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Новини
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ОК "Південь" про замінування Росією підходів до українських портів: "РФ намагається проголосити своє панування в Чорному морі"

зерно,порт,корабель,продовольство

Такими діями Росія намагається проголосити на весь світ своє панування в Чорному морі й продовжити тероризувати Україну навіть в економічному сенсі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву речниці Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, якщо говорити про порти, які перебувають під тимчасовою окупацією, то мінування підходів до портів абсолютно зрозуміло.

"Вони можуть собі таке дозволити, оскільки вони фактично перетворили Україну в найзамінованішу країну світу. Зараз вони дійсно можуть це робити. Але що стосується портів, які знаходяться на контрольованому Україною березі, то такого не відбувається", - сказала Гуменюк.

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Вона зазначила, що курсування суден залишалося лише в нормах "зернової угоди". Тобто виключно погоджені зі Стамбульським координаційним центром судна могли прямувати за завданим маршрутом за відповідним дозволом. 

"Те, що зараз вони проголошують про небезпеку в Чорному морі, то вони намагаються проголосити на весь світ своє панування в Чорному морі. І продовжують тероризувати Україну навіть в економічному сенсі", - наголосила Гуменюк.

Вона нагадала, що у Росії заявили про те, що всі судна, які прямуватимуть до портів України, є для них військовою ціллю.

"На що отримали дзеркальну заяву нашого Міноборони. Що все, що допомагає ворогу є його логістика і має бути знищено. Як держава, яка дотримується норм, законів і звичаїв ведення війни, ми маємо право уражати все, що надає допомогу нашому ворогу", - зазначила речниця.

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Автор: 

порт (2039) Гуменюк Наталія (804) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+8
Чому "намагається"? Вже проголосила. І "весь світ" з цим погодився.
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21.07.2023 14:29
+6
Зєлєнський, де "Нептуни" (та й Громи) Пороха та Кривавого Пастора, готові вже до серійного виробництва ще до твого прездобольства з 2019го?...
- не знаєш - поспитай у свого 73%го лохторату, ви ж усі преп.зденти?... дбл блд
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21.07.2023 14:36
+5
що там із міжнародними морськими правом (зонами) ..., що там із "босфором" який контролюе участник НАТО.....
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21.07.2023 14:34
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Ну нехай за Україну ніхто не хоче вписуватися, але хіба НАТО влаштовує, що рашка таке виробляє у стратегічно важливому чорноморському регіоні?
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21.07.2023 14:24 Відповісти
Чому "намагається"? Вже проголосила. І "весь світ" з цим погодився.
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21.07.2023 14:29 Відповісти
Брешите? НАТО відповіло далеко не так. Україна хоче дзеркальних дій,так нехай проводить без заяв. А то слів багато, ...
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21.07.2023 14:33 Відповісти
що там із міжнародними морськими правом (зонами) ..., що там із "босфором" який контролюе участник НАТО.....
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21.07.2023 14:34 Відповісти
Какое право в зоне боевых действий?
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21.07.2023 18:06 Відповісти
право сильного...- НАТО /США слабі ?
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21.07.2023 19:04 Відповісти
Боятся лезть в молотиловку.
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21.07.2023 19:43 Відповісти
чи не хотять...- геополітичні ігрища....
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22.07.2023 18:01 Відповісти
Зєлєнський, де "Нептуни" (та й Громи) Пороха та Кривавого Пастора, готові вже до серійного виробництва ще до твого прездобольства з 2019го?...
- не знаєш - поспитай у свого 73%го лохторату, ви ж усі преп.зденти?... дбл блд
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21.07.2023 14:36 Відповісти
Може оперативне командування "Південь" вже щось робили б крім виступів полковника Гуменюк?
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21.07.2023 14:36 Відповісти
А вона аж полковник?! Коли ж встигла?
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21.07.2023 14:43 Відповісти
работая ртом - всё насасываешь заслуживаешь быстро
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21.07.2023 14:55 Відповісти
розмінувати як Чонгар і всі справи.
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21.07.2023 14:53 Відповісти
Знімемо про це серіал.
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21.07.2023 14:39 Відповісти
"РФ намагається проголосити своє панування в Чорному морі"
А чому тільки у Чорному морі?
Хай вже оголошує своє панування у Всесвіті!
ООН не заперечує?
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21.07.2023 14:46 Відповісти
Зброю дають -- і то видавці -- а так то ми один на один з величезною рашкою
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21.07.2023 14:47 Відповісти
Ота х..ня, малята.

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21.07.2023 14:48 Відповісти
и шо? абсолютно пох,они такое и на херсонской продукции ставили ,хоть лондон могут написать как обьект рязанской губернии,к реальности и восприятии других єто будет иметь ни малейшего значения.
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21.07.2023 15:07 Відповісти
Так дрисня вже стільки всього вкрала, а як повертати? Експонати з музеїв, наприклад? Обладнання с заводів? ... Українських заводів!

Неприємно це все, бачити очам боляче таке.

Вони вже зовсім увійшли в раж.
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21.07.2023 15:14 Відповісти
Останнім часом РФ не несе жодних втрат кораблів в чорному морі і безкарно ними обстрілює, заміновує нашу територію... то як це назвати, як не панування... щоб не було панування потрібно ці кораблі топити, цього ніхто не робить...
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21.07.2023 14:49 Відповісти
"Зернова угода" це про те щоб ми не топили кацапські кораблі в обмін на "коридор". Готувались чи зе-формували залишки флоту не зрозуміло. Де ж той "москітний флот"? Де морські дрони? Чому не заміновані маршрути кацапів? Результат "зернової угоди": 1) кацапи її зупинили відразу після додаткового захисту своїх військових кораблів; 2) ми втратили Чорне море; 3) Військово-морський флот, як і рік тому назад, бездіяв але зарплату отримував. Ніякої активності флоту за останній рік взагалі не було. Тому кацапи і нахабніють.
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21.07.2023 15:27 Відповісти
нехер було підписувати угоди з ворогом. Море окуповане і це факт.
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21.07.2023 15:10 Відповісти
Ось ще iформацiя: https://oqu.news/ukrainskij-vpk-nacelen-na-usilenie-zashhity-portov-ot-rossijskih-atak-soobshhaet-danilov/ Украинский ВПК нацелен на усиление защиты портов от российских атак, сообщает Данилов
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21.07.2023 15:11 Відповісти
Как лихо все усрались и молчат а Эрдоган ещё и денег побольше хочет забарыжить.
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21.07.2023 15:21 Відповісти
Є інформація, що Вірменський батальйон Арбат, який брав участь у церемонії проводів у вірменському соборі в Москві 2 липня і входив до складу міжнародної бригади "пятнашка", було розбито на Донецькому напрямі фронту.
"вояки" всього встигли повоювати 2 дні
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21.07.2023 15:22 Відповісти
не ля ля а давай шарахните по судам русни
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21.07.2023 15:23 Відповісти
То есть ***** отменил международные законы судоходства и всем по хер.
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21.07.2023 15:26 Відповісти
Дрисня не тільки терористи, а й пірати!

Насильники, вори, вбивці, нічого доброго в собі не несукть.
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21.07.2023 15:31 Відповісти
Визволення Криму вирішить блокаду Чорного моря. І це не за горами. Путлер капут! Мир праху кацапії!
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21.07.2023 15:47 Відповісти
 
 