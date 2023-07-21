З Фінляндії до України відправлять нову допомогу з обладнанням для очищення стічних вод

Фінляндія погодила надання Україні нових поставок обладнання для виробництва води й очищення стічних вод, щоб допомогти налагодити забезпечення водою, зокрема у районах, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії, пише Цензор.НЕТ.

"Готуються нові поставки обладнання для виробництва води й очистки стічних вод", – зазначають у повідомленні.

Зазначається, що за літо Фінляндія вже передавала в Україну обладнання для очистки води, помпи й цистерни, щоб допомогти районам, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

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Окрім цієї допомоги, Фінляндія нещодавно передала також генератори, лікарняні ліжка, обладнання для захисту об’єктів культурної спадщини.

За словами старшого координатора МВС Хейккі Хонканена, в останні тижні з Фінляндії щотижня надходила допомога для України.

"Останнім часом Україна акцентує на потребах в обладнанні для водопостачання, і Фінляндія змогла ефективно відреагувати на цей запит. Водночас, енергетичний сектор України продовжує потребувати великої допомоги", – додав він.

У липні загальні обсяги допомоги від Фінляндії перевищили об'єм 250 вантажівок, а кількість транспортних засобів, переданих як допомога, зросла до 55. Це автобуси та машини для рятувальних служб. Допомогу збирають за участі державних і приватних донорів.

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