росією підходів до українських портів: "РФ намагається проголосити своє панування в Чорному морі"

Такими діями Росія намагається проголосити на весь світ своє панування в Чорному морі й продовжити тероризувати Україну навіть в економічному сенсі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву речниці Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, якщо говорити про порти, які перебувають під тимчасовою окупацією, то мінування підходів до портів абсолютно зрозуміло.

"Вони можуть собі таке дозволити, оскільки вони фактично перетворили Україну в найзамінованішу країну світу. Зараз вони дійсно можуть це робити. Але що стосується портів, які знаходяться на контрольованому Україною березі, то такого не відбувається", - сказала Гуменюк.

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Вона зазначила, що курсування суден залишалося лише в нормах "зернової угоди". Тобто виключно погоджені зі Стамбульським координаційним центром судна могли прямувати за завданим маршрутом за відповідним дозволом.

"Те, що зараз вони проголошують про небезпеку в Чорному морі, то вони намагаються проголосити на весь світ своє панування в Чорному морі. І продовжують тероризувати Україну навіть в економічному сенсі", - наголосила Гуменюк.

Вона нагадала, що у Росії заявили про те, що всі судна, які прямуватимуть до портів України, є для них військовою ціллю.

"На що отримали дзеркальну заяву нашого Міноборони. Що все, що допомагає ворогу є його логістика і має бути знищено. Як держава, яка дотримується норм, законів і звичаїв ведення війни, ми маємо право уражати все, що надає допомогу нашому ворогу", - зазначила речниця.

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