Слідство отримало розблокований телефон Князєва, зараз його досліджують детективи, - голова САП Клименко

Розблокований телефон ексглави Верховного Суду Всеволода Князєва не вплине на провадження, в якому йому вже повідомлено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив очільник САП Олександр Клименко в інтерв'ю ZN.ua.

Клименко зазначив, що в телефоні можуть бути докази причетності інших осіб до злочину, який уже інкримінують ексголові Верховного суду, а також докази вчинення інших злочинів.

"На сьогодні інформацію з телефону, яку успішно скопіювали, досліджують детективи НАБУ. Та лише за результатами дослідження ми ухвалюватимемо рішення, чи матиме телефон Князєва якесь резонансне значення для провадження. Ба більше, треба розуміти: на той факт і те провадження, в якому Князєву вже повідомлено про підозру, цей доказ ніяк не вплине.

За відомим епізодом щодо колишнього голови Верховного суду та адвоката (Горецького. - Ред.) слідство фактично перебуває на фінішній прямій. Ми вже допрацьовуємо певні деталі й виходитимемо на завершення своєї роботи та відкриття матеріалів провадження стороні захисту. Стосовно причетності до цього епізоду інших осіб — тут треба ще працювати та збирати докази, оскільки на сьогодні їх недостатньо. Зокрема й щодо інших суддів Верховного суду. Робота тут триває. За іншими можливими епізодами злочинної діяльності цього угрупування також іще багато роботи", - сказав він.

Читайте також: Заяви прокурора САП Омельченка про звільнення чи скорочення не відповідають дійсності, - керівник Антикорупційної прокуратури Клименко

Він розповів, що з його боку "не було жодних заперечень стосовно направлення телефону до Польщі".

"Йдеться лише про необхідність дотримання порядку його оформлення, який передбачено законодавством. Головне для нас зараз, що ми вже отримали цей речовий доказ: телефон розблоковано, його досліджують детективи. Ба більше, ніхто ні в САП, ні в НАБУ взагалі не розглядав питання про призначення експертизи телефону в Україні за стінами НАБУ. У випадках технічної спроможності та впевненості, що буде результат, детективи НАБУ завжди розблоковують телефони самі. Спроба розблокування телефону спеціалістами НАБУ не призводить до знищення інформації чи інших негативних наслідків. Інакше це вже розмова про довіру до НАБУ. Але якщо в детективів недостатньо ресурсів і можливостей, потрібно залучати іншу сторону, альтернативні можливості. І в цьому випадку був варіант із Польщею", - додав глава САП.

Читайте також: Суддя Верховного Суду Григор’єва відмовилась від спроб повернути вилучені $50 тисяч із справи Князєва

Раніше журналістка Тетяна Ніколаєнко в матеріалі Цензор.НЕТ розповіла, що телефон Князєва відвезли до Польщі для того, щоб дістати з нього дані, адже його було заблоковано.

Запит на допомогу полякам дав прокурор Омельченко. Пізніше, за даними журналістки, його до себе викликав глава САП Клименко та висловив невдоволення, що телефон передали на розблокування до Польщі, а не робили це в Україні. Хоча в НАБУ були підозри, що в Україні телефон не зможуть правильно зламати і будуть втрачені дані. Зараз телефон успішно розблокований.

Пізніше прокурор Омельченко заявив, що його посаду скоротили, а його фактично звільнили. Цензор.НЕТ повідомляв, що Омельченка скоротили з САП після конфлікту з очільником САП Олександром Клименком через погодження клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про запит на правову допомогу до Польщі з тим, щоб розблокувати вилучений під час обшуків телефон Князєва.

Читайте також: Після затримання Князєва Зеленський сам до мене подзвонив, була "дуже витримана розмова", - директор НАБУ Кривонос

Як відомо, 16 травня, Національне антикорупційне бюро України затримало при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів голову Верховного суду Всеволода Князєва. Хабар давався за рішення у справі підприємства Костянтина Жеваго.

Пізніше з'ясувалося, що у справі фігурує також адвокат Олег Горецький, який побудував цілу мережу для вирішення питань у судах за гроші, а також колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров. Князєва взяли на гарячому, а от частину суддів, які могли бути причетними до ухвалення рішень за хабарі, не вдалось задокументувати.

Судячи з озвученого суді, Князєв організовував спільну комунікацію учасників схеми та визначав, по яких справах можна домовлятися. Горецький під прикриттям адвокатської діяльності мав шукати таких "клієнтів", а Горбунов займався передачею коштів між сторонами.

Читайте: Апеляційна палата ВАКС залишила ексголову Верховного Суду Князєва під вартою