З Фінляндії до України відправлять нову допомогу з обладнанням для очищення стічних вод
Фінляндія погодила надання Україні нових поставок обладнання для виробництва води й очищення стічних вод, щоб допомогти налагодити забезпечення водою, зокрема у районах, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії, пише Цензор.НЕТ.
"Готуються нові поставки обладнання для виробництва води й очистки стічних вод", – зазначають у повідомленні.
Зазначається, що за літо Фінляндія вже передавала в Україну обладнання для очистки води, помпи й цистерни, щоб допомогти районам, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.
Окрім цієї допомоги, Фінляндія нещодавно передала також генератори, лікарняні ліжка, обладнання для захисту об’єктів культурної спадщини.
За словами старшого координатора МВС Хейккі Хонканена, в останні тижні з Фінляндії щотижня надходила допомога для України.
"Останнім часом Україна акцентує на потребах в обладнанні для водопостачання, і Фінляндія змогла ефективно відреагувати на цей запит. Водночас, енергетичний сектор України продовжує потребувати великої допомоги", – додав він.
У липні загальні обсяги допомоги від Фінляндії перевищили об'єм 250 вантажівок, а кількість транспортних засобів, переданих як допомога, зросла до 55. Це автобуси та машини для рятувальних служб. Допомогу збирають за участі державних і приватних донорів.
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